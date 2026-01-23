Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace
Gândul, 23 ianuarie 2026 11:20
Donald Trump a expus modul în care s-a ales cu o vânătaie pe mâna stângă. Casa Albă a precizat că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace. „Sunt foarte bine”, a susținut liderul american. În cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie 2026, Donald Trump a ajuns la Forumul Mondial […]
• • •
Acum 5 minute
11:40
Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine” # Gândul
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show", Victor Ponta a criticat dur modul în care politicienii români au participat la întâlnirea de la Davos, acuzând lipsa de profesionalism și transparență. Ponta a explicat că participarea reală la Davos presupune luni de pregătire, stabilirea clară […]
11:40
În cadrul ședinței de joi, Guvernul României a adoptat memorandumul cu tema: Inițierea demersurilor premergătoare participării României, prin Ministerul Culturii, ca ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, în anul 2028. Guvernul a stabilit cadrul interinstituțional de pregătire și gestionare a evenimentelor și lansările de carte pe care România, prin Ministerul […]
11:40
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA # Gândul
Un val de critici s-a format după ce liderul AUR, George Simion, a fost surprins tăind un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite ale Americii, la un eveniment organizat în Washington. Gestul, făcut de către Simion și o delegație de 47 de membri ai partidului său aflați în SUA, a stârnit reacții […]
Acum 15 minute
11:30
Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pozițiile tot mai hotărâte din coaliția de guvernare în direcția unei suspendări a premierului. Ilie Bolojan se confruntă, în ultima vreme, cu o serie de atacuri și declarații explicite din partea PSD, iar grupările care îl contestă prind […]
11:30
George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată” # Gândul
Președintele AUR a făcut câteva declarații controversate la Washington, în cadrul conferinței internaționale, desfășurată la Capitol Hill, cu privire la anularea alegerilor din România în decembrie 2024. Declarațiile lui George Simion vin pe fondul tensiunilor politice din România și al disputelor privind funcționarea procesului democratic.Liderul AUR a prezentat, în cadrul conferinței, situația din țara noastră […]
11:30
Maria Constantin dă detalii din mariajul ei. ”Nu aș mai fi în stare să o iau din nou de la capăt” # Gândul
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dat detalii din mariajul său cu Robert Stoica. Aceasta este a treia căsnicie a artistei. Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu […]
Acum 30 minute
11:20
Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace # Gândul
11:20
Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei # Gândul
O consilieră din Ministerul Afacerilor Externe este anchetată de DNA, fiind acuzată că, timp de aproape 15 ani, ar fi umblat la statele de plată și ar fi direcționat ilegal milioane de lei către propriul cont și către alte două persoane. Potrivit procurorilor anticorupție, Lavinia-Daniela Păune, a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune pentru […]
Acum o oră
11:10
Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative” # Gândul
Oficialul FCSB crede că echipa roș-albastră nu mai are șanse de calificare, după dezastrul cu Dinamo Zagreb. Croații au câștigat cu 4-1. Jocul l-a nemulțumit pe Mihai Stoica și ar putea apărea modificări în echipă, mai ales că nici cei introduși pe parcurs nu au impresionat în duelul din Europa League, din Croația. Echipa FCSB […]
11:10
Liderul AUR Petrișor Peiu lansează un atac dur la adresa Puterii: „Au adus România la cea mai mare explozie de prețuri din Europa postbelică” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că România se confruntă cu cea mai mare creștere a prețurilor din Europa postbelică. El afirmă că această situație este rezultatul direct al guvernării PSD-PNL-USR-UDMR și că românii au pierdut rapid puterea de cumpărare. Potrivit lui Peiu, viața s-a scumpit accelerat din cauza prețurilor mari la energie, a scăderii […]
11:10
Insula Sark din Canalul Mânecii găzduiește cea mai mică închisoare din lume. A fost construită în 1856 și încă continuă să funcționeze, chiar dacă este rar folosită. Unde se află cea mai mică închisoare din lume Închisoarea, situată în centrul insulei, are două celul fără ferestre, cea mai mare măsoara 1,8×2,4 metri. Ea se utilizează […]
10:50
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Când vine primăvara în celebra stațiune de spa din Banat # Gândul
AccuWeather arată că primăvara ajunge mai târziu într-un oraș considerat unic în România din punct de vedere climatic. Este vorba despre una dintre cele mai cunoscute stațiuni de spa din zona Banatului, unde temperaturile de primăvară se instalează abia în luna aprilie, scrie Cancan.ro. Stațiunea este adesea menționată drept singura așezare din România cu o […]
10:50
Administrația Fondului de Mediu face o investiție de 24 mil. lei într-o soluție ca oamenii să nu se mai întâlnească cu urșii. Ce vor cumpăra # Gândul
