Candidaţi din Olanda, Germania şi Spania concurează pentru conducerea BCE
Bursa, 23 ianuarie 2026 09:50
Fostul preşedinte al Băncii Centrale din Ţările de Jos, Klaas Knot, este considerat favorit pentru conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), după Christine Lagarde, arată un sondaj realizat de Bloomberg în rândul economiştilor.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
10:10
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a anunţat joi că următoarele alegeri pentru şefia clubului catalan vor avea loc în data de 15 martie. Laporta va candida, relatează AFP
10:10
Kenyana Brigid Kosgei, fosta deţinătoare a recordului la maraton, a anunţat că va concura, alături de alţi patru conaţionali, sub culorile Turciei la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, relatează AFP.
Acum 15 minute
10:00
AFM aprobă o finanţare de aproape 24,3 milioane de lei pentru protejarea comunităţilor şi a faunei sălbatice # Bursa
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat o finanţare de aproape 24,9 milioane de lei cu scopul reducerii conflictelor dintre oameni şi animalele sălbatice, în cadrul Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică
Acum 30 minute
09:50
Fostul preşedinte al Băncii Centrale din Ţările de Jos, Klaas Knot, este considerat favorit pentru conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), după Christine Lagarde, arată un sondaj realizat de Bloomberg în rândul economiştilor.
09:50
TikTok a anunţat joi, într-un comunicat, că a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicaţiei pe teritoriul american, punând capăt unei lungi saga judiciare
Acum o oră
09:40
INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 3,8% în primele 11 luni din 2025 # Bursa
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut, în termeni nominali, cu 3,8%, în primele 11 luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică
09:30
Bruxelles-ul şi Washingtonul trebuie să and #8222;meargă mai departe and #8221; pentru a pune în aplicare acordul comercial, după ce preşedintele american Donald Trump a renunţat la impunerea de tarife, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la încheierea summitului UE de la Bruxelles convocat de urgenţă
09:30
Trump retrage invitaţia adresată premierului canadian de a se alătura and #8222;Consiliului pentru Pace and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura and #8222;Consiliului pentru Pace and #8221;
09:30
Kelemen Hunor: and #8221;Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini şi aşteptarea tăcută nu reprezintă o strategie and #8221; # Bursa
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, explică, joi, că România nu poate asista pasivă la schimbările care au loc la nivel mondial şi cricică faptul că ţara noastră and #8221;nu are poziţii asumate aproape pe niciun subiect, nu-şi trasează nici măcar singură direcţia, se aliniază la poziţiile altora şi pluteşte în derivă pe o mare deschisă şi furtunoasă and #8221;
09:30
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins joi, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia spaniolă Betis Sevilla, în runda a şaptea din Liga Europa, şi păstrează şanse de calificare directă în optimile competiţiei
09:30
Premierul Ilie Bolojan reclamă, joi, dezechilibre în administraţia locală, referindu-se la dependenţă mare de transferurile de la bugetul de stat, venituri reduse din taxele şi impozitele locale, dar şi la cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale
09:20
* Cu câteva zile în urmă, Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Fondului Proprietatea, şi Octav-Andrei Moise au achiziţionat peste un milion de acţiuni FP* Achiziţiile au avut loc înaintea ofertei Lion Capital, pentru care subscrierile sunt sub 2% după prima zi de la lansare
Acum 2 ore
09:10
Preşedintele României a declarat că nu susţine reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul intenţionează să le acorde primăriilor.
09:10
Directorii generali prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos au reacţionat cu uşurare după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la impunerea de noi tarife asupra unor ţări europene.
09:00
Acţiunile Ubisoft s-au prăbuşit joi cu 34%, după ce producătorul seriei Assassin and #39;s Creed a anunţat o reorganizare profundă, care include închiderea unor studiouri şi anularea a şase titluri aflate în dezvoltare
09:00
Preşedintele României a declarat joi seară, la Burxelles, că statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României.
09:00
Ciprian Ciucu: and #8221;Avem în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei and #8221; # Bursa
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei este and #8221;jenantă and #8221;, având doar cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi
09:00
Preşedintele SUA a declarat joi că o flotă americană se îndreaptă spre Golful Persic.
