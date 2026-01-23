Structura anului şcolar 2026-2027, lansată în consultare publică. Schimbările preconizate de Ministerul Educaţiei
23 ianuarie 2026
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie, potrivit proiectului de ordin privind structura anului şcolar viitor, pus în consultare publică de Ministerul Educaţiei. Totodată, intervalul în care poate fi aleasă săptămâna de vacanţă de către ISJ/ISMB se reduce la două săptămâni, faţă de trei.
Groenlanda și logica puterii globale: În acest caz, nu este vorba despre teritoriu, ci despre economie – Aurel Cazacu
Reluarea în dezbaterea publică a subiectului Groenlanda, pe fondul prezenței președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, readuce în prim-plan o realitate pe care Europa o evită de ani de zile: competiția globală nu mai este despre simboluri teritoriale, ci despre controlul resurselor strategice. Analistul militar Aurel Cazacu a
Imagine optimistă pentru economia României, de la analiștii gigantului bancar Citi, Deficitul ar putea coborî mai mult
Analiștii gigantului bancar Citi s-au întors recent dintr-o vizită în România și conturează o imagine preponderent optimistă pentru economia țării în 2026, pe care o văd drept un an al reechilibrării macroeconomice, cu o creștere economică modestă, dar susținută de investiții, o dezinflație vizibilă în a doua parte a anului și o reducere semnificativă a
Se pregătește construirea a 28 de parcări publice supraetajate în București. Unde vor fi localizate
Primăria Sectorului 2 pregătește un amplu program de investiții în infrastructura de parcare publică în mai multe zone. Planurile vizează construirea a 28 de parcări publice supraetajate, dintre care una va avea regim de înălțime Demisol + Parter + 1Etaj, iar toate celelalte vor avea Parter + 2 Etaje. Pentru fiecare dintre aceste proiecte a
Avertismentul lui Bolojan către primari: Două treimi trebuie să dea afară angajați! Ce nu mai au voie să facă edilii
Costul reducerii deficitului bugetar trebuie preluat și de către aparatul de stat, care în multe locuri este supra-dimensionat, a declarat premierul Bolojan, care a adăugat că două treimi din administrația din România are nevoie de o reducere de personal. Spune că reforma administrației publice, pe care Guvenrul își va angaja răspunderea în Parlament, nu va
„Board of peace" pentru o lume fără reguli: de ce Trump a fost refuzat de marile state UE
„Board of peace", sau Consiliul pentru pace, a devenit oficial și doar 23 de state din toată lumea au acceptat invitația lui Donald Trump. Președintele SUA a fost refuzat de marile state UE și nici Rusia, nici China nu s-au grăbit să se alăture consiliului. Participarea la acest consiliu poate provoca probleme interne în UE,
Structura anului şcolar 2026-2027, lansată în consultare publică. Schimbările preconizate de Ministerul Educaţiei
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că chiar dacă mâine s-ar schimba premierul, indiferent cine ar fi el, problemele rămân şi, din cauza acestor probleme care au fost parţial rezolvate până acum, n-a fost o apetenţă pentru poziţia de premier a României, în vara anului trecut. El i-a răspuns preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind deficitul
Sondaj IRES 2026: AUR ajunge la 41%, PSD și PNL sunt în cădere liberă. Ce spune sociologul Antonio Amuza
Sondaj exploziv IRES: AUR atinge 41% din intențiile de vot, iar PSD și PNL se prăbușesc. Sociologul Antonio Amuza explică la Puterea Știrilor unde s-a rupt legătura dintre politicieni și cetățeni. Un nou sondaj de opinie privind intențiile de vot pentru alegerile parlamentare aruncă România într-o nouă realitate politică: Partidul AUR ajunge la aproape
Cei doi minori implicați în crima din județul Timiș au fost arestați preventiv, a anunțat vineri Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Potrivit unui comunicat al Parchetului, Tribunalul Timiș a admis propunerea procurorilor și a dispus măsura arestului preventive față de cei doi inculpați minori pentru o durată de 30 de zile. Anterior, aceștia au
Premierul Bolojan vrea să convoace Parlamentul în sesiune extraordinară pentru reforma administrației publice
