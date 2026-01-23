Ministerul Energiei cere ca luna viitoare să fie luată decizia finală de investiție în mini-reactoarele de la Doicești
HotNews.ro, 23 ianuarie 2026 20:50
Nuclearelectrica a anunțat, vineri seara, pe BVB, că a primit o solicitare din partea Ministerului Energiei pentru a completa ordinea de zi a ședinței acționarilor din 12 februarie, cu un punct legat de mini-reactoarele de…
Acum 15 minute
21:10
Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, eliberat pentru o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni # HotNews.ro
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat vineri punerea în libertate sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar împreună cu soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu a provocat…
21:10
Bolojan spune că niciun lider din coaliție nu i-a cerut demisia în ședințe: „Scenaritele sunt la ordinea zilei” / Cum explică declarația lui Nicușor Dan despre problemele din coaliție # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Digi24, că nu are „niciun fel de emoție” cu privire la posibilitatea de a fi înlăturat din funcție și că actuala majoritate parlamentară „va fi testată” cu ocazia…
Acum o oră
20:50
Ministerul Energiei cere ca luna viitoare să fie luată decizia finală de investiție în mini-reactoarele de la Doicești # HotNews.ro
Nuclearelectrica a anunțat, vineri seara, pe BVB, că a primit o solicitare din partea Ministerului Energiei pentru a completa ordinea de zi a ședinței acționarilor din 12 februarie, cu un punct legat de mini-reactoarele de…
20:30
Bolojan, întrebat dacă va trimite România trupe în Groenlanda: „Cred că o astfel de ipoteză este exclusă” / „Noi nu putem fi altfel decât un susținător al granițelor” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Digi24, că pentru țara noastră „calea sigură” este să susțină regulile internaționale în relațiile externe, având în vedere „în ce zonă a lumii stăm și ce evenimente istorice…
Acum 2 ore
20:10
Peste 100 de persoane reținute în Kosovo, pe fondul acuzațiilor care au marcat alegerile din decembrie. Criza politică se prelungește # HotNews.ro
Autoritățile kosovare au reținut 109 persoane într-un dosar cu acuzații de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post.…
20:00
Scufundarea navei-amiral Moskva, recunoscută accidental de un tribunal militar rus într-un document șters # HotNews.ro
Un tribunal militar din Moscova a confirmat joi, în mod involar, că rachetele antinavă ucrainene au lovit și au scufundat nava-amiral a Flotei ruse a Mării Negre, crucișătorul Moskva, 20022. în Comunicatul de presă care…
19:40
Procurorii de pe lângă Înalta Curte a Spaniei au clasat ancheta preliminară care îl viza pe Julio Iglesias, spunând că instanța nu are competență în acest caz, deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în străinătate,…
Acum 4 ore
19:20
Anchetă în Franța după decesele a doi sugari care consumaseră formule de lapte praf retrase de pe piață # HotNews.ro
Anchetatorii francezi analizează decesele a doi sugari care consumaseră formule de lapte praf pentru bebeluși, produse care au făcut obiectul unei retrageri preventive de pe piață la începutul acestei luni, a anunțat vineri Ministerul Sănătății…
19:00
Președintele filialei PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră că partidul din care face parte ar fi criticat și dacă iese din actuala coaliție de guvernare, și dacă rămâne, și este de părere că ar trebui „să…
18:30
Să te lupți cu Trump e o idee proastă, le-a spus Meloni pe liderii UE în spatele ușilor închise. Ce i-a sfătuit premierul italian # HotNews.ro
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Europa ar fi cea care are de pierdut într-un conflict cu Statele Unite și a pledat în favoarea președintelui american Donald Trump, într-o întâlnire cu ceilalți lideri din…
18:20
Conflictul Băluță-Ciucu, un nou episod. Replica primarului PSD, care a început atacul, însoțită de o fotografie cu Pinocchio # HotNews.ro
La câteva ore după ce Ciprian Ciucu a spus că Daniel Băluță „este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului”, primarul Sectorului 4 i-a transmis că „și-a făcut un gest reflex din…
18:00
„Oamenii îngheață de frig”. Ucraina avertizează că este aproape de o catastrofă umanitară # HotNews.ro
Ucraina se apropie de o „catastrofă umanitară” după luni întregi de atacuri aeriene rusești asupra sistemelor energetice, iar orice viitor acord de pace trebuie să includă oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice, a declarat șeful celui…
