O bucată de România, descoperită la Capătul Lumii. Experiența emoționantă a unui grup de turiști români în Melbourne, Australia
Adevarul.ro, 23 ianuarie 2026 20:45
Răzvan Pascu: ”Biserica românească din Melbourne este un exemplu extraordinar de comunitate unită”
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
20:45
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de persoane, a fost pus în libertate, în timp ce 70 dintre cei 116 răniţi sunt încă internaţi în spital # Adevarul.ro
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion 40 de persoane au murit, iar alte 116 au fost rănite, a fost pus în libertate.
20:45
O bucată de România, descoperită la Capătul Lumii. Experiența emoționantă a unui grup de turiști români în Melbourne, Australia # Adevarul.ro
Răzvan Pascu: ”Biserica românească din Melbourne este un exemplu extraordinar de comunitate unită”
Acum o oră
20:30
Șefa Băncii Centrale Europene, reacție explozivă la Davos: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze # Adevarul.ro
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE) Christine Lagarde, a transmis un mesaj surprinzător la Forumul Economic Mondial de la Davos: insultele și criticile venite din partea oficialilor americani au fost, de fapt, un semnal de trezire pentru Europa.
20:30
Are România un miliard de dolari ca să facă parte din Consiliul de Pace al lui Trump? Răspunsul premierului Ilie Bolojan # Adevarul.ro
România trebuie să analizeze împreună cu țările europene, ceea ce s-a și convenit între liderii europeni, vizavi de a participa Consiliul de Pace al lui Donald Trump, a declarat vineri seara, la Digi 24, premierul Ilie Bolojan.
20:15
Viktor Orban, ironizat de un ministru ucrainean: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă îi donați toate organele” # Adevarul.ro
Ministrul ucrainean de Externe a reacționat ironic la declarațiile premierului Viktor Orban, care afirma că Ucraina ar putea fi ținută în afara Uniunii Europene timp de un secol.
20:15
Trupul unui înotător rus dispărut în urmă cu aproape o jumătate de an a fost găsit decapitat și fără membre # Adevarul.ro
Trupul înotătorului rus Nikolai Svechnikov, dispărut în timpul cursei transcontinentale de pe Bosfor a fost găsit la aproape cinci luni după dispariție. Cadavrul nu avea cap și nici membre.
Acum 2 ore
20:00
Alimentul pe care celebrul medic Irinel Popescu îl recomandă pentru protejarea ficatului. Alcoolul și zahărul în exces fac mult rău # Adevarul.ro
Un aliment banal, pe care îl avem în bucătărie, poate avea efecte neașteptate asupra sănătății ficatului. Potrivit profesorului Irinel Popescu, renumit chirurg, consumul regulat al acestui aliment poate sprijini regenerarea ficatului și poate reduce impactul substanțelor toxice.
19:45
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina # Adevarul.ro
După o carieră politică marcată de scandaluri și procese, un fost parlamentar face o „reconversie profesională” spectaculoasă şi devine preot la o mănăstire cu o istorie bogată în patrimoniul spiritual al zonei.
19:30
„Dă-ți pantalonii jos, acum!”. Momentul șocant în care un consilier local bate și umilește un elev în curtea unei școli din județul Galați # Adevarul.ro
Un consilier local din comuna Țepu, județul Galați, a fost reținut după ce a agresat fizic un adolescent pe terenul de sport al unei școli, incidentul fiind surprins în imagini care au apărut în spațiul public
19:30
Un elev ar fi consumat droguri în toaleta unui liceu din Capitală. Tânărul a fost găsit inconștient # Adevarul.ro
Un minor în vârstă de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri seară, în toaleta Colegiului German „Goethe” din Capitală. Elevul ar fi consumat droguri la baie, după ore, potrivit unor surse neoficiale.
Acum 4 ore
19:00
Un român a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri informatice comise cu ransomware-ul „Umbrella”, care au vizat firme și comunități din mai multe țări europene.
19:00
Noua lege a cetăţeniei adoptată de Ucraina scoate România de pe lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie, dar MAE susține că românii ucraineni nu vor fi afectați.
18:45
Zahărul după masă crește riscul de Alzheimer: cum creșterile bruște ale glicemiei pun creierul în pericol # Adevarul.ro
Un nou studiu arată că persoanele care înregistrează creșteri bruște ale glicemiei în primele două ore după masă au un risc cu 69% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer. Cercetarea evidențiază legătura dintre diabet, modul în care organismul gestionează zahărul și apariția demenței.
