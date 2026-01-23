Ursula von der Leyen: Relația dintre UE și SUA e mai bună decât acum 24 de ore. Care sunt concluziile întâlnirii de urgență a liderilor europeni
Gândul, 23 ianuarie 2026 14:20
În urma întâlnirii Consiliului European, care s-a reunit pentru a recalibra relațiile transatlantice și a discuta despre securitatea regională, liderii UE au reafirmat solidaritatea deplină cu Danemarca și au subliniat că doar acest stat și Groenlanda pot decide asupra propriului teritoriu, ca răspuns la interesul manifestat de SUA pentru Groenlanda. Summit-ul de urgență convocat ca […]
• • •
Cântăreața Amna, în vârstă de 41 de ani, a explicat cum face pentru a-și păstra silueta. ”Vreau să mă mențin la 49 de kilograme”, a spus artista. Amna arată foarte bine grație faptului că este foarte atentă la alimentație, dar face și sport. Artista a mărturisit, pentru click.ro, că își dorește să se mențină la […]
Bolojan va aproba bugetul pe 2026 chiar și fără decizia CCR pe pensiile magistraților: „Bugetul trebuie să fie adoptat în condițiile posibile” # Gândul
Ilie Bolojan, premierul României, afirmă că bugetul pe 2026 va fi aprobat chiar și fără decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale. Bugetul pentru anul viitor trebuie votat în februarie, iar Bolojan anunță că acesta va avea obiective ambițioase. România riscă să piardă 200 de milioane de euro dacă CCR respinge proiectul privind pensiile magistraților „Dacă […]
Șoșoacă spune că a avut dreptate, după ce a văzut declarațiile de la Davos: „Să învățați urgent rusă și chineză” # Gândul
Președinta SOS România, europarlamentara Diana Șoșoacă, susține că discuțiile avute la Forumul Economic Mondial confirmă ce avertismente a lansat ea anterior. Diana Șoșoacă a postat un mesaj pe Facebook prin care a afirmat că lumea intră într-o „ordine tipolară”, care va fi dominată de Statele Unite, China și Federația Rusă, ea îi îndeamnă pe români […]
Bolojan spune că nu este certă eliminarea plafonării la gaze. „Dar nici n-o putem lungi foarte mult” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că decizia privind eliminarea plafonării prețului la gaze nu este luată încă, deși autoritățile trebuie să acționeze rapid. „Să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, posibilele efecte și efectele în zona inflaționistă. Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici n-o putem lungi […]
Ursula von der Leyen: Relația dintre UE și SUA e mai bună decât acum 24 de ore. Care sunt concluziile întâlnirii de urgență a liderilor europeni # Gândul
După ce l-a susținut, acum jurnalistul Florin Negruțiu dă de pământ cu Nicușor Dan pentru că a absentat de la Davos: România ratează toate șansele/N-avem idei, n-avem soluții! # Gândul
Unul dintre cei mai vocali susținători ai președintelui în funcție, jurnalistul Florin Negruțiu, și-a revizuit punctul de vedere. Astfel, într-o postare tăioasă pe rețelele de socializare, jurnalistul Digi 24 critică absența lui Nicușor Dan de la Davos. În opinia lui Negruțiu, era obligatoriu ca România să fie reprezentată la nivel de șef de stat la […]
UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri. Când intră în vigoare noua regulă # Gândul
Uniunea Europeană are în plan să elimine pliculețele de plastic care conțin sare, piper, sos, precum și alte ingrediente și care se găsesc, de obicei, în restaurante și în hoteluri. De asemenea, există în vedere și renunțarea la recipientele mici umplute cu produse de îngrijire care se găsesc la cazare. Uniunea Europeană este pe cale […]
Danemarca intră în alertă. Armata a primit ordin să fie pregătită de luptă în cazul unui atac american asupra Groenlandei. Soldați echipați cu muniție de război # Gândul
Trupele trimise în Groenlanda de Copenhaga au primit ordin să fie pregătite de luptă în cazul în care Statele Unite ar ataca teritoriul autonom danez, a relatat postul public danez DR. Potrivit sursei citate, un ordin militar danez, emis săptămâna trecută, prevedea că soldații din Groenlanda ar trebui să fie echipați cu muniție reală. DR […]
Bolojan îi dă replica lui Rareș Bogdan, după ce l-a acuzat că ține mai mult la USR decât la PNL: „Primarii nu rămân cu mai puțini bani” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan îi dă, indirect, replica lui Rareș Bogdan, după ce luni, la ședința conducerii PNL, europarlamentarul a cerut lămuriri în legătură cu situația primarilor și i-a acuzat pe liberali că sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid. „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”, spune Bolojan. „Primarii nu rămân cu mai […]
