Ciprian Ciucu: "PSD să facă planuri pentru PSD, să nu facă planuri pentru PNL"
Newsweek.ro, 23 ianuarie 2026 20:50
Ciprian Ciucu reacţionează la atacurile vectorilor politici ai PSD: "PSD să facă planuri pentru PSD,...
Acum 5 minute
21:20
Ilie Bolojan: Impozitului pe proprietate majorat se constituie în venit direct al primăriilor. Vor avea bani # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a delarat că impozitul pe proprietate majorat se constituie în venit dir...
Acum 15 minute
21:10
Ilie Bolojan: România a început să capete credibilitate pe pieţele financiare internaţionale # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că România a început să capete credibilitate pe pieţele finan...
Acum o oră
20:50
Ciprian Ciucu: "PSD să facă planuri pentru PSD, să nu facă planuri pentru PNL" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu reacţionează la atacurile vectorilor politici ai PSD: "PSD să facă planuri pentru PSD,...
20:40
Trump nu putea lua Groenlanda. Finlandezii i-au forțat pe americani să se predea într-o operațiune în Arctica # Newsweek.ro
Forțele SUA sunt slab pregătite pentru lupte în condiții arctice. Trupele finlandeze le-au forțat să...
Acum 2 ore
20:20
Medicamentul împotriva puricilor animalului tău de companie ar putea distruge planeta. Ce s-a descoperit? # Newsweek.ro
O clasă populară de medicamente împotriva puricilor și căpușelor pentru animale de companie ar putea...
20:10
Cum să-ți începi dimineața în forță? Ritualul care te ajută să ai o zi productivă și norocoasă # Newsweek.ro
Cum să-ți începi dimineața în forță? Ritualul care te ajută să ai o zi productivă și norocoasă. Modu...
19:50
Trump dă în judecată JP Morgan şi pe CEO-ul Jamie Dimon pentru că au renunţat la el ca client după 6 ianuarie # Newsweek.ro
Donald Trump dă în judecată pe gigantul JPMorgan Chase și pe Jamie Dimon, cel mai puternic bancher d...
19:40
De ce nu ar trebui să arunci niciodată gunoiul seara? Pericol pentru bani. Ce se întâmplă? # Newsweek.ro
Un gest banal, făcut aproape zilnic, ar putea avea urmări neașteptate, potrivit credințelor populare...
Acum 4 ore
19:20
Elev de 16 ani, dus de urgență la spital după ce a fost găsit inconștient în baia școlii. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un elev de 16 ani de la un cunoscut liceu din București a ajuns la spital după ce a fost găsit incon...
19:20
Cum să gătești o ciulama de pui ca la bunica acasă? Rețeta tradițională pe care poți să o mănânci cu mămăligă # Newsweek.ro
Cum să gătești o ciulama de pui ca la bunica acasă? Rețeta tradițională pe care poți să o mănânci cu...
19:10
Germania rămâne în urma Europei. Cea mai mare economie pierde teren. Creşterea PIB va fi minimă # Newsweek.ro
Germania, motorul economic al Europei, rămâne în urma Uniunii Europene cel puţin la un capitol. Cea ...
18:50
Motivul pentru care trebuie să mănânci alimente fermentate în fiecare zi. Ce să faci dacă ai aciditate? # Newsweek.ro
Alimentele fermentate nu sunt doar un trend, ci un aliat zilnic pentru sănătatea digestivă. Ele refa...
18:40
Negocieri, Abu Dhabi. Putin cere ce i-a promis Trump în Alaska, retragerea Ucrainei din Donbas. Ce oferă? # Newsweek.ro
Negociatorii ruși, ucraineni și americani vor purta primele discuții de pace față în față la Abu Dh...
18:20
Horoscop săptămâna 25-31 ianuarie. Berbec - încredere, Taur - conflict, Rac - dezamăgiri, Leu - bani # Newsweek.ro
Cea mai importantă știre a acestei săptămâni este că Neptun, planeta iluziilor noastre colective, se...
18:00
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenţia asupra unui clip video, generat cu ajutorul intel...
