Nicușor Dan: Relația transatlantică, esențială pentru România și UE
MainNews.ro, 23 ianuarie 2026 12:50
Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și Uniunea Europeană, discutând despre sprijinul pentru Ucraina și coordonarea cu NATO în zona arctică. Dialogul constructiv este esențial, în ciuda turbulențelor recente, pentru securitate și stabilitate. Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și UE Statele Unite sunt considerate un partener strategic esențial … Articolul Nicușor Dan: Relația transatlantică, esențială pentru România și UE apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
13:10
Românii riscă să își piardă casele din cauza noii legi a impozitării, care facilitează executarea silită a celor cu datorii la Fisc. Analistul economic Adrian Negrescu recomandă rapiditate în achitarea impozitelor pentru evitarea problemelor, în timp ce autoritățile pot acum să recupereze datoriile mai eficient. Românii pot pierde mai ușor casele din cauza majorării impozitelor … Articolul Românii riscă să-și piardă casele din cauza noii legi de impozitare apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
12:50
Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și Uniunea Europeană, discutând despre sprijinul pentru Ucraina și coordonarea cu NATO în zona arctică. Dialogul constructiv este esențial, în ciuda turbulențelor recente, pentru securitate și stabilitate. Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și UE Statele Unite sunt considerate un partener strategic esențial … Articolul Nicușor Dan: Relația transatlantică, esențială pentru România și UE apare prima dată în Main News.
12:50
Premierul canadian Mark Carney a răspuns tăios comentariilor lui Donald Trump, afirmând că Canada prosperă datorită valorilor canadiene, nu datorită Statelor Unite. Carney, după discursul său viral de la Davos, a subliniat importanța suveranității și parteneriatului cu SUA, insistând că viitorul Canadei îi aparține. Mark Carney, prim-ministrul Canadian, a răspuns criticilor lui Donald Trump referitoare … Articolul Mark Carney răspunde tăios lui Trump după criticile la Davos apare prima dată în Main News.
Acum o oră
12:30
Cristi Chivu a preluat conducerea echipei Inter Milano în 2025 și, sub îndrumarea sa, formația conduce în Serie A. Javier Zanetti îl laudă pentru inteligența și abilitatea de a motiva jucătorii, subliniind performanța echipei în competiții internaționale, inclusiv meciul cu Arsenal. Cristi Chivu a preluat conducerea echipei Inter în vara anului 2025 Formația din Milano … Articolul Secretele lui Cristi Chivu: Cum reușește să comunice cu tinerii fotbaliști apare prima dată în Main News.
12:30
Părinții din Cenei, Timiș, au refuzat să-și trimită copiii la școală de teamă că elevul de 13 ani acuzat de omor ar putea participa la ore. Acesta va urma cursuri online, conform legislației române. Minorii sub 14 ani nu pot fi reținuți penal, ceea ce a generat revoltă în comunitate. Părinții din Cenei, Timiș, nu … Articolul Părinți din Cenei, Timiș, protestează: nu-și lasă copiii la școală de frică apare prima dată în Main News.
12:20
ChatGPT introduce un sistem de predicție a vârstei pentru a proteja minorii de conținut sensibil. Instrumentul va analiza diverse semnale pentru a identifica conturile aparținând adolescenților, aplicând măsuri de protecție adecvate. Aceasta răspunde preocupărilor legate de sănătatea mentală a tinerilor online. OpenAI va implementa un sistem de predicție a vârstei pe ChatGPT pentru a proteja … Articolul ChatGPT îți va estima vârsta, protejându-te de conținut sensibil apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
12:10
Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA cu o amendă de peste 4,5 milioane de lei pentru înțelegere anticoncurențială în sectorul ochelarilor de lux din România. Compania a interzis vânzările online prin retailerul Shades Originators SRL. Aceasta a denunțat practicile ilegale și a beneficiat de imunitate. Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu o … Articolul Amendă record de 900.000 euro în industria ochelarilor de lux din România apare prima dată în Main News.
12:10
În cei patru ani de război, 3,1 milioane de ucraineni au părăsit țara fără a se mai întoarce, majoritatea în primul an al conflictului. În 2025, mobilitatea populației a crescut, cu 37 de milioane treceri de frontieră, dar „nereturnările condiționate” au scăzut față de anul precedent. 3,1 milioane de ucraineni au părăsit țara de la … Articolul Peste 3 milioane de ucraineni au plecat din țară în patru ani de război apare prima dată în Main News.
