Pe fondul instabilității, al diversificării investițiilor și cererii industriale, aurul și argintul ating noi recorduri
Profit.ro, 23 ianuarie 2026 13:20
Creșterea prețului aurului și argintului este determinată de instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei și Japoniei, precum și perspectivele AI.
Daniel Băluță iese la atac și se opune măsurilor anunțate de Ciprian Ciucu: Trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor # Profit.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București, a anunțat că se opune creșterilor de tarife pentru transportul în comun și concedierilor în rândul personalului care lucrează în instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București, măsuri anunțate de primarul general, Ciprian Ciucu.
A apărut lista posibilelor noilor tarife la călătoria cu transportul public în capitală, după ce primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat intenția de a scumpi tarifele STB.
Experții dezvăluie tendințele anului 2026 în consumul de vin. Spumantele, printre favorite # Profit.ro
Lumea vinului în 2026 este despre autenticitate, digitalizare și o schimbare radicală a preferințelor.
Compania aerienă maghiară low-cost Wizz Air anunță în România o reducere de până la 20% la prețul biletelor.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0943 lei, de la 5,0936 lei, curs înregistrat joi.
Cea mai mare furtună de iarnă din ultimii ani - Milioane de americani se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă # Profit.ro
Serviciul național de meteorologie american a avertizat că o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari din ultimii ani, va lovi SUA.
Fraudă cu falși procurori DIICOT - Un bărbat a făcut un credit de 50.000 de lei și a transferat banii unor escroci # Profit.ro
Un bărbat din Botoșani a luat un credit, dar banii au ajuns la escroci care se dădeau drept procurori DIICOT și funcționari bancari.
Groupama – certificată internațional ca Angajator de Top pentru al nouălea an consecutiv # Profit.ro
Groupama, liderul pieței de asigurări din România și cel mai mare angajator din industria de asigurări a obținut, pentru al nouălea an consecutiv, certificarea de Angajator de Top, acordată de Top Employer Institute din Olanda, cel mai prestigios institut din domeniu. Acest premiu este o recunoaștere a strategiei de resurse umane a companiei.
O tânără a învins un dezvoltator imobiliar. Obligat să plătească dublul avansului pentru că nu a livrat la timp un apartament. Argumentele Tribunalului # Profit.ro
Un dezvoltator imobiliar a fost obligat să achite despăgubiri după ce prima instanță a constatat că nu și-a îndeplinit promisiunea de a livra un apartament „la cheie” în Iași.
ULTIMA ORĂ Amendă mare în România pentru un producător-distribuitor al gigantului LVMH. Acuzație de înțelegere anticoncurențială pe piața ochelarilor de lux # Profit.ro
Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) cu acuzația de participare, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.
JGV & Asociații: Inteligența artificială în raporturile de muncă – limitele controlului angajatorului # Profit.ro
Aurelia Ciobanu – Managing Associate Corporate M&A, Banking, Commercial Department
PPC Energie anunță că este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin care clienții pot efectua plăți instant, sigure și fără numerar, direct din aplicația myPPC.
Donald Trump a dezvăluit detalii vagi despre acordul-cadru pentru Groenlanda, afirmând că mai multe informații vor fi disponibile în două săptămâni.
PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin care clienții pot efectua plăți instant, sigure și fără numerar, direct din aplicația myPPC, astfel că datele sunt completate automat prin scanarea codului iar plățile sunt vizibile imediat în cont.
Investitorii din Europa de Nord se îndepărtează de cea mai mare piață financiară mondială # Profit.ro
În contextul tensiunilor geopolitice, marii investitori din Europa de Nord sunt din ce în ce mai îngrijorați de riscurile deținerilor de active SUA.
Investiție în România - Principalul furnizor de electricitate al Austriei lansează un nou proiect # Profit.ro
Compania Vienna Energy Forța Naturală, parte din grupul austriac Wien Energy, principal furnizor de electricitate al Austriei, începe realizarea unei noi capacități energetice în România, respectiv Centrala Electrică Fotovoltaică Sâncel.
