Președintele, întrebat de Cotidianul despre acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu: Sunt bătălii mai importante în care să mă implic
Cotidianul de Hunedoara, 23 ianuarie 2026 05:40
Nicușor Dan: „Sunt bătălii mai importante, cum ar fi Justiția, evaziunea fiscală”. The post Președintele, întrebat de Cotidianul despre acuzațiile de plagiat aduse lui Marinescu: Sunt bătălii mai importante în care să mă implic appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
05:40
Acum o oră
05:30
Nicușor Dan: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase, șapte luni. Ce spune despre „schimbarea lăutarului” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a afirmat că în percepția publicului, Coaliția stă mai rău decât acum șase-șapte luni. The post Nicușor Dan: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase, șapte luni. Ce spune despre „schimbarea lăutarului” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
04:40
Cum au evitat UE și SUA aisbergul Groenlanda. Decizie la Bruxelles. Corespondență specială # Cotidianul de Hunedoara
UE va continua să se „implice” și să încerce să mențină „o relație bună” cu Washingtonul, a declarat președintele Consiliului European. The post Cum au evitat UE și SUA aisbergul Groenlanda. Decizie la Bruxelles. Corespondență specială appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
22:20
Președintele Nicușor Dan este de părere că România ar trebui să se unească cu Republica Moldova doar dacă majoritatea cetățenilor țării vecine și-ar dori acest lucru. Acela ar fi momentul, a subliniat liderul de la Cotroceni. The post Când crede Nicușor Dan că ar trebui să ne unim cu Republica Moldova? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
21:10
Ce a răspuns președintele întrebat de Cotidianul dacă acceptă invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „Nu e vorba de o chestiune simplă”. The post Ce a răspuns președintele întrebat de Cotidianul dacă acceptă invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Naomi Osaka își cere scuze după schimbul tensionat cu Sorana Cîrstea la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
Naomi Osaka a prezentat scuze pentru lipsa de respect față de Sorana Cîrstea după meciul de la Australian Open, în timp ce Cîrstea a declarat că nu a existat niciun conflict real. The post Naomi Osaka își cere scuze după schimbul tensionat cu Sorana Cîrstea la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
20:10
INTERVIU „Este o aberație”. Voiculescu se opune propunerii de limitare a mandatelor în USR – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Sunt prietenii mei, sunt colegii mei, dar nu, nu susțin așa ceva”, spune europarlamentarul USR, Vlad Voiculescu, despre propunerea de a limita numărul mandatelor la două. The post INTERVIU „Este o aberație”. Voiculescu se opune propunerii de limitare a mandatelor în USR – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Spre deosebire de metodele clasice, e-SIGUR elimină factorul uman și „norocul” de a nu fi văzut de un echipaj de poliție. Încălcările legii sunt depistate digital și încărcate imediat în platforma Poliției Române. The post „Big Brother“ pe drumurile naționale appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Cu un competitor de aceeași categorie și cu datorii mari, America lui Trump are nevoie de aliați obedienți și cu buzunarul larg The post Regula Trump: hegemonia americană costă appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Tren de mare viteză – 250km/h și 800 de km de cale ferată. Investiție istorică în România # Cotidianul de Hunedoara
România plănuiește construirea unui coridor feroviar de mare viteză de aproape 800 km, cu viteze de până la 250 km/h și costuri estimate la circa 15 miliarde de euro, potrivit unui studiu de oportunitate analizat de Profit.ro. The post Tren de mare viteză – 250km/h și 800 de km de cale ferată. Investiție istorică în România appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Maia Sandu insistă pe tema unirii: Moldova să fie liberă, să fie sub protecția României # Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu face noi declarații privind beneficiile de care s-ar bucura Republica Moldova într-o eventuală unire cu România. The post Maia Sandu insistă pe tema unirii: Moldova să fie liberă, să fie sub protecția României appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Corespondență. Summit de urgență al UE. Nicușor Dan, prima apariție după invitația lui Trump în Consiliul de Pace # Cotidianul de Hunedoara
