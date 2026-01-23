Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare”
Gândul, 23 ianuarie 2026 10:20
Nicușor Dan a făcut o serie de declarații, în cursul nopții de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, referitoare la reforma pensiilor militare. Șeful statului a susținut că vârsta de pensionare ar urma să crească, Guvernul și reprezentanții sistemului de apărare ajungând la un consens. De asemenea, președintele României a mai precizat, la […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:30
Supărare cruntă pentru Becali după umilința de la Zagreb, din Europa League. Decizie fără precedent luată patronul FCSB # Gândul
Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare imediat după înfrângerea drastică suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în grupa UEFA Europa League. Pentru prima dată în acest sezon, patronul roș-albaștrilor a ales să tacă. Umilința de la Zagreb a fost prea mult chiar și pentru Gigi Becali, cunoscut pentru aparițiile sale […]
Acum 30 minute
10:20
Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare” # Gândul
Nicușor Dan a făcut o serie de declarații, în cursul nopții de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, referitoare la reforma pensiilor militare. Șeful statului a susținut că vârsta de pensionare ar urma să crească, Guvernul și reprezentanții sistemului de apărare ajungând la un consens. De asemenea, președintele României a mai precizat, la […]
10:20
Cursă din Balotești până în Grecia, pe Uber. Asta a comandat un șofer pe aplicația de ridesharing. Un român a comandat un Uber până în Grecia. Acesta a pus punctul de preluare al cursei din Balotești, Șoseaua Unirii 136F, până în Salonic, Grecia. Cursă din Balotești până în Grecia, asta a comandat un român pe […]
10:10
Dmitri Medvedev s-a săturat să fie „trol” și vrea din nou sub reflectoare, pe scena politică a Rusiei. Cum s-ar putea transforma Rusia Unită într-un „partid al războiului” # Gândul
Timp de câțiva ani, prezența publică a lui Dmitri Medvedev a fost influențată mai puțin de îndatoririle sale oficiale și mai mult de postările sale incendiare de pe rețelele de socializare. Acum, potrivit site-ului independent Meduza, fostul președinte reformator al Rusiei – devenit susținător al războiului – ar vrea să revină în centrul scenei, ocupând […]
10:10
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare # Gândul
Majorarea de taxe și de impozite a lovit ca un bumerang românii. Însă, pe lângă sumele mult mai mari care trebuie plătite de contribuabili (au fost creșteri și de 20 de ori), legile incluse în Pachetul 2 al lui Ilie Bolojan mai au un efect grav. Deși inițial riscul ca noua lege a taxelor și […]
10:10
Valentin Stan: Administrația Prezidențială nu a reușit să formuleze un răspuns la invitația președintelui Trump în termen de două zile # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur lipsa de reacție a autorităților române cu privire la invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace organizat de către președintele american. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan acuză de incopetență autoritățile române, dat fiind faptul că, […]
10:10
Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA pe teme de securitate, vineri, în Emiratele Arabe Unite # Gândul
Kremlinul a anunțat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanți ucraineni și americani în Emiratele Arabe Unite în aceeași zi, după o întâlnire considerată „utilă” între Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la Moscova. „S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu […]
10:10
Angajații din Guvern îl pun la zid pe Bolojan. Funcționarii îl acuză pe primul ministru că aruncă administrația într-o criză fără precedent # Gândul
Sindicaliștii din Guvern îl atacă pe premierul Ilie Bolojan. O scrisoare deschisă transmisă în această dimineață de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză Executivul că se „joacă cu viitorul funcționarilor publici” într-un mod care avantajează doar vârful ierarhiei. Măsurile care pun în pericol funcționarii Guvernului, „un deliciu” pentru Bolojan Cea mai dură […]
10:10
Daniel Bîrligea, reacție dură după ce FCSB a fost „demolată” de Dinamo Zagreb în Europa League: „Am auzit că nu mai joc meciul următor, nici nu știam” # Gândul
Fotbalistul Daniel Bîrligea a avut o reacție vehementă după înfrângerea categorică suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în grupa principală din UEFA Europa League. Atacantul campioanei României a marcat singurul gol al roș-albaștrilor și a criticat dur arbitrajul. FCSB a fost depășită clar în deplasarea din Croația, într-un meci în care […]
Acum o oră
10:00
Nicușor Dan a spus, la conferința de presă susținută în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, faptul că există o probabilitate ca numirile la SRI și SIE să aibă loc în următoarele săptămâni. De asemenea, președintele României a mai menționat faptul că o schimbare se va produce pentru o mare parte […]
10:00
Toate calculele. Ce șanse mai are FCSB să se califice în play-off-ul Europa League, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb # Gândul
FCSB a fost învinsă în Croația de Dinamo Zagreb, scor 1-4, însă, chiar și cu acest rezultat negativ, campioana României se mai poate agăța de un fir de speranță în ceea ce privește șansele de calificare în faza play-off-ului Europa League. Formația pregătită de Elias Charalambous a pierdut categoric în fața celor de la Dinamo […]
