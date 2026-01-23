Călătoria cu STB se scumpește. Ce spune Ciprian Ciucu
Cotidianul de Hunedoara, 23 ianuarie 2026 10:20
Biletele STB se vor scumpi anunță Ciprian Ciucu invocând criza financiară de la PMB. Primăria pregătește restructurări și închideri de instituții. The post Călătoria cu STB se scumpește. Ce spune Ciprian Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
10:30
Simion nu și-a potolit pofta de dulce. După tortul „Groenlanda”, vrea să se scoată cu fursecul tricolor # Cotidianul de Hunedoara
George Simion a fost în vizită la Anna Luna, congreswoman din SUA, unde s-a înfruptat dintr-un fursec cu steagul României. The post Simion nu și-a potolit pofta de dulce. După tortul „Groenlanda”, vrea să se scoată cu fursecul tricolor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:20
10:10
Modelul economic al ultimelor decenii – România ca „Vietnam al Europei”, bazată pe forță de muncă ieftină, consum și importuri – s-a cam epuizat. The post România nu mai poate fi un „Vietnam al Europei” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Inteligența artificială Grok a creat milioane de imagini indecente și mii de poze cu minori fără acordul lor. The post Grok, „mașinăria” de sexualizare a lui Musk appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:00
Președintele american a dat de înțeles că ar putea face apel la ajutorul aliaților pentru o problemă controversată din mandatul său: imigrarea ilegală. The post Pentru ce ar fi vrut Trump să invoce Articolul 5 al NATO appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Pînă la ora la care scriu, încă nu s-a găsit un useristo-patriotico- progresist care să ceară arestarea „extremistului” George Simion și a celor din delegația AUR care l-au însoțit în SUA și au gustat din prăjitura buclucașă. The post Tortul grețos și inacceptabil appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Nicușor Dan a venit cu precizări depre nominalizarea directorilor la SRI şi la SIE și schimbările ambasadorilor români din străinătate. The post Nicușor Dan vorbește iar despre numirile la servicii appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Trump își strânge „jucăriile” și îi spune „pas” lui Mark Carney. Liderul canadian a fost exclus oficial de la masa elitelor. The post Trump și-a luat „jucăriile” înapoi. Canada, lăsată pe dinafară appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:20
Președintele Nicușor Dan a explicat că refuzul de a merge la Davos reprezintă o rupere de politica externă „de formă”. El susține că orice deplasare externă trebuie să fie precedată de strategii economice solide pentru a aduce beneficii reale țării. The post Nicușor Dan: Fără vizite „teleleu” în străinătate appeared first on Cotidianul RO.
09:00
VIDEO Tensiuni sângeroase în Belgia. Șase răniți după un atac cu arme albe # Cotidianul de Hunedoara
Două dintre cele șase victime sunt în stare critică. The post VIDEO Tensiuni sângeroase în Belgia. Șase răniți după un atac cu arme albe appeared first on Cotidianul RO.
08:40
ITM demarează controale la nivel național pentru REGES Online în 2026, iar angajatorii care nu au respectat termenul de 31 decembrie 2025 sau nu au completat corect datele riscă amenzi semnificative. The post Începe val de controale peste firmele românești. ITM în acțiune appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Băsescu laudă prudența liderilor europeni și alinierea României la deciziile UE în acest context tensionat. El avertizează că structura propusă de Trump ignoră mecanismele tradiționale de control ale ordinii mondiale. The post Băsescu pune tunurile pe Trump: „Ce face e o sușă de magnat” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:10
UE refuză „întoarcerea la un trecut în care suveranitatea teritorială este tratată ca un joc de Monopoly, în care soarta a mii şi mii de cetăţeni este atribuită unui preţ”. The post Trump „joacă Monopoly” cu pacea și suveranitatea appeared first on Cotidianul RO.
