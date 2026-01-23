Asasini angajați: platformă descoperită în România stârnește scandal internațional
MainNews.ro, 23 ianuarie 2026 16:30
Platformă de angajat asasini descoperită în România, provocând un scandal internațional. Autoritățile britanice și DIICOT au realizat percheziții în București și Râmnicu Vâlcea, descoperind tranzacții ilegale în criptomonede. Investigăm grupuri infracționale periculoase. Detalii despre ancheta în curs. Autoritățile britanice au descoperit o platformă online de angajat asasini în România Percheziții efectuate de polițiștii români în
• • •
Veterani europeni contestă afirmațiile lui Trump despre rolul aliaților în Afganistan, subliniind sacrificiile lor. Roman Polko, general polonez, a cerut scuze, iar oficialii britanici au respins declarațiile drept ridicole. Articolul 5 din NATO a fost invocat după atacurile din 11 septembrie 2001, când aliații au sprijinit SUA. Veterani europeni contestă declarațiile lui Trump despre contribuția
Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, numindu-l „șomer politic" și „bufonul scenei politice". Răspunsul vine după ce Orban l-a apărat pe Ilie Bolojan, iar Ciolacu subliniază datoria publică crescută în perioada guvernării PNL. În comentariile sale, el accentuează absența susținerii politice pentru Orban. Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, numindu-l șomer politic și
România a rămas fără reprezentante pe tabloul principal la Australian Open, după ce Gabriela Ruse a fost eliminată în turul 3 de Mirra Andreeva, scor 6-3, 6-4. Anterior, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate în fazele anterioare. Ruse a realizat cea mai bună performanță a carierei la acest turneu. Gabriela Ruse a fost
Greg Peters, CEO-ul Netflix, afirmă că oferta de 108 miliarde de dolari a Paramount pentru Warner Bros Discovery nu are susținere financiară credibilă și nu trece „testul mirosului". Netflix mizează pe o propunere de 82,7 miliarde de dolari, concentrându-se pe studiourile de film, nu și pe televiziuni. Greg Peters, CEO-ul Netflix, susține că oferta Paramount
Pașii finali pentru pacea în Ucraina se mută în deșert, cu negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi. Diplomat rezultă că este cea mai apropiată oportunitate de negociere. Liderii, inclusiv Zelenski și Trump, subliniază necesitatea compromisurilor pentru a încheia conflictul de aproape patru ani. Negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA se
Igor Grosu, liderul PA și președintele Parlamentului moldovean, este de părere că un vot pentru unirea cu România ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi. Președinta Maia Sandu subliniază că nu există o majoritate care să susțină unirea, prioritizând integrarea europeană și siguranța națională. Igor Grosu, liderul PA și președintele Parlamentului, susține că
Fostul primar din Roșiori, Neculai Soceanu, a murit carbonizat într-un incendiu care i-a cuprins casa. Incidentul s-a petrecut vineri dimineață, iar ISU Brăila a intervenit la fața locului. Cauza incendiului a fost un coș de fum deteriorat. Soceanu avea 64 de ani și suferea de depresie după moartea soției. Neculai Soceanu, fost primar al comunei
Adrian Mutu îl susține pe FCSB și critică antrenorul Elias Charalambous pentru pregătirea tactică slabă după înfrângerea 1-4 cu Dinamo Zagreb. Mutu subliniază că antrenorul trebuie să își asume și el responsabilitatea, pe lângă lipsa de implicare a jucătorilor, afectând șansele de calificare în Europa League. Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a criticat jucătorii după înfrângerea
Mii de locuitori din sectoarele 2 și 3 ale Bucureștiului se confruntă vineri cu lipsa căldurii și apei calde, până la ora 23:30. Compania Termoenergetica a anunțat întreruperile din zonele Doamna Ghica, Fundeni, Pantelimon, Basarabia și multe altele. Aflați care sunt blocurile afectate. Mii de locuitori din sectoarele 2 și 3 ale Bucureștiului fără căldură
Vladimir Putin cere cedarea de teritorii din Ucraina în negocierile pentru pace, în contextul întâlnirilor trilaterale cu SUA. Kremlinul insistă ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas, amenințând cu continuarea conflictului. Discuțiile recente nu au adus progrese semnificative în încetarea focului. Negocieri între Ucraina, SUA și Rusia se desfășoară în Emiratele Arabe Unite Kremlinul cere
