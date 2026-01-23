Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic”
Gândul, 23 ianuarie 2026 08:50
Nicușor Dan a vorbit despre acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse lui Radu Marinescu. Șeful statului a declarat că în anii 1990-2000, era ceva obișnuit ca profesorii îndrumători să încurajeze oamenii să se inspire din diferite lucrări. Președintele României a trasmis că ”o parte din oamenii ăştia sunt parte din elita politică a României […]
• • •
Acum 10 minute
09:00
Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit # Gândul
Accident grav în Dâmbovița, vineri dimineață. Un șofer s-a izbit cu TIR-ul de zidul unei locuințe. Oamenii au tras o sperietură groaznică. Șoferul a ajuns la spital. Accidentul rutier s-a produs în comuna Vișina, din Dâmbovița. Din primele cercetări efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, din județul Teleorman, în timp […]
09:00
Actorul comediant Russell Brand este acuzat de încă două infracțiuni sexuale, după ce, anul trecut, a mai fost acuzat de alte cinci de acest gen: două de viol, unul de expunere indecentă și două de agresiune sexuală. Actorul și comediantul Russell Brand a apărut, marți, în fața Curții de Magistrați din Westminster, Londra, prin videoconferință […]
Acum 30 minute
08:50
Memoria cache a telefonului este un tip de memorie rapidă, care se află între procesor și memoria principală. Memoria cache joacă un rol important în funcțioarea telefoanelor mobile, iar de cele mai multe ori utilizatorul nu este conștient de ele. Ștergerea memoriei cache de pe telefon nu înseamnă că pierdem datele personale sau fișierele importante, […]
08:50
Nicușor Dan comentează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care mă implic” # Gândul
08:50
Prezent la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns, în noaptea de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, mai multor întrebări adresate de jurnaliști. Printre altele, președintele României a adus în discuție tensiunile din coaliţia de guvernare. Pe de altă parte, șeful statului s-a arătat optimist. Nicușor Dan a […]
08:40
Fostul premier Adrian Năstase a comentat în emisiunea Marius Tucă Show absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, calificând-o ca o decizie înțeleaptă, dar cu o rezervă importantă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la dificultățile de mobilitate ale șefului statului și a evoluat […]
Acum o oră
08:30
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă # Gândul
Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza pentru luna martie, iar datele arată că iarna își va menține influența în București mai mult decât se estima inițial. Primele semne clare de primăvară apar abia pe la începutul lunii aprilie. Potrivit celei mai recente prognoze AccuWeather, iarna încă nu dă semne că ar urma să plece […]
08:20
Nicușor Dan, întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde de lei” # Gândul
Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European. Președintele României a fost întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei, înainte de a ocupa scaunul de șef de stat. „Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spunea că a găsit dezastru la primărie și datorii de peste 2 miliarde de […]
08:10
Adrian Severin: „Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american și pe sorosiștii din America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a catalogat ca un șoc pentru clasa politică românească venirea lui Trump la putere, cu noile sale politici, diferite de cele cu care aceștia erau obișnuiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin și-a prezentat perspectiva cu privire la […]
Acum 2 ore
07:40
Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European și a refuzat invitația de a lua parte la reuniunea de la Davos. Președintele României a explicat faptul că, pentru țara noastră, Statele Unite ale Americii reprezintă un „partener strategic esențial”, îndeosebi pentru securitatea națională. De altfel, președintele a […]
07:40
Victor Ponta: „În 2024 am spus că se schimbă lumea. M-am văzut cu toți liderii importanți români. Toți mi-au dat dreptate, dar n-au făcut nimic” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum toată lumea este într-o continuă schimbare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „În afară de ce am povestit la tine la emisiune, m-am văzut cam cu toată lumea din România […]
07:20
23 Ianuarie, calendarul zilei: Tiffani Thiessen împlinește 52 de ani. Ilfov devine al șaptelea sector al Capitalei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 23 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tiffani Thiessen este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale emblematice din serialele de televiziune ale anilor ‘90. Născută pe 23 ianuarie 1974, ea a devenit celebră interpretând-o pe Kelly […]
07:10
Continua ofensiva româneasca la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit cu directorul unei agentii imobiliare și cu CEO-ul uei firme producătoare de termopane # Gândul
