Vremea 26 ianuarie-23 februarie 2026. Gata cu gerul, dar vin ploile. Temperaturile vor urca până la 12°C
ObservatorNews, 23 ianuarie 2026 08:50
Meteorologii au anunțat că în luna februarie vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă.
• • •
Acum 5 minute
09:00
"Păcătoșii" scrie istorie la Oscar. 16 nominalizări și favorit la premiul pentru cel mai bun film # ObservatorNews
Filmul "Păcătoşii" scrie istorie la ediţia din acest an a Premiilor Oscar. Producţia a fost nominalizată la 16 categorii, un record în istoria competiţiei, şi este marea favorită să obţină statueta de aur la categoria "cel mai bun film". Principalul contracandidat este lungmetrajul "O bătălie după alta", cu Leonardo di Caprio în rol principal, care a primit 13 nominalizări.
09:00
Ursula von der Leyen: Un plan de reconstrucție de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare # ObservatorNews
Un plan de reconstrucţie de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Acum 15 minute
08:50
Meteorologii au anunțat că în luna februarie vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă.
Acum 30 minute
08:40
Alertă pe râurile din 2 județe din cauza zăporului. Zeci de gospodării au fost inundate în urma fenomenului # ObservatorNews
Pe mai multe ape curgătoare din ţară s-a format zăpor! Judeţele Neamţ şi Bistriţa-Năsăud sunt cele mai afectate de acest fenomen.
Acum o oră
08:30
Nicușor Dan, aşteptat la Iaşi de Ziua Unirii Principatelor Române. Schimbări importante față de anii trecuți # ObservatorNews
Întreaga ţară se pregăteşte de sărbătoare. Mâine se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, momentul care a pus temelia statului român modern şi care a schimbat pentru totdeauna destinul țării. Şi cum prima filă de istorie s-a scris la Iași, Piața Unirii devine, din nou, locul unde mii de oameni sunt așteptați să celebreze Mica Unire. Spre deosebire de anii trecuți, manifestările de anul acesta, nu mai au loc dimineața, ci vor începe la prânz, când ajunge şi preşedintele Nicușor Dan.
08:30
Povestea tragică a Corinei, tânăra ucisă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1, spre Deva. Crescuse în plasament # ObservatorNews
Două vieți au fost curmate brutal pe autostrada A1, în zona Simeria, după ce un autoturism s-a ciocnit violent cu un ansamblu auto. Victimele sunt Corina Maria Matraș, o tânără de 26 de ani, și fiica ei Melissa, în vârstă de doar 5 ani.
08:20
Meteorologii au anunțat că în luna februarie vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă.
08:20
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.
08:10
Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a exprimat optimismul că formula guvernamentală va continua, cu responsabilitate.
Acum 2 ore
08:00
S-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române. Biletul, jucat la Bacău # ObservatorNews
Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.
07:40
Concluziile summitului extraordinar de la Bruxelles. Nicușor Dan: SUA, partener strategic esenţial pentru noi # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi noaptea, după Consiliul European extraordinar, că liderii UE au convenit unanim asupra solidarității cu Danemarca și Groenlanda și asupra intensificării investițiilor pentru apărarea zonei arctice, în coordonare cu NATO. Totodată, a fost decisă prelungirea cu șase luni a suspendării tarifelor UE pentru SUA, precum și inițierea unor negocieri cu Statele Unite privind Carta pentru Pace, pentru alinierea acesteia la angajamentele internaționale. Șeful statului a subliniat că SUA rămân un partener strategic esențial pentru securitatea României, opinie împărtășită de numeroase state membre UE.
07:40
Horoscop 24 ianuarie 2026. Claritate pentru Berbeci, surprize pentru Tauri și idei creative pentru Vărsători # ObservatorNews
Horoscop 24 ianuarie 2026. Ziua aduce energie, claritate și oportunități pentru majoritatea zodiilor. Berbecii iau decizii importante la locul de muncă, Taurii primesc vești bune în plan financiar, iar Vărsătorii strălucesc prin creativitate.