Un camion românesc a fost confiscat de poliția olandeză după ce a fost descoperit cu defecțiuni grave și nereguli administrative. Patronul a anunțat vehiculul ca fiind furat pentru a evita plata leasingului. Poliția a întocmit procese-verbale pentru încălcările constatate, asigurându-se că camionul va reveni companiei de leasing. Un camion românesc a fost confiscat în Olanda
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite, iar măsuri de reformă vor include creșterea vârstei de pensionare pentru anumite categorii profesionale. Aceste măsuri sunt esențiale pentru sustenabilitatea sistemului și pentru corectarea dezechilibrelor economice. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în 2026 nu vor crește taxe și impozite
Fostă funcționară MAE, Lavinia-Daniela Păune, este suspectată de corupție după ce a falsificat 176 de state de plată pentru a obține salarii ilegale de peste 8 milioane lei. Sub control judiciar, Păune are obligația de a depune 500.000 lei și se confruntă cu acuzații grave din partea DNA. Fostă angajată a MAE, Lavinia-Daniela Păune, a
Conflictul Sorana Cîrstea – Osaka: Japonia își cere scuze public pentru remarcile lipsite de respect # MainNews.ro
Naomi Osaka a clarificat tensiunile cu Sorana Cîrstea după meciul de la Australian Open, cerându-și scuze pentru comportamentul său. Incidentul, marcat de un moment controversat și un schimb de replici scurt, a stârnit nemulțumiri, dar Osaka a subliniat respectul pentru jucătoarea română. Naomi Osaka a câștigat meciul împotriva Soranei Cîrstea în turul al doilea al
Începutul zilei merită cea mai bună aromă de cafea. Descoperă cum să alegi aparatul perfect pentru cafea și sortimentul ideal de boabe, pentru a transforma fiecare ceașcă într-o experiență memorabilă. Află detalii despre aparatele automate și manuale, curățare și personalizare pentru o rutină plăcută. Între prima ceașcă de cafea și rutina de dimineață există o
Un cerb a declanșat alarma de jaf la o bancă din New York, străpungând un geam pentru a intra. Poliția comitatului Suffolk a intervenit rapid, surprinzând animalul în timp ce încerca să scape. După ce a fost prins, cerbul a fost eliberat în natură. Aflați întreaga poveste și detalii despre intervenție. Un cerb a spart
Fostul număr 2 din AUR, Marius Lulea, critică gestul lui George Simion de a tăia un tort în forma Groenlandei, considerându-l nepotrivit. Lulea subliniază necesitatea unei alte abordări pentru credibilizarea partidului, insistând asupra respectării dreptului internațional și suveranității statelor. Marius Lulea, fost număr 2 în AUR, critică gestul lui George Simion de a tăia un
Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, îl atacă pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, cerându-i să nu se mai plângă și să ofere soluții concrete pentru problemele administrative. Băluță condamnă scumpirea biletelor STB și deficitul de indemnizații pentru persoanele cu handicap, acuzând cinismul lui Ciucu. Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, îl
Calificare controversată la Australian Open: Dans și răspunsuri pentru fani huiduitori # MainNews.ro
Yulia Putintseva s-a calificat în optimile Australian Open 2026, în ciuda huiduielilor fanilor. Jucătoarea kazahă a dansat pe teren și a explicat că a cântat un cântec despre iepuri pentru a se distra. Aceasta a evidențiat atmosfera intensă a meciului și modul în care a rămas calmă în fața provocărilor. Yulia Putintseva s-a calificat în
Kremlinul a pus o condiție esențială pentru găsirea unei soluții la conflictul din estul Ucrainei: retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Fără aceasta, este considerat inutil să se sperie la un acord pe termen lung. Discuțiile trilaterale cu SUA și Ucraina încep la Abu Dhabi. Kremlinul cere retragerea forțelor ucrainene din estul Ucrainei ca precondiție pentru
Cercetarea Google asupra modelelor AI DeepSeek și Alibaba Cloud arată că aceste sisteme pot gândi similar oamenilor, generând inteligență colectivă. Modelele dezvoltă „societăți de gândire", îmbunătățind raționamentul prin diversitate. Rezultatele sugerează o nouă paradigmă în inteligența artificială. Cercetarea Google arată că modelele AI DeepSeek și Alibaba Cloud dezvoltă cogniție asemănătoare inteligenței colective umane Diversitatea perspectivelor