18:45
O clădire‑simbol a Bucureștiului, monument istoric, scoasă la vânzare. Un milionar român, printre cei interesați # Adevarul.ro
Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din centrul Capitalei a fost scosasî oficial la vânzare. Monumentul, situat în Piața Universității și achiziționat în 2019 de familia Dayan din Israel, atrage deja interesul mai multor investitori.
18:15
Doi copii, de 4 și 5 ani, au căzut în râul Someș, în timp ce se aflau la derdeluș. Unul dintre ei e de negăsit. Mobilizare impresionantă # Adevarul.ro
E alertă în municipiul Gherla, inde un copil a fost dat dispărut în apele râului Someș. Autoritățile au declanșat o intervenție de amploare, iar zona este împânzită de echipaje de salvare.
18:15
Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi au început. Zelenski va fi permanent în legătură cu echipa ucraineană # Adevarul.ro
Rusia a confirmat că va purta discuţii „pe teme de securitate” cu SUA şi Ucraina, vineri, la Abu Dhabi, dar a avertizat că o pace durabilă nu va fi posibilă până nu vor fi rezolvate problemele teritoriale.
18:15
Vrei rezultate perfecte în bucătărie? Top 7 mixere 2026 de pe eMAG și cel mai popular model, plus modele exclusive pentru pasionați # Adevarul.ro
Vrei rezultate perfecte în bucătărie? Află cele mai bune mixere 2026 de pe eMAG: top 7 modele, cel mai popular aparat și modele exclusive pentru pasionații de gătit.
18:15
Cel mai lung tunel submarin din lume, unde 34 de muncitori și-au pierdut viața: construcția a durat 15 ani și a costat miliarde de euro # Adevarul.ro
Cel mai lung tunel subacvatic din lume traversează Japonia, unind insulele Honshu și Hokkaido. A costat aproximativ 5,85 miliarde de euro, a fost construit în 15 ani, iar 34 de muncitori și-au pierdut viața în timpul lucrărilor.
18:15
Panica a cuprins locatarii unui bloc din Slobozia, vineri după-amiază, după ce într-un apartament a izbucnit un incendiu.
18:00
Un videoclip care prezintă un conflict între un preot și un jandarm, generat cu AI, a ajuns viral în mediul online. Anunţul MAI # Adevarul.ro
MAI semnalează distribuirea masivă în mediul online a unui videoclip generat cu ajutorul AI, care arată un fals conflict între un preot și un jandarm, într-o biserică.
17:45
Andra, în lacrimi, în emisiunea „La Măruță”: „Se termină un capitol frumos, ați fost alături de familia noatră în momente importante din viață” # Adevarul.ro
Invitată vineri, 23 ianuarie, în emisiunea La Măruță pentru a vorbi despre noul sezon Românii au talent, Andra a trăit un moment încărcat de emoție și a izbucnit în lacrimi.
17:45
Donald Trump „a întrecut măsura”. Veteranii din NATO aşteaptă scuze. „A evitat serviciul militar de 5 ori” # Adevarul.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump despre rolul aliaților NATO în Afganistan au provocat reacții puternice în Europa, stârnind un val de răspunsuri din partea veteranilor și liderilor politici, care amintesc sacrificiile făcute alături de trupele americane.
17:45
Taxele pe case și apartamente în 2027. Bolojan: Primăriile vor avea un soft pentru valoarea de piață a imobilelor # Adevarul.ro
Din 2027, primăriile și cetățenii vor putea vedea valoarea de piață a imobilelor în fiecare localitate, datorită unui nou soft implementat de Ministerul Finanțelor. Premierul Ilie Bolojan a precizat că, în ciuda acestei schimbări, taxele pe proprietate nu vor crește.
17:30
Multinaționalele vor depune doar o declarație fiscală pe an. Codul de procedură fiscală va fi modificat # Adevarul.ro
România transpune în legislația națională Directiva DAC9, care stabilește reguli actualizate privind cooperarea dintre autoritățile fiscale din statele membre, în special în contextul economiei digitale și al aplicării impozitului minim global pentru marile grupuri de companii.