Acum 4 ore
07:00
Acum 12 ore
23:30
22:00
De ce avea Trump o vânătaie pe mână la Forumul Economic Mondial de la Davos. Explicația Casei Albe # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a apărut la Forumul Economic Mondial de la Davos cu o vânătaie pe mână care a ridicat semne de întrebare. Jurnalista Sara Cook a întrebat Casa Albă despre ce ar fi cauzat vânătaia de pe mâna liderului SUA, pe care secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a atribuit-o unei lovituri.
22:00
Cod galben de ceață, din această seară. Lista județelor afectate și riscurile pentru șoferi # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ceață, valabil în noaptea de joi spre vineri, pentru mai multe județe din sudul și sud-estul României. Fenomenul va determina scăderea vizibilității în trafic și poate favoriza formarea ghețușului, crescând riscul de accidente.
21:20
Pliculeţele de plastic de la restaurant şi hotel, cu sare, piper sau sos, vor fi eliminate # ObservatorNews
Adio pliculeţe de plastic la restaurant şi hotel! Uniunea Europeană schimbă regulile. Din august nu vom mai primi pe masă pliculeţe de sare, piper sau de sosuri când ieşim în oraş, dar nici recipiente mici de produse de îngrijire pe care le putem lua din camera de hotel. Toate vor fi înlocuite cu unele reutilizabile, ca să reducă risipa de plastic.
21:00
Românii vor putea să își înființeze o firmă oriunde în Uniunea Europeană online, în cel mult două zile, după reguli identice în tot blocul comunitar. Ideea ar putea aduce și la noi în țară mai multe investiții străine.
20:40
Șantierele pentru metroul spre Aeroportul Otopeni blochează traficul la intrarea în București. Un drum care dura 15-20 de minute cu maşina depăşeşte acum o oră. Până să fie gata magistrala care îi va duce mai repede în centru, cei care locuiesc la marginea capitalei încep să se mute în oraș.
20:40
Ce spune Nicuşor Dan despre scenariul unirii cu Republica Moldova: "Pentru moment, nu suntem acolo" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi posibil în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta, dar „pentru moment, nu suntem acolo”.
20:40
Viața Anei, schimbată de o intervenție pe inimă realizată în premieră în România. Ce presupune noua tehnologie # ObservatorNews
România se aliniază standardelor europene de top în chirurgia cardiacă. O maladie congenitală a inimii, care afectează mii de copii şi adulţi, poate fi tratată acum printr-o intervenţie minim invazivă. Tehnologia a fost introdusă acum două luni în marile clinici de pe continent.
20:40
"Se duce totul la vale". Faleza din Constanța se surpă pe zi ce trece, iar monumentele sunt în pericol # ObservatorNews
Se surpă Constanța. Faleza din apropierea portului turistic se năruie tot mai mult. Pune sub semnul întrebării siguranţa localnicilor şi a clădirilor-simbol din oraş. Primăria anunţă că lucrările de consolidare ar putea începe abia la primăvară.
20:20
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de relația transatlantică. Dialogul a redus tensiunile # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, înaintea Consiliului European informal de la Bruxelles, că Europa și România au nevoie de o relație transatlantică solidă, subliniind că tensiunile recente s-au diminuat în urma dialogului și că situația a revenit "în parametri normali".
20:20
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări # ObservatorNews
După ce au suferit, în frig și fără apă caldă, bucureștenilor le-a ajuns cuțitul la os. Sute de asociații de locatari au semnat deja o petiție prin care anunță că de luna aceasta nu mai achită facturile la Termoenergetica. Alții vor recalcularea tarifelor. Amenințările lasă rece compania primăriei generale care spune că toate calculele au fost făcute corect, iar cei care nu achită la timp vor fi penalizați.
20:20
O judecătoare n-a motivat 800 de hotărâri şi a ajutat 4 infractori să fie liberi. Unul a recidivat # ObservatorNews
Infractori periculoşi au fost eliberaţi ori au scăpat de acuzaţii din cauza judecătorilor care nu explică la timp verdictele date. Un magistrat din Capitală a adunat sute de restanţe. Puţine cazuri ajung să fie penalizate.