Administrația Fondului pentru Mediu investește 24 de milioane de lei într-un program menit să reducă întâlnirile periculoase dintre oameni și urși, prin soluții moderne de prevenție. Finanțarea vizează achiziția sistemelor de protecție și avertizare care să țină animalele sălbatice la distanță de zonele locuite. În cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, AFM a […]
10:50
Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă cât 250 de becuri aprinse simultan # Gândul
Te-ai gândit vreodată care este aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026? Este vorba despre un electrocasnic pe care multe persoane îl au acasă și care poate să consume cât 250 de becuri aprinse simultan. Utilizarea sa la capacitate maximă poate să „umfle” factura la curent. Ai luat în considerare vreodată care […]
Acum 2 ore
10:40
Victor Ponta: „Trump nu îl va ierta pe Zelenski și nu va lupta alături de Zelenski contra lui Putin” # Gândul
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show", fostul premier Victor Ponta a comentat relația dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, afirmând că o eventuală alianță a lui Trump cu liderul ucrainean împotriva Rusiei este exclusă. Ponta a susținut că Trump nu îl […]
10:40
Meteorologii au emis coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. ANM, noi informații pentru Gândul: „Vor fi în vigoare și în orele următoare” # Gândul
Vremea a intrat într-un proces de încălzire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar în această dimineață și-a făcut apariția și ceața. Totuși, veștile de la meteorologi includ și coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. La ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost înregistrată la Iezer – minus 4 grade Celsius. […]
10:30
Supărare cruntă pentru Becali după umilința de la Zagreb, din Europa League. Decizie fără precedent luată patronul FCSB # Gândul
Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare imediat după înfrângerea drastică suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în grupa UEFA Europa League. Pentru prima dată în acest sezon, patronul roș-albaștrilor a ales să tacă. Umilința de la Zagreb a fost prea mult chiar și pentru Gigi Becali, cunoscut pentru aparițiile sale […]
10:20
Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare” # Gândul
Nicușor Dan a făcut o serie de declarații, în cursul nopții de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, referitoare la reforma pensiilor militare. Șeful statului a susținut că vârsta de pensionare ar urma să crească, Guvernul și reprezentanții sistemului de apărare ajungând la un consens. De asemenea, președintele României a mai precizat, la […]
10:20
Cursă din Balotești până în Grecia, pe Uber. Asta a comandat un șofer pe aplicația de ridesharing. Un român a comandat un Uber până în Grecia. Acesta a pus punctul de preluare al cursei din Balotești, Șoseaua Unirii 136F, până în Salonic, Grecia. Cursă din Balotești până în Grecia, asta a comandat un român pe […]
10:10
Dmitri Medvedev s-a săturat să fie „trol” și vrea din nou sub reflectoare, pe scena politică a Rusiei. Cum s-ar putea transforma Rusia Unită într-un „partid al războiului” # Gândul
Timp de câțiva ani, prezența publică a lui Dmitri Medvedev a fost influențată mai puțin de îndatoririle sale oficiale și mai mult de postările sale incendiare de pe rețelele de socializare. Acum, potrivit site-ului independent Meduza, fostul președinte reformator al Rusiei – devenit susținător al războiului – ar vrea să revină în centrul scenei, ocupând […]
10:10
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare # Gândul
Majorarea de taxe și de impozite a lovit ca un bumerang românii. Însă, pe lângă sumele mult mai mari care trebuie plătite de contribuabili (au fost creșteri și de 20 de ori), legile incluse în Pachetul 2 al lui Ilie Bolojan mai au un efect grav. Deși inițial riscul ca noua lege a taxelor și […]
10:10
Valentin Stan: Administrația Prezidențială nu a reușit să formuleze un răspuns la invitația președintelui Trump în termen de două zile # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat dur lipsa de reacție a autorităților române cu privire la invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace organizat de către președintele american. Profesorul Valentin Stan acuză de incopetență autoritățile române, dat fiind faptul că, […]
10:10
Pace în Ucraina. Prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA pe teme de securitate, vineri, în Emiratele Arabe Unite # Gândul
Kremlinul a anunțat vineri o reuniune trilaterală cu reprezentanți ucraineni și americani în Emiratele Arabe Unite în aceeași zi, după o întâlnire considerată „utilă” între Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la Moscova. „S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu […]
10:10
Angajații din Guvern îl pun la zid pe Bolojan. Funcționarii îl acuză pe primul ministru că aruncă administrația într-o criză fără precedent # Gândul
Sindicaliștii din Guvern îl atacă pe premierul Ilie Bolojan. O scrisoare deschisă transmisă în această dimineață de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză Executivul că se „joacă cu viitorul funcționarilor publici” într-un mod care avantajează doar vârful ierarhiei. Măsurile care pun în pericol funcționarii Guvernului, „un deliciu” pentru Bolojan Cea mai dură […]