17:50
Ilie Bolojan promite stabilitate fiscală: niciun salt al taxelor pe proprietate anul viitor # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, e...
17:40
Șoc în lumea imobiliară: Palatul Oscar Maugsch, vândut de una dintre cele mai bogate familii din Israel # Newsweek.ro
Familia Dayan, una dintre cele mai înstărite din Israel, a demarat procedura de vânzare a Palatului ...
17:30
Camioanele românești, creștere spectaculoasă în transporturile din Germania. 1.310.000.000 km în 2025, +4,7% # Newsweek.ro
Camioanele transportatorilor români au parcurs în total o distanță record, de , 1.310.000.000 km, în...
Acum 6 ore
17:20
SUA a dotat distrugătorul de ultimă generație de 4.600.000.000$ cu rachete hipersonice. Ce arme letale mai are # Newsweek.ro
Programul de modernizare a distrugătorului cu rachete ghidate USS Zumwalt (DDG-1000) al Marinei SUA ...
17:10
4 ani, niciun șantier la cele 10 drumuri orbitale promise de PMB. Licitație reluată la Giulești Express # Newsweek.ro
La începutul lui 2022, Primăria București în parteneriat cu CNAIR a demarat studiile de fezabilitate...
17:00
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat vineri că a extins urmărirea penală în dosa...
16:50
Orașul din România unde părinții copiilor cu dizabilități primesc 600 de lei de la primărie. Cum procedează? # Newsweek.ro
O veste foarte bună pentru părinții copiilor cu dizabilități. Din păcate nu pentru cei din toată țar...
16:50
Turiștii încep să anuleze călătoriile în Groenlanda din cauza declarațiilor lui Donald Trump # Newsweek.ro
Turiștii încep să anuleze călătoriile în Groenlanda din cauza declarațiilor lui Donald Trump. Concen...
16:40
Amenzi de aproape şase milioane de lei, date de ANPC după verificări la peste 1.700 de operatori economici # Newsweek.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au găsit, în urma unor contro...
16:20
Viktor Orban acuză Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria și să impună un guvern pro-Kiev # Newsweek.ro
Viktor Orban acuză Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria și să impună un guvern p...
16:00
Scandalul de jumătate de 500.000 euro de la clubul sportiv. Falimentari, dar cu salarii de 8.000 euro/ lună # Newsweek.ro
CSM Iași 2020, clubul sportiv al Primăriei Iași, este pe cale de a mai da o gaură uriașă în bugetul ...
16:00
Dezvoltatorul plătește dublul avansului unei familii tinere care nu și-a primit apartamentul la timp # Newsweek.ro
Un dezvoltator imobiliar a trebuit să dezlege baierele pungii pentru că nu și-a îndeplinit promisiun...
16:00
Procurorul șef al Iranului respinge afirmațiile lui Trump despre scutirea a 800 de prizonieri de la execuție # Newsweek.ro
Procurorul-șef al Iranului a numit vineri afirmațiile repetate ale președintelui american Donald Tru...
15:50
Guvernul vrea ca amenzile auto neplătite să se transforme în amenzi penale. O aberație, explică specialiștii # Newsweek.ro
Guvernul a lansat în dezbatere publică un proiect pentru ca amenzile contravenționale, inclusiv cele...
15:40
Ilie Bolojan spune că pensiile speciale vor costa România 220.000.000 de euro. Decizia este în mâna CCR # Newsweek.ro
Ilie Bolojan avertizează că pensiile speciale vor costa România 220 de milioane de euro, iar soarta ...
15:30
Ciprian Ciucu reacționează la atacurile lui Băluță: „E direct responsabil de situația bugetului Capitalei” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, spune că primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță „este direct...
Acum 8 ore
15:20
Bulgaria ia rachete de coastă NSM din SUA de 205.000.000$. România are deja. Apărarea Mării Negre, betonată # Newsweek.ro
După luni de întârzieri, responsabilii de la Sofia au aprobat un proiect cheie de investiții pentru ...