A început procesul de reclasificare a spitalelor publice, prima categorie care va fi definită fiind cea a spitalelor strategice.
Ministrul Mediului a anunțat o finanțare de 24 de milioane de lei pentru instalarea a 1.635 de sisteme de garduri electrice în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.
Retailerul de tip outlet Miniprix a anunțat că închide magazinul din zona Militari, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 185A.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Stagiunea de Muzică Veche București propune o deschidere spectaculoasă a ediției 2026 alături de lăutistul Xavier Díaz-Latorre și baritonul Furio Zanasi, două figuri majore ale muzicii vechi europene. Aceștia prezintă CACCINI - LE NUOVE MUSICHE. Pe 25 Ianuarie, de la ora 19, la Sala Auditorium (Muzeul Național de Artă al României).
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa peste valorile obișnuite, în ultimele zile din ianuarie și în cea mai mare parte a lunii februarie, în toată țara.
Nonprofitul britanic Centrul pentru Combaterea Urii Digitale a publicat datele unui studiu privind amploarea sexualizării realizate de Grok, chatbot-ul dezvoltat de xAI.
Platforma TikTok a creat o societate mixtă în Statele Unite pentru a evita interzicerea aplicației pe teritoriul american.
Când contul de Instagram este atacat, primele 10 minute sunt critice.
Vladimir Putin le-a transmis negociatorilor americani că o „soluționare pe termen lung” pentru încheierea războiului Moscovei în Ucraina nu poate fi atinsă fără rezolvarea prealabilă a problemelor teritoriale.
Românii au cumpărat anul trecut un număr record de mașini BMW. „Suntem aici să rămânem și să creștem” # Profit.ro
Vânzările BMW Group România au depășit în premieră pragul istoric de 5.000 de automobile înmatriculate într-un singur an și rămâne liderul segmentului premium de la noi. Directorul general spune că echipa din România a lansat aici proiecte unice în lume.
Panourile solare folosesc energia solară pentru a produce agent termic: apă caldă menajeră sau căldură pentru casă.
Iată o selecție de cursuri în zona umanistă (psihologie, arte, comunicare, educație) oferite gratuit online în 2026 de University of Cambridge.
Bucuresti.ro - Ce înseamnă „cale”, „bulevard”, „intrare”, „alee” în rețeaua Bucureștiului # Profit.ro
Termeni precum „bulevard”, „cale”, „șosea”, „stradă”, „alee” sau „intrare” oferă informații despre rolul, dimensiunea, vechimea sau funcția unei artere în rețeaua orașului.
Vinul zilei: un cupaj de Merlot și Cabernet Sauvignon, produs în ediție limitată. Un roșu de colecție, cu note de fructe negre și lemn exotic, dedicat celor care apreciază eleganța și profunzimea unui vin superpremium românesc # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Prince Soare 2017, este un cupaj de Merlot și Cabernet Sauvignon produs de Crama Vinarte.
O companie din SUA își propune să deschidă primului hotel pe lună, în câțiva ani, ca prim pas către colonizarea Lunii și, ulterior, a planetei Marte.
Invidia este una dintre cele mai greu de sesizat emoții umane.
Alegerea animalelor se bazează pe o „rezonanță emoțională”.
DOCUMENT Buget de peste 36 milioane lei pentru digitalizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni # Profit.ro
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a inițiat o licitație pentru dezvoltarea unui sistem informatic destinat digitalizării serviciilor oferite românilor de pretutindeni.
Maratonul Stabilității economice - Ediția a II-a: Impozitarea progresivă și cum se poziționează mediul de afaceri, Ce ar trebui să facă statul cu banii din taxe, Unde sunt necesare investiții reale # Profit.ro
Ce opțiuni reale are România pentru recâștigarea stabilității macroeconomice, Riscuri sistemice și lecțiile crizelor anterioare, Cât spațiu fiscal poate găsi Guvernul pentru sprijinirea economiei și câtă nevoie are mediul de afaceri, Ce modificări fiscale ar trebui sa vizeze Guvernul in 2026 și în ce zone sa nu mai umble, Impozitarea progresivă și cum se poziționează mediul de afaceri, Cum percep antreprenorii stabilitatea economică, Impactul politicilor publice asupra investițiilor, Ce ar trebui să facă statul cu banii din taxe, Unde sunt necesare investiții reale sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la MaratonulStabilității economice - Ediția a II-a, programat să fie organizat de Profit.ro pe 19 februarie.
