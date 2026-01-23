Nu patinați pe lacul din Gheorgheni, gheața e subțire – Risc major de înec și amenzi de minimum 500 de lei
ViaCluj, 23 ianuarie 2026 11:20
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis în seara de joi, 22 ianuarie, un avertisment public ferm, direct de pe malul lacului din cartierul Gheorgheni. Odată cu încălzirea ușoară a vremii din următoarele zile, gheața devine extrem de periculoasă, iar riscul de înec pe malurile din oraș este major. „Începând din seara aceasta și în zilele […]
• • •
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis în seara de joi, 22 ianuarie, un avertisment public ferm, direct de pe malul lacului din cartierul Gheorgheni. Odată cu încălzirea ușoară a vremii din următoarele zile, gheața devine extrem de periculoasă, iar riscul de înec pe malurile din oraș este major. „Începând din seara aceasta și în zilele […]
Acum 24 ore
15:10
Divorțurile și partajele nu afectează doar viața personală, ci pot pune în pericol și afacerile de familie și averea multigenerațională. În acest episod al podcastului Business de Familie, avocatul Romulus Luca dezvăluie provocările juridice cu care se confruntă familiile care gestionează averi și afaceri comune: moștenirea valorilor și carierei părintești, impactul divorțurilor și al partajelor […]
15:00
Business de Familie cu Romulus Luca, avocat – Impactul divorțului într-o afacere de familie # ViaCluj
Divorțurile și partajele nu afectează doar viața personală, ci pot pune în pericol și afacerile de familie și averea multigenerațională. În acest episod al podcastului Business de Familie, avocatul Romulus Luca dezvăluie provocările juridice cu care se confruntă familiile care gestionează averi și afaceri comune: moștenirea valorilor și carierei părintești, impactul divorțurilor și al partajelor […]
14:20
În fiecare an, în stațiunea elvețiană Davos, liderii lumii și cei mai influenți oameni de afaceri se reunesc în cadrul Forumului Economic Mondial, un eveniment care depășește cu mult eticheta unei simple conferințe. Dincolo de reuniunile plenare și discursurile oficiale, Davos devine o platformă intensă de negocieri, întâlniri bilaterale și constituire a unor grupuri de […]
14:00
UMF Cluj construiește un centru de simulare, training și cercetare, dar și o bibliotecă nouă # ViaCluj
Proiectul de 17.000 de metri pătrați, în valoare totală de 255 de milioane de lei, va avea două corpuri de clădire: Corpul A, care va fi centrul propriu-zis de simulare și training (cu o valoare de 208 milioane de lei, fonduri proprii ale UMF Cluj) și Corpul B, o bibliotecă ce va avea aproximativ 250 […]
13:40
Simona Halep, ambasadorul onorific al Transylvania Open – Fostul lider mondial va înmâna trofeul # ViaCluj
Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generație, chiar și din afara terenului de joc. Simona va fi prezentă […]
13:40
Ce legătură există între Inteligența Artificială, marketing și comunicare? Răspunde Attila Király, fondator SEO 365 # ViaCluj
Utilizarea Inteligenței Artificiale a devenit tot mai răspândită în domenii precum marketingul sau comunicarea. Practic, Inteligența Artificială oferă oportunități de a fructifica resursele companiilor, pentru a-i informa pe specialiști, pentru a analiza datele, pentru a automatiza procesele și pentru a crea conținut, spune fondatorul agenției SEO 365, Attila Király. El este, totodată, fondatorul site-ului cluj.com. […]
13:20
Consiliul Județean Cluj extinde programul de microcipare și sterilizare a câinilor în 19 localități # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj continuă extinderea Programului județean de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor cu stăpân, prin semnarea a două noi contracte de prestări servicii medical-veterinare. Noile contracte vizează alte 19 unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) din județ. UAT-uri incluse în noile loturi contractate LOT 3 cuprinde următoarele localități: Bobâlna, Cășeiu, Câțcău, Chiuiești, Cuzdrioara, Dej, Jichișu de […]
13:00
În ciuda temperaturilor scăzute, lucrările de renovare și extindere continuă la Școlala Gimnazială „Ion Creangă" din Cluj-Napoca. „Lucrările de modernizare și extindere a școlii sunt în desfășurare, inclusiv în această perioadă. Intervenția vizează o ̦̆ ̆, adaptată normelor actuale și nevoilor reale ale unei unități de învățământ moderne. Prin ̆, suprafața desfășurată crește de la […]
Ieri
11:00
Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 06.20, pentru a stinge un incendiu care a afectat trei autoturisme parcate pe strada Bucegi din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul a izbucnit inițial la un autorurism, iar un bărbat a reușit să se autoevacueze la timp. A suferit însă […]
21 ianuarie 2026
15:30
UBB, în fruntea universităților românești în clasamentele internaționale Times Higher Education # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) își confirmă statutul de lider național în clasamentele internaționale ale universităților pe domenii științifice publicate recent de Times Higher Education (THE) pentru anul 2026. UBB este universitatea din România cu cea mai amplă prezență în aceste clasamente, fiind inclusă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global. În […]
15:20
Primăria Cluj-Napoca anunță restricții de circulație cu ocazia manifestărilor organizate pentru sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române (24 Ianuarie): din data de 22 ianuarie 2026, ora 7.00 până în data de 25 ianuarie 2026, ora 22.00 restricționarea circulației rutiere pe banda trei de pe latura de Est a Pieței Unirii, când situația o impune; în data […]
14:50
CFR Cluj a anunțat transferul lui Denis Crișan, atacant lateral în vârstă de doar 18 ani. Fotbalistul revine la Cluj-Napoca, orașul său natal, și devine oficial jucătorul echipei din Gruia. „Un nou tânăr de perspectivă la CFR Cluj! Începând de astăzi, Denis Crișan este noul nostru atacant lateral! În vârstă de doar 18 ani, Denis […]
14:00
În anul 2025 echipa Salvamont a Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj și cea a Formației Salvamont Vlădeasa a participat la mai multe solicitări şi intervenţii, atât în staţiunile de schi, cât şi în zonele montane cu aflux de turiști. Lunile „de foc" din punct de vedere al intervențiilor salvatorilor montani au rămas ianuarie și […]
13:50
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită la Cluj – ceremonii și concerte în Piața Unirii # ViaCluj
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca invită clujenii și vizitatorii orașului să participe la evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate vineri, 24 ianuarie. Anul acesta se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire, moment istoric celebrat prin ceremonii oficiale, momente artistice și spectacole muzicale. Manifestările debutează la ora 11:00, în scuarul unde se află […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, dotat cu echipamente medicale de trei milioane de euro # ViaCluj
Cea mai mare unitate ambulatorie din țară a fost dotată cu echipamente medicale de trei milioane de euro. Este vorba despre Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, dotat de către Consiliul Județean prin finanțare europeană. Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 25 de echipamente medicale, dintre care un computer tomograf, un tomograf […]
10:50
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de miercuri, 21 ianuarie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui microbuz aflat în incinta autogării de pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. „Imediat s-au deplasat la fața locului două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Până la sosirea forțelor noastre, […]
20 ianuarie 2026
21:00
O nouă premieră națională este produsă la Cluj: medicii prescriu pacienților doze de cultură. Nu este începutul unui banc, ci un parteneriat interesant între unități medicale și culturale. În baza acestuia, pacienții au acces gratuit la cultură. Mai mult, medicii sunt cei care îi îndeamnă pe pacienții lor să se bucure de cultură, pentru că, astfel, […]
15:20
Animale înfometate și înghețate într-o gospodărie din Poiana Horea – o cățelușă hipotermică a fost salvată # ViaCluj
O turistă din Oradea a semnalat existența unei curți din localitatea Poiana Horea, comuna Beliș, județul Cluj, în care sunt mai multe animale care trăiesc în condiții improprii. La fața locului au sosit voluntarii Asociației Arca lui Noe Cluj, care au constatat existența unor câini și pisici în gospodăria respectivă, lăsați fără mâncare și în […]
15:20
Una dintre cele mai interesante destinații turistice din Transilvania este satul Mărișel, din inima Munților Apuseni. Acum două decenii, transformarea satului tradițional din Țara Moților într-o destinație turistică părea o utopie. Însă această utopie a devenit o realitate concretă prin eforturile unor întreprinzători grupați în Asociația Pelaghia, o organizație neguvernamentală care onorează deopotrivă memoria eroinei […]
