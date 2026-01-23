Fostă angajată MAE, sub control judiciar pentru abuz în serviciu. Este acuzată de plăți salariale ilegale
Adevarul.ro, 23 ianuarie 2026 12:00
O fostă angajată MAE a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată de abuz în serviciu, precum și în falsificarea unor înscrisuri oficiale și folosirea acestora, ambele în formă continuată.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
12:00
Fostă angajată MAE, sub control judiciar pentru abuz în serviciu. Este acuzată de plăți salariale ilegale # Adevarul.ro
O fostă angajată MAE a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată de abuz în serviciu, precum și în falsificarea unor înscrisuri oficiale și folosirea acestora, ambele în formă continuată.
Acum 30 minute
11:45
Presa americană despre discursul lui Zelenski la Davos: „Liderul ucrainean mustră dur Europa” # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a început discursul, joi, la Davos cu o mustrare usturătoare la adresa liderilor europeni din cauza reticenței acestora de a folosi puterea hard pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea sa sau a apăra continentul, a scris publicația Axios.
11:45
În primul rând, la sosirea la Davos nu l-a întâmpinat nimeni. Mergea singur pe covorul roşu, în timp ce liderii UE erau deja plecaţi de la Davos.
11:45
România va fi invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028, o oportunitate majoră de promovare a literaturii române și de a oferi vizibilitate scriitorilor autohtoni în fața marilor grupuri editoriale de pe toate continentele.
11:45
Care sunt modelele de AI care „gândesc” precum oamenii și dezvoltă inteligență colectivă # Adevarul.ro
O cercetare recent realizată de Google asupra modelelor de inteligență artificială DeepSeek și Alibaba Cloud a descoperit că modelele puternice de raționament, capabile să „gândească”, manifestă o cogniție internă asemănătoare mecanismelor care stau la baza inteligenței colective umane.
11:45
Ce se poate întâmpla dacă Parlamentul României votează împotrivă?
Acum o oră
11:30
Oana Țoiu crede că Europa trebuie să lase nostalgiile și să construiască o nouă cale de colaborare cu SUA # Adevarul.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat că după discursul președintelui american Donald Trump de la Davos, liderii europeni au ajuns la concluzia că parteneriatul transatlantic nu mai poate funcționa în baza „nostalgiei” și trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu Statele Unite.
11:30
Nicușor Dan consideră că actuala coaliție „stă mai rău decât acum șase-șapte luni”. Ce spune despre „schimbarea lăutarului” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi noaptea, 22 ianuarie, despre tensiunile din coaliţia de guvernare, că stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni.
11:15
Petiție pentru demiterea Ministrului Culturii. Deciziile controversate care au dus la contestarea lui András Demeter # Adevarul.ro
Sute de persoane au semnat o petiție prin care care cer demiterea Ministrului Culturii, András Demeter, fiind acuzat de management cu „grave deficiențe”, precum și „prejudicierea sistematică a sectorului cultural și încălcarea principiilor dialogului social”.
11:15
Carlos Alcaraz atinge o nouă bornă în carieră, după calificarea în optimi la Australian Open. Le-a făcut vânt lui Djokovic, Nadal și Federer # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz și-a confirmat statutul de lider mondial printr-o victorie convingătoare la Australian Open.
11:15
Criminalul de 13 ani din Timiș e liber și s-a întors la școală. Părinții sunt terifiați și cer schimbarea legii: „Toată lumea se teme” # Adevarul.ro
Unul dintre adolescenții acuzați pentru crima din Cenei este liber și s-a întors la școală. Pentru că are doar 13 ani, legea spune că nu are răspundere penală.
11:15
Jaf ca în filme, în Germania. Cinci hoți au furat bijuterii și aur de un milion de euro în doar două minute # Adevarul.ro
Cinci hoți mascați au furat aur și pietre prețioase în valoare de aproapr 1 milion de euro, în doar două minute, într-un mall din orașul german Duisburg.
