SUA a dotat distrugătorul de ultimă generație de 4.600.000.000$ cu rachete hipersonice. Ce arme letale mai are

Newsweek.ro, 23 ianuarie 2026 17:20

Programul de modernizare a distrugătorului cu rachete ghidate USS Zumwalt (DDG-1000) al Marinei SUA ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
17:50
Ilie Bolojan promite stabilitate fiscală: niciun salt al taxelor pe proprietate anul viitor Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, e...
Acum 15 minute
17:40
Șoc în lumea imobiliară: Palatul Oscar Maugsch, vândut de una dintre cele mai bogate familii din Israel Newsweek.ro
Familia Dayan, una dintre cele mai înstărite din Israel, a demarat procedura de vânzare a Palatului ...
Acum 30 minute
17:30
Camioanele românești, creștere spectaculoasă în transporturile din Germania. 1.310.000.000 km în 2025, +4,7% Newsweek.ro
Camioanele transportatorilor români au parcurs în total o distanță record, de , 1.310.000.000 km, în...
Acum o oră
17:20
SUA a dotat distrugătorul de ultimă generație de 4.600.000.000$ cu rachete hipersonice. Ce arme letale mai are Newsweek.ro
Programul de modernizare a distrugătorului cu rachete ghidate USS Zumwalt (DDG-1000) al Marinei SUA ...
17:10
4 ani, niciun șantier la cele 10 drumuri orbitale promise de PMB. Licitație reluată la Giulești Express Newsweek.ro
La începutul lui 2022, Primăria București în parteneriat cu CNAIR a demarat studiile de fezabilitate...
17:00
Dosar penal: compania Rețele Electrice România vizată după explozia din Rahova Newsweek.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat vineri că a extins urmărirea penală în dosa...
Acum 2 ore
16:50
Orașul din România unde părinții copiilor cu dizabilități primesc 600 de lei de la primărie. Cum procedează? Newsweek.ro
O veste foarte bună pentru părinții copiilor cu dizabilități. Din păcate nu pentru cei din toată țar...
16:50
Turiștii încep să anuleze călătoriile în Groenlanda din cauza declarațiilor lui Donald Trump Newsweek.ro
Turiștii încep să anuleze călătoriile în Groenlanda din cauza declarațiilor lui Donald Trump. Concen...
16:40
Amenzi de aproape şase milioane de lei, date de ANPC după verificări la peste 1.700 de operatori economici Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au găsit, în urma unor contro...
16:20
Viktor Orban acuză Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria și să impună un guvern pro-Kiev Newsweek.ro
Viktor Orban acuză Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria și să impună un guvern p...
16:00
Scandalul de jumătate de 500.000 euro de la clubul sportiv. Falimentari, dar cu salarii de 8.000 euro/ lună Newsweek.ro
CSM Iași 2020, clubul sportiv al Primăriei Iași, este pe cale de a mai da o gaură uriașă în bugetul ...
16:00
Dezvoltatorul plătește dublul avansului unei familii tinere care nu și-a primit apartamentul la timp Newsweek.ro
Un dezvoltator imobiliar a trebuit să dezlege baierele pungii pentru că nu și-a îndeplinit promisiun...
16:00
Procurorul șef al Iranului respinge afirmațiile lui Trump despre scutirea a 800 de prizonieri de la execuție Newsweek.ro
Procurorul-șef al Iranului a numit vineri afirmațiile repetate ale președintelui american Donald Tru...
Acum 4 ore
15:50
Guvernul vrea ca amenzile auto neplătite să se transforme în amenzi penale. O aberație, explică specialiștii Newsweek.ro
Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect pentru ca amenzile contravenționale, inclusiv cele...
15:40
Ilie Bolojan spune că pensiile speciale vor costa România 220.000.000 de euro. Decizia este în mâna CCR Newsweek.ro
Ilie Bolojan avertizează că pensiile speciale vor costa România 220 de milioane de euro, iar soarta ...
15:30
Ciprian Ciucu reacționează la atacurile lui Băluță: „E direct responsabil de situația bugetului Capitalei” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, spune că primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță „este direct...