18:00
Unul dintre cele mai mari fonduri de pensii din Europa și-a redus puternic expunerea față de obligațiunile de stat americane # HotNews.ro
Stichting Pensioenfonds ABP, cel mai mare fond de pensii din UE și al doilea cel mai mare din Europa după cel al Norvegiei ca mărime a activelor aflate în portofoliul său, a petrecut o mare…
18:00
Bolojan răspunde atacurilor furibunde ale PSD, care l-a acuzat de „scamatorii cu deficitul”: Vă rog să vă aduceți aminte de 2024 # HotNews.ro
Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, că deficitul bugetar va depăși „foarte probabil 8%” la finalul anului 2025, după ce se vor înregistra și datoriile cu care statul intră în…
17:50
„Legea Mario”: Petiția prin care se cer pedepse pentru crimele comise de minori, după cazul Cenei / Unul dintre suspecți are 13 ani și e liber # HotNews.ro
O petiție care cere răspunderea penală de la vârsta de 10 ani pentru omor a fost semnată de peste 20.000 de persoane. „Legea Mario”, așa cum este denumită petiția, a fost inițiată după ce un…
17:30
Achiziții pe Litoral. Un fost arbitru din fotbalul românesc a cumpărat un hotel cu 150 de camere # HotNews.ro
Hotelul Siret din stațiunea Saturn a fost vândut contra sumei de 3.5 milioane de euro, informează site-ul Economica. Tranzacția a avut loc joi, potrivit Bursei de la București, iar cumpărătorul este Constantin Frățilă, unul dintre…
17:30
Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor, vrea să facă parte din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump / Ce vrea să discute cu președintele SUA # HotNews.ro
Dorin Cioabă vrea ca Organizația Internațională Romani Union (IRU), pe care o conduce, să facă parte din Consiliul pentru Pace pe care Donald Trump l-a creat. Cioabă spune că vrea să discute cu președintele american…
17:30
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate din 2027. Ilie Bolojan oferă exemplul din „aproape toate țările europene” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România s-a angajat în PNRR că „va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață”, precizând că la Ministerul…
Acum 6 ore
17:20
Obsesia lui Donald Trump pentru Groenlanda provoacă nedumerire și regrete într-o mică enclavă daneză de pe teritoriul SUA # HotNews.ro
În micul oraș Elk Horn din statul Iowa, steagurile Danemarcei și ale Statelor Unite flutură alături deasupra străzii principale. O brutărie vinde kringle și alte produse de patiserie daneze. Mai jos pe stradă, o moară…
17:10
Jaf la un muzeu din Olanda. Hoții au furat peste 300 de obiecte de argint „de neînlocuit”, inclusiv o colecție rară de borcane de muștar # HotNews.ro
Un muzeu din oraşul Doesburg, situat în estul Ţărilor de Jos, a fost jefuit de hoţi care au furat întreaga colecţie de argintărie în primele ore ale dimineţii de miercuri. Potrivit personalului muzeului, au fost…
17:10
Vânzările BMW Group România au depășit în premieră pragul istoric de 5.000 de automobile înmatriculate într-un singur an și rămâne liderul segmentului premium de la noi. Directorul general spune că echipa din România a lansat…
17:00
„Planul B” al Chișinăului. În mijlocul dezbaterilor despre unirea cu România, un expert în drept analizează un articol neobișnuit din Constituția Republicii Moldova și descrie o plasă juridică de siguranță # HotNews.ro
Declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la modul în care ar vota la un eventual referendum pentru unirea cu România au reaprins una dintre cele mai sensibile dezbateri din societatea din…
17:00
O fisură la șină, cauza probabilă a tragediei din Spania. Detaliul remarcat de anchetatori # HotNews.ro
Investigațiile făcute de autoritățile spaniole după coliziunea a două trenuri de mare viteză de duminică din zona Adamuz, soldată cu moartea a 45 de persoane, sugerează că linia era deja crăpată la momentul catastrofei, conform…
16:50
VIDEO spectaculos. Un „hoț” cu copite a năvălit într-o bancă și a fost oprit cu greu de polițiștii americani: „Are coarne, așa că fiți atenți” # HotNews.ro
Un videoclip realizat de poliția din Long Island, New York arată un cerb care sparge geamul unei bănci și fuge în timp ce polițiștii încearcă să-l prindă, scrie site-ul american CBS. Cerbul sălbatic a declanșat…
16:30
Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ludovic Orban, care i-a luat apărarea lui Bolojan: „Făcea cărare la biroul meu să fie pus iar premier” # HotNews.ro
După ce l-a atacat pe Ilie Bolojan, iar Ludovic Orban a reacționat, Marcel Ciolacu răspunde printr-un mesaj dur, numindu-l pe Orban „șomer politic”, „trubadur expirat” sau „bufonul scenei politice”. Printr-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu…