Deși Trump și-a schimbat poziția privind impunerea taxelor vamale, liderii europeni analizează scenarii. The post Corespondență. Summit de urgență al UE. Nicușor Dan, prima apariție după invitația lui Trump în Consiliul de Pace appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Tudor Chirilă îi face portretul lui Grindeanu, „noaptea ca hoții”: Ticălos, scriitor fără carte, sluga lui Dragnea # Cotidianul de Hunedoara
Tudor Chirilă reacționează în spațiul public după ce președintele PSD Sorin Grindeanu l-a ironizat spunând că nu știe ce caută artistul în grupul de lucru alcătuit de Guvern pentru modificarea Legilor Justiției, ca urmare a dezvăluirilor apărute în documentarul Recorder. The post Tudor Chirilă îi face portretul lui Grindeanu, „noaptea ca hoții”: Ticălos, scriitor fără carte, sluga lui Dragnea appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Liderii UE sunt ușurați. Nu trebuie să arate că unitatea e mai mult decât o vorbă. Iar presa poate continua să reia aceleași platitudini despre Trump The post Cine a câștigat la Davos: Trump, UE sau bursele? appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Academia Americană de Film a anunţat joi nominalizările pentru Premiile Oscar 2026. Filmul "Sinners" conduce detașat, cu un record de 16 nominalizări, urmat de "One Battle after Another", cu 13. Marea surpriză a categoriei "cel mai bun film" a fost "F1", cu Brad Pitt în rolul principal. The post Premiile Oscar 2026. „Sinners”, record istoric de nominalizări appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Termoenergetica introduce contractarea online a serviciilor de încălzire. Clienții pot încheia și gestiona contracte de energie termică digital, rapid și fără deplasare. The post Termoenergetica lansează contractarea online a serviciilor de căldură appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:00
Zelenski, după ce s-a văzut cu Trump: De unde știe Europa că SUA i-ar apăra? # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă Putin nu are bani, atunci nu este război în Europa”, a spus Zelenski la Davos. The post Zelenski, după ce s-a văzut cu Trump: De unde știe Europa că SUA i-ar apăra? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Cei doi lideri s-au văzut la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a discuta despre ultimele evoluții ale ajungerii la un consens pentru pace între Ucraina și Rusia. The post VIDEO Trump și Zelenski s-au văzut la Davos: Sperăm că se va termina appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Cel mai tânăr primar de oraș din țară, atins de metehne vechi: plătește o avere unei firme să aprindă becurile de Crăciun. Apoi sa le stingă # Cotidianul de Hunedoara
Șimleu Silvaniei este un oraș care în anul 2019 avea o populație de 17.276 de locuitori. Primăria a cheltuit peste 70.000 de euro pentru montarea luminițelor de Crăciun, iar acum dă peste 30.000 de euro pentru demontarea lor. The post Cel mai tânăr primar de oraș din țară, atins de metehne vechi: plătește o avere unei firme să aprindă becurile de Crăciun. Apoi sa le stingă appeared first on Cotidianul RO.
15:50
VIDEO Bolojan, așteptat de protestatari cu „pietroaie” în geantă. Dezvăluirile șefului CJ Botoșani # Cotidianul de Hunedoara
„Domnul prim-ministru a fost sfătuit de echipa de acolo și de garda personală să nu vină prin față, pentru că sunt protestatari care au pietroaie în geantă. Vă dau poză”. The post VIDEO Bolojan, așteptat de protestatari cu „pietroaie” în geantă. Dezvăluirile șefului CJ Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Instanța s-a pronunțat definitiv pe cererea Fiscului de a pune sechestru pe bunurile fostului președinte. The post Iohannis, victorie în războiul cu ANAF appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Autoritățile au făcut percheziții atât la un colegiu, cât și în casele mai multor profesori. Au fost audiați atât cadrele didactice, cât și unii elevi. The post Poliția a descins la profesori care dădeu meditații fără bon appeared first on Cotidianul RO.
