Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League
Sport.ro, 23 ianuarie 2026 08:50
Două condiții trebuie îndeplinite simultan pentru ca FCSB să se califice miraculos în play-off-ul Europa League.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
08:50
Calcule | Cele două condiții care trebuie îndeplinite pentru ca FCSB să se califice în play-off-ul Europa League # Sport.ro
Două condiții trebuie îndeplinite simultan pentru ca FCSB să se califice miraculos în play-off-ul Europa League.
Acum 30 minute
08:40
”Telenovela” transferului lui Radu Drăgușin continuă și în această perioadă de transferuri.
08:40
Mihai Stoica, replică pentru jucătorul lui FCSB: "Să vorbească de jocul lui, nu de al echipei!" # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a tras câteva concluzii după eșecul drastic contra lui Dinamo Zagreb, scor 1-4.
Acum o oră
08:20
Charalambous i-a uluit pe croați după Dinamo Zagreb - FCSB: "A dat cu pietre în jucători, dar și el e vinovat" # Sport.ro
FCSB a fost surclasată de Dinamo Zagreb, 1-4, iar Elias Charalambous a avut un discurs fără precedent la finalul partidei din Europa League.
08:10
Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect.” # Sport.ro
Sorana Cîrstea a avut parte de un final nedorit în bilanțul celor optsprezece participări pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne.
Acum 2 ore
08:00
Plecată în Croația cu gândul la un rezultat care să-i permită să atace calificarea în fazele eliminatorii, campioana României a fost surclasată de Dinamo Zagreb, 4-1, într-un meci de coșmar, fără cap și fără coadă, în care nimic nu s-a legat pentru echipa condusă de pe bancă de Charalambous și Pintilii.
Acum 6 ore
04:30
FC Dallas l-a cedat temporar pe Enes Sali la Al-Riyadh SC până în iunie 2026, mijlocașul revenind la formația saudită pentru care a mai evoluat și în sezonul precedent.
Acum 12 ore
00:50
Portarul Ionuț Radu (28 de ani) a devenit o piesă de bază în vestiarul echipei Celta Vigo.
00:50
Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!” # Sport.ro
FCSB a pierdut pe terenul celor de la Dinamo Zagreb, scor 1-4, în faza principală Europa League.
00:50
Croații au reacționat categoric după Dinamo Zagreb - FCSB: ”I-am zdrobit, i-am subordonat! Românii nu au concurat cu adevărat” # Sport.ro
FCSB a pierdut 1-4 cu Dinamo Zagreb în etapa #7 din Europa League.
00:30
Charalambous și-a demolat jucătorii după umilința de la Zagreb: "Ceva trebuie să se schimbe, azi doar am călcat pe teren" # Sport.ro
FCSB a pierdut fără drept de apel meciul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, în penultima etapă din UEFA Europa League.
00:30
Daniel Bîrligea acuză arbitrajul după ce FCSB a fost umilită de Dinamo Zagreb: ”Arbitrul a zis că a văzut, dar nu știu ce a văzut!” # Sport.ro
FCSB a pierdut la scor meciul cu Dinamo Zagreb, 1-4, din faza principală Europa League.
00:30
Darius Olaru, la pământ după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1: „Eșecul de la Mioveni ne-a afectat moralul” # Sport.ro
Reacția lui Darius Olaru după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1.
00:20
FCSB a pierdut 1-4 cu Dinamo Zagreb în etapa #7 din Europa League.
00:20
Ilie Dumitrescu dă de pământ cu vedetele FCSB după umilința de la Zagreb: „Nu poți să te prezinți așa! E inacceptabil” # Sport.ro
FCSB a cedat la Zagreb, scor 1-4, iar Ilie Dumitrescu a criticat dur modul în care s-au apărat roș-albaștrii.
00:10
Târnovanu s-a abținut cu greu după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1: "Slab, slab! Nu e ok ce se întâmplă" # Sport.ro
FCSB a pierdut pe terenul lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în etapa cu numărul șapte din UEFA Europa League.
00:00
Mircea Lucescu a oferit joi seară primele detalii despre starea sa de sănătate, direct din spital, confirmând că o gripă puternică l-a forțat să ceară ajutorul medicilor.
00:00
Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB.
22 ianuarie 2026
23:30
FCSB a mutat masiv la pauza meciului cu Dinamo Zagreb, la scorul de 2-1. Roș-albaștrii au efectuat trei înlocuiri simultane în speranța de a întoarce soarta partidei din Europa League.
23:30
Dinamo Zagreb - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
23:20
FCSB încheie faza principală din UEFA Europa League în compania turcilor de la Fenerbahce, pe 29 ianuarie.
23:20
”De nicăieri!” Reacțiile croaților după golul lui Daniel Bîrligea din Dinamo Zagreb – FCSB # Sport.ro
Dinamo Zagreb – FCSB se joacă în faza principală Europa League.
23:00
Nici croaților nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat la Dinamo Zagreb – FCSB: ”Ireal!” # Sport.ro
Dinamo Zagreb - FCSB se joacă în faza principală Europa League.
23:00
Speranță pentru „panterele” lui Becali: Bîrligea reduce din diferență la Zagreb, după un start de coșmar! # Sport.ro
FCSB intră la cabine condusă cu 2-1 de Dinamo Zagreb, după o primă repriză nebună în care defensiva a clacat rapid, dar atacul a ținut echipa în viață.