STS are 4 ofertanți pentru un centru de date la ADR Sud-Muntenia. Bugetul depășește 65 milioane lei # Profit.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a primit patru oferte pentru furnizarea serviciilor de proiectarea și execuția de lucrări în vederea realizării unui imobil cu destinație specială, care va gazdui "Centrul de Date Regional Sud Muntenia", inclusiv amenajarea tehnologică a acestuia.
Articolul de azi ar fi trebuit să fie foarte scurt, fiind inspirat de ultima declarație financiară a premierului: deficitul României s-a redus cu 15 miliarde (de lei).
GRAFICE România - cea mai scumpă piață europeană a energiei, cu un preț de 3 ori mai ridicat decât cel din Franța # Profit.ro
România a fost miercuri de departe cea mai scumpă piață a energiei din UE, revenind la situația de la finalul săptămânii trecute când s-a situat pe prima poziție timp de 3 zile consecutive, ca urmare a exploziei cererii la un nivel record al ultimilor 5 ani.
Comunicare prin limbajul semnelor cu ajutorul AI. Trei oferte pentru componentele IT ale unei viitoare platforme # Profit.ro
Vodafone Romania, Pragma Computers și Aval Net s-au înscris la o licitație organizată de Softtehnica SRL București pentru livrarea, instalarea și configurarea mai multor echipamente IT, astfel încât să se asigure, în bune condiții, implementarea SignAll – Platforma inovatoare pentru facilitarea comunicării prin limbajului semnelor cu ajutorul Inteligentei Artificiale, proiect HUB Român de Inteligență Artificială - HRIA.
Primăria Cluj a anulat o licitație organizată pentru achiziționarea a 7 rame electrice destinate transportului metropolitan de călători și servicii de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri, aferente obiectivului de investiție "Tren Metropolitan Cluj". La procedură s-a înscris doar PESA Bydgoszcz, cea mai mare companie poloneză producătoare de material rulant.
Horwath HTL intră oficial pe piața din România: 15 proiecte hoteliere în pipeline, care vor adăuga peste 2.000 de camere # Profit.ro
Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii globale de consultanță în ospitalitate, turism și agrement, a deschis oficial biroul din România, într-un context de creștere a investițiilor hoteliere locale. Piața românească a atras în ultimii doi ani investiții de aproape 80 de milioane de euro, iar în prezent sunt peste 25 de proiecte hoteliere în diferite stadii de dezvoltare, majoritatea afiliate unor branduri internaționale.
FOTO Investiție în România anunțată în premieră de BMW. „România, o piață tot mai importantă!” # Profit.ro
BMW România, subsidiara celebrului grup auto german, anunță investiții în spațiile comerciale ale rețelei de dealeri și în sediul propriu din București. „Este prima dată când compania anunță o investiție importantă în modernizarea propriului sediu”.
Proiect major lansat. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Cine urmează după Bulgaria? România și Ungaria, cele mai puțin pregătite pentru adoptarea euro, deși au cei mai doritori cetățeni – raport # Profit.ro
România mai îndeplinește un singur criteriu pentru adoptarea euro, cel privind datoria publică, însă nici acest lucru nu va mai fi valabil mult timp, în contextul deficitelor bugetare foarte ridicate. Ungaria stă, în multe privințe, la fel de prost ca România – deși cetățenii unguri și cei românii sunt cei mai favorabili pentru adoptarea monedei unice. În schimb, Cehia îndeplinește toate criteriile macro și este cea mai dezvoltată din regiune, dar populația este mult mai sceptică în privința adoptării monedei unice.