Ofensiva diplomatică continuă la Davos, după ce ministra de Externe, Oana Țoiu, a vorbit într-un panel alături de reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit din urmă și a participat la o conferință alături de un agent imobiliar și un producător de termopane. După ce Oana […]
07:10
Adrian Năstase: „Este foarte grav că americanii consideră forța drept cel mai important lucru pentru relațiile internaționale” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cât de grav este că americanii consideră că forța cel mai important lucru pentru relațiile internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Spre exemplu, în anii ’70, în decalogul de […]
Acum 4 ore
06:40
Valentin Stan: Zona Economică Exclusivă include și subsolul, oferind astfel României dreptul de a exploata gazele naturale din perimetrul Neptun Deep # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre dreptul României de exploatare a gazelor din Neptun Deep. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, explica faptul că România are drepturi suverane exclusive asupra resurselor din zona Mării Negre, lucru ce […]
06:10
Prețul motorinei a sărit de 8 lei la benzinăriile din București. Șoferii își strigă disperarea la pompe: „Domnul Bolojan, domnul Nicu, nu fac nimic?” / „Barilul scade, iar la noi cresc prețurile la carburanți” # Gândul
Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei pe litru la mai multe benzinării din București, după creșterea accizelor la carburanți, care s-a aplicat de la 1 ianuarie. Șoferii dau vina pe guvernanți și spun că scumpirile sunt exagerate, mai ales în contextul în care prețul petrolului a tot scăzut în ultima perioadă. „Domnul Bolojan, […]
06:10
Valentin Stan: Apele teritoriale ale României se întind până la 22 km în largul Mării Negre. Neptun Deep este la 160 km față de țărm # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat, pas cu pas, cum funcționează garanțiile de securitate din Tratatul NATO și de ce proiectul Neptun Deep nu intră sub incidența articolului 5. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Articolul 5 și condiția atacului […]
05:10
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE # Gândul
Raketul basarabean acuzat că l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu a primit de la magistrații din Giurgiu o celulă de lux. Pe lângă tâlhării cu mână armată, Serghei Rădean a aruncat în aer și mai multe bancomate. Ajuns la închisoare, s-a apucat și de trafic de droguri, motiv pentru care este considerat unul […]
Acum 12 ore
00:20
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre relația cu Donald Trump: „Trebuie să construim o nouă cale de colaborare și să nu ne bazăm pe nostalgie” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat joi, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump de la Davos, liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” sau pe modul în care a funcționat […]
00:00
Obiceiul zilnic de 7 minute care poate prelungi viața cu un an. Ce spun experții în sănătate # Gândul
Un obicei zilnic de 7 minute poate prelungi viața cu un an, conform unui studiu bazat pe date de la UK Biobank, care a urmărit aproape 60.000 de adulți cu vârsta peste 65 de ani pentru o durată de 8,1 ani. Cercetătorii au analizat trei piloni majori ai îmbătrânirii: somnul, activitatea fizică și calitatea dietei, […]
22 ianuarie 2026
23:40
Ion Cristoiu: „M-au plimbat oamenii cu căruciorul prin spital și toată lumea a crezut că e grav” # Gândul
Ion Cristoiu a apărut live în emisiunea Marius Tucă Show din 22 ianuarie 2026, după un accident minor. El a discutat despre absența României de la recent înființatul Consiliul pentru Pace, promovat de președintele Donald Trump, și despre incidentul său medical. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show În emisiune, s-a discutat de ce România […]
23:40
Rețeta simplă de orez cu lapte, cel mai iubit desert al copilăriei. Ce ingrediente îți trebuie pentru 4–5 porții generoase # Gândul
Puține deserturi de azi reușesc să trezească atâtea amintiri precum orezul cu lapte. Simplu, cremos, parfumat cu vanilie și lămâie, acesta rămâne unul dintre cele mai iubite deserturi ale copilăriei. Servit cald, într-o zi rece, sau rece, pe vreme caniculară, orezul cu lapte impresionează prin gustul său autentic și prin ușurința cu care poate fi […]
23:40
Pace în Ucraina. A început întâlnirea dintre Putin și emisarul american Witkoff, la Moscova # Gândul
Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff a început joi seara la Moscova, în cadrul discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina, anunță Kremlinul. La discuții participă și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Witkoff anunțase joi că va merge la Moscova pentru întâlnirea cu liderul rus. Emisarul special al președintelui SUA a precizat […]
23:30
După Cupa Mondială și Olimpiadă, Trump vrea și Expoziția Mondială 2035 în Florida: „Următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii” # Gândul
Donald Trump a anunțat oficial că Statele Unite vor să găzduiască Expoziția Mondială din 2035 în orașul Miami, Florida. Președintele american și-a prezentat această intenție ca fiind un pilon central al viziunii sale economice, „următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”. Miami, „piatra de hotar în noua Epocă de Aur a Americii” […]
23:20