10:10
Daniel Bîrligea, reacție dură după ce FCSB a fost „demolată” de Dinamo Zagreb în Europa League: „Am auzit că nu mai joc meciul următor, nici nu știam” # Gândul
Fotbalistul Daniel Bîrligea a avut o reacție vehementă după înfrângerea categorică suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în grupa principală din UEFA Europa League. Atacantul campioanei României a marcat singurul gol al roș-albaștrilor și a criticat dur arbitrajul. FCSB a fost depășită clar în deplasarea din Croația, într-un meci în care […]
10:00
Nicușor Dan a spus, la conferința de presă susținută în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, faptul că există o probabilitate ca numirile la SRI și SIE să aibă loc în următoarele săptămâni. De asemenea, președintele României a mai menționat faptul că o schimbare se va produce pentru o mare parte […]
10:00
Toate calculele. Ce șanse mai are FCSB să se califice în play-off-ul Europa League, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb # Gândul
FCSB a fost învinsă în Croația de Dinamo Zagreb, scor 1-4, însă, chiar și cu acest rezultat negativ, campioana României se mai poate agăța de un fir de speranță în ceea ce privește șansele de calificare în faza play-off-ului Europa League. Formația pregătită de Elias Charalambous a pierdut categoric în fața celor de la Dinamo […]
09:50
La momentul actual, pe glob, există peste 7.000 de limbi vorbite. Un studiu recent realizat de profesorul Kenny Coventry de la Universitatea din East Anglia a descoperit că două cuvinte aparent simple traversează barierele lingvistice și apar în toate limbile lumii: demonstrativele spațiale – „acest” și „acela”. O echipă internațională de cerecetători a analizat aproape […]
Acum 4 ore
09:40
În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show", Adrian Severin a vorbit despre incapacitatea României de a comunica eficient cu administrația americană actuală, subliniind lipsa unor canale reale de dialog cu „America reală". Severin a afirmat că România nu dispune, în acest moment, de persoane […]
09:30
Ce a spus Nicușor Dan despre afirmația că „nu umblă teleleu prin lume”, după refuzul de a merge la Davos. „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă” # Gândul
Nicușor Dan a refuzat să fie parte a întâlnirii de la Davos, menționând, potrivit consilierului prezidențial pentru securitate, că „nu umblă teleleu prin lume”. Aflat la reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles, șeful statului a făcut declarații referitoare la afirmația respectivă. Nicușor Dan nu a fost prezent la Forumul de la Davos, refuzând […]
09:30
Rețeta de gogoși care datează din anul 1900. Nu ai nevoie nici de drojdie nici de praf de copt # Gândul
Rețeta îndrăgită de gospodinele din România datează încă din anul 1900, iar avantajul ei este că se pregătește foarte ușor, chiar și în zilele noastre. Gogoșile acestea pufoase sunt celebre, nu numai pentru gust, dar și pentru că rețeta lor datează încă din anul 1900, și pentru că nu ai nevoie de drojdie și praf […]
09:30
PRO TV pregătește surpriza anului. Emisiunea care a făcut istorie în România ar putea să revină în forță. Măruță „out”. Cine îi ia locul # Gândul
PRO TV este gata să dea lovitura anului cu un nou show de televiziune legendar, după ce numai departe de zilele trecute postul din Pache Protopopescu a anunțat „cutremurul” din zona media, eliminând „din senin” emisiunea lui Cătălin Măruță, unul dintre „greii” trustului. O altă vedetă de televiziune de renume ar fi în cărți pentru […]
09:20
Elias Charalambous i-a distrus pe jucători după ce FCSB a fost demolată de Dinamo Zagreb. „Când doar stai și te uiți primești gol” # Gândul
Elias Charalambous i-a atacat pe jucători pentru jocul modest din meciul cu Dinamo Zagreb. Croații au câștigat cu 4-1 în partida din Europa League și echipa roș-albastră are șanse doar teoretice de a se califica în optimile competiției. Au marcat Mounsef Bakrar (7), Dion Beljo (11, 71) și Sandro Kulenovic (90+3), iar pentru FCSB a […]
09:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum echipa lui Trump nu e interesată de diplomație, ei fiind oameni de afaceri. Victor Ponta: „Dacă tot ceea ce am văzut noi până atunci despre diplomație, […]
09:10
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a primit invitația și a publicat-o pentru a nu fi nevoit să răspundă imediat. A așteptat poziția Parisului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat decizia României legată de Davos și reacția la invitația venită din partea lui Donald Trump. Ion Cristoiu: „Eu sunt de acord că noi nu trebuia să trimitem pe nimeni la Davos" Cristoiu spune că România […]
09:10
Tabel pensii. Câți bani ar primi pensionarii din România, dacă ar încasa toată pensia într-o singură tranșă, ca în SUA # Gândul
Tot mai mulți români se întreabă câți bani ar primi dacă ar putea încasa pensia integral, dintr-o singură plată, la momentul pensionării. Un astfel de sistem funcționează deja în Statele Unite, iar un calcul ipotetic arată ce sume ar rezulta dacă modelul ar fi aplicat și în România. Pe fondul incertitudinilor legate de viitorul pensiilor […]
09:00
Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit # Gândul
