Vremea 26 ianuarie-23 februarie 2026. Gata cu gerul, dar vin ploile. Temperaturile vor urca până la 12°C

Ceea ce părea o crimă la furie, un atac de neînţeles pentru nişte copii de 13 şi 15 ani, s-a dovedit a fi o execuţie plănuită în cel mai mic detaliu. Cei doi adolescenţi care şi-au ucis prietenul lângă Timişoara, apoi l-au îngropat şi au încercat să-şi şteargă urmele, plănuiau să facă asta de acum o lună. Îl invidiau de moarte, pentru că avea mai mulţi bani şi era mereu în centrul atenţiei, a recunoscut cel mai mic dintre ei în faţa anchetatorilor. Pentru că are numai 13 ani, nu are, potrivit legii, răspundere penală.