Românii riscă să își piardă casele din cauza noii legi a impozitării, care facilitează executarea silită a celor cu datorii la Fisc. Analistul economic Adrian Negrescu recomandă rapiditate în achitarea impozitelor pentru evitarea problemelor, în timp ce autoritățile pot acum să recupereze datoriile mai eficient. Românii pot pierde mai ușor casele din cauza majorării impozitelor
Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și Uniunea Europeană, discutând despre sprijinul pentru Ucraina și coordonarea cu NATO în zona arctică. Dialogul constructiv este esențial, în ciuda turbulențelor recente, pentru securitate și stabilitate. Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației transatlantice pentru România și UE Statele Unite sunt considerate un partener strategic esențial
Premierul canadian Mark Carney a răspuns tăios comentariilor lui Donald Trump, afirmând că Canada prosperă datorită valorilor canadiene, nu datorită Statelor Unite. Carney, după discursul său viral de la Davos, a subliniat importanța suveranității și parteneriatului cu SUA, insistând că viitorul Canadei îi aparține. Mark Carney, prim-ministrul Canadian, a răspuns criticilor lui Donald Trump referitoare
Cristi Chivu a preluat conducerea echipei Inter Milano în 2025 și, sub îndrumarea sa, formația conduce în Serie A. Javier Zanetti îl laudă pentru inteligența și abilitatea de a motiva jucătorii, subliniind performanța echipei în compet
Părinții din Cenei, Timiș, au refuzat să-și trimită copiii la școală de teamă că elevul de 13 ani acuzat de omor ar putea participa la ore. Acesta va urma cursuri online, conform legislației române. Minorii sub 14 ani nu pot fi reținuți penal, ceea ce a generat revoltă în comunitate. Părinții din Cenei, Timiș, nu … Articolul Părinți din Cenei, Timiș, protestează: nu-și lasă copiii la școală de frică apare prima dată în Main News.
ChatGPT introduce un sistem de predicție a vârstei pentru a proteja minorii de conținut sensibil. Instrumentul va analiza diverse semnale pentru a identifica conturile aparținând adolescenților, aplicând măsuri de protecție adecvate. Aceasta răspunde preocupărilor legate de sănătatea mentală a tinerilor online. OpenAI va implementa un sistem de predicție a vârstei pe ChatGPT pentru a proteja … Articolul ChatGPT îți va estima vârsta, protejându-te de conținut sensibil apare prima dată în Main News.
Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA cu o amendă de peste 4,5 milioane de lei pentru înțelegere anticoncurențială în sectorul ochelarilor de lux din România. Compania a interzis vânzările online prin retailerul Shades Originators SRL. Aceasta a denunțat practicile ilegale și a beneficiat de imunitate. Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu o … Articolul Amendă record de 900.000 euro în industria ochelarilor de lux din România apare prima dată în Main News.
În cei patru ani de război, 3,1 milioane de ucraineni au părăsit țara fără a se mai întoarce, majoritatea în primul an al conflictului. În 2025, mobilitatea populației a crescut, cu 37 de milioane treceri de frontieră, dar „nereturnările condiționate” au scăzut față de anul precedent. 3,1 milioane de ucraineni au părăsit țara de la … Articolul Peste 3 milioane de ucraineni au plecat din țară în patru ani de război apare prima dată în Main News.
Donald Trump a insistat asupra achiziției Groenlandei, provocând tensiuni în relațiile cu Europa. Moscow transmite mesaje prin presă, sugerând că liderul american copiază stilul de expansiune al lui Putin. Kremlinul folosește acest subiect pentru a afișa slăbiciunea Occidentului și a destabiliza NATO. Donald Trump a manifestat interes pentru achiziția Groenlandei, generând tensiuni cu Europa Documentele … Articolul Kremlinul și presa loială: Trump „îl imită pe Putin” în propagandă apare prima dată în Main News.
Nicuşor Dan subliniază importanța unei strategii bine definite înainte de evenimente internaționale, precum Forumul Economic Mondial de la Davos. Critică absența unei astfel de strategii în România timp de 35 de ani, evidențiind necesitatea de a avea pregătite parteneriate economice cu alte țări. Nicuşor Dan a subliniat necesitatea unei strategii înainte de participarea la evenimente … Articolul Nicuşor Dan la Davos: Lipsa unei strategii de 35 de ani ne afectează apare prima dată în Main News.
