Orașul lui Bolojan cumpără 14 tram-trenuri electrice. Cum va arăta prima rețea de acest tip din România FOTO
Economica.net, 23 ianuarie 2026 17:20
Consiliul Județean Bihor a lansat licitație pentru achiziționarea a 14 tram-trenuri electrice destinate conectării municipiului Oradea de zona metropolitană. Contractul estimat la 462 milioane de lei include servicii de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor tram-trenuri.
Acum 15 minute
17:40
Directorul editorial al Associated Press se arată îngrijorat de situația libertății de exprimare în SUA # Economica.net
Directorul editorial al Associated Press, Julie Pace, şi-a exprimat îngrijorarea referitoare la declinul libertăţii presei înregistrat în Statele Unite, transmite vineri DPA, reșatează Agerpres.
Acum 30 minute
17:30
Guvernul premierului francez Sébastien Lecornu a rezistat celor două moțiuni de cenzură depuse de opoziție după asumarea legii bugetului # Economica.net
Guvernul minoritar francez condus de prim-ministrul Sébastien Lecornu a supravieţuit vineri celor două moţiuni de cenzură înaintate de opoziţie, transmite DPA, relatează Agerpres.
Acum o oră
17:20
Uniunea Europeană suspendă pentru șase luni pachetul de taxe vamale, de 93 de miliarde de euro, pentru importul de mărfuri din SUA # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat vineri că va propune suspendarea pe termen de şase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de miliarde de euro, care retorsiune împotriva Statelor Unite și care ar fi urmat să intre în vigoare din 7 februarie, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:20
17:00
A șaptea locomotivă pe acumulatori realizată la Brașov prin PNRR a ajuns în etapa finisajelor # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov a anunțat că a început finisajele la a șaptea locomotivă diesel convertită într-una pe acumulatori, în cadrul contractului cu CFR Călători finanțat prin PNRR.
Acum 2 ore
16:50
Bolojan anunţă marea schimbare pentru taxele pe proprietate. Vor fi calculate în baza unui soft aflat în lucru la Finanţe # Economica.net
Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să fie stabilite şi în baza unui soft aflat în lucru la Ministerul Finanţelor, care va genera date despre valoarea de piaţă a proprietăţilor.
16:40
Au fost reluate lucrările de restaurare la Castelul Corvinilor. Când vor fi finalizate # Economica.net
Constructorii au reluat lucrările de restaurare, conservare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor din Hunedoara, acestea vizând, în prezent, refacerea acoperişului Turnului Nou de poartă şi podul Capelei, a anunţat, vineri, primarul municipiului, Dan Bobouţanu.
16:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este "făcut în mod corect, respectă prevederile constituţionale" şi că se aşteaptă "să fie validat".
16:40
De ce s-au Scumpit aurul și argintul? Instabilitate politică, criza Groenlanda, efectul Trump, datoriile SUA… # Economica.net
Instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei și Japoniei, precum și perspectivele AI, fac piețele nervoase și determină creșterea prețului aurului și argintului. Într-o singură sesiune marți, indicele S&P 500 a șters toate câștigurile din acest an, pentru a reveni ușor în zona verde miercuri și joi, după discursul lui Trump și știrile ulterioare venite de la Davos privind potențialul acord-cadru legat de Groenlanda. Spre deosebire de bursa americană, aurul a crescut cu aproape 15% de la începutul anului, atingând noi maxime istorice, dar adevăratul câștigător pare să fie argintul, care a câștigat peste 38% în aceeași perioadă. Aceste mișcări nu sunt determinate doar de instabilitatea globală, ci și de unele schimbări structurale.
16:30
Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animală (IDAH) a confirmat în data de 20 prezența virusului înalt patogen al gripei aviare pe teritoriul României, la populația de lebede mute.
16:20
Bolojan vrea ca bugetul să fie adoptat cât mai repede posibil, indiferent de ce se va întâmpla în perioada următoare # Economica.net
Indiferent ce se întâmplă în perioada următoare, bugetul ar trebui să fie adoptat, în condiţii normale, cât mai repede posibil, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan.
