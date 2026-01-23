În România, ar putea începe producția de cauciucuri din scoarță de mesteacăn. Nokian testează conceptul Betula

Newsweek.ro, 23 ianuarie 2026 11:20

Nokian, unul dintre cei mai cunoscuți producători de cauciucuri, care, în 2024, a deschis în România...

Acum 5 minute
11:40
FOTO România nu are grijă de istorie. Clădiri direct legate de Unirea Principatelor, degradate sau abandonate Newsweek.ro
Puținele clădiri direct legate de Unirea Principatelor Române de la 1859 rămase în „Orașul Unirii”, ...
Acum 15 minute
11:30
Putin ia în bășcălie Consiliul Păcii al lui Trump: Donăm 1.000.000.000$ din activele rusești înghețate în SUA Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat posibilitatea donării a 1 miliard de dolari către „Consil...
Acum 30 minute
11:20
În România, ar putea începe producția de cauciucuri din scoarță de mesteacăn. Nokian testează conceptul Betula Newsweek.ro
Nokian, unul dintre cei mai cunoscuți producători de cauciucuri, care, în 2024, a deschis în România...
Acum o oră
11:10
63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Ce pensie trebuie să ai pentru medicamente gratis? Newsweek.ro
Newsweek vă prezintă lista celor 63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Vă spun...
11:00
Când poți depăși pe dreapta pe autostradă? Ce reguli se aplică și când costă excesul de viteză 100 €? Newsweek.ro
Când poți depăși pe dreapta pe autostradă în Germania? Dacă nu ești atent poți lua amendă 100 de eur...
Acum 2 ore
10:40
Gigantul tehnologic plănuiește să concedieze mii de angajați săptămâna viitoare. Are legătură cu AI Newsweek.ro
Amazon plănuiește o a doua rundă de concedieri săptămâna viitoare, ca parte a obiectivului său mai l...
10:40
Escrocherie pe telefon imposibil de detectat. Troieni concepuți să acceseze reclame de pe browsere ascunse Newsweek.ro
Un nou malware pentru Android folosește inteligența artificială pentru a da click pe reclame fără ca...
10:30
Cine a fost amanta lui Alexandru Ioan Cuza? I-a făcut doi copii, l-a părăsit când domnitorul s-a îmbolnăvit Newsweek.ro
În plan politic, Alexandru Ioan Cuza și-a îndeplinit misiunea pentru care fusese învestit, însă viaț...
10:20
O companie de transport aerian se închide. 145 de angaajați sunt concediați. Care e motivul? Newsweek.ro
O companie de transport aerian se închide și lasă fără loc de muncă 145 de angajați. Acest faliment ...
10:10
Cum poți să citești mesajele pe WhatsApp chiar dacă au fost șterse. Funcția pe mobil care trebuie activată Newsweek.ro
Este posibil să recuperați și să citiți mesajele text WhatsApp șterse folosind o funcție de securita...
10:00
Operațiune fără precedent în Marea Mediterană. Franța a reținut petrolierul Grinch din flota fantomă a Rusiei Newsweek.ro
Franța a reținut, pe 22 ianuarie, un petrolier care călătorea din Rusia, suspectat că face parte din...
Acum 4 ore
09:40
Nicușor Dan susține o schimbare importantă la pensie. „Crește vârsta de pensionare”. PSD nu e de acord ideea Newsweek.ro
O schimbare foarte importantă la pensii se discută în aceste zile. Prmierul Bolojan și PSD plus mini...
09:40
Trump îndreaptă tunurile spre Iran. O „armadă” navală americană se îndreaptă spre Golful Persic Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump a declarat că o „armadă” navală americană se îndreaptă spre Golful Per...
09:20
Război în Ucraina: Kremlinul anunță o întâlnire trilaterală de securitate SUA-Rusia-Ucraina în Emiratele Arabe Newsweek.ro
Kremlinul a anunțat organizarea unei reuniuni trilaterale pe teme de securitate cu reprezentanți ai ...