17:30
Meloni: Nu-l considerați pe Trump „nebun sau imprevizibil”. Premierul italian avertizează că lupta împotriva lui ar fi o greșeală pentru Europa # Adevarul.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a încercat să tempereze tensiunile dintre Uniunea Europeană și președintele american Donald Trump, potrivit unor surse participante la summitul de urgență de la Bruxelles.
17:15
Finalistul Eurovision Ucraina, nevoit să stea în ger: „Nu-mi permit să mă îmbolnăvesc, stau sub două pături și o cuvertură” # Adevarul.ro
Finalistul selecției naționale pentru Eurovision 2026, Khayat, este nevoit să stea în frig din cauza penelelor de curent, dar nu renunță la pregătiri și se adaptează la condițiile dificile impuse de atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Acum 6 ore
17:00
Nicușor Dan, anunţ „foarte ferm” despre pensiile militare: „Vreau să insist pe chestiunea asta tocmai pentru a nu păţi cum am păţit în sistemul de justiţie” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat că vrea să evite situația din sistemul de justiție, unde incertitudinea a determinat un val de pensionări anticipate şi a făcut precizări privind despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii.
17:00
Chery și noua definiție a valorii auto: de ce confortul și garanția contează mai mult ca oricând pentru șoferii români # Adevarul.ro
Felul în care românii aleg o mașină s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Traficul tot mai aglomerat, costurile în creștere, drumurile zilnice mai lungi și nevoia de predictibilitate au mutat atenția de la performanță pură sau design spectaculos către criterii mult mai pragmatice.
17:00
Trump și Putin ar fi convenit asupra transferului Donbasului către Rusia încă din august 2025 # Adevarul.ro
Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să participe la o rundă de negocieri la Abu Dhabi, axată pe problema teritorială, însă în prezent nu există semnale că Moscova sau Kievul ar fi dispuse să accepte compromisuri, potrivit Reuters, care citează surse oficiale și apropiate procesului de negociere.
16:30
Neculai Soceanu, fostului primar al comunei Roşiori din județul Brăila, a murit vineri, 23 ianuarie, într-un incendiu violent, izbucnit în cursul dimineții la casa sa din aceeași localitate
16:30
Posesorul unui Ferrari de 38,5 milioane de dolari și-a dezvăluit identitatea: „Este vârful muntelui, ultima piatră infinită a colecției” # Adevarul.ro
Un Ferrari 250 GTO din 1962, vândut pentru 38,5 milioane de dolari, a stabilit un nou record pentru o licitație Mecum și a intrat în colecția celebrului David Lee, unul dintre cei mai importanți colecționari de Ferrari din lume.
16:15
Ce schimbări sunt propuse în structura anului şcolar 2026–2027. Ministerul Educaţiei a pus proiectul în consultare publică # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul structurii anului şcolar 2026–2027, care prevede schimbări privind organizarea cursurilor şi a vacanţelor, inclusiv reducerea opţiunilor pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare.
16:15
Tribunal pentru Putin: Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe liderul rus în fața justiției # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a făcut un pas fără precedent: a alocat 10 milioane de euro pentru tribunalul special care va investiga rolul lui Vladimir Putin și al conducerii Rusiei în crimele de război și agresiune împotriva Ucrainei.
16:00
România a rămas fără reprezentante pe tabloul principal la Australian Open. Gabriela Ruse, eliminată în turul 3, după Jaqueline Cristian și Cîrstea # Adevarul.ro
Gabriela Ruse a avut un parcurs solid la Australian Open 2026, reușind cea mai bună performanță a sa la turneul de la Melbourne.
16:00
Scene șocante în curtea unui liceu din Costești: un elev de 16 ani a fost bătut cu bestialitate de trei tineri. Doi dintre adolescenți au fost reținuți # Adevarul.ro
Un elev de 16 ani a fost agresat de trei tineri, în curtea liceului din orașul Costești, județul Argeș. Imaginile apărute în spațiul public au dus la intervenția poliției și la reținerea a doi dintre adolescenți.
16:00
Primăria Capitalei ia în discuție majorarea tarifelor de transport public din București, în parte din cauza situației financiare dificile în care se află Societatea de Transport București (STB).
16:00
BMW Group România anunță 5.545 automobile înmatriculate în 2025 (+6.2%). Vorbim despre un nou record pentru performanţa BMW Group România, iar cele 773 de înmatriculări BMW Motorrad reprezintă un nou vârf şi pentru această divizie.