20:20
Grindeanu susţine că deficitul lăsat de Guvernul Ciolacu n-a fost aşa rău. Răspunsul premierului # ObservatorNews
Negocierile pentru buget încing spiritele în Coaliţie. Liderii PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi mintit în legătură cu greaua moştenire lăsată de Guvernul Ciolacu, ca pretext pentru majorări de taxe şi impozite. De cealaltă parte, premierul se laudă că a redus deficitul în timp record şi promite că taxele nu vor mai creşte în acest an.
20:10
Pfizer cere României despăgubiri pentru vaccinurile refuzate, deși dozele n-ar fi fost fabricate # ObservatorNews
Avocați din România și din Belgia apără statul în procesul în care compania farmaceutică Pfizer cere peste 560 de milioane de euro pentru vaccinul anti-COVID comandat suplimentar și apoi refuzat. Astăzi a fost al doilea termen în cazul judecat la pachet cu Polonia, aflată în aceeași situație. Ca să nu plătească despăgubirea, guvernul de la Varșovia a invocat clauza de forță majoră: războiul din Ucraina.
Acum 24 ore
20:00
Trump vrea să transforme Fâşia Gaza în Dubai cu banii ţărilor din "Consiliul pentru Pace" # ObservatorNews
Destrămarea NATO se amână. De la Davos, Donald Trump anunță că a ajuns la un acord cu Mark Rutte, secretarul general al Alianței, în privința Groenlandei. Statele Unite ar urma să primească zone din cea mai mare insulă a lumii. Europenii s-au abținut până acum de la comentarii. Nicușor Dan n-a ajuns la cel mai important eveniment al superputerilor planetei. Tot în Elveția, liderul de la Casa Albă a lansat oficial Consiliul pentru Pace, o organizație care își propune să pună capăt conflictelor globale și este prezidată de el însuși. Un prim proiect va fi transformarea Fâșiei Gaza într-un oraș cu zgârie-nori și resorturi de lux.
20:00
Cum ajungeau străini din Rusia și Ucraina să aibă buletine românești pe adrese fictive. Reţeaua din Botoşani # ObservatorNews
Fabrică de buletine la Botoşani. Sute de cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Rusia au obtinut documente românești false, cu ajutorul unor funcționari publici. Multe acte erau emise pe adrese fictive, în case părăsite sau chiar demolate. În alte situații, străinii semnau contracte false.
20:00
Ancheta crimei între copii, din Timiş, scoate la iveală detalii înfricoşătoare. Băieţii de 13 şi 15 ani au plănuit asasinatul în cele mai mici detalii. Scenariul atacului a fost gata acum o lună, iar suspecţii au aşteptat doar momentul potrivit. Ei au fost arestaţi în aceasta seară. O cameră de supraveghere a filmat-o pe victima lor, un elev de 15 ani, în ultimele minute de viaţă.
19:50
O contabilă de la MAE i-a transferat iubitului 8 milioane de lei, din contul instituţiei # ObservatorNews
O poveste de dragoste, plătită cu bani publici, ajunge subiect de anchetă la Direcţia Naţională Anticorupţie. O contabilă de la ministerul de Externe este acuzată că ar fi virat timp de 12 ani peste opt milioane de lei din banii ministerului în conturile sale, ale iubitului şi fiului acestuia. Abia după ce s-au despărţit bărbatul a denunţat-o la DNA.
19:50
Mii de români prinşi la volan fără permis, în 2025. Unii au comis accidente mortale # ObservatorNews
Poliţiştii descoperă tot mai mulţi şoferi fără permis pe străzi. Anul trecut au prins, în medie, unu la fiecare două ore. Conduc în viteză pe şosele aglomerate și mulți comit accidente grave, mortale chiar.
19:40
Radu Opaina, despre criza termoficării din Capitală: Facturile pe ianuarie vor fi cele mai mari din istorie # ObservatorNews
Sistemul de termoficare din București este în colaps, iar vinovații par să fie împărțiți între Primăria Capitalei, Termoenergetica și Elcen. În plină iarnă, sute de mii de oameni stau în frig, iar facturile continuă să crească. Cum s-a ajuns aici și de ce această criză riscă să devină una națională ne explică Radu Opaina, fost director RADET.