Reducerea cheltuielilor cu personalul în plus din administrația locală este punctul central al noului pachet de reforme în administrație, spune premierul Ilie Bolojan. „Reducând cheltuielile cu personalul excedentar, acolo unde se dovedește că acest lucru este real, banii în loc să fie irosiți, se duc în servicii mai bune către oameni și către investiții. Aceasta
Ciolacu acuză lipsa sprijinului PNL pentru Bolojan şi îl atacă dur pe Orban, pe care îl numește „trubadur expirat"
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, fost lider PSD şi fost premie, a lansat un atac dur la adresa fostului prim-ministru liberal Ludovic Orban, pe care îl acuză de ipocrizie politică şi de responsabilitate pentru creşterea accelerată a datoriei publice în timpul guvernării PNL. Ciolacu susţine că Orban ar fi solicitat sprijinul PSD pentru a
Nicușor Dan prezintă concluziile după Consiliul European: Relaţia transatlantică are o importanţă crucială pentru UE
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri că, în pofida tensiunilor și a unor sincope apărute recent în relația transatlantică, există argumente solide pentru menținerea și întărirea acestui parteneriat. Șeful statului a subliniat totodată importanța investițiilor în securitatea zonei arctice și necesitatea unor negocieri cu Statele Unite privind Carta Coaliției pentru Pace. Într-o postare pe
Andrei Caramitru: Gaura neagră a administrației locale înghite întregul deficit al României
Analistul economic Andrei Caramitru lansează un avertisment dur privind situația finanțelor publice la nivel local, susținând că administrațiile locale din România generează o „gaură neagră" bugetară de proporții colosale, comparabilă cu întregul deficit al statului. Pornind de la date recente prezentate de Ilie Bolojan, Caramitru arată că discrepanțele dintre România și media europeană sunt alarmante,
Președintele PSD București se opune creșterii tarifelor STB și concedierilor anunțate de Primarul General
Partidul Social Democrat lansează un atac dur la adresa Primarului General al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de cinism, lipsă de viziune și incapacitate administrativă în gestionarea problemelor Bucureștiului. PSD anunță că va prezenta, în perioada imediat următoare, un plan concret de regândire a subvențiilor și ajutoarelor sociale, precum și un set de
Noroc uriaș la extragerea loto de joi. De unde este jucătorul care a câștigat peste un milion de lei
Un jucător din Bacău a avut parte de o seară norocoasă la extragerile de joi, după ce a câștigat un premiu de peste 1,1 milioane de lei la jocul Noroc, anunță Loteria Română. În aceeași zi, s-a acordat și un premiu important la Joker, în valoare de aproape 100.000 de lei. Potrivit Loteriei Române, „la
Kelemen Hunor avertizează că România nu trebuie să rămână pasivă în fața schimbărilor globale
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat importanța ca România să nu rămână pasivă în fața schimbărilor globale, criticând lipsa unei direcții în politica externă a țării. Într-o postare pe Facebook, acesta a afirmat că România se aliniază la pozițiile altora și nu își trasează singură direcția, ceea ce o face vulnerabilă. Kelemen Hunor a precizat
Patron din HoReCa: „Românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant". „Litoralul românesc a fost catastrofal"
Patronii români din HoReCa se tem că aproximativ 15-20% dintre business-urile din domeniu vor intra în faliment în anul 2026, iar unul dintre motive este faptul că „românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant", a declarat, joi, președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), Călin Cozma. Într-o conferință la
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, suspendate de Curtea Supremă de Justiție
Pe 20 ianuarie, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis suspendarea organizării alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie 2026. Această decizie a fost luată în urma recursului depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat, care a contestat legalitatea formării unei „Comisii Electorale Centrale a Găgăuziei" de către legislativul local.