11:50
Donald Trump a insistat asupra achiziției Groenlandei, provocând tensiuni în relațiile cu Europa. Moscow transmite mesaje prin presă, sugerând că liderul american copiază stilul de expansiune al lui Putin. Kremlinul folosește acest subiect pentru a afișa slăbiciunea Occidentului și a destabiliza NATO. Donald Trump a manifestat interes pentru achiziția Groenlandei, generând tensiuni cu Europa Documentele … Articolul Kremlinul și presa loială: Trump „îl imită pe Putin” în propagandă apare prima dată în Main News.
11:40
Nicuşor Dan subliniază importanța unei strategii bine definite înainte de evenimente internaționale, precum Forumul Economic Mondial de la Davos. Critică absența unei astfel de strategii în România timp de 35 de ani, evidențiind necesitatea de a avea pregătite parteneriate economice cu alte țări. Nicuşor Dan a subliniat necesitatea unei strategii înainte de participarea la evenimente … Articolul Nicuşor Dan la Davos: Lipsa unei strategii de 35 de ani ne afectează apare prima dată în Main News.
11:30
Hamnet și Marty Supreme, filme recent nominalizate la Oscar, au fost lansate în cinematografele din România. De asemenea, Brendan Fraser revine pe marele ecran cu Rental Family. Află detalii despre aceste producții, actorii implicați și nominalizările pentru Premiile Oscar din martie. Vizionare plăcută! Articolul Filme Oscar, premieră în România și noul titlu al unui actor premiat apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
10:40
Nicușor Dan a criticat decizia Guvernului Bolojan de reducere a impozitelor, subliniind dificultățile economice cu care se confruntă românii. El a propus reechilibrarea fondurilor între primării și susține prelungirea mandatelor primarilor pentru a putea implementa proiecte de dezvoltare. Nicușor Dan se opune reducerii impozitelor alocate primăriilor, considerând că măsurile pot fi amânate El solicită reechilibrarea … Articolul Nicușor Dan contestă decizia Guvernului Bolojan: românii cumpără cu 10% mai puțin apare prima dată în Main News.
10:30
Temperaturile din România se vor menține peste normal în perioada 26 ianuarie – 23 februarie 2026, cu un regim pluviometric excedentar, mai ales în regiunile sudice și sud-estice. Această prognoză anunțată de meteorologi indică o iarnă neobișnuit de caldă și umedă. Detalii complete în articol. Temperaturile vor fi peste valorile normale la sfârșitul lunii ianuarie … Articolul Vreme neobișnuită la sfârșitul lui ianuarie și în februarie, avertizează meteorologii apare prima dată în Main News.
10:20
Elon Musk prezice că roboții vor depăși oamenii ca număr și inteligență până la sfârșitul anului 2026. La Davos, el a afirmat că AI ar putea depăși inteligența umană și ar putea revoluționa industriile. Specialiștii discută despre implicațiile etice și economice ale acestor progrese tehnologice. Elon Musk preconizează că roboții și AI vor depăși oamenii … Articolul Roboții vor depăși oamenii: o lume nouă a inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
10:20
Legături noi între Călin Georgescu și foști ofițeri MApN au fost descoperite în contextul Partidului Integrității Naționale (PIN). Victor David și Gheorghe Anton, vicepreședinți ai partidului, aduc experiență militară și relații politice, inclusiv cu generalul Marian Hăpău, în jurul unei noi formațiuni politice. Partidul Integrității Naționale (PIN) are legături cu foști ofițeri MApN, inclusiv Victor … Articolul Călin Georgescu și foști ofițeri MApN: noi conexiuni pentru formațiunea politică apare prima dată în Main News.
10:20
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, victorie spectaculoasă în Europa League și câștiguri uriașe # MainNews.ro
PAOK-ul antrenat de Răzvan Lucescu a realizat o victorie surprinzătoare în Europa League, învingând Betis cu 2-0, asigurându-și calificarea în play-off. Lucescu a evidențiat o abordare tactică excelentă, iar presa elenă a lăudat performanța echipei. PAOK a încasat aproape 14 milioane de euro de la UEFA. PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins Betis Sevilla … Articolul PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, victorie spectaculoasă în Europa League și câștiguri uriașe apare prima dată în Main News.
