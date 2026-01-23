Echipa din Superliga e interesată de Denis Alibec: „Este binevenit”

21:20

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că Universitatea Craiova și Dinamo sunt principalele favorite la câștigarea titlului în acest sezon.Oficialul de la FCSB și-a exclus propria echipă din lupta pentru campionat, FCSB fiind pe locul 9, cu 31 de puncte, cu 12 mai puține decât liderul Universitatea Craiova. De asemenea, Mihai Stoica nu o vede în lupta la titlu nici pe Rapid, deși giuleștenii sunt la un punct sub Craiova. ...