Reforma legii petrolului din Venezuela este așteptată cu nerăbdare de companiile americane, dornice să-și vadă protejate potențialele investiții. Adunarea Națională a Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, o lege care deschide complet producția de petrol sectorului privat, potrivit Le Figaro. Până acum, producția de petrol fusese domeniul exclusiv al statului sau al unor societăți mixte
Schimbare importantă pentru profesorii cu vârstă de pensionare, care vor să fie titulari până la 70 de ani
Profesorii care doresc să își mențină statutul de titular până la vârsta de 70 de ani vor trebui să depună o cerere la secretariatul unității de învățământ în care sunt încadrați, în zilele de 17 și 18 martie, potrivit metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2026–2027. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede, la articolul 229
Creșterea ofertei de mașini cu motoare care permit utilizarea de GPL, venită în special de la marca Dacia, a dus la o majorare a vânzărilor în mai multe țări europene precum Italia, Spania sau Franța. Vânzările de vehicule alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) în Europa au crescut cu apro
Asigurarea la sănătate pentru cei care au încetat să fie coasiguraţi costă 2.430 lei. Ghid – declaraţia unică în 2026 # PSNews.ro
Persoanele fizice cu venituri fiscalizate, care au în întreţinere pe soţ, soţie, părinte fără venituri proprii fiscalizate, pot să-i asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe aceşti oameni. Vor completa corect declaraţia unică, urmând ghidul de asigurare la sănătate, realizat de Economica.net. CASS datorată pentru fiecare persoană aflată în întreţinere asigurată optional la sistemul […] Articolul Asigurarea la sănătate pentru cei care au încetat să fie coasiguraţi costă 2.430 lei. Ghid – declaraţia unică în 2026 apare prima dată în PS News.
Asociația Investitorilor din România în R.Moldova deschide reprezentanță la București. Ps News transmite live # PSNews.ro
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) își consolidează prezența regională prin lansarea oficială a unei reprezentanțe la București, eveniment programat pentru data de 23 ianuarie. Inițiativa marchează un pas strategic în aprofundarea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova și reflectă maturizarea comunității de investitori români activi peste Prut. Ps News transmite live […] Articolul Asociația Investitorilor din România în R.Moldova deschide reprezentanță la București. Ps News transmite live apare prima dată în PS News.
Sindicatul lucrătorilor din Guvern: Bolojan restrânge drepturile angajaților prin modificări ale Codului administrativ # PSNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a lansat critici dure la adresa proiectului de reformă pregătit de Executiv, susținând că măsurile propuse nu constituie o reformă autentică a administrației publice. Potrivit sindicaliștilor, inițiativa reprezintă, în realitate, o modificare mascată a legislației muncii și a regulilor de carieră din sectorul public, cu efecte negative […] Articolul Sindicatul lucrătorilor din Guvern: Bolojan restrânge drepturile angajaților prin modificări ale Codului administrativ apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, despre scenariul unirii: „În momentul în care o majoritate în R. Moldova va dori asta” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu R. Moldova ar fi în momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, dar pentru moment, nu suntem acolo, potrivit News.ro. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la sosirea la Consiliul European informal dacă România este pregătit să ia în serios […] Articolul Nicușor Dan, despre scenariul unirii: „În momentul în care o majoritate în R. Moldova va dori asta” apare prima dată în PS News.
Deputat în chiloți, la graniță. Cum a ajuns Petru Negrea să fie umilit și dezbrăcat de grănicerii ucraineni # PSNews.ro
Deputatul AUR Petru Gabriel Negrea afirmă că a fost oprit și supus unui tratament degradant la granița cu Ucraina, unde autoritățile i-ar fi interzis accesul pe teritoriul statului vecin. Incidentul s-a produs în momentul în care parlamentarul se deplasa în Ucraina, la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți, anunță suceavalive.ro. Potrivit declarațiilor sale, […] Articolul Deputat în chiloți, la graniță. Cum a ajuns Petru Negrea să fie umilit și dezbrăcat de grănicerii ucraineni apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan reacționează la criticile lui Volodimir Zelenski la adresa UE: „Important este dialogul” # PSNews.ro
Președintele Nicuşor Dan a fost întrebat la sosirea la reuniunea Consiliului European informal de la Bruxelles despre declaraţiile critice pe care le-a avut preşedintele Ucrainei, la adresa liderilor europeni. Şeful statului a spus că „important este dialogul”. „Bineînţeles că dumneavoastră media sunteţi foarte importanţi şi declaraţiile publice sunt, de asemenea, importante pentru opinia publică. Important […] Articolul Nicușor Dan reacționează la criticile lui Volodimir Zelenski la adresa UE: „Important este dialogul” apare prima dată în PS News.
