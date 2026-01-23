Zeljko Kopic, după ce a dus-o pe Dinamo pe locul 1: „El e brazilianul nostru!”
Gazeta Sporturilor, 23 ianuarie 2026 22:40
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Zeljko Kopic, antrenorul bucureștenilor, a analizat victoria de la Sibiu care a dus echipa roș-albă pe primul loc în Superliga, cel puțin temporar.Dinamo a ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova, și e lider în Liga 1, cel puțin până la partida oltenilor cu Botoșani, de sâmbătă seară.Kopic l-a lăudat pe Opruț, marcatorul celor două goluri dinamoviste, numindu-l „brazilianul” lui Dinamo. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
22:50
Dorinel Munteanu a spus-o răspicat: „Dinamo nu merita să ne bată. Asta este cea mai mare problemă” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul de la Hermannstadt, a tras concluziile la finalul eșecului cu Dinamo, scor 1-2, din runda cu numărul 23 din Superliga.La finalul meciului, Dorinel Munteanu a spus că echipa lui nu ar fi meritat să piardă acest meci. Abia așteaptă să revină jucătorii care sunt accidentați. Dorinel Munteanu, după Hermannstadt - Dinamo: „Dinamo a avut posesia, dar ocaziile mari au fost ale noastre”„Vreau să felicit echipa. ...
22:50
Transfer-surpriză REZOLVAT de Rapid! Întâmpinat de Bolgado la București, urmează să semneze contractul # Gazeta Sporturilor
Vineri a fost o zi productivă la Rapid! După ce la ora 19:23 a fost prezentat internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani), pe seară oficialii giuleșteni s-au înțeles cu extrema stângă Talisson (23 de ani), care va semna cu ocupanta locului 2 din Superliga.Jucătorul brazilian a ajuns în această seară la București, unde a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. ...
Acum 30 minute
22:40
„Vei împărți bonusul de victorie cu Opruț?” » Kennedy Boateng, după greșeala de la golul primit de Dinamo # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - Dinamo 1-2. Kennedy Boateng (29 de ani), omul care a greșit la golul egalizator al lui Gjorgjievski, din minutul 77, a tras primele concluzii la flash-interviu, extrem de fericit pentru victoria care o urcă pe Dinamo pe primul loc în Superliga. Raul Opruț a deschis scorul cu o execuție splendidă, dar reușita lui a fost anulată în primă fază de Boateng, care a greșit în minutul 77. ...
22:40
22:30
Raul Opruț, fundașul stânga de la Dinamo și omul meciului cu Hermannstadt, scor 2-1, a oferit declarații la finalul meciului de la Sibiu. Raul Opruț a reușit dubla cu care Dinamo a luat toate punctele la Sibiu. A fost prima din cariera lui. La final, acesta a spus cum a fost pentru el meciul împotriva echipei lui Dorinel Munteanu și a declarat că este cu gândul la echipa națională. ...
Acum o oră
22:20
Ungaria a revenit fantastic de la minus 7 și a remizat cu Elveția în grupele principale de la Campionatul European! # Gazeta Sporturilor
Naționala masculină a Ungariei a încheiat la egalitate, 29-29 (14-20), partida contra Elveției din grupele principale ale Campionatului European, reușind o revenire fantastică în partea secundă. Pivotul lui Dinamo, Miklos Rosta, a fost principalul marcator al echipei sale.Trei meciuri programate din grupa principală II a Europeanului găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia, iar cel de-al doilea disputat, cronologic, a răscolit toate emoțiile posibile. ...
22:00
Voleu superb reușit Opruț în Hermannstadt - Dinamo! A recidivat după doar 9 minute la Sibiu cu altă „ghiulea” de locul 1 în Superligă # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga de la Dinamo, a deschis scorul cu un șut foarte frumos în duelul cu Hermannstadt, din runda cu numărul 23 din Superliga.Era minutul 71, iar „câinii” căutau să deblocheze tabela, după ce rataseră mai multe ocazii importante până atunci. Au făcut-o, în cele din urmă, prin Raul Opruț, apărătorul care a jucat la Hermannstadt între 2019 și 2024. VIDEO. ...
Acum 2 ore
21:50
Gigi Becali a anunțat că vrea să scape de Denis Alibec, iar Gică Popescu, președintele Farului, a declarat că e interesat de o repatriere a atacantului, dar numai dacă acesta ar fi liber de contract.FCSB l-a luat pe Alibec în vară, de la Farul. După jumătate de an, Becali a declarat că vrea să scape de el. Cere, însă, 200.000 de euro, sumă prea mare pentru Farul. ...