15:20
Bulgaria ia rachete de coastă NSM din SUA de 205.000.000$. România are deja. Apărarea Mării Negre, betonată Newsweek.ro
După luni de întârzieri, responsabilii de la Sofia au aprobat un proiect cheie de investiții pentru ...
15:00
Probleme mari în domeniul turismului. 125 de hoteluri din două țări sunt afectate. Urmează disponibilizări Newsweek.ro
Un mare lanț hotelier este în insolvență. 125 de hoteluri din Germania și Austria sunt afectate. Mom...
14:50
Explozia din Rahova. Distribuitorul de energie electrică şi un angajat al companiei de gaze, urmăriți penal Newsweek.ro
Explozia din Rahova. Distribuitorul de energie electrică şi un angajat al companiei de gaze sunt urm...
14:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă mai vrea cineva funcția de premier: „Doar în media apar speculații” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că nu a constatat vreo apet...
14:20
Bolojan a anunțat când va elimina ieșirea anticipată la pensie și când va crește vârsta de pensionare Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, din nou, că nu mai vrea pensionare anticipată în România. Bolojan ...
14:10
Cei doi minori implicați în crima din Timiș au fost arestați preventiv Newsweek.ro
Cei doi minori implicați în crima din județul Timiș au fost arestați preventiv, a anunțat vineri Par...
Acum 6 ore
13:50
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare Newsweek.ro
O decizie extrem de importantă a fost luată de o instanță de judecată. Pe baza acesteia, Casei de Pe...
13:40
Escrocherie cu euro falși. Trei persoane, reținute după ce au plătit cu bancnote contrafăcute la magazine Newsweek.ro
Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce ar fi plasat bancnote de 50 de euro false la...
13:40
Cei 10 lideri „măturați” de George Simion din AUR - de la Georgescu, Șoșoacă, Târziu și Becali. Urmează Lulea? Newsweek.ro
Scandalurile se țin lanță de Geroge Simion, după ultima ispravă legată de episodul tăierii „tortului...
13:30
Companie aeriană în colaps. E în parg de faliment și anunță restructurări. Cum a ajuns aici? Newsweek.ro
O cunoscută companie aeriană este aproape de faliment. În lupta sa pentru supraviețuire a redus dras...
13:20
O persoană ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea. Pompierii, în misiune Newsweek.ro
Pompierii caută, vineri, o persoană care ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră, de pe podul rut...
13:00
Un avion de spionaj al SUA de 400.000.000$ a zburat în Marea Neagră lângă Soci unde Putin are vila de vară Newsweek.ro
Un avion P-8A Poseidon al Marinei SUA a efectuat o misiune extinsă de supraveghere deasupra Mării Ne...
12:50
O eroare incredibilă a dus la căderea Imperiului Roman. „I-a otrăvit puțin câte puțin în fiecare zi” Newsweek.ro
În marile orașe ale Romei antice, apeductele furnizau apă vitală fântânilor, băilor și locuințelor. ...
12:30
UE reafirmă sprijinul pentru Danemarca şi Groenlanda şi consolidează cooperarea cu SUA Newsweek.ro
Uniunea Europeană şi Statele Unite rămân parteneri strategici şi aliaţi, legaţi de valori comune şi ...
12:20
Ce spune Nicușor Dan despre posibilitatea Unirii cu Moldova? Maia Sandu ar vota „pentru” Newsweek.ro
Nicușor Dan a oferit o primă reacție după ce Maia Sandu a spus că ar vota în favoarea Unirii Românie...
12:10
Tenis: Turneul Australian Open injectează 600 de milioane de dolari australieni în economia locală Newsweek.ro
Openul Australiei, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, care îşi desfăşoară în prezent edi...
12:00
Caz incredibil, la MAE. O angajată a făcut 15 ani plăți ilegale de salarii pentru sine și alte două persoane Newsweek.ro
O fostă angajată la Direcția Salarizare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este acuzat...
Acum 8 ore
11:40
FOTO România nu are grijă de istorie. Clădiri direct legate de Unirea Principatelor, degradate sau abandonate Newsweek.ro
Puținele clădiri direct legate de Unirea Principatelor Române de la 1859 rămase în „Orașul Unirii”, ...