Președintele Finlandei afirmă că Trump pune presiune pe Rusia, iar discuțiile de pace pentru Ucraina avansează # PSNews.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat joi că președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Rusiei din cauza conflictului din Ucraina, scrie Reuters, conform Mediafax. Din punctul său de vedere și al statelor occidentale, situația evoluează într-o direcție favorabilă. Declarațiile au venit după retragerea Statelor Unite și a Europei din disputa legată de Groenlanda. Alexander Stubb […] Articolul Președintele Finlandei afirmă că Trump pune presiune pe Rusia, iar discuțiile de pace pentru Ucraina avansează apare prima dată în PS News.
CEDO: Declarațiile procurorilor acordate presei în timpul procesului pot afecta prezumția de nevinovăție # PSNews.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat, joi, 22 ianuarie 2026, în cauza Kaya c. Belgiei, că un procuror belgian a încălcat prezumția de nevinovăție prin declarații acordate presei, într-un moment în care procedura penală era încă în curs, iar dosarul se afla în faza apelului. În paralel, Curtea a reținut și un viciu […] Articolul CEDO: Declarațiile procurorilor acordate presei în timpul procesului pot afecta prezumția de nevinovăție apare prima dată în PS News.
Stenogramele din dosarul șpăgilor de la CFR: cum blocau ceferiștii locurile și le vindeau în tren # PSNews.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a finalizat ancheta de amploare privind angajați CFR Călători acuzați de luare de mită. 33 de ceferiști vor fi trimiși în judecată, după ce procurorii au stabilit că aceștia blocau intenționat locuri în vagoanele de dormit și cușetă și le vindeau ilegal direct în tren, folosind inclusiv CNP-urile elevilor […] Articolul Stenogramele din dosarul șpăgilor de la CFR: cum blocau ceferiștii locurile și le vindeau în tren apare prima dată în PS News.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noaptea, că sunt şanse ca numirile la SRI şi SIE să se întâmple în următoarele săptămâni. Șeful statului a mai spus că, pentru o parte importantă de ambasadori, schimbarea se va produce în vară. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Bruxelles, după Consiliul European, în ce etapă sunt […] Articolul Când ar urma să fie făcute numirile la conducerea SRI şi SIE apare prima dată în PS News.
Dezastru pentru partidele clasice: PSD și PNL „mai au de unde să piardă”, USR este blocat demografic # PSNews.ro
Coaliția PSD-PNL se confruntă cu o eroziune electorală fără precedent, în timp ce USR rămâne blocat într-un plafon demografic ce îi limitează creșterea. Sociologul Antonio Amuza avertizează că guvernul ia măsuri pe contrasensul nevoilor cetățenilor, fapt ce va „eroda acel mic capital politic pe care îl mai au partidele PSD, PNL, chiar și USR”. În […] Articolul Dezastru pentru partidele clasice: PSD și PNL „mai au de unde să piardă”, USR este blocat demografic apare prima dată în PS News.
Discuții trilaterale în premieră Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Putin cu emisarii americani # PSNews.ro
Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se îndreaptă spre Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale din timpul războiului care durează de aproape 4 ani. Întâlnirea de vineri are loc după întâlnirea de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, și convobirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, de […] Articolul Discuții trilaterale în premieră Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Putin cu emisarii americani apare prima dată în PS News.
2024, Turul 1 anulat: Călin Georgescu, semnalul ignorat de PSD și PNL. Analiza sociologului Antonio Amuza # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza explică, la Puterea Știrilor, de ce votul pentru Călin Georgescu din turul 1 anulat a fost un semnal anti-sistem ignorat de partidele clasice. Alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, al căror prim tur a fost anulat printr-o decizie controversată a Curții Constituționale, au reprezentat un moment de cotitură în politica românească. […] Articolul 2024, Turul 1 anulat: Călin Georgescu, semnalul ignorat de PSD și PNL. Analiza sociologului Antonio Amuza apare prima dată în PS News.
Cum a ajuns la Davos „protestatarul în chiloți”. Bădiță aduce critici delegației României # PSNews.ro
Activistul Florin Bădiță a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre experiența sa la Davos. Cum a ajuns însă în prejma oficialilor? Este un mister. Întâlnirea lui Bădiță cu membrii delegației a fost facilitată de o persoană secretă, de nivel înalt. El mai este cunoscut ca „protestatarul în chiloți”, după ce a defilat în lenjerie intimă […] Articolul Cum a ajuns la Davos „protestatarul în chiloți”. Bădiță aduce critici delegației României apare prima dată în PS News.