S-a câștigat la Joker și Noroc, la tragerile din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat valoarea premiilor și unde au fost jucate biletele norocoase # Gândul
Loteria Națională a anunțat, joi seară, că un premiu de peste 1,1 milioane de lei a fost câştigat la tragerea Noroc din seara zilei de 22 ianuarie 2026, potrivit News.ro. „La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, […]
23:10
Jurnalistul Ion Cristoiu a făcut Breaking News în emisiunea Marius Tucă Show, unde a dezmințit zvonurile circulate în presă. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. La aproape 80 de ani, reputatul publicist Ion Cristoiu a povestit cum o cădere pe gheață i-a provocat o dislocare de umăr, declanșând un val de apeluri și speculații. […]
23:10
S-a câștigat un premiu de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea Noroc din 22 ianuarie. Loteria Română a anunțat unde a fost jucat biletul norocos # Gândul
22:50
Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei # Gândul
Piața chiriilor din marile orașe ale României a intrat, în luna decembrie 2025, într-o etapă de relativă stabilizare, cu ajustări moderate de preț și diferențe tot mai vizibile de la un oraș la altul. Potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, aproximativ jumătate dintre orașele analizate au înregistrat prețuri […]
22:50
După 77 de ani, SUA nu mai este oficial membră a Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt motivele invocate de Donald Trump # Gândul
Statele Unite ale Americii s-au retras astăzi oficial din Organizația Mondială a Sănătății, fiind o ieșire care marchează finalizarea unui proces început în urmă cu un an de către administrația Donald Trump. Președintele american a semnat ordinul executiv de retragere chiar în prima zi de la preluarea celui de-al doilea mandat, pe 20 ianuarie 2025. […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ar fi să fie Ponta ambasadorul României la Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Domnul Ponta, ce ar fi să vă trimitem ambasador în America? Nu vreți?” Invitat la […]
22:40
Record la reciclare, în România. Câte ambalaje s-au colectat în anul 2025, prin Sistemul Garanție-Returnare și când a fost luna de vârf # Gândul
Românii au returnat mai mult de 5,2 miliarde de ambalaje, în 2025, conform datelor furnizate – joi – de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). Numărul ambalajelor colectate în luna decembrie a depășit 350 de milioane, iar rata de returnare anuală a atins 83%, reflectând implicarea tot mai mare a consumatorilor, potrivit Agerpres. „Acest rezultat […]
22:20
Tot ce trebuie să știi despre diferența de fus orar dintre România și America. Motivul pentru care variază între 6 și 12 ore # Gândul
Înainte de a călători spre Statele Unite, e bine să te informezi cu privire la diferența de fus orar dintre România și America. De ce ora diferă atât de mult, între cele două continente? Ei bine, spre deosebire deosebire de alte țări, SUA au mai multe fusuri orare, iar acest aspect poate creea confuzie de […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Victor Ponta, prof. Adrian Severin și Adrian Năstase. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
22:10
Cel mai tulburător discurs de la Davos. Celebrul Harari: „Inteligența Artificială nu este o unealtă, este un agent care poate conduce omul” # Gândul
Istoricul israelian, Yuval Noah Harari, a lansat un avertisment critic la Forumul Economic de la Davos cu privire la rolul inteligenței artificiale, care a încetat să mai fie un simplu instrument și a devenit un agent autonom care poate controla omenirea. „Un cuțit este un instrument. Poți folosi un cuțit pentru a tăia salată sau […]
21:40
Un articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, dezvăluie „secretul norvegienilor” pentru a menține căldura optimă în case prin tehnici de construcție și materiale la îndemână de când lumea. Scandinavii folosesc soluții de izolare termică neconforme cu soluțiile inovative promovate de tehnologia mileniului trei. Scandinavii știu să folosească lemnul, așa […]
21:30
Carnea de porc ar putea avea efecte benefice asupra sănătății vârstnicilor. Rezultatele surprinzătoare ale unui studui recent # Gândul
Carnea de porc, un aliment adesea contestat de nutriționiști, revine în centrul atenției după ce un nou studiu, publicat în Current Developments in Nutrition, arată că varianta slabă a acesteia, minim procesată, ar putea avea efecte benefice surprinzătoare asupra sănătății vârstnicilor. Mai mult, cercetătorii susțin că avantajele sale pot fi comparabile cu cele oferite de […]
21:20
Zelenski ceartă liderii europeni de la Davos, pe care îi acuză de pasivitate și dependență de Statele Unite. Ce a spus președintele Ucrainei # Gândul
Volodimir Zelenski, aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, a susținut un discurs neobișnuit de critic la adresa liderilor europeni, pe care i-a acuzat de pasivitate și de o dependență periculoasă de deciziile Statelor Unite. „Europa este un caleidoscop frumos, dar fragmentat” Zelenski a descris Europa ca pe un „caleidoscop frumos, dar fragmentat, de […]
21:10
New York este unul dintre orașele cu cele mai ridicate costuri de viață din Statele Unite, în cartierele de top. Mai pe la margine este la fel de scump ca în Colentina. O româncă pe nume Aura, care a ajuns în metropola americană, a făcut recent un videoclip în care a prezentat prețurile reale dintr-un […]