16:30
Trump, criticat de veterani europeni după declarațiile despre rolul jucat de aliați în Afganistan: „Am plătit cu sânge pentru această alianță” # HotNews.ro
Veterani din Europa au respins vineri declarațiile președintelui Donald Trump despre contribuția pe care au avut-o aliații Statelor Unite în campania din Afganistan, amintind că sute dintre camarazii lor au murit luptând alături de forțele…
16:00
Fizicienii și matematicienii de top din Rusia au fost puși să lucreze la un sistem de monitorizare a reacțiilor rușilor la deciziile lui Putin # HotNews.ro
Rusia dezvoltă un sistem de monitorizare a „reacțiilor sociale și psihologice” ale cetățenilor la deciziile guvernamentale, a anunțat Igor Kalyaev, membru al Academiei Ruse de Științe și șeful unui departament al Universității Federale Sudice, din…
15:40
Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost publicat. Ce modificare majoră face Ministerul Educației # HotNews.ro
Cursurile anului şcolar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie şi să se încheie în 18 iunie, potrivit proiectului de ordin privind structura anului şcolar viitor, pus în consultare publică de Ministerul Educaţiei. Principala…
15:30
Bolojan: Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de personal. Ce concedieri urmează / „Să nu mai facem stadioane în orașe care nu au echipă de fotbal” # HotNews.ro
Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, că reforma administrației publice locale va duce la concedieri acolo unde personalul este supradimensionat. „Două treimi din administrația din România are nevoie de o…
Acum 8 ore
15:20
Una dintre cele mai cunoscute clădiri din România este scoasă la vânzare la șase ani după ce a fost cumpărată de la BCR # HotNews.ro
Palatul Oscar Maugsch, fostul sediu al BCR din zona Universității din București, a fost scos la vânzare de proprietari, scrie site-ul Profit. Potrivit sursei citate, clădirea, care este monument istoric, a fost cumpărat în 2019…
15:20
Șeful discret al Netflix afirmă că oferta Paramount pentru marele rival nu trece „testul mirosului” # HotNews.ro
Greg Peters, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix, susține că gigantul streaming-ului este pe drumul cel bun pentru a obține sprijinul acționarilor Warner Bros Discovery pentru oferta sa de 82,7 miliarde de dolari…
15:20
Ilie Bolojan, după ce George Simion a tăiat tortul în forma Groelandei acoperit cu steagul american: „Nu ne-ar fi picat bine” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție la două zile după ce liderul principalului partid de opoziție din România a fost filmat în timp ce tăia bun tort în forma Groenlandei, glazurat cu steagul…
15:10
Conflict deschis între PSD și PNL la București. Ciprian Ciucu, despre Băluță: „Se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare” # HotNews.ro
Atacat din nou de Daniel Băluță, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi dă replica: „El se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe…
14:50
Atac virulent al Iranului la adresa lui Zelenski: „Lumea s-a săturat de clovni debusolați” # HotNews.ro
Ministrul afacerilor externe iranian, Abbas Araghchi, i-a răspuns vineri lui Volodimir Zelenski, care criticase dur regimul de la Teheran în cadrul Forumului de la Davos. „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi, domnule Zelenski”, a scris…
14:50
Ancheta în cazul exploziei din Rahova ia amploare. Procurorii au extins urmărirea penală # HotNews.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat, vineri, că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din cartierul Rahova faţă de firma de distribuţie a…
14:30
Kremlinul a trimis o delegație formată exclusiv din militari să negocieze cu ucrainenii și americanii la Abu Dhabi # HotNews.ro
Kremlinul a oferit vineri după-amiaza mai multe detalii despre reuniunea trilaterală de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, dezvăluind că echipa sa de negociere va fi alcătuită exclusiv din reprezentanți ai Ministerului rus al…
14:30
Pentru mulți oameni, începutul zilei capătă sens abia după prima ceașcă de cafea, iar acest obicei se leagă tot mai des de un aparat de cafea bine ales. În locul preparării clasice, care cere timp…
14:30
„Când găsesc semnal într-o zonă, forțele speciale intră în case și îi bat pe oameni”, spune un iranian din România / Ce i-a povestit sora lui, aflată în țara măcinată de proteste și reprimări violente # HotNews.ro
După cinci zile în care nu a mai știut nimic despre sora lui din Iran, Mehrzad Moghazehi, bucătar stabilit în România din 1991 și cetățean român, a reușit să vorbească cu sora lui, rămasă încă…