70% dintre bucureșteni au stat acasă la ultimele alegeri. Ce înseamnă asta pentru viitorul României # PSNews.ro
România se confruntă cu o criză democratică majoră, marcată de un absenteism record care sfidează logica politică tradițională. Sociologul Antonio Amuza observă că această ruptură profundă între cetățeni și sistem a fost evidentă în Capitală: „La alegerile din București, povesteam noi că aproape 70%, 7 din 10 români au stat acasă, din 10 […] Articolul 70% dintre bucureșteni au stat acasă la ultimele alegeri. Ce înseamnă asta pentru viitorul României apare prima dată în PS News.
Orbán răspunde criticilor lui Zelenski de la Davos: Ungaria nu sprijină efortul de război, dar oferă ajutor umanitar # PSNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a răspuns criticilor lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul discursului de joi de la Davos, la adresa mai multor lideri europeni. Orban a afirmat că Ungaria nu poate sprijini eforturile de război ale Ucrainei, dar va continua să furnizeze electricitate, combustibil şi ajutor umanitar refugiaţilor ucraineni. Într-o postare pe […] Articolul Orbán răspunde criticilor lui Zelenski de la Davos: Ungaria nu sprijină efortul de război, dar oferă ajutor umanitar apare prima dată în PS News.
În ultimii doi ani, Marcel Ciolacu și guvernul PSD-PNL au mizat constant pe un singur mesaj, cel al stabilității. „Avem nevoie de stabilitate”, repeta liderul PSD în nenumărate ocazii, prezentând coaliția de guvernare drept singurul garant al unui parcurs previzibil pentru România. Problema este că românii nu mai vor stabilitat, cel puțin nu genul de […] Articolul Marcel Ciolacu și obsesia stabilității: De ce românii nu mai vor „stabilitate” în 2026 apare prima dată în PS News.
Autoritățile locale nu pot susține din resurse proprii nici măcar un sfert din cheltuielile salariale – Ilie Bolojan # PSNews.ro
Ilie Bolojan semnalează o vulnerabilitate structurală majoră a administrațiilor publice din România: acestea depind de bugetul central, neputând să susțină din resurse proprii nici măcar un sfert din cheltuielile salariale. Cifrele indică o discrepanță alarmantă: în timp ce în Uniunea Europeană veniturile din taxe și impozite locale (3,68% din PIB) reușesc să acopere integral cheltuielile […] Articolul Autoritățile locale nu pot susține din resurse proprii nici măcar un sfert din cheltuielile salariale – Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
Președintele Donald Trump a acționat în instanță gigantul JPMorgan Chase și pe directorul Jamie Dimon, solicitând daune de 5 miliarde de dolari pentru ceea ce consideră a fi o discriminare politică. Procesul, intentat în Florida, susține că banca a închis subit mai multe conturi în februarie 2021, la scurt timp după finalizarea primului său mandat, […] Articolul Trump vs. JPMorgan: Proces de 5 miliarde de dolari pentru închiderea conturilor apare prima dată în PS News.
Primăria Capitalei, în criză – Ciucu anunță măsuri de austeritate: restructurări masie, scumpirea transportului # PSNews.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a tras un semnal de alarmă privind situația financiară dezastruoasă a Bucureștiului, precizând că primăria mai are în conturi doar cinci milioane de lei. Edilul a descris această sumă ca fiind „jenantă” pentru o metropolă, explicând că dependența de bugetul de stat este cronică. Deși guvernul a virat recent 317 milioane […] Articolul Primăria Capitalei, în criză – Ciucu anunță măsuri de austeritate: restructurări masie, scumpirea transportului apare prima dată în PS News.