Românii au posibilitatea să rezilieze oricând contractul cu furnizorul de energie electrică sau gaze naturale. Această acțiune nu presupun e costuri suplimentare ori întreruperea de furnizare de energie. Primul și cel mai important pas pe care fiecare ar trebui să îl facă înainte de a schimba furnizorul de energie electrică sau gaze naturale este de […]
Bolojan dezvăluie miza reformei administrației: „Banii se duc în servicii mai bune către oameni și către investiții” # Gândul
Reducerea cheltuielilor cu personalul în plus din administrația locală este punctul central al noului pachet de reforme în administrație, spune premierul Ilie Bolojan. „Reducând cheltuielile cu personalul excedentar, acolo unde se dovedește că acest lucru este real, banii în loc să fie irosiți, se duc în servicii mai bune către oameni și către investiții. Aceasta […]
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, este speriată de faptul că fiul său, Albert, în vârstă de 17 ani, vrea să își ia permisul de conducere. Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert. În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a […]
Plouă cu găleata în Primăria Sectorului 1. Imagini cu angajații care nu fac față șuvoiului de apă. Cad bucăți din tavan # Gândul
Fostul primar al sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care se observă situația critică din sediul de Taxe și Impozite Local Sector 1. Angajații au fost surprinși încercând să oprească șiroaiele de apă care se scurg din tavan, în timp ce bucățile de acoperiș interior cad. Direcția […]
„Războiul premierilor”continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: „Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon/ tupeu fără limte/ făcea cărare la biroul meu să fie pus premier” # Gândul
Fostul premier, Marcel Ciolacu, a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale, în care îl atacă direct pe Ludovic Orban. Reacția lui Ciolacu vine la o zi după ce Orban a spus că „nerușinarea sa depășește orice limită” pentru că îndrăznește să-l atace pe Ilie Bolojan. În mesajul său, Ciolacu afirmă că Ludovic Orban a […]
Ce tehnică folosesc soldații pentru a adormi mai rapid. Cinci pași care îți liniștesc mintea și corpul # Gândul
În zilele noastre insomnia a devenit o problemă tot mai des întâlnită, iar ideea ca poți să adormi aproape instant pentru mulți pare un mit. Armata americană folosește de ani de zile o tehnică specială pentru relaxare. Somnul este esențial pentru o bună funcționare a corpului, iar armata americană a dezvoltat o metodă inedită pe […]
„Flota din umbră” a Rusiei, descompletată. Ce rol au jucat elicopterele franceze NH90 și AS565 Panther în operațiunea de capturare a petrolierului Grinch # Gândul
În data de 22 ianuarie 2026, un grup operativ al Marinei Franceze care opera în vestul Mediteranei a interceptat și a abordat petrolierul Grinch, o navă sub pavilionul Comorelor, care plecase din Murmansk și era suspectată că aparține „flotei din umbră” a Rusiei. Operațiunea, desfășurată în apele internaționale, între Spania și Maroc, a fost ordonată […]
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și ajutor pentru Ucraina. Ce au de ascuns autoritățile române # Gândul
În România, secretomania a devenit politică de stat. În spatele ușilor închise, liderii politici iau decizii vitale pentru viitor, într-o „paranteză” în care informațiile esențiale sunt păstrate pentru „privilegiați”. În tot acest timp, românilor li se rezervă doar rolul de plătitori de taxe și impozite și devin „interesanți” doar temporar, atunci când trebuie să își […]
Daniel Băluță, președintele PSD București, se opune creșterii tarifelor STB și concedierilor anunțate de Primarul General # Gândul
Partidul Social Democrat condamnă cu fermitate maniera cinică și lipsită de viziune a Primarului General, Ciprian Ciucu, de a conduce și de a administra Bucureștiul și va veni, în cel mai scurt timp, în perioada imediat următoare, cu un plan concret de regândire a tuturor subvențiilor și a ajutoarelor sociale, precum și cu un set […]
Cât costă divorțul în 2026 și ce acte necesită desfacerea actului la ofițerul stării civile, la notar sau la tribunal, în România. Detaliile se află mai jos, în articol. Vezi topul orașelor din țară cu cele mai multe divorțuri. Cei doi soți au posibilitatea de a desface căsătoria fie pe cale amiabilă, fie la ofițerul […]