Acum 2 ore
11:00
Mesajul transmis de familia tânărului britanic dispărut în Munții Bucegi, după suspendarea operațiunilor de căutare # Adevarul.ro
Familia tânărului de 18 ani din Marea Britanie, dispărut în Munții Bucegi, a transmis, într-un mesaj emoționant, că acesta este acum „pierdut pentru noi”.
11:00
Secretele lui Cristi Chivu, din spusele unei legende: „Îl ascult când le vorbește băieților, ajunge imediat la ei!” # Adevarul.ro
Cristi Chivu este apreciat la Inter pentru munca depusă, atât în campionat, cât și în Liga Campionilor.
10:30
„Autonomia strategică a Europei nu e divorț de SUA”. Ce alege România între UE și America. Analiza unui expert român de la Cambridge # Adevarul.ro
România ezită aparent să aleagă între UE și SUA, iar președintele Nicușor Dan susține că se analizează oferta americană de a face parte din Consiliul de Pace. Cercetător la Universitatea Cambridge, Andra Martinescu explică, pentru „Adevărul”, ce soluții ar avea România.
10:30
Trei persoane au fost arestate după ce au pătruns într-un hangar în care se află avionul privat al cancelarului german Friedrich Merz, fiind suspectate că ar fi încercat să saboteze aeronava.
10:15
Tragedie în Noua Zeelandă: turiști dispăruți după ce o zonă de camping a fost înghițită de o alunecare de teren # Adevarul.ro
Cel puțin șase persoane sunt date dispărute în Noua Zeelandă, după ce o alunecare de teren s-a produs în zona unui camping de pe Insula de Nord, a anunțat vineri poliția, potrivit DPA.
Acum 4 ore
10:00
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. România va avea temperaturi peste normalul perioadei # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat vineri, 23 ianuarie, că în următoarea lună, România va avea temperaturi peste medie și precipitații peste normal mai ales în sud și sud-vest
09:45
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu strălucește în Europa League! Calificare răsunătoare și încasări de milioane peste noapte. „I-am respectat prea mult pe adversari”. # Adevarul.ro
Răzvan Lucescu și PAOK au obținut o victorie impresionantă, învingând puternica echipă Betis Sevilla și consolidându-și șansele în Europa League.
09:45
Viktor Orbán „pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”: „Ești într-o poziție disperată. Fiecare va primi ce merită” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis un mesaj dur la adresa președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmând că nu va putea ajunge la un acord cu acesta și că Budapesta nu va sprijini eforturile de război ale Kievului.
09:45
Gafă în Administrația Trump. Casa Albă a confundat Belgia cu Belarus pe lista „Consiliului pentru Pace” # Adevarul.ro
Casa Albă a inclus din greșeală Belgia pe lista statelor care ar urma să participe la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” al președintelui american Donald Trump. Americanii ar fi confundat Belgia cu Belarus, a confirmat o sursă guvernamentală, citată de presa belgiană.
09:30
Negocieri cruciale la Abu Dhabi: SUA, Ucraina și Rusia, prima trilaterală de la începutul războiului. Teritoriile, obstacol major # Adevarul.ro
Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să poarte vineri discuții trilaterale la Abu Dhabi, marcând primul moment când cele trei țări se așază la aceeași masă de la invazia rusă din 2022.
09:15
Camelia Voinea a rupt tăcerea după un an infernal, plin de acuzații dure și critici. „A fost o campanie mizeră de denigrare!” + Conflictul cu soțul, clarificat după intervenția Poliției # Adevarul.ro
Camelia Voinea a comentat recent asupra unor momente tensionate din viața sa personală și profesională.
09:15
Ambasada Ucrainei clarifică legea dublei cetățenii, după acuzațiile de discriminare a României # Adevarul.ro
Ambasada Ucrainei de la București clarifică faptul că, potrivit unei legi adoptate pe 18 iunie anul trecut, cetățenii ucraineni pot dobândi cetățenia altor state, iar lista acestor țări este aprobată de Guvernul Ucrainei.