09:00
Bulgaria și Ungaria s-au alăturat lui Trump în Consiliul pentru Pace. România a refuzat Newsweek.ro
Bulgaria și Ungaria au devenit membrii ai Consiliului pentru Pace, recent înființat de președintele ...
09:00
Trump, la cuțite cu premierul canadian Mark Carney. Invitația Canadei în „Consiliul pentru Pace”, anulată Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că îi retrage invitația premierului canadian Mark Carne...
08:30
Președintele Nicuşor Dan recunoaşte: Coaliţia stă mai rău decât acum şase luni. Ce urmează pentru Guvern? Newsweek.ro
Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuş...
08:30
JD Vance critică dur Europa: avertisment despre „sinuciderea civilizaţiei” Newsweek.ro
Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre...
08:20
Trump zguduie NATO: Vrea să folosească Articolul 5 pentru securizarea graniței cu Mexicul Newsweek.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a lansat ideea că ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a...
08:10
Schimbare majoră în Sănătate: Ministerul reclasifică spitalele publice. Apar „spitalele strategice” Newsweek.ro
Ministerul Sănătăţii a început procesul de reclasificare a spitalelor publice, prima categorie care ...
08:10
VIDEO Polonia își face propriul Pentagon. În caz de război, va fi un bastion de apărare al Europei Newsweek.ro
Planurile de construcție a unui Pentagon, ce va fi principal complex de apărare al Poloniei, a fost ...
08:00
Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și sănătate? Newsweek.ro
Ce impozite plătești la salariu în 2026? De la 1 iulie, salariul minim brut va fi majorat, iar facil...
07:50
Ilie Bolojan: Primăriile României depind masiv de Guvern. 83% din bugete vin de la București Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan atrage atenția că administraţiile locale sunt dependente de alocările bugetar...
Acum 6 ore
07:40
Ce să pui în biroul de la muncă pentru a atrage mai mulți bani? Te ajută să te concentrezi mai bine Newsweek.ro
Modul în care îți aranjezi biroul poate influența atât concentrarea, cât și succesul financiar. Anum...
07:30
Este infidelitatea cu adevărat ereditară? Povestea femeii care a vrut să afle de ce a înșelat-o soțul Newsweek.ro
Infidelitatea este o alegere personală sau un tipar moștenit din familie? După ce a descoperit trăda...
07:20
Gabriel Biriș propune taxarea inversă, pentru mai mulți bani la buget. Cum funcţionează sistemul? Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriș propune ca Guvernul Bolojan să înceapă anul 2026 implementând taxar...
07:10
Horoscop 24 ianuarie Fecioară, Săgetător - atenție la sănătate. Scorpion, un accident. Vărsător - bani Newsweek.ro
Astăzi va fi o zi mixtă. Tranzitul Lunii vă va afecta emoțiile, făcând ca multe lucruri să vă influe...
06:50
Alarmă nucleară în Japonia! Repornirea centralei Kashiwazaki-Kariwa a declanșat panică Newsweek.ro
La scurt timp după controversata sa repornire, centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa a fost ...
06:40
EXCLUSIV 2.050 de dosare de pensii pe masa CCR. Niciunul nu a fost analizat. Care pensionari pierd mii de lei? Newsweek.ro
Un număr uriaș de dosare de pensii au ajuns pe masa judecătorilor Curții Constiționale. 2.050 de dos...
Acum 24 ore
22:30
1.635 de garduri electrice vor fi testate în localităţile unde urşii fac probleme: &#34;Protejează gospodării&#34; Newsweek.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunţă că 1.635 de garduri electrice vor fi testate în acele loc...
22:20
Nicuşor Dan, despre Groenlanda: Suveranitatea este ceva important, care ține de Dreptul Internațional Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Consiliul European extraordinar, despre Groenlanda, că suvera...
21:50
Maia Sandu anunţă că R. Moldova finalizează retragerea completă din Comunitatea Statelor Independente Newsweek.ro
Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, anunţă că Chişinăul finalizează retragerea completă din...