07:50
SUA vor deține control militar „nelimitat” în schimbul instalării scutului Golden Dome. Trump dă asigurări că Danemarca sprijină inițiativa. The post Trump anunță control absolut asupra Groenlandei: „Facem orice dorim!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
Sute de oameni vor trebui să plece din câteva primării de municipii, în condițiile în care reforma impusă de Ilie Bolojan cere o mai bună gestionare a resurselor umane la nivelul instituțiilor locale. The post Baronii locali obligați să concedieze masiv din angajați ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Președintele, întrebat de Cotidianul despre acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu: Sunt bătălii mai importante în care să mă implic # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „Sunt bătălii mai importante, cum ar fi Justiția, evaziunea fiscală”. The post Președintele, întrebat de Cotidianul despre acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu: Sunt bătălii mai importante în care să mă implic appeared first on Cotidianul RO.
05:30
Nicușor Dan: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase, șapte luni. Ce spune despre „schimbarea lăutarului” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a afirmat că în percepția publicului, Coaliția stă mai rău decât acum șase-șapte luni. The post Nicușor Dan: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase, șapte luni. Ce spune despre „schimbarea lăutarului” appeared first on Cotidianul RO.
04:40
Cum au evitat UE și SUA aisbergul Groenlanda. Decizie la Bruxelles. Corespondență specială # Cotidianul de Hunedoara
UE va continua să se „implice” și să încerce să mențină „o relație bună” cu Washingtonul, a declarat președintele Consiliului European. The post Cum au evitat UE și SUA aisbergul Groenlanda. Decizie la Bruxelles. Corespondență specială appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:20
Președintele Nicușor Dan este de părere că România ar trebui să se unească cu Republica Moldova doar dacă majoritatea cetățenilor țării vecine și-ar dori acest lucru. Acela ar fi momentul, a subliniat liderul de la Cotroceni. The post Când crede Nicușor Dan că ar trebui să ne unim cu Republica Moldova? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:10
Ce a răspuns președintele întrebat de Cotidianul dacă acceptă invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „Nu e vorba de o chestiune simplă”. The post Ce a răspuns președintele întrebat de Cotidianul dacă acceptă invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Naomi Osaka își cere scuze după schimbul tensionat cu Sorana Cîrstea la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
Naomi Osaka a prezentat scuze pentru lipsa de respect față de Sorana Cîrstea după meciul de la Australian Open, în timp ce Cîrstea a declarat că nu a existat niciun conflict real. The post Naomi Osaka își cere scuze după schimbul tensionat cu Sorana Cîrstea la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
20:10
INTERVIU „Este o aberație”. Voiculescu se opune propunerii de limitare a mandatelor în USR – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Sunt prietenii mei, sunt colegii mei, dar nu, nu susțin așa ceva”, spune europarlamentarul USR, Vlad Voiculescu, despre propunerea de a limita numărul mandatelor la două. The post INTERVIU „Este o aberație”. Voiculescu se opune propunerii de limitare a mandatelor în USR – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Spre deosebire de metodele clasice, e-SIGUR elimină factorul uman și „norocul” de a nu fi văzut de un echipaj de poliție. Încălcările legii sunt depistate digital și încărcate imediat în platforma Poliției Române. The post „Big Brother“ pe drumurile naționale appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Cu un competitor de aceeași categorie și cu datorii mari, America lui Trump are nevoie de aliați obedienți și cu buzunarul larg The post Regula Trump: hegemonia americană costă appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Tren de mare viteză – 250km/h și 800 de km de cale ferată. Investiție istorică în România # Cotidianul de Hunedoara