16:00
Vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro, de la Guvern – proiect # Economica.net
Guvernul continuă să susţină financiar creşterea natalităţii şi ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de fertilizare în vitro, întrucât infertilitatea reprezintă o problemă medicală semnificativă, care afectează aproximativ 10-15% din cuplurile de vârstă reproductivă din România, prevede un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.
Acum 4 ore
15:50
Polonia trimite sute de generatoare în Ucraina, grav afectată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice # Economica.net
Polonia va trimite sute de generatoare în Ucraina, au anunţat vineri autorităţile de la Varşovia şi organizatorii unor campanii de strângere de fonduri, în timp ce atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice i-a lăsat pe cetăţenii ucraineni să înfrunte o iarnă grea, fără căldură şi curent electric, potrivit Reuters.
15:30
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale. Într-o săptămână-două vom lua o decizie # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale din luna aprilie, dar o decizie este de aşteptat în următoarele două săptămâni, în baza rezultatelor unei analize efectuate în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare.
15:10
Staţiunea bulgară Bansko a fost desemnată cea mai accesibilă destinaţie de ski din Europa, conform celui mai recent indice EasyJet, care evaluează costurile, inclusiv abonamentele de ski, închirierea echipamentelor, cazarea, transportul şi chiar berea, informează Novinite.
15:00
An şcolar 2026-2027. Când începe şcoala, când sunt programate vacanţele şi când au loc Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională # Economica.net
Cursurile anului şcolar 2026 - 2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027, prevede un proiect de structură a anului şcolar viitor pus în consultare publică, vineri, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
14:40
VIDEO Se montează primele grinzi pe Autostrada Unirii A8. Imagini cu lotul turcilor de la Nurol # Economica.net
Turcii de la Nurol încep în forță noul an și au demarat ridicarea primelor grinzii la structurile de pe lotul Tg Mureș - Miercurea Nirajului al Autostrăzii Unirii A8. Joi erau programate a fi ridicate primele 7 grinzi din totalul de 88 grinzi mari produse în șantier, la care se vor mai adaugă alte aproximativ 50 produse în fabrică, potrivit asociației Moldova vrea Autostradă.
14:30
Capitala Republicii Moldova se leagă energetic de România. Linia electrică Vulcănești-Chișinău a intrat în teste # Economica.net
Linia de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, prin care capitala Republicii Moldova va fi legată la rețeaua românească, supranumită și Linia independenței energetice, a intrat în teste, potrivir oficialilor moldoveni
14:30
Loteria Română organizează licitaţie deschisă pentru achiziţia de servicii de publicitate TV şi outdoor, contractul fiind estimat la 4,449 milioane de lei, fără TVA, potrivit unui anunţ al companiei, publicat pe site-ul de licitaţii publice.
14:20
Primul program de răscumpărări de acţiuni la Ericsson, după ce profitul trimestrial a depăşit estimările # Economica.net
Furnizorul suedez de echipamente pentru telecomunicaţii Ericsson a anunţat vineri că intenţionează să returneze investitorilor 15 miliarde de coroane suedeze (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul primului său program de răscumpărări de acţiuni realizat vreodată, după ce profitul trimestrial a depăşit previziunile, transmite Reuters.
Acum 6 ore
13:40
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj testează, în regie proprie, o tehnologie nouă de remediere mai eficientă a degradărilor părții carosabile în sezonul rece, anunță vineri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Gropile și-au făcut apariția pe mai multe drumuri naționale după zăpada din ultima perioadă.
13:30
China va stabili probabil o ţintă oficială de expansiune a PIB-ului în 2026 între 4,5% şi 5%, a anunţat vineri publicaţia South China Morning Post (SCMP), ceea ce reflectă că nici chiar excedentul comercial record, de 1.200 miliarde de dolari, înregistrat anul trecut, nu poate proteja a doua economie mondială de încetinirea creşterii pe plan global, transmite Reuters.
13:20
Compania românească Sameday, controlată de eMag, a vândut afacerea din Ungaria, prima piață internațională a companiei, către Poșta Austriacă, potrivit unui comunicat de presă.
