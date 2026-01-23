Poți să schimbi yala la ușă, dacă ești chiriaș? Ce arată legea

10:50

Te-ai gândit vreodată care este aparatul din bucătărie care te rupe la bani în 2026? Este vorba despre un electrocasnic pe care multe persoane îl au acasă și care poate să consume cât 250 de becuri aprinse simultan. Utilizarea sa la capacitate maximă poate să „umfle” factura la curent. Ai luat în considerare vreodată care […]