Ce se va întmpla la Autostrada Militari. Anunț de la Primăria Sectorului 6

Instabilitatea geopolitică, Groenlanda, tarifele vamale, efectul Trump, incertitudinile legate de datoriile SUA, Europei și Japoniei, precum și perspectivele AI, fac piețele nervoase și determină creșterea prețului aurului și argintului. Într-o singură sesiune marți, indicele S&P 500 a șters toate câștigurile din acest an, pentru a reveni ușor în zona verde miercuri și joi, după discursul lui Trump și știrile ulterioare venite de la Davos privind potențialul acord-cadru legat de Groenlanda. Spre deosebire de bursa americană, aurul a crescut cu aproape 15% de la începutul anului, atingând noi maxime istorice, dar adevăratul câștigător pare să fie argintul, care a câștigat peste 38% în aceeași perioadă. Aceste mișcări nu sunt determinate doar de instabilitatea globală, ci și de unele schimbări structurale.