10:10
România se confruntă cu deficite gemene, inflație ridicată și datorie publică în creștere, evidențiate în raportul CPAG. În timp ce economia crește lent, consumul scade din cauza inflației persistente. Statul se împrumută tot mai scump, iar piața muncii resimte efectele. O normalizare a vulnerabilității, nu o criză. România se confruntă cu deficite bugetar și de … Articolul România devine scumpă înainte de a atinge bunăstarea economică apare prima dată în Main News.
09:50
Războiul din Ucraina: Eforturile americane și întâlnirea crucială după discuția lui Putin # MainNews.ro
Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se întâlnesc la Abu Dhabi pentru discuții trilaterale privind securitatea, marcând un moment crucial în războiul din Ucraina. Avertismentele Rusiei subliniază problemele teritoriale ca obstacol principal pentru o pace durabilă, în contextul eforturilor americane pentru soluții. Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se întâlnesc la Abu Dhabi pentru discuții trilaterale, prima … Articolul Războiul din Ucraina: Eforturile americane și întâlnirea crucială după discuția lui Putin apare prima dată în Main News.
09:40
Nicușor Dan a confirmat că nu participă la Forumul de la Davos, subliniind că preferă să rămână în țară pentru a aborda probleme importante. El a criticat abordările superficiale și a evidențiat necesitatea dezvoltării unor strategii economice concrete pentru parteneriate internaționale, în special în relația cu India și zona Caspică. Nicușor Dan a comentat că … Articolul Nicușor Dan: Teleleu la Davos – Renunțăm la formalism? apare prima dată în Main News.
09:30
Nicușor Dan, președintele României, subliniază importanța relației cu SUA, considerată pilonul de securitate al țării. De la summitul UE de la Bruxelles, el afirmă solidaritatea României cu Danemarca în criza Groenlandei, dar reafirmă angajamentul față de parteneriatul transatlantic, pledează pentru dialog și abordări constructive. Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației cu SUA pentru securitatea României … Articolul Nicușor Dan: România susține Groenlanda, dar securitatea e la Washington apare prima dată în Main News.
09:20
Judecătorul Alin Ene dezvăluie costul real al soluționării unui dosar în România: doar 126 de lei. El subliniază că problema nu este Justiția, ci percepția greșită asupra salariilor magistraților. Subliniază necesitatea de a reconsidera imaginea sistemului judiciar și responsabilitățile acestuia. Judecătorul Alin Ene a calculat că costul real al unui dosar soluționat de stat este … Articolul Judecător Alin Ene: Costul real al unui dosar nu este Justiția problemei apare prima dată în Main News.
09:20
Camelia Voinea a ieșit la rampă pentru a clarifica acuzațiile dure din ultimul an, acuzând o campanie mizerabilă de denigrare. Antrenoarea răspunde criticilor legate de conflicte de interese și discută despre un incident cu soțul, care a necesitat intervenția Poliției. Detalii despre activitatea profesională și susținerea pentru România. Camelia Voinea a ieșit public pentru a … Articolul Camelia Voinea, după un an de acuzații: „A fost o campanie de denigrare!” apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
09:10
Aurul își confirmă rolul de refugiu în timpul incertitudinilor economice globale. Goldman Sachs estimează un preț de 5.400 USD pe uncie până în 2026, iar UBS preconizează 5.000 USD în câteva luni. Cererea crescută din partea investitorilor și a băncilor centrale sugerează un viitor promițător pentru aur. Aurul continuă să fie un refugiu sigur în … Articolul Prețul Aurului: Predicții Goldman Sachs și UBS pentru noul plafon apare prima dată în Main News.
08:50
Președintele Trump a anunțat desfășurarea unei armate spre Iran, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln. Tensiunile cresc din cauza represiunii protestelor și a amenințărilor legate de programul nuclear iranian. Trump speră să evite conflictul, dar avertizează Teheranul împotriva uciderilor protestatarilor. Donald Trump a anunțat desfășurarea unei „armade” către Iran, sperând să nu fie necesară folosirea ei … Articolul Trump anunță trimiterea unei flote maritime în Orientul Mijlociu spre Iran apare prima dată în Main News.
08:40
Mircea Lucescu a avut un început de an dificil, fiind internat în spital de două ori în luna ianuarie. După o răceală severă în perioada sărbătorilor, antrenorul a suferit o gripă care l-a obligat să rămână sub supravegherea medicilor. Selecționerul speră să se refacă rapid și să revină acasă. Mircea Lucescu a fost internat în … Articolul Mircea Lucescu: Spitalizat din nou în 2023, lună dificilă pentru antrenor apare prima dată în Main News.