13:50
Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei în ultimele zile ale lunii ianuarie şi în prima săptămână din luna februarie. Iată noile estimări, pe săptămâni, până la data de 16 februarie 2026: Săptămâna 19 – 26 ianuarie Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale şi nord-estice, precum şi în […]
13:30
U Cluj a ajuns la un acord cu formaţia RAAL La Louviere, care evoluează în prima ligă belgiană, pentru transferul jucătorului francez de bandă dreaptă Oucasse Mendy (24 de ani). Primii pași în fotbal, în tricourile unor campioane ale Franței Pe numele său complet Oucasse N'Dayanthane Mendy, jucătorul care deține și cetățenie senegaleză a evoluat […]
13:00
Un fenomen astronomic foarte rar a putut fi observat azi-noapte în România. Aurora Boreală – un fenomen specific zonelor polare ale planetei, a putut fi observat și pe teritoriul României. Specialiștii în meteorologie au explicat că fenomenul a putut fi vizibil datorită activității solare deosebit de intense, scrie Mediafax. Spectacolul de culori în nuanțe de […]
12:50
Vestigii din anii 1800 descoperite în demisolul Palatului Prefecturii – Ce se va întâmpla cu ele? # ViaCluj
În urma lucrărilor de reabilitare și restaurare a Palatului Prefecturii din Cluj, istoricii de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei au identificat o serie de vestigii arheologice, în demisolul clădirii. Aceasta se află din vara anului 2025 în lucrări de renovare energetică și modernizare. Clădirea în sine este monument istoric de categorie B. Prefectul județului […]
12:40
Comunitatea juridică din Cluj este în doliu după decesul fostei judecătoare Ioana Tripon, de la Curtea de Apel Cluj. Aceasta a încetat din viață la vârsta de 51 de ani, la șapte luni după pensionare. La momentul retragerii din magistratură, Ioana Tripon ocupa funcția de președintă a Secției a IV-a pentru litigii de muncă din […]
11:30
Prefectul Clujului: Serviciile de permise și pașapoarte ar putea funcționa în viitorul centru comercial RIVUS # ViaCluj
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Cluj, care funcționează în două locații diferite ar putea fi mutate în incinta RIVUS, după ce centrul comercial va fi deschis. Anunțul a fost făcut de Prefectul Clujului, Maria Forna, în cadrul emisiunii „În audiență" de la Via […]
10:50
Clădirea administrativă cu fațadă din cărămidă roșie din Piața 1 Mai, simbol al fostei platforme industriale Carbochim, traversează o nouă etapă de reabilitare și reconversie, fiind una dintre construcțiile reprezentative păstrate în proiectul mixed-use RIVUS din Cluj-Napoca. Ridicată între anii 1949 și 1952, clădirea are o suprafață de aproximativ 2.300 de metri pătrați, desfășurată pe […]
10:50
Programul de educație rutieră „Be Cool – Gândește înainte!” revine în ianuarie pentru liceenii clujeni # ViaCluj
Echipa Napoca Rally Academy revine, în 21 ianuarie și 3 februarie 2026, cu primele două sesiuni ale programului de educație rutieră „Be Cool – Gândește înainte!", dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a din liceele municipiului Cluj-Napoca. Evenimentele se vor desfășura în sala mare din incinta Casei de Cultură a
10:30
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani, a anunțat luni, 19 ianuarie 2026, fundația sa oficială, informația fiind preluată de agențiile internaționale ANSA și Reuters. Dispariția legendarului designer vine la doar trei luni după moartea prietenului și rivalului său, Giorgio Armani, decedat pe 4 septembrie, la 91 […] The post Valentino Garavani a murit la 93 de ani appeared first on ViaClujTV.
19 ianuarie 2026
16:40
Cum te protejezi legal ca să nu ajungi să plătești scump mai târziu? Într-un mediu de business tot mai dinamic și mai expus riscurilor, podcastul Corporate Man își propune să devină un reper pentru antreprenorii care vor să construiască o afacere într-un mod sănătos, informat și pe termen lung. Primul episod aduce în prim-plan una […] The post Corporate Man episodul 1 – Află cum îți protejezi legal afacerea din prima zi appeared first on ViaClujTV.
16:20
Dinamica pieței imobiliare din Cluj are consecințe asupra domeniului financiar. Astfel, clujenii au devenit campioni la credite bancare. Cele mai mari sunt luate pentru a cumpăra diferite proprietăți imobiliare, în condițiile în care Cluj-Napoca are cele mai mari prețuri din România în acest domeniu, spune fondatoarea PFG Finance, Florina Pop. În Cluj-Napoca, prețul mediu pe […] The post Florina Pop (PFG Finance): Clujenii au ajuns campioni la credite bancare appeared first on ViaClujTV.