09:15
Nicușor Dan, despre afirmaţia că nu merge teleleu la Davos: „Înseamnă să nu mai facem lucruri de formă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a precizat joi, 22 ianuarie, referitor la afirmația consilierului prezidențial Marius Lazurcă, potrivit căreia președintele „nu merge teleleu”, că, în opinia sa, aceasta înseamnă să nu mai facem lucruri de formă.
09:15
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.
09:00
Adevărul despre conflictul major dintre Sorana Cîrstea și Osaka. Japoneza și-a cerut scuze public. „Îmi pare rău. Ce am spus a fost lipsit de respect!” # Adevarul.ro
Naomi Osaka merge mai departe la Australian Open, unde va lupta pentru calificarea în optimile de finală.
08:45
Nicușor Dan, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că există „bătălii mai importante” în care alege să se implice, precum justiția și combaterea evaziunii fiscale, și nu în subiectul acuzațiilor de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu.
08:45
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că SUA dispun de o „flotă uriașă” care se îndreaptă spre apele din jurul Iranului și a avertizat Teheranul să înceteze reprimarea protestelor antiguvernamentale care zguduie țara, potrivit EFE.
08:30
Un șofer bulgar de 34 de ani a fost prins de polițiștii români, după ce anul trecut a fugit de la locul unui accident rutier grav, soldat cu moartea unei persoane. Acesta a fost interceptat în județul Caraș-Severin, la volanul unui TIR.
08:30
Croații pun sare pe rana campioanei României. FCSB încasează umilințe mari, după eșecul cu Dinamo Zagreb. „Un adversar nedemn/ Românii au fost subordonați” # Adevarul.ro
FCSB a pierdut clar cu Dinamo Zagreb, iar croații au spus după meci că jucătorii românilor nu au fost la nivelul competiției.
Acum 6 ore
08:00
Concluziile Consiliul European. Nicușor Dan: „Solidaritate cu Danemarca și Groenlanda”. Unde n-a existat consens # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, 22 ianuarie, că concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia UE în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice.
07:45
Mircea Lucescu, lună de coșmar. A fost internat în spital pentru a doua oară de la începutul acestui an # Adevarul.ro
Selecționerul de 80 de ani se află sub supravegherea medicilor.
07:45
Nicușor Dan, mesaj de stabilitate:: SUA rămân „un partener strategic esenţial şi acţionăm în consecinţă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că, pentru România, SUA „reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă”.
07:15
Aruncată în stradă, Charlotte nu mai există pentru Ilie Năstase. Fiica fostului tenismen a ajuns să cerșească bani de mâncare # Adevarul.ro
Fata adoptivă a lui Nasty este într-o stare deplorabilă și nu primește ajutor de la tatăl său.
07:00
Trump retrage invitația adresată premierului Canadei de a se alătura „Consiliului pentru Pace” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi, 22 ianuarie, că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.
06:30
JD Vance, de părere că Europa „a apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”. Vicepreședintele SUA reia atacurile la adresa continentului # Adevarul.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat Europa joi, 22 ianuarie, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”.
06:15
Mâncărurile exclusiviste care te pot omorî în doar câteva ore. Care sunt cele mai periculoase alimente de lux de pe planetă # Adevarul.ro
În mod paradoxal, o parte dintre cele mai exclusiviste și scumpe mâncăruri din lume sunt și cele mai periculoase pentru consum uman. Dacă nu sunt pregătite corespunzător sau dacă bucătarul face cea mai mică greșeală, din delicatese aceste mâncăruri se pot transforma în pericol mortal.
Acum 8 ore
05:45
Școala de jurnalism a Kremlinului. Cum exportă Rusia propaganda sub masca „luptei cu dezinformarea” # Adevarul.ro
Rusia își extinde discret, dar sistematic, infrastructura de influență mediatică în Asia de Sud-Est, Africa, China și India, folosind programe de formare pentru jurnaliști ca vehicul pentru promovarea unei agende pro-Kremlin.