08:40
Patronii din HoReCa trag un semnal de alarmă: aproximativ 15-20% din afaceri ar putea intra în faliment până în 2026 din cauza scăderii veniturilor românilor. Călin Cozma, președintele FPIOR, subliniază că românii sunt mai săraci și ies mai rar la restaurant, iar litoralul românesc a avut un sezon catastrofal. Patronii din HoReCa se tem de … Articolul România 2023: Restaurant și Litoral sub impactul sărăciei apare prima dată în Main News.
08:40
Nicușor Dan a declarat că acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu sunt o prioritate pentru el, subliniind că există bătălii mai importante, precum justiția și evaziunea fiscală. Radu Marinescu respinge acuzațiile și susține că a respectat normele în momentul realizării tezei sale de doctorat. Nicușor Dan afirmă că subiectul acuzațiilor de plagiat … Articolul Nicușor Dan: „Acuzații de plagiat, dar bătăliile adevărate sunt altele” apare prima dată în Main News.
08:00
Românii fac în 2026 rezoluții financiare axate pe gestionarea cheltuielilor și economisire, văzând portofelul ca un scut. Într-un context de inflație și incertitudine economică, societatea își planifică viitorul cu discernământ, căutând strategii de supraviețuire și pragmatism financiar. Românii își prioritizează în 2026 gestionarea atentă a cheltuielilor și economisirea 43% intenționează să caute surse suplimentare de … Articolul Românii își ajustează bugetul de război: portofelul ca scut financiar apare prima dată în Main News.
07:50
Liderii europeni au exprimat ușurare după ce Trump a renunțat la amenințările de a prelua Groenlanda. Summitul de urgență de la Bruxelles a analizat relațiile dintre UE și SUA, subliniind necesitatea cooperării și a respectării suveranității Danemarcei. Negocieri în miez de noapte între emisarul lui Trump și Putin pentru Ucraina. Liderii europeni au discutat la … Articolul Deznodământul întâlnirilor de noapte: intențiile lui Trump pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
07:30
Dezmățul financiar din primăriile României se amplifică, cu exemple de plăți duble, salarii majorate ilegal și datoriile cetățenilor ignorate. Curtea de Conturi evidențiază zece cauze ale pierderilor bugetare, subliniind riscurile economice și neglijența funcționarilor publici în administrarea fondurilor publice. Primăriile din România se confruntă cu grave nereguli financiare care afectează bugetele locale Datoriile cetățenilor nu … Articolul Dezmăț financiar în primării: Salarii plătite dublu și datorii personale acoperite apare prima dată în Main News.
07:30
Delegatia Romaniei la Forumul Economic Mondial de la Davos a abordat subiecte esențiale precum securitatea, energia și investițiile. Ministrul Oana Țoiu a participat la paneluri strategice, discutând despre diplomație și rolul României pe Flancul Estic al Europei, alături de miniștri și lideri internaționali. Delegația României la Forumul Economic Mondial de la Davos a avut o … Articolul Agenda delegației României la Forumul de la Davos 2023: Priorități și Strategii apare prima dată în Main News.
07:20
Ilie Năstase a tăiat orice legătură cu fiica sa adoptivă, Charlotte, care acum îi cere ajutorul pe străzi. La 37 de ani, ea se confruntă cu dificultăți și a acuzat că tatăl ei i-ar fi sugerat să se sinucidă. Năstase afirmă că a investit jumătate de milion de euro în educația ei, dar nu vrea … Articolul Charlotte, fiica lui Ilie Năstase, cerșește după ce a fost aruncată în stradă apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:00
Prețul motorinei în București a depășit 8 lei pe litru, ca urmare a creșterii accizelor de la 1 ianuarie. Șoferii sunt nemulțumiți și acuză guvernanții de scumpiri excesive, deși prețul petrolului a scăzut. Accizele la carburanți au crescut, reflectându-se direct în costurile consumatorilor. Prețul motorinei a depășit 8 lei pe litru la benzinăriile din București … Articolul Creșterea prețului motorinei în București: cât costă acum la pompă? apare prima dată în Main News.