15:45
Danemarca și NATO vor să consolideze securitatea în Arctica, pe fondul crizei legate de Groenlanda # Adevarul.ro
Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat vineri că a convenit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că alianța trebuie să își consolideze securitatea în regiunea Arctică.
15:45
Alertă în municipiul Slatina. Peste 220 de elevi și cadre didactice de la Liceul „N. Titulescu” au fost evacuate din cauza unui miros suspect # Adevarul.ro
Peste 220 de persoane, elevi, profesori și personal auxiliar din cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina, au fost evacuate, vineri după-amiaza, după ce un trecător a sesizat miros de gaze în zona unității de învățământ.
15:30
Gest impresionant în Chicago: un agent de siguranță a purtat pe umeri un copil pe străzile inundate # Adevarul.ro
Imagini emoționante vin din Chicago, unde o conductă de apă s-a spart în partea de nord a orașului, provocând inundații pe mai multe străzi. Temperaturile scăzute au transformat traversarea zonelor afectate într-o adevărată provocare pentru locuitori.
15:30
Anul 2025 va rămâne în istoria recentă a României nu ca un an al reformei, ci ca unul al „mutilării" fundamentului societății: educația.
15:30
Bill Clinton și soția sa Hillary, acuzați de sfidare a Congresului pentru refuzul de a depune mărturie în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Soții Bill şi Hillary Clinton se află în centrul unui nou scandal politic la Washington, după ce au fost acuzaţi oficial de sfidare a Congresului. Aceștia au refuzat să depună mărturie în ancheta privind legăturile lor cu Jeffrey Epstein.
15:15
Adrian Mutu sare în apărarea jucătorilor de la FCSB și îl desființează pe Elias Charalambous. „Pregătire tactică slabă. Să-și asume puțin vina” # Adevarul.ro
Eșecul cu Dinamo Zagreb a lăsat FCSB cu șanse reduse de calificare în play-off și a generat reacții dure din partea antrenorului.
15:15
Întârzierea CCR riscă să blocheze fonduri importante. Bolojan avertizează: „Nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra consecințelor întârzierii unei decizii a Curții Constituționale privind contestația de neconstituționalitate legată de pensiile magistraților.
Acum 8 ore
15:00
Teritoriul din care Rusia vrea ca Ucraina să se retragă pentru încheierea războiului: „E o condiție foarte importantă” # Adevarul.ro
Kremlinul a reiterat vineri cererea ca Kievul să își retragă forțele din regiunea estică Donbas pentru ca războiul să se încheie, demonstrând că nu a renunțat la cererile sale maximaliste înaintea discuțiilor trilaterale cu SUA și Ucraina, care urmează să aibă loc la Abu Dhabi.
15:00
Explozia din Rahova. Operatorul de electricitate și un angajat al companiei de gaze au fost puși sub urmărire penală # Adevarul.ro
Ancheta în cazul exploziei devastatoare a blocului din Rahova se extinde. Procurorii au pus sub urmărire penală operatorul de distribuție a energiei electrice și un angajat al companiei de gaze, sub acuzaţia de neglijențe grave, care ar fi contribuit la producerea tragediei.
15:00
Bolojan, despre eliminarea facilităților pentru hibride: „Cineva trebuie să plătească asfaltul pe care circulă” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că sistemul de impozitare a autovehiculelor trebuie reformat astfel încât să respecte principiul „proporționalității cu poluarea”. Potrivit șefului Executivului, noul model va include reduceri pentru mașinile care nu poluează și penali
15:00
Putin vrea să doneze un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace a lui Trump, dar pune o condiție # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilier al președintelui Donald Trump, privind posibilitatea de a direcționa 1 miliard de dolari către Consiliul Păcii, inițiativă promovată de președintele SUA.
14:45
Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare pentru anumite categorii și dă asigurări că nu mai crește taxele anul acesta # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că în 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite, subliniind că presiunea bugetară va fi preluată inclusiv de aparatul de stat.
14:45
Musk, glume pe seama summitului de pace al lui Trump, la Davos: „O bucată din Groenlanda, una din Venezuela” # Adevarul.ro
Antreprenorul miliardar Elon Musk a glumit despre tensiunile politice iscate de interesul SUA pentru Groenlanda într-un discurs ținut joi dimineață la Forumul Economic Mondial de la Davos. Apariția sa a fost o surpriză după ce de-a lungul anilor a denigrat public evenimentul, relatează Forbes.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.