13:20
Danemarca şi NATO convin că Alianţa trebuie să îşi „consolideze” angajamentul în Arctica # Economica.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, au convenit vineri că Alianţa trebuie să acţioneze pentru a consolida securitatea în Arctica, după ce preşedintele american Donald Trump a renunţat la ameninţarea sa de a ocupa Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, informează AFP.
13:10
Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au scăzut cu 20%, din 2013 # Economica.net
În 2024, emisiile de gaze cu efect de seră generate de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde tone echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi o reducere de 20% faţă de 2013, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
12:40
Noi recorduri pentru aur şi argint, pe fondul instabilităţii, al diversificării investiţiilor şi cererii industriale – eToro # Economica.net
Instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei şi Japoniei, precum şi perspectivele AI, fac pieţele nervoase şi determină creşterea preţului aurului şi argintului, relevă o analiză eToro.
12:30
SUA, în faţa celei mai mari furtuni de iarnă din ultimii ani. Peste 120 de milioane de persoane vor fi afectate # Economica.net
Milioane de americani se pregătesc pentru o furtună hibernală masivă, una dintre cele mai mari care a lovit Statele Unite în ultimii ani, au avertizat joi Serviciul naţional de meteorologie şi presa americană, informează DPA.
12:20
Affidea România își consolidează susținerea pentru sportul românesc printr-un parteneriat cu FC Rapid # Economica.net
Affidea România anunță lansarea parteneriatului cu FC Rapid, continuând strategia de susținere a sportului românesc și a performanței construite pe valori comune, responsabilitate și grijă pentru oameni.
12:10
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România, potrivit unui comunicat de presă al institușiei
12:00
Atacurile Rusiei provoacă noi întreruperi de curent electric în mai multe regiuni din Ucraina # Economica.net
Compania naţională ucraineană de electricitate Ukrenergo a raportat vineri noi întreruperi de curent electric la Odesa (în sud) şi în alte regiuni ale ţării în urma atacului nocturn al Rusiei cu drone cu rază lungă de acţiune, care a afectat sistemul energetic al Ucrainei în plină iarnă, a anunţat compania într-un comunicat, citat de EFE.
12:00
PPC Energie integrează facilitatea RoPay în aplicația myPPC, continuând să își îmbunătățească experiența oferită clienților. Inițiativa marchează o premieră și pentru ING, care devine prima instituție financiară ce reunește, într-un singur ecosistem, toate opțiunile moderne de plată a facturilor, adaptate atât mediului fizic, cât și celui online, arată un comunicat de presă comun
Acum 8 ore
11:50
Trump spune că ar fi trebuit să pună NATO la încercare prin invocarea articolul 5 la graniţa de sud a SUA # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite ar fi trebuit să testeze NATO, invocând articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, pentru a proteja graniţa de sud a ţării de "noi invazii de imigranţi", transmite vineri EFE.
11:50
Consiliul Concurenței a amendat o firmă din celebrul grup Louis Vuitton. Care e motivul # Economica.net
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România, potrivit unui comunicat de presă al institușiei
11:20
Comenzile noi din industria prelucrătoare, în scădere cu 12,6% în noiembrie 2025. La 11 luni, comenzile au crescut cu 3,8% # Economica.net
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut în noiembrie 2025, în termeni nominali, atât faţă de luna precedentă, cu 12,6%, cât şi faţă de luna noiembrie 2024, cu 4,1%, indică datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
11:20
Romania Education Alliance vrea să facă investiţii de peste 10 milioane de euro în 2026, preponderent în extinderea campusurilor şcolilor private membre # Economica.net
Romania Education Alliance (REA), rețea națională de școli private din România, anunță parteneriate cu două școli private din afara Bucureștiului și investiții de peste 10 milioane de euro în anul 2026, în infrastructură, digitalizare și dezvoltare academică în instituțiile școlare membre, potrivit unui comunicat remis Economica.net.
11:10
Marii investitori din Europa de Nord sunt din ce în ce mai îngrijoraţi de riscurile deţinerilor de active SUA, în contextul tensiunilor geopolitice, au declarat pentru Reuters şefi ai fondurilor de pensii, un semn al îndepărtării mai ample de cea mai mare piaţă financiară mondială.