06:50
Donald Trump a prezentat la Davos logo-ul Consiliului său pentru Pace, care seamănă izbitor cu emblema ONU. Deși ambele simboluri includ Pământul și ramuri de măslin, logo-ul lui Trump pune SUA în centrul atenției. Această inițiativă stârnește îngrijorări în rândul europenilor, considerându-se o potențială amenințare la adresa ONU. Trump a prezentat logo-ul Consiliului său de … Articolul Trump a ales un logo similar cu emblema ONU pentru Consiliul său de Pace apare prima dată în Main News.
06:30
Traian Băsescu a criticat inițiativa „Consiliului pentru Pace” lansată de Donald Trump, catalogând-o drept o jucărie personală. Fostul președinte afirmă că Trump minte în legătură cu implicarea NATO în conflicte și subliniază importanța menținerii relațiilor strânse cu Uniunea Europeană. Traian Băsescu îl acuză pe Donald Trump de minciună în legătură cu implicațiile NATO în diverse … Articolul Băsescu: Consiliul pentru Pace al lui Trump este o jucărie și minciună apare prima dată în Main News.
06:20
Ștefan Târnovanu, portarul FCSB, a avut o reacție dură după înfrângerea cu Dinamo Zagreb (4-1), afirmând că sezonul este pe cale să fie compromis. Echipa roș-albastră are nevoie de minuni pentru a se califica în play-off-ul UEFA Europa League și a avertizat asupra jocului slab și golurilor primite. Ștefan Târnovanu a criticat sever prestația echipei … Articolul Ștefan Târnovanu despre înfrângerea FCSB: „Sezon compromis” după Dinamo Zagreb 4-1 apare prima dată în Main News.
06:20
La Nuuk, groenlandezii se simt ignorați în urma negocierilor dintre Trump și NATO pentru viitorul insulei lor, fără consultarea lor. Protestele din Nuuk reflectă o frustrare profundă față de lipsa de respect și autodeterminare. Acordurile trebuie să implice Groenlanda, spun localnicii. Groenlandezii se simt ignorați în urma negocierilor dintre Donald Trump și Mark Rutte privind … Articolul La Nuuk: „Groenlanda spune răspicat, nimic fără noi!” apare prima dată în Main News.
05:50
Liderii UE s-au reunit la un summit extraordinar la Bruxelles pentru a discuta despre relațiile transatlantice și colaborarea cu SUA. Premierul danez Frederiksen a subliniat că suveranitatea statului nu este negociabilă și a cerut o prezență NATO permanentă în regiunea arctică, în contextul tensiunilor generate de Donald Trump. Uniunea Europeană investighează viitorul relațiilor transatlantice în … Articolul Summit extraordinar UE la Bruxelles: viitorul relațiilor transatlantice apare prima dată în Main News.
05:30
Tudor Chirilă a reacționat vehement după acuzațiile lui Sorin Grindeanu că ar face parte dintr-un grup de lucru guvernamental. Artistul denunță afirmațiile ca fiind false și afirmă că aceasta este o tentativă de discreditare. Chirilă critică declarațiile liderului PSD și subliniază dreptul său de a comenta asupra justiției. Tudor Chirilă l-a acuzat pe Sorin Grindeanu … Articolul Tudor Chirilă îl acuză pe Grindeanu de răspândire a știrilor false apare prima dată în Main News.
05:20
Elias Charalambous a avut un discurs dur după rușinea de la Zagreb, unde FCSB a pierdut 4-1 în fața lui Dinamo. Tehnicianul a subliniat lipsa de spirit și voință a jucătorilor, avertizând că echipa riscă retrogradarea. FCSB trebuie să își schimbe atitudinea pentru a evita un sezon compromis. FCSB a pierdut 4-1 în fața celor … Articolul Elias Charalambous: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă!” apare prima dată în Main News.
05:20
Donald Trump subliniază că aliații SUA în Afganistan au avut o contribuție minimă, afirmând că nu a avut nevoie de ei pe front, unde au stat mai în spate. Criticile sale se extind la disponibilitatea NATO de a apăra Statele Unite, punând la îndoială angajamentul acestora în caz de atac. Donald Trump susține că aliații … Articolul Trump diminunează rolul aliaților în Afganistan: „N-am avut nevoie de ei” apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
05:10
Oprire majoră Microsoft 365 afectează servicii esențiale precum Teams, Exchange și OneDrive. Utilizatorii nu pot accesa funcții critice, iar administratorii IT nu au acces la instrumentele de securitate. Microsoft lucrează pentru remedierea situației, dar nu a oferit un termen estimativ pentru restaurarea completă a serviciilor. Microsoft 365 a suferit o întrerupere majoră, afectând servicii precum … Articolul Probleme majore cu Microsoft 365: Acces restrictionat la Teams, Exchange și OneDrive apare prima dată în Main News.
