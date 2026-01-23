TikTok evită interzicerea în SUA

20:20

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său principal este că România şi Europa au nevoie de relaţia transatlantică şi că este bine că, în urma dialogului, escaladarea apărută s-a diminuat şi situaţia a revenit la normal. El a precizat că reuniunea, axată pe relaţia transatlantică, va aborda mai multe subiecte, inclusiv Groenlanda, tarifele, Ucraina şi, posibil, Mercosur.