22:50
Răzvan Lucescu, de neoprit la flash-interviu! Discurs ferm după victoria cu Betis: "Știți care este filosofia mea" # Sport.ro
PAOK Salonic rămâne în cărți pentru calificarea directă în optimile din UEFA Europa League.
22:30
Instrucție la Zagreb. Apărarea lui FCSB, rateu după rateu în debutul meciului din Europa League # Sport.ro
Dinamo Zagreb - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
22:30
FC Dallas l-a cedat temporar pe Enes Sali la Al-Riyadh SC până în iunie 2026, mijlocașul revenind la formația saudită pentru care a mai evoluat și în sezonul precedent.
22:10
Mihai Stoica, uluit de ce a găsit pe stadionul din Zagreb: „N-am mai văzut așa ceva, e cel mai mare!” # Sport.ro
Managerul FCSB a rămas impresionat de scenografia pregătită de fanii croați în peluză, înaintea duelului din Europa League.
22:00
Antonio Jakolis a jucat atât pentru FCSB, cât și pentru Dinamo Zagreb și cunoaște foarte bine cele două echipe care se vor înfrunta în faza principală Europa League.
22:00
Moment important pentru Casemiro, mijlocașul defensiv al formației Manchester United.
21:50
Antrenorul lui Tottenham a clarificat situația lui Radu Drăgușin pentru etapa următoare, în ciuda informațiilor privind un transfer al fundașului român înapoi în Italia.
21:50
Adrian Mutu a văzut echipa de start a lui FCSB cu Dinamo Zagreb și a reacționat imediat: ”El lipsește, putea să facă diferența” # Sport.ro
Dinamo Zagreb - FCSB va fi LIVE TEXT - AICI.
21:20
FCSB joacă pe terenul celor de la Dinamo Zagreb în faza principală Europa League.
21:10
Dinamo Zagreb - FCSB începe la 22:00.
21:00
Acuzații grave la Euro 2026! Portughezii au răbufnit după eșecul cu Germania: „Dacă vorbesc, sunt în pericol” # Sport.ro
Germania a învins Portugalia cu 32-30 la Campionatul European, într-un meci marcat de decizii controversate de arbitraj care au provocat furia lusitanilor.
20:50
Florinel Coman, spectacol în Golf: Două goluri împotriva fostei echipe a lui Cosmin Olăroiu # Sport.ro
Al Gharafa, echipa la care evoluează Florinel Coman, s-a duelat cu Al Sharjah, fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu, în sferturile Supercupei Qatarului și a Emiratelor Arabe Unite.
20:50
România a pierdut cu Muntenegru în ultimul joc de la Europeanul de polo! Pe ce loc au terminat tricolorii # Sport.ro
Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică.
20:50
Real Madrid riscă să fie sancționată în instanță în urma concertului susținut de Taylor Swift. Acuzația adusă # Sport.ro
Real Madrid, probleme cu justiția spaniolă din cauza concertului susținut de Taylor Swift.
20:30
Campioana CSM Bucureşti anunţă, joi, revenirea portarului Denisa Şandru, care a mai evoluat în urmă cu cinci ani la formaţia antrenată în prezent de Bojana Popovic. Handbalista va juca la CSM în următoarele două sezoane, începând din vară.
20:10
Premier League „vânează” un puști de la Genoa! 18 milioane de euro pentru înlocuitorul lui Mateta # Sport.ro
Un jucător de la Genoa, urmărit de Crystal Palace.
Acum 24 ore
20:00
FC Argeș este cu siguranță una dintre surprizele din actuala stagiune.
20:00
Marc-Andre ter Stegen, confesiune despre plecarea de la Barcelona: „Îţi dai jos greutatea de pe umeri” # Sport.ro
Ce a spus Marc-Andre ter Stegen despre plecarea sa de la Barcelona.
19:40
Claudiu Keșeru, analiză dură despre situația lui Denis Alibec la FCSB: „Pare o ultimă șansă” # Sport.ro
Claudiu Keșeru a analizat situația delicată a lui Denis Alibec la campioana României, fiind de părere că vârful trece printr-un moment decisiv pentru finalul carierei sale.
19:30
”Telenovela” transferului lui Radu Drăgușin continuă și în această perioadă de transferuri.
19:10
Manchester United, pregătită de o lovitură în Premier League! Vrea fotbalistul cu 155 de meciuri la rivala care l-a crescut # Sport.ro
Manchester United ia în calcul să aducă un fotbalist crescut de o rivală, cu 155 de meciuri la gigantul din Premier League.
19:00
Interul lui Chivu se umple de bani în Champions League: suma uriașă asigurată înainte de ultima etapă # Sport.ro
Inter Milano și-a asigurat deja peste 65 de milioane de euro în actualul sezon de Champions League, deși echipa antrenată de Cristi Chivu a pierdut ultimele trei meciuri europene.
18:50
Cum s-a încheiat ultimul meci în care ”panterele” lui Gigi Becali au jucat împreună la FCSB # Sport.ro
FCSB se duelează cu Dinamo Zagreb în faza principală Europa League.
18:50
FC Hermannstadt - Dinamo este vineri seară de la ora 20:00.
18:40
Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) va evolua la Rapid.
18:30
Veste uriașă pentru „câini”! Șefii au bătut palma cu stâlpul defensivei: „Ne-am strâns mâna!” # Sport.ro
Dinamo a rezolvat, în mare măsură, prelungirea contractului lui Kennedy Boateng, fundașul de bază al echipei, după o negociere intensă purtată în cantonamentul din Antalya.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.