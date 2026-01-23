Experții dezvăluie tendințele anului 2026 în consumul de vin. Spumantele, printre favorite

08:00

Ce opțiuni reale are România pentru recâștigarea stabilității macroeconomice, Riscuri sistemice și lecțiile crizelor anterioare, Cât spațiu fiscal poate găsi Guvernul pentru sprijinirea economiei și câtă nevoie are mediul de afaceri, Ce modificări fiscale ar trebui sa vizeze Guvernul in 2026 și în ce zone sa nu mai umble, Impozitarea progresivă și cum se poziționează mediul de afaceri, Cum percep antreprenorii stabilitatea economică, Impactul politicilor publice asupra investițiilor, Ce ar trebui să facă statul cu banii din taxe, Unde sunt necesare investiții reale sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la MaratonulStabilității economice - Ediția a II-a, programat să fie organizat de Profit.ro pe 19 februarie.