04:40
Europa ar putea exploata vulnerabilitățile economice ale SUA în contextul amenințărilor lui Trump. Cu un control semnificativ asupra obligațiunilor americane, statele europene pot considera reducerea expunerii la aceste active, ceea ce ar putea impacta piețele financiare americane și stabilitatea alianței transatlantice. Donald Trump a amenințat țări europene cu tarife suplimentare pentru implicațiile legate de Groenlanda … Articolul Cum poate Europa să exploateze vulnerabilitățile economiei SUA? apare prima dată în Main News.
04:30
Traian Băsescu afirmă că Acordul Mercosur protejează agricultorii europeni și va deschide piața pentru industria auto, permițând exportul fără taxe vamale. Acesta include fonduri pentru compensarea eventualelor excese de import, beneficiind astfel atât agricultura, cât și industria în România. Traian Băsescu susține că Acordul Mercosur protejează agricultorii europeni și români Acordul va intra în vigoare … Articolul Mercosur: Protecție pentru agricultori și oportunități în industria auto apare prima dată în Main News.
04:20
Darius Olaru, căpitanul FCSB, își exprimă dezamăgirea după înfrângerea umilitoare cu Dinamo Zagreb, subliniind că echipa are șanse reduse de a mai accede în play-off-ul Europa League. Olaru se concentrează acum pe meciul important de duminică cu CFR Cluj, vital pentru ambele echipe în lupta pentru calificare. Darius Olaru recunoaște că FCSB are șanse foarte … Articolul Darius Olaru despre calificare după înfrângerea FCSB la Zagreb apare prima dată în Main News.
04:20
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, reafirmă principiul apărării colective al NATO, asigurând românii că țara este susținută de Alianță în fața amenințărilor externe. Declarațiile sale promovează unitatea și solidaritatea, întărind increderea în capacitatea de apărare națională și consolidând imaginea de stabilitate în regiune. Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a reafirmat solidaritatea NATO și principiul apărării … Articolul Șeful Armatei liniștește românii: Apel la calm în vremuri dificile apare prima dată în Main News.
03:40
Sinners, horror-ul regizat de Ryan Coogler, a realizat un record impresionant cu 16 nominalizări la Oscar, depășind precedentul record de 14. Cu Michael B. Jordan și Ryan Coogler în frunte, filmul a devenit un fenomen cultural in 2025, generând discuții intense în industria cinematografică. Premiile vor fi decernate pe 15 martie. Sinners a stabilit un … Articolul Sinners obține un record impresionant de 16 nominalizări la Oscar apare prima dată în Main News.
03:30
Donald Trump a apărut la Davos cu o vânătaie vizibilă pe mâna stângă, provocată de colțul unei mese, conform unei declarații a Casei Albe. Incidentul a generat speculații pe rețelele sociale. Președintele, care ia aspirină zilnic, a recunoscut că este predispus la vânătăi. Detalii despre starea lui de sănătate sunt discutate. Donald Trump a fost … Articolul Donald Trump, vânătaie la mâna stângă după ce s-a lovit de masă la Davos apare prima dată în Main News.
03:30
Nicușor Dan, președintele României, a discutat despre unirea cu Republica Moldova, afirmând că va depinde de voința majorității din țară. De asemenea, el a abordat propunerea Consiliului pentru Pace a lui Trump, subliniind necesitatea unei analize detaliate înainte de a lua o decizie. Dialogul internațional rămâne esențial. Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de … Articolul Nicușor Dan: Analiză necesară pentru Pace și unirea cu R. Moldova apare prima dată în Main News.
03:20
Daniel Bîrligea a avut o reacție dură după înfrângerea FCSB la Dinamo Zagreb, scor 4-1, în Europa League. Atacantul a subliniat lipsa de agresivitate și concentrare a echipei, spunând că este necesară o schimbare de atitudine. FCSB trebuie să se concentreze acum pe campionat și pe meciul cu CFR Cluj. FCSB a pierdut 4-1 în … Articolul Daniel Bîrligea: Reacție dură după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1, „Suntem varză” apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.