Hamnet și Marty Supreme, filme recent nominalizate la Oscar, au fost lansate în cinematografele din România. De asemenea, Brendan Fraser revine pe marele ecran cu Rental Family. Află detalii despre aceste producții, actorii implicați și nominalizările pentru Premiile Oscar din martie. Vizionare plăcută! Articolul Filme Oscar, premieră în România și noul titlu al unui actor premiat apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a criticat decizia Guvernului Bolojan de reducere a impozitelor, subliniind dificultățile economice cu care se confruntă românii. El a propus reechilibrarea fondurilor între primării și susține prelungirea mandatelor primarilor pentru a putea implementa proiecte de dezvoltare. Nicușor Dan se opune reducerii impozitelor alocate primăriilor, considerând că măsurile pot fi amânate El solicită reechilibrarea … Articolul Nicușor Dan contestă decizia Guvernului Bolojan: românii cumpără cu 10% mai puțin apare prima dată în Main News.
Temperaturile din România se vor menține peste normal în perioada 26 ianuarie – 23 februarie 2026, cu un regim pluviometric excedentar, mai ales în regiunile sudice și sud-estice. Această prognoză anunțată de meteorologi indică o iarnă neobișnuit de caldă și umedă. Detalii complete în articol. Temperaturile vor fi peste valorile normale la sfârșitul lunii ianuarie … Articolul Vreme neobișnuită la sfârșitul lui ianuarie și în februarie, avertizează meteorologii apare prima dată în Main News.
Elon Musk prezice că roboții vor depăși oamenii ca număr și inteligență până la sfârșitul anului 2026. La Davos, el a afirmat că AI ar putea depăși inteligența umană și ar putea revoluționa industriile. Specialiștii discută despre implicațiile etice și economice ale acestor progrese tehnologice. Elon Musk preconizează că roboții și AI vor depăși oamenii … Articolul Roboții vor depăși oamenii: o lume nouă a inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
Legături noi între Călin Georgescu și foști ofițeri MApN au fost descoperite în contextul Partidului Integrității Naționale (PIN). Victor David și Gheorghe Anton, vicepreședinți ai partidului, aduc experiență militară și relații politice, inclusiv cu generalul Marian Hăpău, în jurul unei noi formațiuni politice. Partidul Integrității Naționale (PIN) are legături cu foști ofițeri MApN, inclusiv Victor … Articolul Călin Georgescu și foști ofițeri MApN: noi conexiuni pentru formațiunea politică apare prima dată în Main News.
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, victorie spectaculoasă în Europa League și câștiguri uriașe # MainNews.ro
PAOK-ul antrenat de Răzvan Lucescu a realizat o victorie surprinzătoare în Europa League, învingând Betis cu 2-0, asigurându-și calificarea în play-off. Lucescu a evidențiat o abordare tactică excelentă, iar presa elenă a lăudat performanța echipei. PAOK a încasat aproape 14 milioane de euro de la UEFA. PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins Betis Sevilla … Articolul PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, victorie spectaculoasă în Europa League și câștiguri uriașe apare prima dată în Main News.
România se confruntă cu deficite gemene, inflație ridicată și datorie publică în creștere, evidențiate în raportul CPAG. În timp ce economia crește lent, consumul scade din cauza inflației persistente. Statul se împrumută tot mai scump, iar piața muncii resimte efectele. O normalizare a vulnerabilității, nu o criză. România se confruntă cu deficite bugetar și de … Articolul România devine scumpă înainte de a atinge bunăstarea economică apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina: Eforturile americane și întâlnirea crucială după discuția lui Putin # MainNews.ro
Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se întâlnesc la Abu Dhabi pentru discuții trilaterale privind securitatea, marcând un moment crucial în războiul din Ucraina. Avertismentele Rusiei subliniază problemele teritoriale ca obstacol principal pentru o pace durabilă, în contextul eforturilor americane pentru soluții. Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei se întâlnesc la Abu Dhabi pentru discuții trilaterale, prima … Articolul Războiul din Ucraina: Eforturile americane și întâlnirea crucială după discuția lui Putin apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a confirmat că nu participă la Forumul de la Davos, subliniind că preferă să rămână în țară pentru a aborda probleme importante. El a criticat abordările superficiale și a evidențiat necesitatea dezvoltării unor strategii economice concrete pentru parteneriate internaționale, în special în relația cu India și zona Caspică. Nicușor Dan a comentat că … Articolul Nicușor Dan: Teleleu la Davos – Renunțăm la formalism? apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan, președintele României, subliniază importanța relației cu SUA, considerată pilonul de securitate al țării. De la summitul UE de la Bruxelles, el afirmă solidaritatea României cu Danemarca în criza Groenlandei, dar reafirmă angajamentul față de parteneriatul transatlantic, pledează pentru dialog și abordări constructive. Președintele Nicușor Dan subliniază importanța relației cu SUA pentru securitatea României … Articolul Nicușor Dan: România susține Groenlanda, dar securitatea e la Washington apare prima dată în Main News.
