Comenzile noi din industria prelucrătoare, în scădere cu 12,6% în noiembrie 2025. La 11 luni, comenzile au crescut cu 3,8%

Persoanele fizice cu venituri fiscalizate, care au în întreţinere pe soţ, soţie, părinte fără venituri proprii fiscalizate, pot să-i asigure la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe aceşti oameni. Vor completa corect declaraţia unică, urmând ghidul de asigurare la sănătate, realizat de Economica.net. CASS datorată pentru fiecare persoană aflată în întreţinere asigurată optional la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cel care le are în întreţinere va achita, în total, 2.430 de lei. 608 lei din această sumă va fi plătită de contribuabil la momentul trimiterii declaraţiei unice la Fisc. Asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate, aflaţi în întreţinerea unei persoane cu venituri fiscalizate, e opţională.