România plănuiește construirea unui coridor feroviar de mare viteză de aproape 800 km, cu viteze de până la 250 km/h și costuri estimate la circa 15 miliarde de euro, potrivit unui studiu de oportunitate analizat de Profit.ro. The post Tren de mare viteză – 250km/h și 800 de km de cale ferată. Investiție istorică în România appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Maia Sandu insistă pe tema unirii: Moldova să fie liberă, să fie sub protecția României # Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu face noi declarații privind beneficiile de care s-ar bucura Republica Moldova într-o eventuală unire cu România. The post Maia Sandu insistă pe tema unirii: Moldova să fie liberă, să fie sub protecția României appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Corespondență. Summit de urgență al UE. Nicușor Dan, prima apariție după invitația lui Trump în Consiliul de Pace # Cotidianul de Hunedoara
Deși Trump și-a schimbat poziția privind impunerea taxelor vamale, liderii europeni analizează scenarii. The post Corespondență. Summit de urgență al UE. Nicușor Dan, prima apariție după invitația lui Trump în Consiliul de Pace appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Tudor Chirilă îi face portretul lui Grindeanu, „noaptea ca hoții”: Ticălos, scriitor fără carte, sluga lui Dragnea # Cotidianul de Hunedoara
Tudor Chirilă reacționează în spațiul public după ce președintele PSD Sorin Grindeanu l-a ironizat spunând că nu știe ce caută artistul în grupul de lucru alcătuit de Guvern pentru modificarea Legilor Justiției, ca urmare a dezvăluirilor apărute în documentarul Recorder. The post Tudor Chirilă îi face portretul lui Grindeanu, „noaptea ca hoții”: Ticălos, scriitor fără carte, sluga lui Dragnea appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Liderii UE sunt ușurați. Nu trebuie să arate că unitatea e mai mult decât o vorbă. Iar presa poate continua să reia aceleași platitudini despre Trump The post Cine a câștigat la Davos: Trump, UE sau bursele? appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Academia Americană de Film a anunţat joi nominalizările pentru Premiile Oscar 2026. Filmul "Sinners" conduce detașat, cu un record de 16 nominalizări, urmat de "One Battle after Another", cu 13. Marea surpriză a categoriei "cel mai bun film" a fost "F1", cu Brad Pitt în rolul principal. The post Premiile Oscar 2026. „Sinners”, record istoric de nominalizări appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Termoenergetica introduce contractarea online a serviciilor de încălzire. Clienții pot încheia și gestiona contracte de energie termică digital, rapid și fără deplasare. The post Termoenergetica lansează contractarea online a serviciilor de căldură appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Zelenski, după ce s-a văzut cu Trump: De unde știe Europa că SUA i-ar apăra? # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă Putin nu are bani, atunci nu este război în Europa”, a spus Zelenski la Davos. The post Zelenski, după ce s-a văzut cu Trump: De unde știe Europa că SUA i-ar apăra? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Cei doi lideri s-au văzut la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a discuta despre ultimele evoluții ale ajungerii la un consens pentru pace între Ucraina și Rusia. The post VIDEO Trump și Zelenski s-au văzut la Davos: Sperăm că se va termina appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Cel mai tânăr primar de oraș din țară, atins de metehne vechi: plătește o avere unei firme să aprindă becurile de Crăciun. Apoi sa le stingă # Cotidianul de Hunedoara
Șimleu Silvaniei este un oraș care în anul 2019 avea o populație de 17.276 de locuitori. Primăria a cheltuit peste 70.000 de euro pentru montarea luminițelor de Crăciun, iar acum dă peste 30.000 de euro pentru demontarea lor. The post Cel mai tânăr primar de oraș din țară, atins de metehne vechi: plătește o avere unei firme să aprindă becurile de Crăciun. Apoi sa le stingă appeared first on Cotidianul RO.
15:50
VIDEO Bolojan, așteptat de protestatari cu „pietroaie” în geantă. Dezvăluirile șefului CJ Botoșani # Cotidianul de Hunedoara
„Domnul prim-ministru a fost sfătuit de echipa de acolo și de garda personală să nu vină prin față, pentru că sunt protestatari care au pietroaie în geantă. Vă dau poză”. The post VIDEO Bolojan, așteptat de protestatari cu „pietroaie” în geantă. Dezvăluirile șefului CJ Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Instanța s-a pronunțat definitiv pe cererea Fiscului de a pune sechestru pe bunurile fostului președinte. The post Iohannis, victorie în războiul cu ANAF appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Autoritățile au făcut percheziții atât la un colegiu, cât și în casele mai multor profesori. Au fost audiați atât cadrele didactice, cât și unii elevi. The post Poliția a descins la profesori care dădeu meditații fără bon appeared first on Cotidianul RO.