15:10
România își promovează turismul în lume cu o strategie nouă, concentrată pe rezultate reale și experiențe autentice pentru turiștii străini. Un pas important pentru a face țara noastră mai cunoscută și apreciată. The post România, altă încercare de a se promova peste hotare appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Prinţul Harry a depus deja mărturie în faţa justiţiei britanice, într-un proces deschis de el și alte vedete împotriva Daily Mail. Printre reclamanți se numără Elizabeth Hurley și Elton John. The post Prințul Harry, din nou la tribunal appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Vizita lui Simion în SUA a aprins spiritele în România. Scandal între doi lideri din PNL și AUR # Cotidianul de Hunedoara
„George Simion a plecat în Statele Unite nu ca un partener de dialog, ci ca un sabotor al intereselor României”. The post Vizita lui Simion în SUA a aprins spiritele în România. Scandal între doi lideri din PNL și AUR appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Nu au făcut altceva decât să poarte un costum de Borat. Până acum, puteam să îi contactez la telefon, dar acum au fost nevoiţi să predea telefoanele mobile.” The post Închisoare pentru că s-au îmbrăcat ca Borat în tribune VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:20
„Am fost obligat să mă dezbrac complet”. Lider AUR, „dușman al poporului ucrainean” # Cotidianul de Hunedoara
Liderul AUR a precizat că i s-a interzis intrarea în Ucraina. Acesta a mai adăugat că mergea în țara vecină la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți. The post „Am fost obligat să mă dezbrac complet”. Lider AUR, „dușman al poporului ucrainean” appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un ofițer de poliție austriac este judecat pentru spionaj după ce ar fi vândut Rusiei informații sensibile despre Uniunea Europeană și sisteme de securitate. The post Un polițist austriac, judecat pentru spionaj în favoarea Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Unul dintre minorii acuzați de crima din Timiș are doar 13 ani și este liber să meargă la ore. Părinții sunt îngroziți să-și mai trimită copiii la școală. The post Revoltă în Cenei. Minorul acuzat de crimă, liber să meargă la ore appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Pentru ca Ursula von der Leyen să pice, erau nevoie de minimum două treimi din voturile exprimate, dar nu mai puțin de 361, potrivit regulamentului european. The post Greu de demis. Șefa Comisiei Europene rezistă la a patra moțiune – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Rapperul a fost condamnat în primă instanță la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat marijuana pe scena festivalului „Beach, please!”. The post Wiz Khalifa vrea să scape de închisoarea din România appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Vasile Todinca va fi prezent la festival în perioada 21-24 ianuarie 2026, pentru a prezenta filmul și pentru a dialoga cu publicul la finalul proiecției din 23 ianuarie. The post După Cannes, scurtmetrajul Alișveriș, selectat la un festival francez appeared first on Cotidianul RO.
13:30
VIDEO Sorana Cîrstea, eliminată de la ultimul Australian Open al carierei. Meciul s-a încheiat cu un scandal la fileu # Cotidianul de Hunedoara
Ultimul meci al Soranei Cîrstea la Australian Open a fost unul disputat, atât pe teren cât și în afara lui. LA finalul meciului, românca a avut o ieșire nervoasă în momentul salutului de la fileu. The post VIDEO Sorana Cîrstea, eliminată de la ultimul Australian Open al carierei. Meciul s-a încheiat cu un scandal la fileu appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Pentru liberali, pare o regulă nescrisă că șeful de partid e ținut în brațe doar jumătate de an. The post Debarcările președinților PNL. O istorie recentă ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
13:10
„Ne vom reuni în cadrul NATO cu comandanții noștri de rang înalt pentru a stabili ce este necesar”, a spus Rutte. The post Cum l-a convins șeful NATO pe „Daddy” să renunțe la Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Într-un interviu difuzat pe Antena 3 CNN, Marius Voineag a spus că investigația Recorder „Justiție Capturată” ar fi fost gata de un an. Voineag dă de înțeles că ar fi fost ales momentul lansării astfel încât să se pună presiuni pe justiție, în contextul numirilor iminente din sistemul judiciar. Recorder neagă acuzația și explică calendarul realizării documentarului. The post Continuă disputa Voineag-Recorder: E o dezinformare ce spune șeful DNA appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Academia Română infirmă că ar fi refuzat vreodată găzduirea patrimoniului lui Brâncuși la București # Cotidianul de Hunedoara
Academia Română infirmă că ar fi refuzat patrimoniul lui Constantin Brâncuși de la Paris și susține că nu a existat nicio ofertă oficială de donație către România. The post Academia Română infirmă că ar fi refuzat vreodată găzduirea patrimoniului lui Brâncuși la București appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Campioana României joacă un meci decisiv la Zagreb în acestă seară, de la ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 și Primaplay.ro. The post FCSB, meci de totul sau nimic la Zagreb. În direct la Prima Sport 1 appeared first on Cotidianul RO.
