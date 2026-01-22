Maia Sandu anunţă că R. Moldova finalizează retragerea completă din Comunitatea Statelor Independente
Newsweek.ro, 22 ianuarie 2026 21:50
Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, anunţă că Chişinăul finalizează retragerea completă din...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
22:20
Nicuşor Dan, despre Groenlanda: Suveranitatea este ceva important, care ține de Dreptul Internațional # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Consiliul European extraordinar, despre Groenlanda, că suvera...
Acum 30 minute
21:50
Maia Sandu anunţă că R. Moldova finalizează retragerea completă din Comunitatea Statelor Independente # Newsweek.ro
Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, anunţă că Chişinăul finalizează retragerea completă din...
Acum o oră
21:30
Primarul liberal al Slatinei, Mario De Mezzo, afirmă că achiziții anterioare mandatului său sunt vizate de DNA # Newsweek.ro
Primarul liberal al Slatinei, Mario De Mezzo, afirmă că unele achiziții care sunt anterioare mandatu...
Acum 2 ore
20:50
Un petrolier rusesc a fost interceptat de Franţa, în Marea Mediterană. Pare-se, opera sub un pavilion fals # Newsweek.ro
Încă un petrolier rusesc a fost interceptat de Franţa, de data aceasta în Marea Mediterană. Pare-se,...
20:40
Nicuşor Dan, la Bruxelles: "Trebuie purtat dialog pentru orice chestiuni care sunt legitime și țin de Apărare" # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Bruxelles că "trebuie purtat dialog pentru orice chestiuni ca...
20:30
Turcia, operațiuni navale de apărare a Europei în patru mări. Conduce misiuni ale Forțele Operative ale NATO # Newsweek.ro
Forțele Navale Turce au preluat responsabilitățile Comandamentului Forțelor Operative Amfibii NATO ș...
Acum 4 ore
20:20
SUA caută în mod activ să realizeze o schimbare de regim în Cuba, până la sfârșitul anului acesta # Newsweek.ro
SUA caută în mod activ să realizeze o schimbare de a regimului comunist, în Cuba, până la sfârșitul ...
20:10
Un hotel din Bulgaria percepe 5 euro pentru utilizarea toaletei, provocând indignarea turiștilor # Newsweek.ro
Un hotel din Bulgaria , din staţiunea de schi Borovets, percepe 5 euro pentru utilizarea toaletei, p...
19:50
Semnele care indică că ai întâlnit o persoană care îți va schimba lumea în bine. Apare o conexiune instant # Newsweek.ro
De la o conexiune imediată și conversații care curg natural, până la sentimentul de siguranță și mot...
19:40
Trendul cu poze care a stârnit nostalgia în mediul online. De ce nu putem trece peste anul 2016? # Newsweek.ro
Un nou trend cu poze a stârnit valuri de nostalgie în mediul online, readucând în prim-plan amintiri...
19:20
Guvernul bulgar închide o mare companie de prelucrare a lemnului. Firma are 710 angajați și în România # Newsweek.ro
Deși Kronospan este cunoscut în România pentru marea fabrică de la Sebeș, din județul Alba, compania...
19:10
Planta "dezumidificator" pe care trebuie să o ai în casă. Absoarbe sporii de mucegai și echilibrează energia # Newsweek.ro
Planta "dezumidificator" pe care trebuie să o ai în casă. Cu frunzișul său verde și florile albe, cr...
19:10
Final tragic pentru un român aflat la muncă sezonieră în Germania. Nimeni nu a încercat să-l salveze # Newsweek.ro
Un român care muncea sezonier în Germania a murit după un incident medical necunoscut. Deși ar fi ză...
18:50
Cum să mănânci pâine și paste fără să te îngrași? Nutriționiștii dezvăluie legătura cu locul de depozitare # Newsweek.ro
Carbohidrații din pâine, paste și orez sunt, conform specialiștilor, responsabili pentru creșterea î...