Acum 4 ore
08:00
Pedro Sanchez: and #8221;UE are îndoieli serioase cu privire la Consiliul pentru Pace al lui Trump and #8221; # Bursa
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat că UE respinge and #8222;întoarcerea la un trecut în care suveranitatea teritorială este tratată ca un joc de Monopoly, în care soarta a mii şi mii de cetăţeni este atribuită unui preţ and #8221;
07:50
Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit and #8222;sinuciderea civilizaţiei and #8221;
07:40
Elon Musk a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Tesla va avea o reţea and #8221;foarte larg răspândită and #8221; de robotaxiuri fără şofer în Statele Unite până la sfârşitul acestui an, accelerând ambiţiile companiei în zona vehiculelor autonome
07:40
Putin afirmă că ar putea dona 1 miliard de dolari and #8222;Consiliului pentru Pace and #8221; al lui Trump # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner posibilitatea de a dona 1 miliard de dolari and #8222;Consiliului pentru Pace and #8221; al preşedintelui Donald Trump, dar numai dacă unele active ruseşti sunt deblocate de SUA, a anunţat vineri Kremlinul
07:00
FCSB a fost învinsă cu 4-1 de Dinamo Zagreb. Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este supărat pentru că bucureştenii nu au jucat nimic în partida cu Dinamo Zagreb şi recunoaşte că trebuie făcute schimbări pentru remedierea situaţiei.
06:50
Naţionala României a pierdut, joi, ultimul meci de la Campionatul European de la Belgrad, scor 21-15, cu Muntenegru, pentru clasarea finală pe locurile 7-8. Tricolorii au încheiat pe locul 8, la fel ca la ediţia din 2024. Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii, duminică.
Acum 12 ore
00:00
Oamenii de ştiinţă din Rusia au dezvoltat o nouă variantă de vaccin împotriva virusului gripei aviare H5N1, adaptată tulpinilor aflate în prezent în circulaţie la nivel global.
00:00
Viaţa socială a persoanelor vârstnice este influenţată mult mai mult de experienţele acumulate de-a lungul vieţii decât de moştenirea genetică, iar menţinerea legăturilor cu prietenii, vecinii şi comunitatea poate reduce semnificativ riscul de depresie.
00:00
Compania spaţială Blue Origin, fondată de miliardarul american Jeff Bezos, a anunţat un proiect ambiţios de intrare pe piaţa constelaţiilor satelitare de comunicaţii, dominată în prezent de SpaceX, compania rivalului său Elon Musk.
00:00
Netflix Inc. a raportat rezultate în creştere pentru ultimul trimestru din 2025, depăşind uşor estimările Wall Street atât la nivel de venituri, cât şi de profit, şi a anunţat atingerea unui nou prag de 325 de milioane de abonaţi plătitori la nivel global.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,63%.
00:00
Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,25 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0936 lei/euro.
00:00
Deficitul bugetar inflamează coaliţia: Ciolacu şi Grindeanu acuză and #8222;scamatorii contabile and #8221; # Bursa
Deficitul bugetar a devenit un nou front de confruntare în interiorul coaliţiei de guvernare, după ce lideri ai PSD au lansat atacuri extrem de dure la adresa premierului Ilie Bolojan.
00:00
Astăzi este ultima zi în care se mai pot cumpăra titluri de stat Fidelis, din prima ediţie a acestui an # Bursa
* Investitorii manifestă o preferinţă mai mare pentru titlurile denominate în euro* Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti în data de 27 ianuarie
00:00
Prognoza pentru RomâniaÎn regiunile extracarpatice vremea va fi închisă cu nebulozitatea persistentă pe tot parcursul intervalului, iar în rest cerul va avea înnorări temporare.
00:00
VT Markets: Psihologia strategiei and #8221;Hold and #8221; - de ce a nu face nimic poate fi abordarea investiţională câştigătoare # Bursa
În lumea alertă a investiţiilor, tentaţia de a urmări câştiguri rapide sau de a fugi de pierderi bruşte îi determină adesea pe investitori să reacţioneze exagerat.