21:30
Primarul liberal al Slatinei, Mario De Mezzo, afirmă că achiziții anterioare mandatului său sunt vizate de DNA Newsweek.ro
Primarul liberal al Slatinei, Mario De Mezzo, afirmă că unele achiziții care sunt anterioare mandatu...
20:50
Un petrolier rusesc a fost interceptat de Franţa, în Marea Mediterană. Pare-se, opera sub un pavilion fals Newsweek.ro
Încă un petrolier rusesc a fost interceptat de Franţa, de data aceasta în Marea Mediterană. Pare-se,...
20:40
Nicuşor Dan, la Bruxelles: &#34;Trebuie purtat dialog pentru orice chestiuni care sunt legitime și țin de Apărare&#34; Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Bruxelles că "trebuie purtat dialog pentru orice chestiuni ca...
20:30
Turcia, operațiuni navale de apărare a Europei în patru mări. Conduce misiuni ale Forțele Operative ale NATO Newsweek.ro
Forțele Navale Turce au preluat responsabilitățile Comandamentului Forțelor Operative Amfibii NATO ș...
20:20
SUA caută în mod activ să realizeze o schimbare de regim în Cuba, până la sfârșitul anului acesta Newsweek.ro
SUA caută în mod activ să realizeze o schimbare de a regimului comunist, în Cuba, până la sfârșitul ...
20:10
Un hotel din Bulgaria percepe 5 euro pentru utilizarea toaletei, provocând indignarea turiștilor Newsweek.ro
Un hotel din Bulgaria , din staţiunea de schi Borovets, percepe 5 euro pentru utilizarea toaletei, p...
19:50
Semnele care indică că ai întâlnit o persoană care îți va schimba lumea în bine. Apare o conexiune instant Newsweek.ro
De la o conexiune imediată și conversații care curg natural, până la sentimentul de siguranță și mot...
19:40
Trendul cu poze care a stârnit nostalgia în mediul online. De ce nu putem trece peste anul 2016? Newsweek.ro
Un nou trend cu poze a stârnit valuri de nostalgie în mediul online, readucând în prim-plan amintiri...
19:20
Guvernul bulgar închide o mare companie de prelucrare a lemnului. Firma are 710 angajați și în România Newsweek.ro
Deși Kronospan este cunoscut în România pentru marea fabrică de la Sebeș, din județul Alba, compania...
19:10
Planta &#34;dezumidificator&#34; pe care trebuie să o ai în casă. Absoarbe sporii de mucegai și echilibrează energia Newsweek.ro
Planta "dezumidificator" pe care trebuie să o ai în casă. Cu frunzișul său verde și florile albe, cr...
19:10
Final tragic pentru un român aflat la muncă sezonieră în Germania. Nimeni nu a încercat să-l salveze Newsweek.ro
Un român care muncea sezonier în Germania a murit după un incident medical necunoscut. Deși ar fi ză...
18:50
Cum să mănânci pâine și paste fără să te îngrași? Nutriționiștii dezvăluie legătura cu locul de depozitare Newsweek.ro
Carbohidrații din pâine, paste și orez sunt, conform specialiștilor, responsabili pentru creșterea î...
18:40
Trump propune Ucrainei zonă liberă de taxe vamale. Putin „contribuie” cu 1.000.000.000$, active blocate în SUA Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare o „zonă fără taxe vamale” în Ucraina, pentru a sti...
18:20
Horoscop Care sunt cele 3 zodii care vor avea parte de mulți bani săptămâna viitoare? Neprun e în Berbec Newsweek.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 26 ianuarie și 1 fe...
18:10
Zelenski critică UE la Davos și avertizează: securitatea Arcticii nu poate fi ignorată Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Dav...
18:10
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate? Newsweek.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Ciolacu a lăs...
17:50
Decizie neașteptată la Sfântu Gheorghe: impozite mai mici după presiunea publică Newsweek.ro
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunţat, joi, revizuirea politicii fiscale locale şi reducer...
17:40
Întâlnire decisivă cu premierul Bolojan: ANAF și EximBank pot debloca reorganizarea Liberty Galați Newsweek.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C....