18:40
Trump propune Ucrainei zonă liberă de taxe vamale. Putin „contribuie” cu 1.000.000.000$, active blocate în SUA # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare o „zonă fără taxe vamale” în Ucraina, pentru a sti...
Acum 6 ore
18:20
Horoscop Care sunt cele 3 zodii care vor avea parte de mulți bani săptămâna viitoare? Neprun e în Berbec # Newsweek.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 26 ianuarie și 1 fe...
18:10
Zelenski critică UE la Davos și avertizează: securitatea Arcticii nu poate fi ignorată # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, joi, după întâlnirea cu Donald Trump de la Dav...
18:10
Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate? # Newsweek.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Ciolacu a lăs...
17:50
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunţat, joi, revizuirea politicii fiscale locale şi reducer...
17:40
Întâlnire decisivă cu premierul Bolojan: ANAF și EximBank pot debloca reorganizarea Liberty Galați # Newsweek.ro
Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galaţi S.A şi S.C....
17:30
Pachete de cocaină ascuns în pește congelat din America de Sud. 319 kilograme ajungeau pe piața din Olanda # Newsweek.ro
Anchetatorii antidrog au făcut o captură spectaculoasă în Olanda! Vameșii au descoperit 319 kilogram...
17:20
Prinsă între Rusia și haosul global, Republica Moldova își joacă viitorul pe o singură carte # Newsweek.ro
Într-o lume tot mai instabilă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mon...
17:10
Premiile Oscar 2026. Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai așteptate premii din cinematografie # Newsweek.ro
Premiile Oscar 2026. Au fost anunțate nominalizările pentru cele mai așteptate premii din cinematogr...
17:00
90 de ani de la singura victorie a unui român în Raliul Monte Carlo: România participă cu 5 echipaje în 2026 # Newsweek.ro
În 2026, se împlinesc 90 de ani de la singura victorie a unui pilot român în celebrul Raliu Monte Ca...
16:50
Insulele Baleare introduc noi restricții pentru turiști în 2026: acces limitat pe plaje și aplicație dedicată # Newsweek.ro
Insulele Baleare introduc noi restricții pentru turiști în 2026: acces limitat pe plaje și aplicație...
16:40
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Newsweek.ro
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la cea de-a 14-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, ...
Acum 8 ore
16:20
Cum poți ieși anticipat la pensie și cu ce penalizare? Bolojan ar vrea să interzică acest tip de pensionare # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a spus de mai multe ori că nu mai vrea ca pensionarii să se pensioneze anticipat. ...
16:20
Maia Sandu: "Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor" # Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat joi, la Chișinău, prioritățile instituției pr...
16:10
Mașinile chinezești invadează România. Aproape și-au triplat numărul în 2025. Ce mărci preferă românii? # Newsweek.ro
Constructorii auto din China sunt hotărâți să cucerească Europa. În cazul României, se poate spune c...
16:00
Mai poate funcționa sub numele ARCA ranch-ul construit la Sculeni de Costel Alexe? Ce a decis instanța? # Newsweek.ro
Milionarul din Bacău cu afaceri în construcții Viorel Rusu a pierdut prima rundă în „lupta” cu famil...
15:50
EXCUSIV Avioane Craiova ar putea fi penalizată de MApN cu 10.000.000€. A întârziat 2 ani modernizarea IAR-99 # Newsweek.ro
Primele aeronave IAR-99 modernizate la standardul SM (Șoim) au fost scoase la zbor și urmează să fie...
15:40
Romania Bussines Leaders: prosperitatea cere reforma statului și o economie privată puternică # Newsweek.ro
Datele oficiale arată evoluții semnificative pe mai multe fronturi: încasările din TVA au crescut cu...
15:40
Fermierii avertizează că noile măsuri fiscale fac asocierea tot mai puțin atractivă. Nu vrem CAP # Newsweek.ro
Schimbările fiscale anunțate pentru sectorul agricol provoacă îngrijorare în rândul fermierilor. Pie...