14:50
Maria Forna: „Cetățenii străini vor beneficia de un screening amănunțit în urma apariției leprei la Cluj” # ViaCluj
Prefectul Clujului, Maria Forna, prezentă în emisiunea „În audiență” a vorbit despre situația recentă apărută la Cluj-Napoca, când două angajate asiatice ale unui salon de masaj au fost depistate cu lepră. Direcția de Sănătate Publică Cluj, alături de specialiștii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, au acționat prompt la acel moment, cu sprijin și de la […] The post Maria Forna: „Cetățenii străini vor beneficia de un screening amănunțit în urma apariției leprei la Cluj” appeared first on ViaClujTV.
14:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că se află în contact cu un cetățean român care se afla la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul de tren din Spania. Incidentul grav a avut loc în apropiere de Adamuz, provincia Córdoba, când un tren de mare viteză care circula din Málaga spre Madrid a deraiat […] The post Accident grav între două trenuri în Spania: 39 de morți și un român rănit ușor appeared first on ViaClujTV.
14:30
Echipa Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a fost aleasă să participe, la începutul lunii aprilie 2026, la cel mai important concurs de econometrie din lume, The Econometric Game, cunoscut drept Campionatul Mondial de Econometrie (The Premier World Championship in Econometrics). Doar 30 de universități din întreaga lume sunt invitate în fiecare an să participe la […] The post Echipa UBB, selectată să participe la cel mai important concurs de econometrie din lume appeared first on ViaClujTV.
13:10
Fanii tenisului au la dispoziție acces gratuit în primele două zile ale Transylvania Open WTA 250, sâmbătă, 31 ianuarie, și duminică, 1 februarie. Biletele gratuite sunt oferite de Banca Transilvania. Fanii tenisului pot urmări, fără costuri, meciurile din calificări, dar și partidele din primul tur de pe tabloul principal, programate duminică în a doua parte […] The post Bilete gratuite în primele două zile ale Transylvania Open 2026 appeared first on ViaClujTV.
12:40
În intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00 este anunțat cod galben de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei. În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților […] The post Temperaturile vor coborî până la -20 de grade Celsius noaptea appeared first on ViaClujTV.
11:00
Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul nouă a campaniei Blue Monday, prin care psihologi din toată țara oferă sute de ore de terapie gratuite persoanelor care se înscriu pe platforma www.bluemonday.ro. Campania e gândită să transforme o perioadă dificil de gestionat din an într-o oportunitate de conectare cu cei care nu știu, nu pot […] The post Blue Monday 2026 – Psihologii oferă terapie gratuită și dialog despre AI la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
10:40
Trei persoane au ajuns la spital după ce două autoturisme s-au lovit în dimineața de luni, 19 ianuarie, la intersecția străzii Horea cu David Prodan. Autobuzele care circulau pe strada Horea au fost blocate, iar traficul a fost puternic afectat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, în această dimineață, la un accident rutier […] The post Accident cu trei răniți pe strada Horea luni dimineața – Traficul a fost paralizat appeared first on ViaClujTV.
18 ianuarie 2026
13:30
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a inaugurat o creșă construită în comuna Baciu și finanțată prin Programul Guvernamental Sfânta Ana. Ministrul Cseke Attila a declarat că acest program guvernamental este una dintre măsurile prin care Guvernul încearcă să favorizeze tinerele familii, pentru a combate scăderea natalității în România. În prezent, în România […] The post Comuna Baciu are o creșă nouă appeared first on ViaClujTV.
10:10
Filmul românesc „De Capul Nostru”, selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin # ViaCluj
Cel mai recent lungmetraj de ficțiune al regizorului Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru / On Our Own, a fost selectat în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unde va avea premiera mondială în cadrul ediției care se va desfășura în perioada 12–22 februarie 2026. Festivalul Internațional de Film de la […] The post Filmul românesc „De Capul Nostru”, selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin appeared first on ViaClujTV.
17 ianuarie 2026
10:00
MINA Cluj deschide anul cu două experiențe artistice spectaculoase ce aduc în prim-plan expresivitatea vizuală a artei moderne: „Van Gogh: The Immersive Experience” și „Kandinsky: Sinestezia formelor”. Cele două noi show-uri imersive vor putea fi vizitate începând cu data de 23 ianuarie 2026, în cel mai mare centru de artă digitală din Europa. Prin proiecții […] The post „Van Gogh” și „Kandinsky” – Noi spectacole imersive la MINA Cluj appeared first on ViaClujTV.
16 ianuarie 2026
15:30
Superliga revine în forță cu ultimele etape înainte de stabilirea participantelor în play-off și play-out. LPF a anunțat când vor juca următoarele meciuri Universitatea și CFR, dar și data în care se vor duela într-un nou episod din derby-ul Clujului, programat în 7 februarie, de la 20:00. „Studenții” vor întâlni Rapid în 31 ianuarie și […] The post LPF a anunțat programul etapelor 24-27 din Superligă – Când are loc derby-ul Clujului appeared first on ViaClujTV.
