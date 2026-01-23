Ajutor de cazare și masă pentru elevii interni de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați
Basilica.ro, 23 ianuarie 2026 19:20
Arhiepiscopia Dunării de Jos oferă, pe perioada anului școlar în curs, un ajutor pentru masă și cazare, pentru elevii interni ai Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei” din Galați. Este vorba despre 50 de elevi de la Secțiile Pastorală și Patrimoniu, care, în perioada septembrie-decembrie 2025 au primit ajutoare în valoare de 52.000 de lei, prin…
Românii din Ucraina au fost susținuți prin zeci de tone de ajutoare umanitare oferite de Episcopia Basarabiei de Sud # Basilica.ro
Episcopia Basarabiei de Sud a sprijinit românii din Ucraina afectați de război prin trimiterea a zeci de tone de ajutoare umanitare, în cadrul unei ample campanii social-filantropice, potrivit raportului de activitate pe anul 2025. Prin implicarea directă a preoților din Protopopiatul Ismail, au fost acordate ajutoare umanitare celor două parohii românești din cuprinsul protoieriei: Parohia…
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, l-a cinstit joi pe Sfântul Apostol Timotei, ocrotitorul său, la Catedrala Veche din Arad. La Sfânta Litrughie au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile lui Dumnezeu pentru Arhiepiscopul Aradului. La finalul slujbei, Părintele Tiberiu Ardelean, consilier cultural, a adresat un cuvânt de felicitare în numele clericilor și enoriașilor.…
Sfântul Grigorie Teologul va fi cinstit duminică la hramul Bisericii Popa Chițu din București, prilej cu care credincioșii sunt invitați să participe la un program liturgic special. Programul liturgic al hramului va începe sâmbătă seară, de la ora 17:30, cu Vecernia unită cu Litia, urmată de Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul. Duminică, în ziua de…
Peste 63.000 de persoane au beneficiat de serviciile sociale ale Arhiepiscopiei Tomisului # Basilica.ro
Peste 63.000 de persoane au beneficiat, în 2025, de serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Tomisului, potrivit bilanțului prezentat în cadrul ședinței anuale a Adunării Eparhiale, potrivit Trinitas TV. În cadrul Arhiepiscopiei funcționează 32 de centre și așezăminte care oferă susținere persoanelor aflate în dificultate. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a evidențiat faptul că anul 2025…
Episcopia Basarabiei de Sud, în creștere: Mai multe botezuri decât înmormântări și o prezență tot mai activă a tinerilor # Basilica.ro
Episcopia Basarabiei de Sud a înregistrat, pe parcursul anului 2025, o evoluție pastorală vizibilă și o implicare mai activă a tinerilor în viața eparhiei. Datele din raportul de activitate al eparhiei indică o evoluție îmbucurătoare: au fost săvârșite 889 de botezuri, 350 de cununii și 870 de înmormântări, iar numărul celor care au intrat în…
Oltenia de sub Munte: Vor fi inaugurate trasee turistice prin satele din județul Vâlcea # Basilica.ro
Asociația Kogayon a demarat în luna ianuarie un proiect amplu de facilitare a accesului turiștilor către valorile naturale și culturale din zona de nord a județului Vâlcea. Proiectul este intitulat „Oltenia de sub Munte”. Inițiativa include crearea unei rețele de trasee turistice care să lege satele tradiționale de mănăstirile și siturile geologice din regiune, totul…
Slujire și solidaritate: Adunarea Generală a Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți # Basilica.ro
Sala de Conferințe a Hotelului VisPas din Bălți, Republica Moldova, a găzduit, joi, Adunarea Generală Anuală a Societății Femeilor Ortodoxe (SFO) din cadrul Episcopiei de Bălți. La întâlnire au participat membrele SFO, alături de invitați care, pe parcursul anului 2025, au sprijinit activitățile sociale, culturale și filantropice desfășurate de organizație. Ședința a debutat cu un…
Mai multe descoperiri arheologice și cercetări realizate recent aduc lumină suplimentară în ceea ce privește istoria precreștină, geografia Locurilor Sfinte și răspândirea creștinismului. Prezentăm cinci dintre cele mai relevante între cele selectate recent de National Geographic. Mormântul Domnului în primele secole creștine Începând din 2022, specialiștii de la Universitatea Sapienza din Roma fac săpături arheologice…