Poziționarea României între Statele Unite și Uniunea Europeană a redevenit un subiect sensibil pe fondul tensiunilor geopolitice globale și al reconfigurării centrelor de putere. În acest context, analistul militar Aurel Cazacu respinge categoric ideea unei alegeri exclusive între Washington și Bruxelles. „Nu trebuie să alegem. Trebuie să fim și cu SUA, și cu Europa”, […] Articolul România între SUA și UE: „Nu trebuie să alegem. Trebuie să știm ce vrem” – Aurel Cazacu apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan explică ce înseamnă că nu a mers “teleleu” la Davos: „Trebuie să avem strategii” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a lămurit, joi noaptea, declarațiile consilierului său, Marius Lazurca, după ce acesta a afirmat că, prin neparticiparea la Forumul de la Davos, șeful statului a dorit să transmită că „nu umblă teleleu prin lume când sunt lucruri importante”. „Nu e neobișnuit ca statele să fie reprezentate de ministrul de Externe. Decizia președintelui […] Articolul Nicușor Dan explică ce înseamnă că nu a mers “teleleu” la Davos: „Trebuie să avem strategii” apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace: „Nu este o chestiune simplă, trebuie făcută o analiză” # PSNews.ro
Aflat la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a abordat cu precauție propunerea venită din partea președintelui Trump privind aderarea României la Consiliul pentru Pace. Șeful statului a subliniat că o astfel de decizie nu poate fi luată impulsiv, fiind necesară o evaluare riguroasă a modului în care o nouă cartă s-ar integra în arhitectura juridică internațională […] Articolul Nicușor Dan, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace: „Nu este o chestiune simplă, trebuie făcută o analiză” apare prima dată în PS News.
Noi restricții energetice: Uniunea Europeană blochează produsele petroliere obținute din țiței rusesc # PSNews.ro
Intrarea în vigoare, la 21 ianuarie, a interdicției Uniunii Europene asupra produselor petroliere derivate din țiței rusesc marchează o nouă etapă în strategia de decuplare energetică a continentului. Măsura vizează în mod direct fluxurile comerciale dinspre mari centre de rafinare precum India, Turcia și China, care au devenit furnizori majori pentru Europa utilizând materie primă […] Articolul Noi restricții energetice: Uniunea Europeană blochează produsele petroliere obținute din țiței rusesc apare prima dată în PS News.
Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European informal de la Bruxelles, că mesajul său general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi e foarte bine că, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali. ”În primul rând, e […] Articolul Nicuşor Dan, înainte de Consiliul European: Avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Danemarca reafirmă că suveranitatea Groenlandei nu este negociabilă, deși susține discuțiile NATO privind securitatea și apărarea antirachetă. Germania se alătură unui grup UE pentru centre de returnare a migranților. Polonia își revitalizează Marina, construind fregate și submarine, în contextul tensiunilor din Marea Baltică. În Ungaria, partidul de opoziție Tisza rămâne ușor în avantaj […] Articolul Știri din capitalele Europei, 22 ianuarie apare prima dată în PS News.
Șeful Armatei Române, apel la calm: Unitatea și solidaritatea NATO sunt de neclintit. Teritoriul național va fi apărat # PSNews.ro
Într-o perioadă tot mai tensionată la nivel global, oficiali de la cel mai înalt nivel din NATO și din Armata Română dau asigurări că unitatea şi solidaritatea Alianţei sunt de neclintit. Iar mesajul e clar: teritoriul naţional şi teritoriile statelor membre vor fi apărate cu orice preţ! Pretenţiile preşedintelui american Donald Trump asupra Groenlandei, un […] Articolul Șeful Armatei Române, apel la calm: Unitatea și solidaritatea NATO sunt de neclintit. Teritoriul național va fi apărat apare prima dată în PS News.
Rogobete anunță marea Digitalizare în Sănătate: ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale” # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, punerea în dezbatere publică a Strategiei Naţionale de Digitalizare în Sănătate 2026–2030, care asigură digitalizarea sistemului. ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale”, a transmis ministrul, explicând noutăţile din strategie. ”Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune şi nici un proiect izolat. Devine, clar şi […] Articolul Rogobete anunță marea Digitalizare în Sănătate: ”Spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale” apare prima dată în PS News.
Spania: Grevă feroviară de trei zile după trei accidente grave. Sindicatul reclamă standarde de siguranță precare # PSNews.ro
Cel mai mare sindicat al mecanicilor de tren din Spania a anunțat organizarea unei greve naționale de trei zile, invocând necesitatea îmbunătățirii standardelor de siguranță pentru angajați și pasageri, după o serie de accidente feroviare grave produse într-un interval foarte scurt. Decizia vine în contextul în care, în doar patru zile, au avut loc trei […] Articolul Spania: Grevă feroviară de trei zile după trei accidente grave. Sindicatul reclamă standarde de siguranță precare apare prima dată în PS News.