Președintele Nicușor Dan sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române cu un tur prin Moldova. Prima oprire va fi la Focșani, apoi președintele va merge la Iași. Focșani Sâmbătă dimineață, la ora 09:00, Nicușor Dan va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde școala va fi decorată de președinte cu prilejul împlinirii a 160 de ani de […]
Câți bani au strâns Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu la nunta lor. ”Au fost invitați care au lăsat plicurile goale” # Gândul
Cristina Șișcanu, în vârstă de 41 de ani, s-a căsătorit cu Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, în urmă cu 15 ani. Aceștia au strâns o sumă frumoasă la evenimentul respectiv. Cristina Șișcanu este mama unei fetițe, care se numește Petra. Micuța este fructul poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu […]
SUA finalizează achiziția TikTok. Unde vor fi stocate datele utilizatorilor aplicației chinezești # Gândul
Statele Unite și China au finalizat joi acordul care va oferi unui grup de investitori apropiați de președintele Donald Trump, inclusiv Oracle, controlul asupra unității americane a TikTok. Acest acord va permite aplicației să rămână în Statele Unite pe termen nelimitat, în urma amânării interdicției. Compania TikTok a anunțat joi că a încheiat un acord […]
România ar putea să participe la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană, insinuează Nicușor Dan # Gândul
După Consiliul European, Nicușor Dan a spus că și România ar putea să participe alături de aliați la protejarea Groenlandei prin misiuni de poliție aeriană așa cum fac și alte țări pe teritoriul nostru. „Știți că, la schimb, noi participăm în misiuni de Poliție aeriană, după cum alte țări participă pe teritoriul nostru. În măsura […]
Nicușor Dan: „Concluzia discuțiilor informale din cadrul Consiliului a fost despre solidaritate cu Danemarca și Groenlanda / SUA reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră” # Gândul
Prin intermediul unui comunicat postat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a transmis că, deși în ultima perioadă au existat turbulențe și unele discontinuităţi în relaţia transatlantică, există multe argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. Șeful statului a precizat că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii are o istorie solidă, care a […]
Schimbarea de la Bruxelles care afectează și șoferii din România. Ce trebuie să știi despre permisul de conducere categoria B # Gândul
Se pregătește una dintre cele mai importante modificări din ultimele decenii pentru șoferii care au permis de conducere categoria B. O directivă europeană care are în vedere permisele auto, adoptată la finalul lunii septembrie 2025, vine ca o reacție pentru transformările din ultima vreme din industria auto, în special creșterea accelerată a numărului de mașini […]
Victor Ponta: „Zelenski i-a luat la palme pe europeni, la fel ca Trump. Europenii au ajuns să și-o ia din toate părțile” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a făcut o analiză a reuniunii de la Davos, unde, în opinia sa, Europa a fost „ciuca bătăii”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Zelenski le-a tras la palme la europeni cât le-a tras și Trump” Ponta spune […]
Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski reproșează Europei că n-a declanșat al Treilea Război Mondial de dragul Ucrainei! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție faptul că „Volodimir Zelenski reproșează Europei că n-a declanșat al Treilea Război Mondial de dragul Ucrainei”. „Am precizat, am căzut pe gheață în actualele condiții. Fiți atenți că totul este înșelător ca și realitatea românească. E o suprafață, […]
Trump își testează aliații. Liderul de la Casa Albă sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar fi trebuit să invoce Articolul 5 al NATO pentru a ajuta la controlul frontierei sudice a Statelor Unite, precizând că alianţa ar putea fi folosită pentru a consolida securitatea la graniţa SUA, relatează Bloomberg. „Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul […]
Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități # Gândul
Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, critică dur planul Guvernului Bolojan de a reduce cu 10% cheltuielile de personal din învățământul superior, măsură discutată în contextul austerității bugetare. Florin Drăgan spune că o tăiere aplicată la fel tuturor universităților este incorectă și nu ține cont de performanță sau de modul în care fiecare instituție și-a […]
JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa” # Gândul
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, într-un interviu acordat joi pentru emisiunea „Carl Higbie FRONTLINE” de pe Newsmax, a subliniat din nou importanța strategică a Groenlandei. În cadrul interviului, Vance a afirmat că puterea Statelor Unite este singurul factor care împiedică Rusia sau China să invadeze acest teritoriu arctic. Mai mult, vicepreședintele american a menționat că […]
O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția # Gândul
O femeie a recurs la un gest extrem, și-a ucis iubita și i-a îngropat trupul în grădina ei, unde a stat ascuns timp de 15 ani. Anchetatorii au aflat că Anna Podedworna, în vârstă de 40 de ani, a ucis-o pe Izabela Zablocka, în vârstă de 30 de ani, din „gelozie sexuală”. În 2025, un […]
Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine” # Gândul
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a criticat dur modul în care politicienii români au participat la întâlnirea de la Davos, acuzând lipsa de profesionalism și transparență. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a explicat că participarea reală la Davos presupune luni de pregătire, stabilirea clară […]
În cadrul ședinței de joi, Guvernul României a adoptat memorandumul cu tema: Inițierea demersurilor premergătoare participării României, prin Ministerul Culturii, ca ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, în anul 2028. Guvernul a stabilit cadrul interinstituțional de pregătire și gestionare a evenimentelor și lansările de carte pe care România, prin Ministerul […]
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA # Gândul
Un val de critici s-a format după ce liderul AUR, George Simion, a fost surprins tăind un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite ale Americii, la un eveniment organizat în Washington. Gestul, făcut de către Simion și o delegație de 47 de membri ai partidului său aflați în SUA, a stârnit reacții […]
Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pozițiile tot mai hotărâte din coaliția de guvernare în direcția unei suspendări a premierului. Ilie Bolojan se confruntă, în ultima vreme, cu o serie de atacuri și declarații explicite din partea PSD, iar grupările care îl contestă prind […]
George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată” # Gândul
Președintele AUR a făcut câteva declarații controversate la Washington, în cadrul conferinței internaționale, desfășurată la Capitol Hill, cu privire la anularea alegerilor din România în decembrie 2024. Declarațiile lui George Simion vin pe fondul tensiunilor politice din România și al disputelor privind funcționarea procesului democratic.Liderul AUR a prezentat, în cadrul conferinței, situația din țara noastră […]
Maria Constantin dă detalii din mariajul ei. ”Nu aș mai fi în stare să o iau din nou de la capăt” # Gândul
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dat detalii din mariajul său cu Robert Stoica. Aceasta este a treia căsnicie a artistei. Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu […]
Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace # Gândul
Donald Trump a expus modul în care s-a ales cu o vânătaie pe mâna stângă. Casa Albă a precizat că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace. „Sunt foarte bine”, a susținut liderul american. În cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie 2026, Donald Trump a ajuns la Forumul Mondial […]
Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei # Gândul
O consilieră din Ministerul Afacerilor Externe este anchetată de DNA, fiind acuzată că, timp de aproape 15 ani, ar fi umblat la statele de plată și ar fi direcționat ilegal milioane de lei către propriul cont și către alte două persoane. Potrivit procurorilor anticorupție, Lavinia-Daniela Păune, a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune pentru […]
Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative” # Gândul
Oficialul FCSB crede că echipa roș-albastră nu mai are șanse de calificare, după dezastrul cu Dinamo Zagreb. Croații au câștigat cu 4-1. Jocul l-a nemulțumit pe Mihai Stoica și ar putea apărea modificări în echipă, mai ales că nici cei introduși pe parcurs nu au impresionat în duelul din Europa League, din Croația. Echipa FCSB […]