21:00
Ion Cristoiu povestește „aventura” în urma căreia și-a dislocat umărul: „Mă sună lumea, crede că am murit” # Gândul
Ion Cristoiu a povestit în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” ce s-a întâmplat în urma accidentului suferit astăzi pe gheață. Publicistul a infirmat toate speculațiile apărute inițial în spațiul public și a explicat cum a ajuns pe mâna medicilor. Ion Cristoiu a povestit cum a fost sunat de mai mulți oameni care au crezut că […]
20:50
Ingredientul care „corectează” mâncarea prea grasă sau prea sărată. Ar putea funcționa ca o alternativă la sucul de lămâie sau lime # Gândul
În gastronomia din zilele noastre, se pune accentul tot mai des pe eficiență, profunzimea gustului și reducerea risipei. Însă, cu toate acestea, multe ingrediente cu valoare reală sunt ignorate sau aruncate. Un exemplu este lichidul din borcanele cu ardei iute murat, un element aparent banal, dar cu un potențial culinar remarcabil, scrie csid.ro. Funcționează ca […]
20:40
În gastronomia din zilele noastre, se pune accentul tot mai des pe eficiență, profunzimea gustului și reducerea risipei. Însă, cu toate acestea, multe ingrediente cu valoare reală sunt ignorate sau aruncate. Un exemplu este lichidul din borcanele cu ardei iute murat, un element aparent banal, dar cu un potențial culinar remarcabil, scrie csid.ro. Funcționează ca […]
20:20
Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice # Gândul
Liderii Uniunii Europene se reunesc într-un summit de urgență la Bruxelles pentru a coordona un răspuns comun față de presiunile Administrației Trump privind Groenlanda. Deși situația s-a detensionat parțial datorită intervenției secretarului general al NATO, reuniunea rămâne crucială pentru definirea viitoarei relații transatlantice. „Războiul de agresiune al Rusiei, subminarea ordinii internaționale bazate pe reguli, punerea sub […]
20:20
Românii se feresc de apa de la chiuvetă care vine prin țevi ruginite și optează pentru apa la pet. Mai scumpă, mai greu de accesat, trebuie să ajungi la magazin, probleme cu depozitarea etc. Există și alte soluţii, de filtrarea apei de exemplu, alte costuri…Între atâtea teorii și opțiuni, e greu să-ţi dai seama care […]
20:20
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României # Gândul
Activistul Florin Bădiță a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre experiența sa la Davos. Acesta nu a făcut parte din delegația oficială, dar s-a arătat dezamăgit de faptul că țara noastră a fost reprezentată, la nivel oficial, de numai cinci persoane. „Este absurd de puțin”, ne-a declarat acesta, în contextul în care nici președintele României, […]
Acum 24 ore
20:00
Trei personae ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz # Gândul
Poliţia germană a arestat trei persoane la un hangar care găzduieşte avionul privat al cancelarului Friedrich Merz, în vestul Germaniei, conform Euronews. Principalii suspecți, care au încercat să avarieze avionul, sunt două femei și un bărbat, cu vârsta de 23, 28 și 56 de ani din orașul natal al cancelarului, Arnsberg. Friedrich Merz, care și-a […]
20:00
Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză” # Gândul
Nicușor Dan a susținut declarații de presă înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European. Președintele a vorbit despre poziția României față de planurile SUA de anexare a Groenlandei, dar și despre refuzul României de a face parte din Consiliul pentru Pace. „E un consiliu european informal care are ca obiect relația transatlantică, Groenlnda, tarife […]
20:00
Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia # Gândul
Ministerul Sănătății și Alianța G6 UMF* au anunțat, joi, că au decis să mențină același model de concurs și aceleași bibliografii pentru rezidențiatul din data de 15 noiembrie 2026, potrivit Mediafax. Așadar, pentru Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie se vor păstra același model de concurs și aceleași […]
19:40
CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție # Gândul
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat, joi, 22 ianuarie 2026, în cauza Kaya c. Belgiei, că un procuror belgian a încălcat prezumția de nevinovăție prin declarații acordate presei, într-un moment în care procedura penală era încă în curs, iar dosarul se afla în faza apelului. În paralel, Curtea a reținut și un viciu […]
19:30
Directorul general al Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat joi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că „Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!”. „Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru […]
19:20
Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Miliardarul a vorbit despre A.I. și roboți la forumul despre care spunea în trecut că este plictisitor # Gândul
Elon Musk a avut o apariție surpriză la Forumul Economic Mondial de la Davos, fiind prima sa participare oficială la acest eveniment după ani de critici vehemente la adresa acestui summit. Musk a fost adăugat în program ca vorbitor în ultimul moment într-un panel de discuții alături de Larry Fink, CEO-ul BlackRock. În cadrul sesiunii sale […]