11:30
Putin ia în bășcălie Consiliul Păcii al lui Trump: Donăm 1.000.000.000$ din activele rusești înghețate în SUA Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat posibilitatea donării a 1 miliard de dolari către „Consil...
11:20
În România, ar putea începe producția de cauciucuri din scoarță de mesteacăn. Nokian testează conceptul Betula Newsweek.ro
Nokian, unul dintre cei mai cunoscuți producători de cauciucuri, care, în 2024, a deschis în România...
11:10
63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Ce pensie trebuie să ai pentru medicamente gratis? Newsweek.ro
Newsweek vă prezintă lista celor 63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Vă spun...
11:00
Când poți depăși pe dreapta pe autostradă? Ce reguli se aplică și când costă excesul de viteză 100 €? Newsweek.ro
Când poți depăși pe dreapta pe autostradă în Germania? Dacă nu ești atent poți lua amendă 100 de eur...
10:40
Gigantul tehnologic plănuiește să concedieze mii de angajați săptămâna viitoare. Are legătură cu AI Newsweek.ro
Amazon plănuiește o a doua rundă de concedieri săptămâna viitoare, ca parte a obiectivului său mai l...
10:40
Escrocherie pe telefon imposibil de detectat. Troieni concepuți să acceseze reclame de pe browsere ascunse Newsweek.ro
Un nou malware pentru Android folosește inteligența artificială pentru a da click pe reclame fără ca...
10:30
Cine a fost amanta lui Alexandru Ioan Cuza? I-a făcut doi copii, l-a părăsit când domnitorul s-a îmbolnăvit Newsweek.ro
În plan politic, Alexandru Ioan Cuza și-a îndeplinit misiunea pentru care fusese învestit, însă viaț...
10:20
O companie de transport aerian se închide. 145 de angaajați sunt concediați. Care e motivul? Newsweek.ro
O companie de transport aerian se închide și lasă fără loc de muncă 145 de angajați. Acest faliment ...
10:10
Cum poți să citești mesajele pe WhatsApp chiar dacă au fost șterse. Funcția pe mobil care trebuie activată Newsweek.ro
Este posibil să recuperați și să citiți mesajele text WhatsApp șterse folosind o funcție de securita...
10:00
Operațiune fără precedent în Marea Mediterană. Franța a reținut petrolierul Grinch din flota fantomă a Rusiei Newsweek.ro
Franța a reținut, pe 22 ianuarie, un petrolier care călătorea din Rusia, suspectat că face parte din...
Acum 12 ore
09:40
Nicușor Dan susține o schimbare importantă la pensie. „Crește vârsta de pensionare”. PSD nu e de acord ideea Newsweek.ro
O schimbare foarte importantă la pensii se discută în aceste zile. Prmierul Bolojan și PSD plus mini...
09:40
Trump îndreaptă tunurile spre Iran. O „armadă” navală americană se îndreaptă spre Golful Persic Newsweek.ro
Președintele SUA Donald Trump a declarat că o „armadă” navală americană se îndreaptă spre Golful Per...
09:20
Război în Ucraina: Kremlinul anunță o întâlnire trilaterală de securitate SUA-Rusia-Ucraina în Emiratele Arabe Newsweek.ro
Kremlinul a anunțat organizarea unei reuniuni trilaterale pe teme de securitate cu reprezentanți ai ...
09:00
Bulgaria și Ungaria s-au alăturat lui Trump în Consiliul pentru Pace. România a refuzat Newsweek.ro
Bulgaria și Ungaria au devenit membrii ai Consiliului pentru Pace, recent înființat de președintele ...
09:00
Trump, la cuțite cu premierul canadian Mark Carney. Invitația Canadei în „Consiliul pentru Pace”, anulată Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că îi retrage invitația premierului canadian Mark Carne...
08:30
Președintele Nicuşor Dan recunoaşte: Coaliţia stă mai rău decât acum şase luni. Ce urmează pentru Guvern? Newsweek.ro
Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuş...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.