19:40
Cazurile de gripă au scăpat de sub control. 20 de oameni au murit în ultimele şapte zile, dublu faţă de săptămâna trecută. A crescut şi numărul virozelor confirmate, cu 30% faţă de ultima raportare. Şi încă n-am atins vârful sezonului de îmbolnăviri. În spitale ajung cazuri neobişnuite. O tânără studentă la Medicină, vaccinată, este la terapie intensivă, în stare gravă din cauza gripei.
19:30
Wiz Khalifa contestă pedeapsa de 9 luni de închisoare primită după ce a fumat marijuana pe scena Beach Please # ObservatorNews
La peste o lună de la condamnarea sa definitivă după ce a consumat marijuana pe scena festivalului Beach Please din Costinești, rapperul american Wiz Khalifa contestă executarea pedepsei. Thomaz Cameron Jibril, pe numele să real, a fost condamnat pe 18 decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.
19:20
Cum alegi cea mai bună apă de băut. Diferenţele dintre apa potabilă şi apa îmbuteliată # ObservatorNews
Tu ce apă bei? Teoretic, apa care ajunge zilnic la robinetele noastre e cât se poate de potabilă. Practic, mulţi se feresc de ea, nu au încredere să o consume. Țevile vechi, depunerile sau pur şi simplu lipsa informațiilor îi determină pe mulți să se orienteze pe apă îmbuteliată. Asta înseamnă cheltuieli mai mari şi o apă mai proastă. Există, desigur, şi alte soluţii de filtrare a apei, dar între atâtea teorii, e greu să-ţi dai seama care e cea mai bună şi sănătoasă alegere.
18:50
Localnicii din comuna care n-a mărit taxele, fericiţi, chiar dacă s-au oprit toate modernizările # ObservatorNews
Au scăpat de majorarea impozitelor, dar au rămas în şantier. Pentru că nu a aprobat în Consiliul Local mărirea taxelor, o comună din Galaţi este acum într-un blocaj financiar fără precedent. Primăria nu mai primeşte bani de la stat, prin urmare, totul a rămas în aer. Muncitorii au plecat de pe şantier aflat în plin avânt pentru reţeaua de apă şi canalizare pentru că oamenii nu îşi mai primi salariile. Şi totuşi pe locuitori nu îi deranjează aceste lucruri, sunt mulţumiţi că banii rămân la ei în buzunare. Ce e dincolo de poarta lor, Dumnezeu cu mila.
18:50
Zelenski anunță prima întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA. Europa, criticată pentru diviziune # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că vineri și sâmbătă vor avea loc negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile au fost programate după întâlnirea lui Zelenski cu președintele american Donald Trump, desfăşurată joi la Forumul Economic Mondial de la Davos.
18:40
Rusia vinde aur ca să acopere deficitul, dar rezervele Moscovei cresc. Ce-l ajută pe Putin # ObservatorNews
Rezervele de aur și valută ale Rusiei, parțial blocate de țările occidentale, au ajuns la un nivel record de 769,1 miliarde de dolari, a anunțat joi banca centrală, evoluție determinată de creșterea prețului aurului, care reprezintă aproximativ 43% din totalul rezervelor, potrivit Reuters, informează Agerpres.
18:40
Franţa a capturat un petrolier din "flota fantomă" a Rusiei în ziua în care Zelenski a cerut asta la Davos # ObservatorNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, joi, că Forţele Navale Franceze au capturat în Marea Mediterană un petrolier care aparţine "flotei fantomă" a Rusiei. Macron a specificat că operaţiunea a fost desfăşurată cu implicarea "mai multor aliaţi". Cu puţin timp înainte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut europenilor, la Forumul Economic Mondial de la Davos, să oprească la fel ca Donald Trump petrolierele flotei din umbră a Rusiei.
18:40
Drepturi noi pentru pasageri. Locuri gratuite lângă copii, despăgubiri rapide şi check-in fără costuri extra # ObservatorNews
Drepturile pasagerilor urmează să fie protejate de mai multe modificări. Despăgubirile vor putea fi obţinute mai uşor în cazul anulărilor sau întârzierilor, iar familiile vor putea sta împreună în avion fără costuri în plus.
