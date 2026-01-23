Ursula von der Leyen recunoaște “investițiile insuficiente” ale UE în securitatea Arcticii și propune “un spărgător de gheață european”: E momentul să accelerăm eforturile

23:30

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a apreciat miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos că Alianța Nord-Atlantică devine mai puternică, un fel de „NATO 3.0" și se îndreaptă spre un model în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare. „Suntem în procesul de a crea un NATO mai puternic decât am văzut de la […]