Accident grav în Dâmbovița, vineri dimineață. Un șofer s-a izbit cu TIR-ul de zidul unei locuințe. Oamenii au tras o sperietură groaznică. Șoferul a ajuns la spital. Accidentul rutier s-a produs în comuna Vișina, din Dâmbovița. Din primele cercetări efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, din județul Teleorman, în timp […]
09:00
Actorul comediant Russell Brand este acuzat de încă două infracțiuni sexuale, după ce, anul trecut, a mai fost acuzat de alte cinci de acest gen: două de viol, unul de expunere indecentă și două de agresiune sexuală. Actorul și comediantul Russell Brand a apărut, marți, în fața Curții de Magistrați din Westminster, Londra, prin videoconferință […]
08:50
Memoria cache a telefonului este un tip de memorie rapidă, care se află între procesor și memoria principală. Memoria cache joacă un rol important în funcțioarea telefoanelor mobile, iar de cele mai multe ori utilizatorul nu este conștient de ele. Ștergerea memoriei cache de pe telefon nu înseamnă că pierdem datele personale sau fișierele importante, […]
08:50
Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu. Șeful statului a declarat că în anii 1990-2000, era ceva obișnuit ca profesorii îndrumători să încurajeze oamenii să se inspire din diferite lucrări. Președintele României a trasmis că ”o parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României […]
08:50
Prezent la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns, în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, mai multor întrebări adresate de jurnaliști. Printre altele, președintele României a adus în discuție tensiunile din coaliţia de guvernare. Pe de altă parte, șeful statului s-a arătat optimist. Nicușor Dan a […]
08:40
Fostul premier Adrian Năstase a comentat în emisiunea Marius Tucă Show absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, calificând-o ca o decizie înțeleaptă, dar cu o rezervă importantă. Discuția a pornit de la dificultățile de mobilitate ale șefului statului și a evoluat […]
08:30
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă # Gândul
Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza pentru luna martie, iar datele arată că iarna își va menține influența în București mai mult decât se estima inițial. Primele semne clare de primăvară apar abia pe la începutul lunii aprilie. Potrivit celei mai recente prognoze AccuWeather, iarna încă nu dă semne că ar urma să plece […]
08:20
Nicușor Dan, întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde de lei” # Gândul
Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European. Președintele României a fost întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei, înainte de a ocupa scaunul de șef de stat. „Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spunea că a găsit dezastru la primărie și datorii de peste 2 miliarde de […]
08:10
Adrian Severin: „Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american și pe sorosiștii din America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a catalogat ca un șoc pentru clasa politică românească venirea lui Trump la putere, cu noile sale politici, diferite de cele cu care aceștia erau obișnuiți. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin și-a prezentat perspectiva cu privire la […]
Acum 6 ore
07:40
Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European și a refuzat invitația de a lua parte la reuniunea de la Davos. Președintele României a explicat faptul că, pentru țara noastră, Statele Unite ale Americii reprezintă un „partener strategic esențial”, îndeosebi pentru securitatea națională. De altfel, președintele a […]
07:40
Victor Ponta: „În 2024 am spus că se schimbă lumea. M-am văzut cu toți liderii importanți români. Toți mi-au dat dreptate, dar n-au făcut nimic” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum toată lumea este într-o continuă schimbare. Victor Ponta: „În afară de ce am povestit la tine la emisiune, m-am văzut cam cu toată lumea din România […]
07:20
23 Ianuarie, calendarul zilei: Tiffani Thiessen împlinește 52 de ani. Ilfov devine al șaptelea sector al Capitalei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 23 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tiffani Thiessen este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale emblematice din serialele de televiziune ale anilor ‘90. Născută pe 23 ianuarie 1974, ea a devenit celebră interpretând-o pe Kelly […]
07:10
Continua ofensiva româneasca la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit cu directorul unei agentii imobiliare și cu CEO-ul uei firme producătoare de termopane # Gândul
Ofensiva diplomatică continuă la Davos, după ce ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit într-un panel alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit din urmă și a participat la o conferință alături de un agent imobiliar și un producător de termopane. După ce Oana […]
07:10
Adrian Năstase: „Este foarte grav că americanii consideră forța drept cel mai important lucru pentru relațiile internaționale” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cât de grav este că americanii consideră că forța cel mai important lucru pentru relațiile internaționale. Adrian Năstase: „Spre exemplu, în anii '70, în decalogul de […]