Voluntarii ASCOR Arad s-au reunit joi, în incinta Centrului Pastoral „Sfântul Ierarh Nicolae” – Bujac pentru ședința de bilanț și viziune. Prima parte a întâlnirii a fost consacrată retrospectivei anului 2025, un an de referință pentru ASCOR Arad. Prin urmare, a avut loc o creștere semnificativă atât din punct de vedere numeric, cât și duhovnicesc…
PS Andrei a oficiat slujba înmormântării pentru monahia Steliana de la Mănăstirea Moglănești # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat, marți, slujba înmormântării pentru monahia Steliana, de la Mănăstirea Moglănești, Toplița. Mai întâi, PS Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, la care răspunsurile au fost oferite obștea de maici a Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, sub îndrumarea…
Academicianul Păun Ion Otiman a fost distins cu un Ordin eparhial de Mitropolitul Ioan al Banatului # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a conferit recent Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” academicianului Păun Ion Otiman. Distincția a fost acordată pentru îndelungata și rodnica activitate academică și pentru implicarea constantă în viața eparhială, ca membru titular și, ulterior, onorific al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei. Mulțumiri și evocări…
Un nou început: Peste 500 de persoane private de libertate au participat la activități catehetice în Bacău # Basilica.ro
Penitenciarul Bacău a găzduit un proiect catehetic prin care peste 500 de persoane private de libertate au fost implicate în activități spirituale și educaționale, menite să sprijine asumarea faptelor și redescoperirea speranței unui nou început. Programul catehetic „Dă-mi faptele tale!” s-a desfășurat în perioada 14 noiembrie 2025-10 ianuarie 2026 și a fost organizat de către…
Sute de copii și vârstnici au fost sprijiniți în anul 2025 prin activitatea filantropică a Arhiepiscopiei Târgoviștei # Basilica.ro
Arhiepiscopia Târgoviștei a derulat, pe parcursul anului 2025, o amplă activitate social-filantropică. Acțiunile de sprijin social au fost realizate prin Asociația Centrul Diaconal „Casa Creștină” și au vizat, în mod concret, sprijinirea copiilor, vârstnicilor și familiilor aflate în dificultate. În perioada pregătitoare Sfintelor Paști, au fost distribuite 619 pachete cu alimente către familii și persoane…
Comunitatea românească din Birmingham a ajutat 15 familii vulnerabile din Republica Moldova # Basilica.ro
Comunitatea românească din Birmingham a ajutat, la începutul acestui an, 15 familii vulnerabile din Republica Moldova, care aveau nevoie urgentă de ajutor. Potrivit Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin implicarea Parohiei Ortodoxe Române din Birmingham, a Asociației „Români Uniți din Anglia” și a numeroși credincioși, în perioada 20 decembrie 2025 – 5 ianuarie…
Centenară dâmbovițeană omagiată de comunitatea locală: Arhiepiscopia Târgoviștei i-a acordat un sprijin financiar # Basilica.ro
Doamna Silvia Năstase, credincioasă a Parohiei Răcari I din județul Dâmbovița, a fost omagiată de comunitatea locală săptămâna trecută, cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani. Părintele Paroh Ionuț Nica și primarul Marius Caravețeanu au vizitat-o cu daruri din partea parohiei și primăriei, la care s-a adăugat un sprijin financiar transmis de Înaltpreasfințitul…
Arhiepiscopia Greacă a Americii a distribuit pe site-ul propriu două ghiduri de prevenire a traficului de persoane realizate de guvernul SUA: o versiune este destinată liderilor religioși (preoți parohi, președinți de comitete parohiale și alții asemenea), iar cealaltă lucrătorilor cu tineretul din aceste comunități. Documentele includ sfaturi practice pentru identificarea posibilelor victime, studii de caz,…
Clerici și specialiști avertizează: consumul de droguri a devenit o criză socială și spirituală în România # Basilica.ro