14:20
Un alt politician din AUR se pozează cu cuţitul în faţa unui tort cu simbolurile naţionale ale unei țări: „Este o glumă” # HotNews.ro
Lidia Vadim Tudor, fiica fostului președinte al PRM Corneliu Vadim Tudor, a postat pe Facebook o fotografie în care apare în timp ce taie un tort în culorile drapelului şi cu stema Ungariei. Lidia Vadim…
14:10
După ce un dezvoltator imobiliar nu i-a predat la timp apartamentul, Adelina a reușit să obțină înapoi de două ori banii pe care îi plătise # HotNews.ro
În iunie 2022, o femeie din județul Iași, Adelina P. a încheiat un antecontract privind cumpărarea unui apartament cu două persoane fizice și un dezvoltator imobiliar într-un bloc aflat în construcție, scrie Ziarul de Iași.…
14:00
VIDEO Musk ironizează planul de Pace al lui Trump la Davos: „O bucată din Groenlanda, o bucată din Venezuela!” # HotNews.ro
Tensiunile dintre Elon Musk și Donald Trump au escaladat public la Forumul Economic Mondial de la Davos. Printr-un joc de cuvinte între termenii englezești „peace” (pace) și „piece” (bucată), miliardarul a sugerat că inițiativa liderului…
14:00
James Cameron face o comparație deloc măgulitoare între SUA și țara sa adoptivă, unde vrea să obțină cetățenia # HotNews.ro
Regizorul James Cameron a vorbit din nou deschis despre stabilirea în Noua Zeelandă, unde locuiește și unde a petrecut ani întregi lucrând la filmele „Avatar”, și face o comparație deloc măgulitoare între țara sa adoptivă…
14:00
Decizie definitivă în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu, după ce a instigat la revoltă în stradă cu furci și topoare # HotNews.ro
Un susţinător al lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru instigare publică, a primit decizia definitivă pronunțată de o instanță din Alba. „Reduce pedeapsa amenzii penale aplicată inculpatului Bumbea Gheorghe Radu de la 250 zile-amendă…
14:00
Judecătoare de la Tribunalul București după ce CSM a numit președinte un magistrat care lucrează la instanță de mai puțin de o lună: „Sunt delegate persoanele simpatizate” # HotNews.ro
Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București atrage atenția, într-o postare pe Facebook, asupra deciziei recente a Consiliului Superior al Magistraturii de a delega la conducerea Tribunalului București un judecător cu o vechime de…
13:30
„Nu avea nicio remușcare”. Unchiul băiatului ucis în Timiș, noi detalii după ce a vorbit cu unul dintre copiii suspectați că l-au omorât pe Mario # HotNews.ro
Unchiul lui Mario, adolescentul de 15 ani ucis și îngropat în grădină de alți minori, a povestit cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni. „Totul a fost premeditat”, a…
13:30
Un fost aliat important al lui George Simion, critici la adresa președintelui AUR după „momentul tortului”: „Total nepotrivit” / El spune că imaginea României nu e reprezentantă de Simion: „În AUR e nevoie de o altă abordare” # HotNews.ro
Președintele AUR George Simion trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să respecte statutul propriului partid, în care este precizat că AUR respectă dreptul internațional și integritatea teritorială a statelor, susține, într-un dialog cu HotNews,…
Acum 12 ore
13:10
Condiția „foarte importantă” pusă de Kremlin fără de care este „inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung” # HotNews.ro
Ucraina, Rusia și SUA vor avea vineri discuții trilaterale la Abu Dhabi, marcând prima întâlnire a celor trei țări de la invazia rusă din 2022. Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă…
13:10
Daniel Băluță îl „somează” pe Ciprian Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează” # HotNews.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, căruia îi cere „să nu se mai plângă la nesfârșit” și să vină cu soluții concrete. Declarația vine…
13:00
Cum apără vicepreședintele SUA ridicarea unui băiețel de 5 ani de către agenții anti-imigrație: „Ați fi vrut să îl lase în frig?” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a confirmat joi că autoritățile federale au reținut un băiat de cinci ani în urma unei operațiuni a Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) în Minneapolis, afirmând totodată că dorește „să…
12:50
Doi români, suspectați de implicare în crearea unei platforme online pentru contractarea de asasini plătiți / Cum funcționa sistemul # HotNews.ro
Autorităţile din Marea Britanie au deschis o anchetă vizând o pagină de internet creată pentru contractarea de asasini, iar în acest caz sunt suspectați și doi români. Potrivit anchetatorilor români, plata pentru servicii se făcea…