12:20
România este codașă la depistarea dezinformării și a știrilor false, arată un studiu. Alături de ea, alte țări est-europene se bat pe ultimele poziții. The post Codași la adevăr. România, tot mai vulnerabilă la dezinformare appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„Un cost cu adevărat „nesimțit”, nu-i așa? O valorizare pe măsura importanței pe care fiecare justițiabil o acordă propriei lui cauze, cu siguranță”, a scris pe Facebook Alin Ene. The post Un membru CSM se plânge că judecătorii sunt plătiți prea puțin appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Rata de înlocuire a rezervelor (care măsoară cât din gazul extras a fost pus la loc prin noi descoperiri) rămâne marea vulnerabilitate a sectorului. The post Consumăm rezervele de gaze mai repede decât descoperim altele noi appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Șoc la MAE: o contabilă, bănuită că ar fi virat milioane către iubit și fiu # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada aprilie 2012 - martie 2024 și o vizează pe o fostă contabilă în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare a Ministerului Afacerilor Externe. În exercitarea atribuțiilor de întocmire a documentelor de plată a salariilor pentru personalul MAE, aceasta ar fi dispus transferuri de sume foarte mari de bani. The post Șoc la MAE: o contabilă, bănuită că ar fi virat milioane către iubit și fiu appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid și am susținut că producția suplimentară de energie poate suștine industriile viitorului, în special fabricile de inteligență artificială”, a transmis Bogdan Ivan. The post Ministrul Energiei s-a văzut cu fiul lui Trump la Davos appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Un nou prădător exotic, bibanul negru, a ajuns în Marea Neagră tocmai din Coreea. Specia s-a adaptat rapid lângă Constanța și a început să se înmulțească. The post Prădător exotic în apele românești appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Corespondență. Frica de Trump i-a adus împreună. Nicușor Dan, la Summitul liderilor UE pe tema Groenlandei # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlandei. The post Corespondență. Frica de Trump i-a adus împreună. Nicușor Dan, la Summitul liderilor UE pe tema Groenlandei appeared first on Cotidianul RO.
11:20
City decontează. Fanii care au făcut deplasarea la Bodo primesc banii înapoi # Cotidianul de Hunedoara
Gestul a fost apreciat de clubul oficial al suporterilor (OSC), întrucât au fost puţine solicitări din partea fanilor pentru rambursarea biletelor. The post City decontează. Fanii care au făcut deplasarea la Bodo primesc banii înapoi appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Șoșoacă sare la gâtul lui Simion: Figurant într-un spectacol de propagandă străină # Cotidianul de Hunedoara
„A te juca simbolic cu teritoriile altor state, sub drapel străin, în contextul în care acel stat este amenințat cu cotropirea, înseamnă a sfida ordinea internațională, a batjocori ideea de suveranitate și a compromite imaginea României pe plan extern”, a transmis S.O.S România. The post Șoșoacă sare la gâtul lui Simion: Figurant într-un spectacol de propagandă străină appeared first on Cotidianul RO.
11:10
De ce ar tăia PSD capul celui care își sacrifică imaginea, își asumă să ia cele mai impopulare măsuri, în timp ce liderii social-democrați, deși aflați la guvernare, se pot juca liniștiți de-a opoziția. Bolojan e de fapt o găină cu ouă de aur pentru partidul de stânga. Face ce trebuie ca să regleze deficitul și finanțele țării, ca mai apoi să vină PSD pe cai mari în 2027 și să cheltuiască toată agoniseala. The post Toate manevrele eșuate ale PSD de a pune mâna pe putere appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Bologa a dat peste cap socotelile actualei conduceri DNA în ceea ce privește numărul dosarelor trimise în judecată. El susține că, sub conducerea lui Voineag, rezultatele au scăzut, acuzându-l de manipulare și minciună. The post Acuzațiile lui Voineag, spulberate de un fost șef DNA appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Absent de pe terenuri de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat miercuri cu Watford în Championship, liga a doua engleză. Italianul a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate, relatează News.ro. Bove a suferit un stop cardiac pe teren în timpul unui meci din Serie […] The post VIDEO Eduardo Bove revine în fotbal după stopul cardiac suferit pe teren appeared first on Cotidianul RO.