Judecătorul Alin Ene dezvăluie costul real al soluționării unui dosar în România: doar 126 de lei. El subliniază că problema nu este Justiția, ci percepția greșită asupra salariilor magistraților. Subliniază necesitatea de a reconsidera imaginea sistemului judiciar și responsabilitățile acestuia. Judecătorul Alin Ene a calculat că costul real al unui dosar soluționat de stat este … Articolul Judecător Alin Ene: Costul real al unui dosar nu este Justiția problemei apare prima dată în Main News.
Camelia Voinea a ieșit la rampă pentru a clarifica acuzațiile dure din ultimul an, acuzând o campanie mizerabilă de denigrare. Antrenoarea răspunde criticilor legate de conflicte de interese și discută despre un incident cu soțul, care a necesitat intervenția Poliției. Detalii despre activitatea profesională și susținerea pentru România. Camelia Voinea a ieșit public pentru a … Articolul Camelia Voinea, după un an de acuzații: „A fost o campanie de denigrare!” apare prima dată în Main News.
Aurul își confirmă rolul de refugiu în timpul incertitudinilor economice globale. Goldman Sachs estimează un preț de 5.400 USD pe uncie până în 2026, iar UBS preconizează 5.000 USD în câteva luni. Cererea crescută din partea investitorilor și a băncilor centrale sugerează un viitor promițător pentru aur. Aurul continuă să fie un refugiu sigur în … Articolul Prețul Aurului: Predicții Goldman Sachs și UBS pentru noul plafon apare prima dată în Main News.
Președintele Trump a anunțat desfășurarea unei armate spre Iran, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln. Tensiunile cresc din cauza represiunii protestelor și a amenințărilor legate de programul nuclear iranian. Trump speră să evite conflictul, dar avertizează Teheranul împotriva uciderilor protestatarilor. Donald Trump a anunțat desfășurarea unei „armade” către Iran, sperând să nu fie necesară folosirea ei … Articolul Trump anunță trimiterea unei flote maritime în Orientul Mijlociu spre Iran apare prima dată în Main News.
Mircea Lucescu a avut un început de an dificil, fiind internat în spital de două ori în luna ianuarie. După o răceală severă în perioada sărbătorilor, antrenorul a suferit o gripă care l-a obligat să rămână sub supravegherea medicilor. Selecționerul speră să se refacă rapid și să revină acasă. Mircea Lucescu a fost internat în … Articolul Mircea Lucescu: Spitalizat din nou în 2023, lună dificilă pentru antrenor apare prima dată în Main News.
Patronii din HoReCa trag un semnal de alarmă: aproximativ 15-20% din afaceri ar putea intra în faliment până în 2026 din cauza scăderii veniturilor românilor. Călin Cozma, președintele FPIOR, subliniază că românii sunt mai săraci și ies mai rar la restaurant, iar litoralul românesc a avut un sezon catastrofal. Patronii din HoReCa se tem de … Articolul România 2023: Restaurant și Litoral sub impactul sărăciei apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a declarat că acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu sunt o prioritate pentru el, subliniind că există bătălii mai importante, precum justiția și evaziunea fiscală. Radu Marinescu respinge acuzațiile și susține că a respectat normele în momentul realizării tezei sale de doctorat. Nicușor Dan afirmă că subiectul acuzațiilor de plagiat … Articolul Nicușor Dan: „Acuzații de plagiat, dar bătăliile adevărate sunt altele” apare prima dată în Main News.
Românii fac în 2026 rezoluții financiare axate pe gestionarea cheltuielilor și economisire, văzând portofelul ca un scut. Într-un context de inflație și incertitudine economică, societatea își planifică viitorul cu discernământ, căutând strategii de supraviețuire și pragmatism financiar. Românii își prioritizează în 2026 gestionarea atentă a cheltuielilor și economisirea 43% intenționează să caute surse suplimentare de … Articolul Românii își ajustează bugetul de război: portofelul ca scut financiar apare prima dată în Main News.