00:00
* Schimburile cu acţiuni OMV Petrom - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
Sindicatele din educaţie acuză Guvernul de and #8221;dezorganizare accelerată and #8221; a şcolii # Bursa
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie and #8222;Spiru Haret and #8221; acuză Guvernul că măsurile de austeritate introduse prin Legea nr. 141/2025 au declanşat un proces de and #8222;dezorganizare accelerată and #8221; a învăţământului preuniversitar şi cer abrogarea actului normativ.
00:00
Dacă mai era cumva nevoie, Mark Carney, Primul ministru al Canadei, singurul om care a condus atît Banca Angliei, cît şi pe cea a Canadei, a produs public dovada.
00:00
Deficitul bugetar inflamează coaliţia: Ciolacu şi Grindeanu acuză and #8222;scamatorii contabile and #8221; # Bursa
Deficitul bugetar a devenit un nou front de confruntare în interiorul coaliţiei de guvernare, după ce lideri ai PSD au lansat atacuri extrem de dure la adresa premierului Ilie Bolojan.
00:00
Elucubraţiile care au bătucit discursul lui Donald Trump (disponibil pe site-ul www.bursa.ro ca ataşament la acest articol) în apariţia sa de miercuri, de la Davos, exercită atracţie atât asupra publicului, cât şi asupra ziaristului chemat să le analizeze.
00:00
Discursul lui Donald Trump combină fapte reale cu prezentări selective şi extrapolări optimiste. Economia SUA a avut, într-adevăr, trimestre puternice, iar creşterea din 2025 a depăşit aşteptările multor analişti.
00:00
Donald Trump and #39;s speech combines real facts with selective presentations and optimistic extrapolations.
00:00
Niciun şef de stat nu ar mai trebui să se simtă în siguranţă, de când preşedintele american Donald Trump a ordonat arestarea preşedintelui Venezuelei, iar asta s-a şi petrecut.
00:00
Bursele europene au crescut ieri, după ce, în ziua anterioară, preşedintele american Donald Trump a abandonat ameninţările tarifare legate de Groenlanda şi a exclus utilizarea forţei pentru ocuparea teritoriului autonom danez.
22 ianuarie 2026
21:40
Viktor Orban: and #8222;Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar îi va ajuta pe refugiaţi and #8221; # Bursa
Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un răspuns public pe Facebook adresat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
21:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a lăudat unitatea europeană, afirmând că aceasta a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a spus că speră ca Uniunea Europeană şi SUA să găsească o soluţie pentru depăşirea tensiunilor actuale.
21:20
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a declarat că preşedintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina şi a susţinut că situaţia evoluează favorabil din perspectiva puterilor occidentale, potrivit Reuters.
Acum 24 ore
21:00
Apple plănuieşte o revizie majoră a lui Siri, care va transforma asistentul vocal într-un chatbot AI integrat direct în iPhone şi Mac, potrivit Bloomberg.
20:40
Trump dă în judecată JPMorgan Chase şi Jamie Dimon pentru and #8222;debanking politic and #8221; # Bursa
Preşedintele Donald Trump l-a dat în judecată joi pe directorul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, şi pe banca americană, acuzându-i că i-au închis conturile la începutul anului 2021 din motive politice, imediat după evenimentele din 6 ianuarie şi după încheierea mandatului său.
20:30
Înaintea reuniunii Consiliului European, preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că relaţia transatlantică a revenit and #8222;în parametri normali and #8221;, după discuţiile pe tema Groenlandei, potrivit Hotnews. În ce priveşte intrarea Consiliului pentru Pace, şeful statului nu a anunţat încă o decizie fermă, spunând că trebuie făcută o analiză suplimentară, a relatat sursa citată.
20:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său principal este că România şi Europa au nevoie de relaţia transatlantică şi că este bine că, în urma dialogului, escaladarea apărută s-a diminuat şi situaţia a revenit la normal. El a precizat că reuniunea, axată pe relaţia transatlantică, va aborda mai multe subiecte, inclusiv Groenlanda, tarifele, Ucraina şi, posibil, Mercosur.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.