05:15
„Resetarea metabolică” vinde o promisiune simplă și seducătoare, conform căreia poți schimba rapid felul în care corpul tău arde caloriile. În realitate, metabolismul nu are un buton de repornire, ci răspunde la factori concreți precum alimentația, masa musculară, somnul și stresul.
04:45
SUA urmăresc schimbarea regimului din Cuba până la finalul anului. Pe ce mizează Casa Albă? # Adevarul.ro
Administrația președintelui american Donald Trump ar căuta modalități de a accelera schimbarea regimului comunist din Cuba până la sfârșitul acestui an, încurajată de ceea ce consideră a fi un succes recent în Venezuela, relatează The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu discuțiile de
04:15
Tripadvisor a publicat lista destinațiilor de top pentru 2026, alese de turiști. Pe primul loc se află Bali, urmat de o destinație urbană care nu se demodează niciodată: Londra. Cine completează topul și pe ce loc sunt destinații precum Paris sau Maldive.
Acum 12 ore
03:45
Secretul șocant al super-soldaților lui Hitler. „Războiul fulger” și victoriile germane s-ar fi datorat în mare parte unui drog puternic # Adevarul.ro
Unul dintre secretele întunecate ale victoriilor naziste în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial a fost metamfetamina, un drog puternic care era oferit din belșug soldaților germani trimiși pe front. Cu ajutorul acestuia, nemții puteau lupta și mărșălui zile întregi fără somn.
03:15
Povestea nefardată a Groenlandei, cea mai mare insulă a lumii. Cum a ajuns o fostă bază vikingă un teritoriu atât de râvnit # Adevarul.ro
Groenlanda este cea mai mare insulă din lume, un teritoriu al ghețurilor și al metalelor rare. Deși condițiile de viață sunt dificile, insula este locuită de aproximativ 5000 de ani și a fost una dintre faimoasele baze ale vikingilor, folosite pentru descoperirea Americii de Nord.
02:45
România și Italia, sunt primele state europene care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro trimise din afara UE, acesteia urmând să i se adauge din vara acestui an și taxa vamală impusă de blocul comunitar.
02:15
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea Europeana” # Adevarul.ro
Trump a renunțat aproape peste noapte atât la amenințările cu privire la o intervenție militară în Groenlanda, cât și la amenințarea cu tarife impuse unor țări europene. Experta în securitate Iulia Joja spune că argumentul decisiv a fost scăderea bursei americane.
02:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat la Davos un plan amplu de reconstrucție pentru Fâșia Gaza, în cadrul ceremoniei de lansare a noii sale inițiative internaționale: Consilul pentru Pace. Evenimentul a avut loc în marja Forumului Economic Mondial, scrie The Sun.
01:45
Românii pot rezilia oricând contractul cu furnizorul de energie electrică sau gaze naturale, fără costuri suplimentare și fără a li se întrerupe furnizarea de energie. În cele ce urmează prezentăm pașii de urmat pentru a schimba furnizorul actual cu un altul care poate avea o ofertă mai avantajoasă.
01:15
Cum trebuie citite declarațiile lui Trump la Davos. Ghid de supraviețuire psihologică în fața noii ordini mondiale # Adevarul.ro
Discursul lui Donald Trump de la Forumul Economic de la Davos are ecou pe toate planurile. Oameni din toată lumea au ascultat uimiți declarațiile președintelui american, care arată că relațiile dintre SUA și Europa, dar și lumea așa cum o știm se schimbă semnificativ.
00:45
Imagine nefardată a soldatului român: „Nu are bocanci și ținută corespunzătoare, nu are armă modernă, nu știe să utilizeze drone” # Adevarul.ro
Generalul Dorin Toma a tras un semnal de alarmă asupra carențelor Armatei Române, subliniind că soldatul nu este dotat modern, instruit pentru tehnologiile actuale și ridicat la nivelul unor capabilități esențiale NATO. Generalul (r) Virgil Bălăceanu admite că nu toate standardele au fost atinse.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.