Consumul de stupefiante este în creștere la nivelul Uniunii Europene, iar diversificarea substanțelor îngreunează intervenția autorităților sanitare, arată un raport al Agenției Uniunii Europene pentru Droguri. Astfel, specialiștii antidrog, dar și clerici intensifică activitățile de prevenire și conștientizare desfășurate în mediul școlar, familial și comunitar, pentru a limita impactul fenomenului asupra tinerilor și societății. Statistici…
Românce în istorie: Ecaterina Conachi, femeia care a făcut posibilă Unirea Principatelor # Basilica.ro
În 1859, Ecaterina (Cocuţa) Conachi, o femeie căsătorită și cu copii a avut un rol important în Unirea Moldovei cu Țara Românească. Unirea nu se putea realiza în contextul geopolitic al epocii decât prin alegerea aceluiași domnitor în ambele principate, iar alegerea domnitorului se făcea de câte un Divan ad-hoc, adică un comitet de reprezentanți…
Aspazia Oțel Petrescu a trecut la cele veșnice în urmă cu opt ani, în data de 23 ianuarie 2018. A fost una dintre mărturisitoarele Ortodoxiei în timpul regimului comunist. S-a născut în data de 9 decembrie 1923 la Cotul Ostriței, în Bucovina de Nord. În perioada 1944-1948 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie…
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Unirea Principatelor Române – temelie a statului modern ROMÂNIA Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj, cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor, eveniment care se va aniversa sâmbătă, 24 ianuarie. Citește mai mult. Îmbrățișează un…
Sf. Sfințit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic # Basilica.ro
Calendar Ortodox 23 ianuarie Sf. Clement și Agatanghel Sfântul Clement era din Ancira Galatiei (astăzi Ankara, în Turcia) şi s-a născut din tată păgân şi din mamă creştină, Sofia cu numele, către anul 258. Încă de la vârsta de 12 ani, după moartea părinţilor săi, s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu, iar pentru viaţa lui înţeleaptă…
CFR Călători va marca Ziua Unirii Principatelor printr-o garnitură specială, care va face legătura între București și Iași și care va purta numele de „Trenul Unirii”. Trenul InterCity 561 va pleca din Gara de Nord București la ora 06:45, având în frunte o locomotivă vopsită în culorile drapelului național. Pentru a sublinia importanța evenimentului, trenul…
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj, cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor, eveniment care se va aniversa sâmbătă, 24 ianuarie. „Unirea Principatelor Române, Moldova și Țara Românească, de la 24 ianuarie 1859, a însemnat încununarea unui întreg proces de cultivare a unității naționale a românilor,…
Dobrogea a intrat oficial în cursa pentru titlul de Regiune gastronomică a Europei în anul 2029, distincție acordată de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT). Potrivit managerului Organizației de Management al Destinației Turistice – Municipiul Tulcea (OMD), Alexandru Filip, taxa de înscriere în competiția europeană a fost achitată luna trecută, astfel că…
România participă în perioada 22 ianuarie – 3 februarie la cea de-a 57-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Cairo. Evenimentul marchează 120 de ani de relații diplomatice între România și Republica Arabă Egipt. Standul României a fost vizitat miercuri de premierul egiptean Moustafa Kamal Madbouly. Prim-ministrul Egiptului a fost primit de Demeter…
Îmbrățișează un bunic: Asociația Filantropia Huși a lansat o campanie pentru sprijinirea vârstnicilor vulnerabili # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat miercuri campania socială „Îmbrățișează un bunic”. Acțiunea este menită să mobilizeze comunitatea în sprijinul persoanelor vârstnice aflate în dificultate din județul Vaslui. Demersul vine ca răspuns la realitățile identificate de programele sociale derulate anterior de asociație. Astfel, a fost semnalat un număr semnificativ de seniori care se confruntă cu…
Adunare Eparhială la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025 # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat joi, în Ședința Anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, raportul general al activităților din eparhie în anul 2025. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei. Părintele Patriarh Daniel a prezentat în…