15:10
România își promovează turismul în lume cu o strategie nouă, concentrată pe rezultate reale și experiențe autentice pentru turiștii străini. Un pas important pentru a face țara noastră mai cunoscută și apreciată. The post România, altă încercare de a se promova peste hotare appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Prinţul Harry a depus deja mărturie în faţa justiţiei britanice, într-un proces deschis de el și alte vedete împotriva Daily Mail. Printre reclamanți se numără Elizabeth Hurley și Elton John. The post Prințul Harry, din nou la tribunal appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Vizita lui Simion în SUA a aprins spiritele în România. Scandal între doi lideri din PNL și AUR # Cotidianul de Hunedoara
„George Simion a plecat în Statele Unite nu ca un partener de dialog, ci ca un sabotor al intereselor României”. The post Vizita lui Simion în SUA a aprins spiritele în România. Scandal între doi lideri din PNL și AUR appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Nu au făcut altceva decât să poarte un costum de Borat. Până acum, puteam să îi contactez la telefon, dar acum au fost nevoiţi să predea telefoanele mobile.” The post Închisoare pentru că s-au îmbrăcat ca Borat în tribune VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:20
„Am fost obligat să mă dezbrac complet”. Lider AUR, „dușman al poporului ucrainean” # Cotidianul de Hunedoara
Liderul AUR a precizat că i s-a interzis intrarea în Ucraina. Acesta a mai adăugat că mergea în țara vecină la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți. The post „Am fost obligat să mă dezbrac complet”. Lider AUR, „dușman al poporului ucrainean” appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un ofițer de poliție austriac este judecat pentru spionaj după ce ar fi vândut Rusiei informații sensibile despre Uniunea Europeană și sisteme de securitate. The post Un polițist austriac, judecat pentru spionaj în favoarea Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Unul dintre minorii acuzați de crima din Timiș are doar 13 ani și este liber să meargă la ore. Părinții sunt îngroziți să-și mai trimită copiii la școală. The post Revoltă în Cenei. Minorul acuzat de crimă, liber să meargă la ore appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Pentru ca Ursula von der Leyen să pice, erau nevoie de minimum două treimi din voturile exprimate, dar nu mai puțin de 361, potrivit regulamentului european. The post Greu de demis. Șefa Comisiei Europene rezistă la a patra moțiune – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Rapperul a fost condamnat în primă instanță la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat marijuana pe scena festivalului „Beach, please!”. The post Wiz Khalifa vrea să scape de închisoarea din România appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Vasile Todinca va fi prezent la festival în perioada 21-24 ianuarie 2026, pentru a prezenta filmul și pentru a dialoga cu publicul la finalul proiecției din 23 ianuarie. The post După Cannes, scurtmetrajul Alișveriș, selectat la un festival francez appeared first on Cotidianul RO.
13:30
VIDEO Sorana Cîrstea, eliminată de la ultimul Australian Open al carierei. Meciul s-a încheiat cu un scandal la fileu # Cotidianul de Hunedoara
Ultimul meci al Soranei Cîrstea la Australian Open a fost unul disputat, atât pe teren cât și în afara lui. LA finalul meciului, românca a avut o ieșire nervoasă în momentul salutului de la fileu. The post VIDEO Sorana Cîrstea, eliminată de la ultimul Australian Open al carierei. Meciul s-a încheiat cu un scandal la fileu appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Pentru liberali, pare o regulă nescrisă că șeful de partid e ținut în brațe doar jumătate de an. The post Debarcările președinților PNL. O istorie recentă ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„Ne vom reuni în cadrul NATO cu comandanții noștri de rang înalt pentru a stabili ce este necesar”, a spus Rutte. The post Cum l-a convins șeful NATO pe „Daddy” să renunțe la Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