Liderul AUR Petrișor Peiu lansează un atac dur la adresa Puterii: „Au adus România la cea mai mare explozie de prețuri din Europa postbelică” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că România se confruntă cu cea mai mare creștere a prețurilor din Europa postbelică. El afirmă că această situație este rezultatul direct al guvernării PSD-PNL-USR-UDMR și că românii au pierdut rapid puterea de cumpărare. Potrivit lui Peiu, viața s-a scumpit accelerat din cauza prețurilor mari la energie, a scăderii […]
Insula Sark din Canalul Mânecii găzduiește cea mai mică închisoare din lume. A fost construită în 1856 și încă continuă să funcționeze, chiar dacă este rar folosită. Unde se află cea mai mică închisoare din lume Închisoarea, situată în centrul insulei, are două celul fără ferestre, cea mai mare măsoara 1,8×2,4 metri. Ea se utilizează […]
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Când vine primăvara în celebra stațiune de spa din Banat # Gândul
AccuWeather arată că primăvara ajunge mai târziu într-un oraș considerat unic în România din punct de vedere climatic. Este vorba despre una dintre cele mai cunoscute stațiuni de spa din zona Banatului, unde temperaturile de primăvară se instalează abia în luna aprilie, scrie Cancan.ro. Stațiunea este adesea menționată drept singura așezare din România cu o […]
Administrația Fondului de Mediu face o investiție de 24 mil. lei într-o soluție ca oamenii să nu se mai întâlnească cu urșii. Ce vor cumpăra # Gândul
Administrația Fondului pentru Mediu investește 24 de milioane de lei într-un program menit să reducă întâlnirile periculoase dintre oameni și urși, prin soluții moderne de prevenție. Finanțarea vizează achiziția sistemelor de protecție și avertizare care să țină animalele sălbatice la distanță de zonele locuite. În cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, AFM a […]
Aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026. Acest electrocasnic consumă cât 250 de becuri aprinse simultan # Gândul
Te-ai gândit vreodată care este aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026? Este vorba despre un electrocasnic pe care multe persoane îl au acasă și care poate să consume cât 250 de becuri aprinse simultan. Utilizarea sa la capacitate maximă poate să „umfle” factura la curent. Ai luat în considerare vreodată care […]
Victor Ponta: „Trump nu îl va ierta pe Zelenski și nu va lupta alături de Zelenski contra lui Putin” # Gândul
În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a comentat relația dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, afirmând că o eventuală alianță a lui Trump cu liderul ucrainean împotriva Rusiei este exclusă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Ponta a susținut că Trump nu îl […]
Meteorologii au emis coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. ANM, noi informații pentru Gândul: „Vor fi în vigoare și în orele următoare” # Gândul
Vremea a intrat într-un proces de încălzire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar în această dimineață și-a făcut apariția și ceața. Totuși, veștile de la meteorologi includ și coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase. La ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost înregistrată la Iezer – minus 4 grade Celsius. […]
Supărare cruntă pentru Becali după umilința de la Zagreb, din Europa League. Decizie fără precedent luată patronul FCSB # Gândul
Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare imediat după înfrângerea drastică suferită de FCSB în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, în grupa UEFA Europa League. Pentru prima dată în acest sezon, patronul roș-albaștrilor a ales să tacă. Umilința de la Zagreb a fost prea mult chiar și pentru Gigi Becali, cunoscut pentru aparițiile sale […]
Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare” # Gândul
Nicușor Dan a făcut o serie de declarații, în cursul nopții de joi spre vineri, 22 spre 23 ianuarie 2026, referitoare la reforma pensiilor militare. Șeful statului a susținut că vârsta de pensionare ar urma să crească, Guvernul și reprezentanții sistemului de apărare ajungând la un consens. De asemenea, președintele României a mai precizat, la […]
Cursă din Balotești până în Grecia, pe Uber. Asta a comandat un șofer pe aplicația de ridesharing. Un român a comandat un Uber până în Grecia. Acesta a pus punctul de preluare al cursei din Balotești, Șoseaua Unirii 136F, până în Salonic, Grecia. Cursă din Balotești până în Grecia, asta a comandat un român pe […]