10:10
Miniprix din Militari, celebru magazin de haine cu preţuri mici din Capitală, se închide după 19 ani pe piaţă # Economica.net
Miniprix din Militari, magazin de haine şi încălţăminte cu preţuri mici, se va închide la 29 ianuarie 2026, după 19 ani pe piaţa locală, a anunţat compania.
10:10
2025, an-record pentru BMW în România. Marca a depășit pragul de 5.000 de mașini noi înmatriculate # Economica.net
Reprezentanța BMW Group din România a contabilizat pentru 2025 înmatricularea a 5.545 de mașini noi BMW și Mini, alături de 773 de unități ale BMW Motorrad.
10:00
Klaas Knot, care anterior a condus Banca Centrală din Ţările de Jos, este văzut ca având şanse ridicate pentru a-i succeda preşedintelui Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, conform unui sondaj în rândul economiştilor realizat de Bloomberg, a relatat joi publicaţia NL Times.
10:00
Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în primele 11 luni ale anului trecut, în termeni nominali, cu 2,9%, raportat la perioada similară din 2024, datorită majorărilor înregistrate în industria extractivă (+10,6%) şi în industria prelucrătoare (+2,6%), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), date vineri publicităţii.
Acum 12 ore
09:40
Antreprenoriatul la vârsta adolescenței, un trend care atrage tot mai mulți tineri. Sunt flexibili și trec mai ușor peste eșec # Economica.net
Petronela Sănduleasa, Senior People & Culture Executive@Art 4 People, a spus pentru Termene.ro că din ceea ce observă în piață, antreprenoriatul a început să funcționeze pentru mulți tineri ca o formă alternativă de „internship”. Ei nu mai așteaptă validarea unei organizații, ci își creează propriile contexte de învățare încă din liceu, într-un spațiu informațional care le permite să testeze rapid idei și competențe, scrie Termene.ro.
09:20
Victorie pentru Trump. TikTok din SUA a fost preluat de americani şi un fond de investiţii din Emiratele Arabe Unite # Economica.net
Este o nouă victorie a lui Donald Trump, care și în primul mandat a reușit să rupă legăturile dintre corporația chineză controlată de Partidul Comunist Chinez, Huawei, și statele aliate cu SUA. Cazul Huawei a fost, conform analiștilor, un exemplu de putere a consensului obținut prin argumente și folosirea alianțelor.
09:10
Rusia, după negocierile cu SUA: Nu va exista pace în Ucraina dacă problema teritorială nu va fi rezolvată # Economica.net
Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace "durabilă" în Ucraina, după negocierile desfăşurate în zorii zilei de vineri între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, transmite EFE.
09:00
Ce spune Nicușor Dan despre relaţia României cu SUA şi poziţia faţă de criza din Groenlanda # Economica.net
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, după Consiliul European informal de la Bruxelles.
08:40
Planul de reconstrucţie pentru Ucraina este aproape de finalizare – Ursula von der Leyen # Economica.net
Un plan de reconstrucţie de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în noaptea de joi spre vineri, conform dpa.
08:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat joi că ţara sa are o "flotă uriaşă" care se îndreaptă înspre apele din jurul Iranului şi a avertizat Teheranul asupra necesităţii de a înceta reprimarea valului de proteste care zguduie ţara, relatează vineri EFE.
08:30
Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a exprimat optimismul că formula guvernamentală va continua, "cu responsabilitate".
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, că există şanse ca numirea unor şefi la SRI şi SIE să fie făcută în următoarele săptămâni.
08:20
CJUE menţine penalităţile de 68,5 milioane de euro împotriva Poloniei pentru refuzul de a închide o mină de cărbune # Economica.net
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi recursul Poloniei împotriva penalităţilor de 68,5 milioane de euro aplicate deoarece Varşovia a refuzat să oprească exploatarea lignitului la o mare mină din apropierea graniţelor cu Republica Cehă şi Germania, informează AFP.
Acum 24 ore
00:50
400 de camere video cu radar pe autostrăzi și drumuri naționale: CNAIR a scos la licitație un contract de 82 milioane de lei # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat în SEAP anunțul de licitație pentru implementarea sistemului e-SIGUR, prin montarea a 400 de camere video cu radar pe drumurile nationale și autostrăzi.
