Adrian Năstase: „Este foarte grav că americanii consideră forța drept cel mai important lucru pentru relațiile internaționale”

Mulți din șoferii români nu știu, sau se fac că nu știu, când și în ce condiții se folosesc luminile de avarie. Pe scurt, luminile de avarie se folosesc pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic din spate de un eveniment rutier – un accident, un blocaj, condiții de rulaj vitrege, gheață, gropi etc – […]