09:50
La momentul actual, pe glob, există peste 7.000 de limbi vorbite. Un studiu recent realizat de profesorul Kenny Coventry de la Universitatea din East Anglia a descoperit că două cuvinte aparent simple traversează barierele lingvistice și apar în toate limbile lumii: demonstrativele spațiale – „acest” și „acela”. O echipă internațională de cerecetători a analizat aproape […]
09:40
În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a vorbit despre incapacitatea României de a comunica eficient cu administrația americană actuală, subliniind lipsa unor canale reale de dialog cu „America reală”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Severin a afirmat că România nu dispune, în acest moment, de persoane […]
Acum 2 ore
09:30
Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă” # Gândul
Nicușor Dan a refuzat să fie parte a întâlnirii de la Davos, menționând, potrivit consilierului prezidențial pentru securitate, că „nu umblă teleleu prin lume”. Aflat la reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles, șeful statului a făcut declarații referitoare la afirmația respectivă. Nicușor Dan nu a fost prezent la Forumul de la Davos, refuzând […]
09:30
Rețeta de gogoși care datează din anul 1900. Nu ai nevoie nici de drojdie nici de praf de copt # Gândul
Rețeta îndrăgită de gospodinele din România datează încă din anul 1900, iar avantajul ei este că se pregătește foarte ușor, chiar și în zilele noastre. Gogoșile acestea pufoase sunt celebre, nu numai pentru gust, dar și pentru că rețeta lor datează încă din anul 1900, și pentru că nu ai nevoie de drojdie și praf […]
09:30
PRO TV pregătește surpriza anului. Emisiunea care a făcut istorie în România ar putea să revină în forță. Măruță „out”. Cine îi ia locul # Gândul
PRO TV este gata să dea lovitura anului cu un nou show de televiziune legendar, după ce numai departe de zilele trecute postul din Pache Protopopescu a anunțat „cutremurul” din zona media, eliminând „din senin” emisiunea lui Cătălin Măruță, unul dintre „greii” trustului. O altă vedetă de televiziune de renume ar fi în cărți pentru […]
09:20
Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol” # Gândul
Elias Charalambous i-a atacat pe jucători pentru jocul modest din meciul cu Dinamo Zagreb. Croații au câștigat cu 4-1 în partida din Europa League și echipa roș-albastră are șanse doar teoretice de a se califica în optimile competiției. Au marcat Mounsef Bakrar (7), Dion Beljo (11, 71) și Sandro Kulenovic (90+3), iar pentru FCSB a […]
09:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum echipa lui Trump nu e interesată de diplomație, ei fiind oameni de afaceri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Dacă tot ceea ce am văzut noi până atunci despre diplomație, […]
09:10
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a primit invitația și a publicat-o pentru a nu fi nevoit să răspundă imediat. A așteptat poziția Parisului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat decizia României legată de Davos și reacția la invitația venită din partea lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Eu sunt de acord că noi nu trebuia să trimitem pe nimeni la Davos” Cristoiu spune că România […]
09:10
Tabel pensii. Câți bani ar primi pensionarii din România, dacă ar încasa toată pensia într-o singură tranșă, ca în SUA # Gândul
Tot mai mulți români se întreabă câți bani ar primi dacă ar putea încasa pensia integral, dintr-o singură plată, la momentul pensionării. Un astfel de sistem funcționează deja în Statele Unite, iar un calcul ipotetic arată ce sume ar rezulta dacă modelul ar fi aplicat și în România. Pe fondul incertitudinilor legate de viitorul pensiilor […]
09:00
Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit # Gândul
Accident grav în Dâmbovița, vineri dimineață. Un șofer s-a izbit cu TIR-ul de zidul unei locuințe. Oamenii au tras o sperietură groaznică. Șoferul a ajuns la spital. Accidentul rutier s-a produs în comuna Vișina, din Dâmbovița. Din primele cercetări efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, din județul Teleorman, în timp […]
09:00
Actorul comediant Russell Brand este acuzat de încă două infracțiuni sexuale, după ce, anul trecut, a mai fost acuzat de alte cinci de acest gen: două de viol, unul de expunere indecentă și două de agresiune sexuală. Actorul și comediantul Russell Brand a apărut, marți, în fața Curții de Magistrați din Westminster, Londra, prin videoconferință […]
08:50
Memoria cache a telefonului este un tip de memorie rapidă, care se află între procesor și memoria principală. Memoria cache joacă un rol important în funcțioarea telefoanelor mobile, iar de cele mai multe ori utilizatorul nu este conștient de ele. Ștergerea memoriei cache de pe telefon nu înseamnă că pierdem datele personale sau fișierele importante, […]
08:50
Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu. Șeful statului a declarat că în anii 1990-2000, era ceva obișnuit ca profesorii îndrumători să încurajeze oamenii să se inspire din diferite lucrări. Președintele României a trasmis că ”o parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României […]
08:50