15:00
Probleme mari în domeniul turismului. 125 de hoteluri din două țări sunt afectate. Urmează disponibilizări # Newsweek.ro
Un mare lanț hotelier este în insolvență. 125 de hoteluri din Germania și Austria sunt afectate. Mom...
14:50
Explozia din Rahova. Distribuitorul de energie electrică şi un angajat al companiei de gaze, urmăriți penal # Newsweek.ro
Explozia din Rahova. Distribuitorul de energie electrică şi un angajat al companiei de gaze sunt urm...
14:30
Ilie Bolojan, întrebat dacă mai vrea cineva funcția de premier: „Doar în media apar speculații” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că nu a constatat vreo apet...
14:20
Bolojan a anunțat când va elimina ieșirea anticipată la pensie și când va crește vârsta de pensionare # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, din nou, că nu mai vrea pensionare anticipată în România. Bolojan ...
14:10
Cei doi minori implicați în crima din județul Timiș au fost arestați preventiv, a anunțat vineri Par...
13:50
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare # Newsweek.ro
O decizie extrem de importantă a fost luată de o instanță de judecată. Pe baza acesteia, Casei de Pe...
13:40
Escrocherie cu euro falși. Trei persoane, reținute după ce au plătit cu bancnote contrafăcute la magazine # Newsweek.ro
Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce ar fi plasat bancnote de 50 de euro false la...
13:40
Cei 10 lideri „măturați” de George Simion din AUR - de la Georgescu, Șoșoacă, Târziu și Becali. Urmează Lulea? # Newsweek.ro
Scandalurile se țin lanță de Geroge Simion, după ultima ispravă legată de episodul tăierii „tortului...
13:30
Companie aeriană în colaps. E în parg de faliment și anunță restructurări. Cum a ajuns aici? # Newsweek.ro
O cunoscută companie aeriană este aproape de faliment. În lupta sa pentru supraviețuire a redus dras...
Acum 12 ore
13:20
O persoană ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea. Pompierii, în misiune # Newsweek.ro
Pompierii caută, vineri, o persoană care ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră, de pe podul rut...
13:00
Un avion de spionaj al SUA de 400.000.000$ a zburat în Marea Neagră lângă Soci unde Putin are vila de vară # Newsweek.ro
Un avion P-8A Poseidon al Marinei SUA a efectuat o misiune extinsă de supraveghere deasupra Mării Ne...
12:50
O eroare incredibilă a dus la căderea Imperiului Roman. „I-a otrăvit puțin câte puțin în fiecare zi” # Newsweek.ro
În marile orașe ale Romei antice, apeductele furnizau apă vitală fântânilor, băilor și locuințelor. ...
12:30
UE reafirmă sprijinul pentru Danemarca şi Groenlanda şi consolidează cooperarea cu SUA # Newsweek.ro
Uniunea Europeană şi Statele Unite rămân parteneri strategici şi aliaţi, legaţi de valori comune şi ...
12:20
Ce spune Nicușor Dan despre posibilitatea Unirii cu Moldova? Maia Sandu ar vota „pentru” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a oferit o primă reacție după ce Maia Sandu a spus că ar vota în favoarea Unirii Românie...
12:10
Tenis: Turneul Australian Open injectează 600 de milioane de dolari australieni în economia locală # Newsweek.ro
Openul Australiei, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, care îşi desfăşoară în prezent edi...
12:00
Caz incredibil, la MAE. O angajată a făcut 15 ani plăți ilegale de salarii pentru sine și alte două persoane # Newsweek.ro
O fostă angajată la Direcția Salarizare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este acuzat...
11:40
FOTO România nu are grijă de istorie. Clădiri direct legate de Unirea Principatelor, degradate sau abandonate # Newsweek.ro
Puținele clădiri direct legate de Unirea Principatelor Române de la 1859 rămase în „Orașul Unirii”, ...
11:30
Putin ia în bășcălie Consiliul Păcii al lui Trump: Donăm 1.000.000.000$ din activele rusești înghețate în SUA # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a discutat posibilitatea donării a 1 miliard de dolari către „Consil...