14:30
Magia dansului irlandez revine în România: Lord of the Dance, aniversare de 30 de ani la Cluj și București # ViaCluj
Lord of the Dance, cea mai cunoscută trupă de dans irlandez a secolului, fondată de celebrul Michael Flatley, revine în România în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu un spectacol unic, programat pe 2 aprilie 2026 la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca și pe 3 aprilie 2026, la Sala Palatului din București. Această […] The post Magia dansului irlandez revine în România: Lord of the Dance, aniversare de 30 de ani la Cluj și București appeared first on ViaClujTV.
13:50
CFR Cluj a anunțat că l-a vândut pe portarul Otto Hindrich (23 de ani) la Legia Varșovia. În acest context, jucătorul a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook a celor de la CFR Cluj. Clubul a emis un comunicat miercuri seară, 14 ianuarie, prin care a anunțat despărțirea. Gruparea poloneză s-a înțeles recent cu conducerea „feroviarilor” să îi […] The post Otto Hindrich, după despărțirea de CFR Cluj: „E un moment greu pentru mine” appeared first on ViaClujTV.
12:10
Conducerea clubului CFR Cluj a făcut anunțul despre veteranul Ciprian Deac (39 de ani), după ce acesta nu a fost luat în cantonamentul din Spania din această iarnă. Cu un contract scadent la finalul acestui sezon și aproape de împlinirea vârstei de 40 de ani, Deac a jucat foarte puțin în actuala stagiune, indiferent de […] The post Anunțul CFR-ului: Ce se va întâmpla cu Ciprian Deac în partea a doua a sezonului appeared first on ViaClujTV.
11:40
Județul Cluj se află până marți, 20 ianuarie, sub incidența unei avertizări de fenomene meteorologice periculoase, emisă de ANM. Este vorba de influența unui val de frig accentuat, potrivit informărilor meteorologice valabile în perioada 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00. Vremea va deveni deosebit de rece, cu ger în special pe timpul […] The post Avertizare meteo de ger și polei la Cluj pentru zilele următoare appeared first on ViaClujTV.
11:10
Clujul, transformat în patinoar din cauza poleiului – Zeci de oameni au ajuns la spital după ce au alunecat # ViaCluj
A fost Cod galben de ceață și polei în județul Cluj. Stratul de gheață format după ploaie a transformat mersul pe jos într-o cursă cu obstacole, pe care nu toți au încheiat-o cu bine. Mai multe persoane au alunecat și au ajuns la spital cu fracturi sau luxații. Au fost multe astfel de porțiuni de […] The post Clujul, transformat în patinoar din cauza poleiului – Zeci de oameni au ajuns la spital după ce au alunecat appeared first on ViaClujTV.
15 ianuarie 2026
17:00
Florina Pop (PFG Finance): Companiile românești au șansa de a face bani serioși din investiții în centre de date # ViaCluj
Antreprenorii din domenii precum IT sau energia din România se află în fața unei oportunități imense: dezvoltarea centrelor de date. Aceste centre sunt necesare pentru aplicațiile care încorporează Inteligența Artificială. Potrivit unui studiu realizat de Cushman&Wakefield Echinox, pentru a crea un centru de date cu o capacitate de 1 MW, în Europa Occidentală este necesară […] The post Florina Pop (PFG Finance): Companiile românești au șansa de a face bani serioși din investiții în centre de date appeared first on ViaClujTV.
15:30
Tot mai multe „opere de artă” realizate cu AI au început să apară. Și atunci, în acest context al Zilei Naționale a Culturii, la 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, nu putem să nu ne întrebăm: ce se întâmplă cu cultura? Primele forme de cultură apar încă din Paleolitic, când oamenii […] The post OPINIE a echipei FICT: Cine mai dă doi bani pe cultură în era AI? appeared first on ViaClujTV.
15:10
În spiritul responsabilității de a pune în valoare identitatea națională, tradițiile și patrimoniul culturii naționale, prin opera marelui poet Mihai Eminescu, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, sunt organizate multiple manifestări și activități educative școlare și extrașcolare. Potrivit datelor transmise Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în 171 de unități de învățământ preuniversitar clujene, […] The post Manifestații dedicate Zilei Culturii Naționale, organizate la școlile din Cluj appeared first on ViaClujTV.