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie în parohia românească Baden, Elveția, cu ocazia hramului acestui lăcaș de cult, închinat Sfântului Atanasie cel Mare. Alături de IPS Iosif au slujit părintele paroh,- Adrian Anca, părintele Sebastian Arun de la parohia românească din Winterthur, precum și doi diaconi. Cu acest…
Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-au întrunit joi, 22 ianuarie 2026, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București. Întâlnirea a fost precedată de oficierea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala „Europa Christiana”. Foto…
Fizicianul Cristian Presură despre definiția științei în viziunea Sf. Grigorie Palama: Cel mai frumos elogiu # Basilica.ro
Fizicianul Cristian Presură a reflectat, pe pagina sa de Facebook, asupra relației dintre știință și credință, pornind de la o definiție a cunoașterii științifice formulată de Sfântul Grigorie Palama: „E cea mai frumoasă definiție a științei pe care o știu și cel mai frumos elogiu care i se poate aduce”. Cercetătorul pornește de la un…
Natura are capacitatea de regenerare: Râul care străbate Baia Mare s-a curățat de influența poluării umane # Basilica.ro
După mai bine de zece ani de la închiderea industriilor poluante din Baia Mare, Râul Săsar dă primele semne de refacere, prin reapariția rațelor sălbatice, egretelor și cormoranilor, relatează Agerpres. Râul a fost, timp de aproape cinci decenii, unul dintre cele mai poluate cursuri de apă din Maramureș, fiind afectat de deversări cu metale grele…
Secția de etnografie a Muzeului Olteniei vernisează, vineri, expoziția fotodocumentară „Fântânile Olteniei. Arhivă și contemporaneitate”. Proiectul urmărește evidențierea rolului complex și a memoriei fântânilor cu cumpănă, cu roată, din lemn sau piatră, din regiune. De asemenea, sunt puse în prim-plan modurile în care acestea au fost utilizate și sunt încă folosite. Potrivit Muzeului Olteniei, expoziția…
Masteranzii Facultății de Teologie din București organizează evenimente cultural-duhovnicești cu invitați de renume # Basilica.ro
Studenții de la programul de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București organizează în lunile următoare mai multe manifestări cu specific cultural, duhovnicesc, dar și caritabil. Este vorba despre o serie de evenimente dedicate mărturisirii credinței, filantropiei și vindecării sufletești prin muzică. „Acest program de studiu urmărește formarea unor…
Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025 (Text integral) # Basilica.ro
Joi, la Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășurată la Palatul Patriarhiei, a fost prezentat Raportul general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025, an dedicat Centenarului Patriarhiei Române. Text integral: Centenarul Patriarhiei Române și proclamarea de noi sfinți români Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2025 Anul 2025 a reprezentat un prag istoric…
Care sunt semnele că un membru al unei comunități religioase ar putea fi o victimă a traficului de persoane # Basilica.ro
Traficul de persoane este un flagel care afectează zeci de mii de persoane la nivel mondial, iar victimele pot proveni din orice categorie socială, indiferent de vârstă, etnie sau statut economic. În România, raportul pe 2024 Agenției Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a arătat că numărul victimelor a crescut în comparație cu ultimii cinci…
O lume în prag de uitare: Conferință despre moștenirea siro-aramaică a creștinismului, la Academia Română # Basilica.ro
Conferința „O lume în prag de uitare: urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin”, dedicată uneia dintre cele mai vechi și influente tradiții ale creștinismului, va fi susținută joi la Aula Academiei Române. Tema va fi prezentată de dr. Cătălin-Ștefan Popa și propune o incursiune în moștenirea spirituală, culturală și intelectuală a creștinismului de limbă siro-aramaică.…
Mitropolitul Basarabiei a primit vizita Vicepreședintelui Camerei Deputaților din România # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a primit miercuri, la reședința din Chișinău, vizita oficială a unei delegații de la București condusă de Dep. Adrian Felician Cozma, Vicepreședintele Camerei Deputaților a Parlamentului României. Oficialul a fost însoțit de Lavinia Felicia Năstase și de Claudiu-Ion Chelcea, Secretar I al Ambasadei României în Republica Moldova. Arhid. Iurie Saganovschi, secretar…