15:40
Deși mulți dintre utilizatorii BMW au dezvoltat de-a lungul timpului o imagine controversată a acest...
15:30
Romania Bussines Lider: prosperitatea cere reforma statului și o economie privată puternică # Newsweek.ro
Datele oficiale arată evoluții semnificative pe mai multe fronturi: încasările din TVA au crescut cu...
15:20
Probleme mari pentru un lanț de jucării. 100 de magazine, pregătite de închidere. 2.000 de oameni în pericol # Newsweek.ro
Un lanț de jucării cu peste 100 de sucursale și aproximativ 2.000 de angajați, se află în criză. Cău...
15:20
B1TV: Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, doar pentru unii. Cine sunt „speciali” neatinși de „lege” # Newsweek.ro
Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat: Guvernul Ilie Bolojan discută, astăzi, 22 ianuarie, î...
15:10
Românii nu mai pot scăpa de plata amenzilor. Se schimbă legea și poliția îi va căuta peste tot # Newsweek.ro
Legea prin care românii sunt căutați pentru a li se înmâna o amendă va fi schimbată. Poliția va face...
14:50
Șef din Poliție acuzat de DNA că a luat 30.000 de lei șpagă. Ce a promis că face pentru acești bani? # Newsweek.ro
Un șef din Poliție a fost trimis în judecată de DNA după ce ar fi primit mită aproape 30.000 de lei....
14:40
Cum pot avea pensionarii un câștig de 7.000 lei la pensie timp de 5 ani de la pensionare? Ce reguli sunt? # Newsweek.ro
Mulți pensionari își doresc să își mențină un nivel de trai confortabil după retragerea din activita...
14:30
O celebră fabrică de jucării, afectată de falimentul unui furnizor de lemn. Va fi nevoită să crească prețul # Newsweek.ro
O fabrică de jucării din lemn va trebui să-și găsească un alt furnizor de material. Va crește prețul...
Acum 12 ore
14:20
Detox-ul de tehnologie, noul trend de lux în materie de vacanțe. Exemple de destinații „deconectate” # Newsweek.ro
În era digitală și conectată, detox-ul de tehnologie, relaxarea și distracția într-o locație fără Wi...
14:10
CFR Călători anunță că sâmbătă, 24 ianuarie, va circula Trenul Unirii de la București Nord la Iași, ...
13:50
Wiz Khalifa contestă pedeapsa cu închisoarea primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Beach Please # Newsweek.ro
Rapperul Wiz Khalifa a depus o contestaţie la executare după condamnarea primită din partea Curţii d...
13:30
Alexandru Muraru, despre Simion în SUA: O demonstraţie de dispreţ faţă de principiul suveranităţii statelor # Newsweek.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, anunţă că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţ...
13:20
LIVE Forumul de la Davos. Avertismentul Germaniei: „Vechea ordine mondială se destramă. Trebuie să ne înarmăm” # Newsweek.ro
Agenda de la Davos de joi este una extrem de încărcată. Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un...
13:20
Ai iPhone, iPad? Siri se transformă în chatbot IA, gen ChatGPT, cu tehnologie Google Gemini # Newsweek.ro
Apple va transforma asistentul virtual Siri, prezent pe telefoanele iPhone și tabletele iPad, în cha...
13:10
Persoanele care au fost vaccinate împotriva zonei zoster îmbătrânesc mai lent. Care este explicația? # Newsweek.ro
Un studiu a descoperit că persoanele care au fost vaccinate împotriva zonei zoster îmbătrânesc mai l...
12:50
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în trei seturi, cu...
12:40
Trump, o povară politică pentru „prietenii” extremiști ai lui George Simion în UE. Doar AUR mai venerează MAGA # Newsweek.ro
Amenințările lui Donald Trump la adresa Europei privind anexarea Groenlandei, dar și războiul tarife...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.