Prezent la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns, în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, mai multor întrebări adresate de jurnaliști. Printre altele, președintele României a adus în discuție tensiunile din coaliţia de guvernare. Pe de altă parte, șeful statului s-a arătat optimist. Nicușor Dan a […]
08:40
Fostul premier Adrian Năstase a comentat în emisiunea Marius Tucă Show absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, calificând-o ca o decizie înțeleaptă, dar cu o rezervă importantă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la dificultățile de mobilitate ale șefului statului și a evoluat […]
Acum 4 ore
08:30
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă # Gândul
Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza pentru luna martie, iar datele arată că iarna își va menține influența în București mai mult decât se estima inițial. Primele semne clare de primăvară apar abia pe la începutul lunii aprilie. Potrivit celei mai recente prognoze AccuWeather, iarna încă nu dă semne că ar urma să plece […]
08:20
Nicușor Dan, întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde de lei” # Gândul
Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European. Președintele României a fost întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei, înainte de a ocupa scaunul de șef de stat. „Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spunea că a găsit dezastru la primărie și datorii de peste 2 miliarde de […]
08:10
Adrian Severin: „Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american și pe sorosiștii din America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a catalogat ca un șoc pentru clasa politică românească venirea lui Trump la putere, cu noile sale politici, diferite de cele cu care aceștia erau obișnuiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin și-a prezentat perspectiva cu privire la […]
07:40
Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European și a refuzat invitația de a lua parte la reuniunea de la Davos. Președintele României a explicat faptul că, pentru țara noastră, Statele Unite ale Americii reprezintă un „partener strategic esențial”, îndeosebi pentru securitatea națională. De altfel, președintele a […]
07:40
Victor Ponta: „În 2024 am spus că se schimbă lumea. M-am văzut cu toți liderii importanți români. Toți mi-au dat dreptate, dar n-au făcut nimic” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum toată lumea este într-o continuă schimbare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „În afară de ce am povestit la tine la emisiune, m-am văzut cam cu toată lumea din România […]
07:20
23 Ianuarie, calendarul zilei: Tiffani Thiessen împlinește 52 de ani. Ilfov devine al șaptelea sector al Capitalei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 23 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tiffani Thiessen este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale emblematice din serialele de televiziune ale anilor ‘90. Născută pe 23 ianuarie 1974, ea a devenit celebră interpretând-o pe Kelly […]
07:10
Continua ofensiva româneasca la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit cu directorul unei agentii imobiliare și cu CEO-ul uei firme producătoare de termopane # Gândul
Ofensiva diplomatică continuă la Davos, după ce ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit într-un panel alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit din urmă și a participat la o conferință alături de un agent imobiliar și un producător de termopane. După ce Oana […]
07:10
Adrian Năstase: „Este foarte grav că americanii consideră forța drept cel mai important lucru pentru relațiile internaționale” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cât de grav este că americanii consideră că forța cel mai important lucru pentru relațiile internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Spre exemplu, în anii ’70, în decalogul de […]
06:40
Valentin Stan: Zona Economică Exclusivă include și subsolul, oferind astfel României dreptul de a exploata gazele naturale din perimetrul Neptun Deep # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre dreptul României de exploatare a gazelor din Neptun Deep. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, explica faptul că România are drepturi suverane exclusive asupra resurselor din zona Mării Negre, lucru ce […]
Acum 6 ore
06:10
Prețul motorinei a sărit de 8 lei la benzinăriile din București. Șoferii își strigă disperarea la pompe: „Domnul Bolojan, domnul Nicu, nu fac nimic?” / „Barilul scade, iar la noi cresc prețurile la carburanți” # Gândul
Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei pe litru la mai multe benzinării din București, după creșterea accizelor la carburanți, care s-a aplicat de la 1 ianuarie. Șoferii dau vina pe guvernanți și spun că scumpirile sunt exagerate, mai ales în contextul în care prețul petrolului a tot scăzut în ultima perioadă. „Domnul Bolojan, […]
06:10
Valentin Stan: Apele teritoriale ale României se întind până la 22 km în largul Mării Negre. Neptun Deep este la 160 km față de țărm # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat, pas cu pas, cum funcționează garanțiile de securitate din Tratatul NATO și de ce proiectul Neptun Deep nu intră sub incidența articolului 5. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Articolul 5 și condiția atacului […]
05:10
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE # Gândul