Când începe Postul Paștelui 2026: Praznicul Învierii Domnului va fi anul acesta în data de 12 aprilie # Basilica.ro
În aproximativ o lună, în data de 23 februarie, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui, numit și Postul Mare. Praznicul Învierii Domnului va fi anul acesta în data de 12 aprilie. La data de 1 februarie începe perioada liturgică a Triodului, care cuprinde trei săptămâni pregătitoare pentru Postul Mare, urmate de cele șase săptămâni de…
De Ziua Culturii Naționale, Radio România a lansat noua platformă eteatru.ro, cea mai mare colecție de teatru radiofonic în sistem de streaming online din România. Noua platformă oferă o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic. Pot fi ascultate atât spectacole clasice și montări legendare – în care…
Sf. Maxim Mărturisitorul, vindecătorul bolnavilor: IPS Calinic a slujit la paraclisul unui spital din Pitești # Basilica.ro
În ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului, a evidențiat rolul acestui mare sfânt al Bisericii ca rugător și ocrotitor al celor bolnavi și aflați în suferință. Înaltpreasfinția Sa a slujit miercuri la paraclisul Spitalului de Recuperare „Sfântul Nicolae” din Pitești, cu ocazia sărbătoririi celui de al doilea…
Arhiepiscopul Aradului, Episcopul Spaniei și Portugaliei, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Arhiereul vicar al Maramureșului și Sătmarului își cinstesc ocrotitorul joi, când Biserica îl pomenește pe Sf. Ap. Timotei. Sfântul a fost ucenicul Sf. Ap. Pavel, iar numele lui este menționat în mai multe epistole pauline. Arhiepiscopul Timotei al Aradului Înaltpreasfințitul Părinte Timotei s-a…
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel despre legalitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor de Personal din cadrul Bisericii Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul întâlnirii reprezentanților eparhiilor responsabili de managementul…
Calendar Ortodox, 22 ianuarie Sf. Ap. Timotei Originar din orașul Listra din Licaonia (Asia Mică), Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol îl numește în nenumărat rânduri „fiul său”, alteori „fratele său”. În Epistola către Corinteni scrie: „…Pentru aceea chiar am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit…
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit, sâmbătă, Sfânta Liturghie la Paraclisul Reședinței Eparhiale Kretzulescu din Târgoviște, cu ocazia hramului lăcașului de cult, Sfântul Antonie cel Mare. La Sfânta Liturghie au participat clerici, precum și numeroși credincioși. În cadrul slujbei, diaconul Alexandru Arzoiu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei…
Prescripție culturală pentru sănătate: O nouă formă de terapie pentru pacienții din Cluj-Napoca unește medicina și cultura # Basilica.ro
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a lansat marți proiectul pilot „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”. Inițiativa este unică în România și vizează îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților prin activități cu caracter cultural. Sănătate și cultură Sebastian Armean, medicul șef al Ambulatoriul Integrat și inițiatorul proiectului, a subliniat obiectivele și activitățile programului.…
Marian Popescu, Consulul General al României la Roma, s-a întâlnit luni cu studenții Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din București. Scopul întâlnirii a fost prezentarea rolului și a misiunii instituției consulare. Consulul general a subliniat că instituția pe care o coordonează exercită o paletă vastă de atribuții, iar…
Un preot din Buzău are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, care nu-și poate mișca picioarele # Basilica.ro
Părintele Ștefan Tănasă are nevoie de sprijin pentru recuperarea fiului său de 17 ani, afectat un traumatism la coloană și, în ciuda operației, nu-și poate mișca picioarele, scrie Reporter Buzoian. Tânărul Ciprian Tănasă a fost salvat anul trecut, după ce a alunecat a căzut într-o prăpastie pe traseul spre Vârful Omu. Părinții l-au lăsat să…