18:30
Concedieri masive la o fabrică din Arad. Peste 400 de angajați vor rămâne fără loc de muncă # ObservatorNews
Fabrica din Arad a companiei Leoni a finalizat calendarul concedierilor colective anunţate în luna decembrie şi a transmis Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) că sunt vizaţi 465 de angajaţi, iar primele contracte de muncă vor fi desfăcute în luna martie, procedura urmând să se încheie în august.
18:30
Cum apare violența la adolescenți și ce putem face înainte să fie prea târziu. Explicaţia specialiştilor # ObservatorNews
Organizația "Salvați Copiii" explică factorii care pot conduce copiii și adolescenții să recurgă la acte de o violență extremă, cum s-a întâmplat recent în județul Timiș, unde doi minori de 13 și 15 ani au ucis un alt adolescent de 15 ani cu un topor și un cuțit, au încercat să îi incendieze trupul și l-au îngropat în grădină. Reprezentanții asociației subliniază că "eşecul este colectiv, nu un act individual", informează News.ro.
18:30
Proprietar sau chiriaş în 2026? Este dilema anului pentru cei care caută o locuinţă. Prețurile apartamentelor au crescut cu până la 15% în ultimul an, iar față de acum 5 ani s-au dublat. La fel şi dobânzile. Pentru un angajat cu salariu mediu, cumpărarea unei locuințe devine imposibilă. Nici pe piaţa chiriilor nu stăm însă mai bine - oferta rămâne mică, iar cererea va mări preţurile.
18:20
Criminalul de 13 ani din Timiş e liber şi s-a întors la şcoală. Părinte: Mi-e frică, tremur # ObservatorNews
Ceea ce părea o crimă la furie, un atac de neînţeles pentru nişte copii de 13 şi 15 ani, s-a dovedit a fi o execuţie plănuită în cel mai mic detaliu. Cei doi adolescenţi care şi-au ucis prietenul lângă Timişoara, apoi l-au îngropat şi au încercat să-şi şteargă urmele, plănuiau să facă asta de acum o lună. Îl invidiau de moarte, pentru că avea mai mulţi bani şi era mereu în centrul atenţiei, a recunoscut cel mai mic dintre ei în faţa anchetatorilor. Pentru că are numai 13 ani, nu are, potrivit legii, răspundere penală.
18:20
Traian Băsescu: Trump se va uita spre Marea Neagră. Acum nu are timp, e ocupat să strângă bani de la fraieri # ObservatorNews
Traian Băsescu a declarat că România trebuie să rămână ferm ancorată în Uniunea Europeană, pe care o consideră "casa noastră", punând accentul totodată pe parteneriatul strategic cu Statele Unite, care poate fi consolidat doar dacă există voință și de partea americană.
18:10
Forţele armate franceze au făcut prima comandă de drone kamikaze, de la firme locale din industria apărării. Potrivit Reuters, Franţa încearcă să îşi dezvolte producţia proprie de astfel de arme în urma lecţiilor învăţate din războiul din Ucraina, scrie Agerpres.
17:50
Termoenergetica, anunț pentru bucureşteni: "Știm că problemele din ultima perioadă au creat disconfort" # ObservatorNews
Termoenergetica a făcut un anunț printr-o postare pe Facebook pentru oamenii din București, unde explică modul în care funcționează plata pentru căldură și apă caldă și ce se întâmplă în cazul întârzierilor.
17:20
FIFA a anunţat cine va înmâna trofeul Cupei Mondiale echipei câştigătoare, pe 19 iulie, la New York # ObservatorNews
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că trofeul Cupei Mondiale va fi înmânat echipei câştigătoare pe 19 iulie de liderul american Donald Trump. În decembrie, preşedintele FIFA i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale, scrie DPA, citat de Agerpres.
17:10
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA # ObservatorNews
Gestul liderului AUR, George Simion, care a tăiat un tort în formă de Groenlanda la un eveniment din Washington, a stârnit reacții dure în România, potrivit Mediafax. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, l-a criticat public, acuzând lipsa de responsabilitate într-un context geopolitic sensibil.