Raketul basarabean acuzat că l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu a primit de la magistrații din Giurgiu o celulă de lux. Pe lângă tâlhării cu mână armată, Serghei Rădean a aruncat în aer și mai multe bancomate. Ajuns la închisoare, s-a apucat și de trafic de droguri, motiv pentru care este considerat unul […]
Acum 12 ore
00:20
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre relația cu Donald Trump: „Trebuie să construim o nouă cale de colaborare și să nu ne bazăm pe nostalgie” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat joi, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump de la Davos, liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” sau pe modul în care a funcționat […]
00:00
Obiceiul zilnic de 7 minute care poate prelungi viața cu un an. Ce spun experții în sănătate # Gândul
Un obicei zilnic de 7 minute poate prelungi viața cu un an, conform unui studiu bazat pe date de la UK Biobank, care a urmărit aproape 60.000 de adulți cu vârsta peste 65 de ani pentru o durată de 8,1 ani. Cercetătorii au analizat trei piloni majori ai îmbătrânirii: somnul, activitatea fizică și calitatea dietei, […]
22 ianuarie 2026
23:40
Ion Cristoiu: „M-au plimbat oamenii cu căruciorul prin spital și toată lumea a crezut că e grav” # Gândul
Ion Cristoiu a apărut live în emisiunea Marius Tucă Show din 22 ianuarie 2026, după un accident minor. El a discutat despre absența României de la recent înființatul Consiliul pentru Pace, promovat de președintele Donald Trump, și despre incidentul său medical. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show În emisiune, s-a discutat de ce România […]
23:40
Rețeta simplă de orez cu lapte, cel mai iubit desert al copilăriei. Ce ingrediente îți trebuie pentru 4–5 porții generoase # Gândul
Puține deserturi de azi reușesc să trezească atâtea amintiri precum orezul cu lapte. Simplu, cremos, parfumat cu vanilie și lămâie, acesta rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi ale copilăriei. Servit cald, într-o zi rece, sau rece, pe vreme caniculară, orezul cu lapte impresionează prin gustul său autentic și prin ușurința cu care poate fi […]
23:40
Pace în Ucraina. A început întâlnirea dintre Putin și emisarul american Witkoff, la Moscova # Gândul
Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a început joi seara la Moscova, în cadrul discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina, anunță Kremlinul. La discuții participă și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Witkoff anunțase joi că va merge la Moscova pentru întâlnirea cu liderul rus. Emisarul special al președintelui SUA a precizat […]
23:30
După Cupa Mondială și Olimpiadă, Trump vrea și Expoziția Mondială 2035 în Florida: „Următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii” # Gândul
Donald Trump a anunțat oficial că Statele Unite vor să găzduiască Expoziția Mondială din 2035 în orașul Miami, Florida. Președintele american și-a prezentat această intenție ca fiind un pilon central al viziunii sale economice, „următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”. Miami, „piatra de hotar în noua Epocă de Aur a Americii” […]
23:20
S-a câștigat la Joker și Noroc, la tragerile din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat valoarea premiilor și unde au fost jucate biletele norocoase # Gândul
Loteria Națională a anunțat, joi seară, că un premiu de peste 1,1 milioane de lei a fost câştigat la tragerea Noroc din seara zilei de 22 ianuarie 2026, potrivit News.ro. „La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, […]
23:10
Jurnalistul Ion Cristoiu a făcut Breaking News în emisiunea Marius Tucă Show, unde a dezmințit zvonurile circulate în presă. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. La aproape 80 de ani, reputatul publicist Ion Cristoiu a povestit cum o cădere pe gheață i-a provocat o dislocare de umăr, declanșând un val de apeluri și speculații. […]
23:10
S-a câștigat un premiu de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea Noroc din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat unde a fost jucat biletul norocos # Gândul
Loteria Națională a anunțat, joi seară, că un premiu de peste 1,1 milioane de lei a fost câştigat la tragerea Noroc din seara zilei de 22 ianuarie 2026, potrivit News.ro. „La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, […]
22:50
Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei # Gândul
Piața chiriilor din marile orașe ale României a intrat, în luna decembrie 2025, într-o etapă de relativă stabilizare, cu ajustări moderate de preț și diferențe tot mai vizibile de la un oraș la altul. Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, aproximativ jumătate dintre orașele analizate au înregistrat prețuri […]
22:50
După 77 de ani, SUA nu mai este oficial membră a Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt motivele invocate de Donald Trump # Gândul
Statele Unite ale Americii s-au retras astăzi oficial din Organizația Mondială a Sănătății, fiind o ieșire care marchează finalizarea unui proces început în urmă cu un an de către administrația Donald Trump. Președintele american a semnat ordinul executiv de retragere chiar în prima zi de la preluarea celui de-al doilea mandat, pe 20 ianuarie 2025. […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ar fi să fie Ponta ambasadorul României la Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Domnul Ponta, ce ar fi să vă trimitem ambasador în America? Nu vreți?” Invitat la […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.