21:50
21:40
ISTORIE! Cristi Chivu va purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 # Gazeta Sporturilor
Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul celor de la Inter, va purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina din acest an. Jocurile Olimpice Milano-Cortina vor avea loc între 6 și 22 februarie, în orașele italiene Milano și Cortina d'Ampezzo.Anunțul uriaș a fost făcut de Inter vineri seara chiar înaintea meciului cu Pisa, din această seară, care începe la ora 21:45, pe Giuseppe Meazza, în etapa a 22-a din Serie A. ...
21:20
Mihai Stoica a numit cele două echipe care se bat la titlu în Superliga: „Pe ele le văd” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că Universitatea Craiova și Dinamo sunt principalele favorite la câștigarea titlului în acest sezon.Oficialul de la FCSB și-a exclus propria echipă din lupta pentru campionat, FCSB fiind pe locul 9, cu 31 de puncte, cu 12 mai puține decât liderul Universitatea Craiova. De asemenea, Mihai Stoica nu o vede în lupta la titlu nici pe Rapid, deși giuleștenii sunt la un punct sub Craiova. ...
21:20
Olimpiu Moruțan, primele cuvinte în calitate de rapidist: „Altcineva nu ar fi rezistat dacă era în locul meu!” # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat vineri seara cu Rapid, iar la scurt timp a oferit și primul interviu în calitate de jucător al giuleștenilor. Extrem de fericit pentru noua provocare, internaționalul român a povestit cum a ajuns să semneze cu echipa lui Costel Gâlcă, cum a primit vestea privind interesul Rapidului, dar și despre cea mai grea perioadă din cariera lui, accidentarea suferită în 2024, care l-a făcut să rateze participarea la Campionatul European din 2024. ...
21:20
„Plin de amărăciune, probabil nu primește sex acasă!” » Antonio Conte a fost făcut praf de fostul său golgheter # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant al lui Chelsea și Atletico Madrid, Diego Costa, a povestit despre perioada petrecută la Londra, sub comanda lui Antonio Conte. Brazilianul a marcat 20 de goluri în campionat în sezonul 2016-2017 și a avut o contribuție esențială la câștigarea titlului de către Chelsea. Însă, vara următoare, Conte i-a transmis jucătorului că nu va mai conta pe serviciile sale, iar acesta s-a întors la Atletico Madrid. ...
21:00
Triplul finalist de la Australian Open își reîntâlnește coșmarul: „Cred că și el urăște să joace contra mea” # Gazeta Sporturilor
Daniil Medvedev (29 de ani, numărul 12 mondial) a avansat în „optimi” la Melbourne, revenind de la 0-2 la seturi, iar următorul său adversar este tânărul american Learner Tien (20 de ani, locul 29 ATP), cel care l-a eliminat anul trecut.Fostul lider mondial Daniil Medvedev arată bine în acest început de sezon. ...
Acum 4 ore
20:30
Dzekomania la Gelsenkirchen » Suporterii lui Schalke au cumpărat mii de tricouri ale atacantului de 39 de ani! # Gazeta Sporturilor
Schalke 04 a dat o lovitură de imagine prin transferului lui Edin Dzeko. Atacantul în vârstă de 39 de ani, venit liber de la Fiorentina, a semnat cu liderul din 2. Bundesliga până în vară, când are opțiune de prelungirea acordului cu un sezon. În primele 20 de minute după anunțul oficial, fanii echipei din Gelsenkirchen au comandat 1.200 de tricouri cu numărul 10 ales de internaționalul bosniac. ...
20:00
Dennis Politic (25 de ani, extremă stânga) are șanse mari să fie trimis împrumut de FCSB la altă echipă, după cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al formației roș-albastre.La jumătate de an după ce a fost transferat de la Dinamo, Dennis Politic are șanse să o părăsească pe FCSB, cel puțin temporar. Jucătorul transferat cu un milion de euro a jucat 23 de meciuri pentru roș-albaștri în acest sezon, reușind să marcheze 3 goluri. ...
19:50
Mihai Teja nu se dezminte » Încă un interviu în care își face praf echipa: „Mie mi-a fost rușine să mă uit la prima repriză!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja (47 de ani), antrenorul celor de la Metaloglobus, a tras primele concluzii la flash-interviu, după ce echipa lui a pierdut vineri seara, în deschiderea rundei cu numărul 23, pe teren propriu, contra celor de la FC Argeș, scor 0-2.Acesta a venit foarte dezamăgit după un nou eșec la cârma bucureștenilor, s-a arătat nemulțumit de ceea ce a văzut pe teren și a adus acuze inclusiv la adresa adversarilor, pentru modul în care s-a jucat prima repriză de la Clinceni. ...
19:40
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lăudat-o pe FC Argeș, după victoria piteștenilor cu 2-0 în fața lui Metaloglobus.De asemenea, oficial roș-albaștrilor consideră că FC Argeș a ieșit în câștig prin plecarea lui Caio și aducerea lui Claudiu Micovschi, care a și înscris cu Metaloglobus. ...
19:40
Eden Hazard revine în atenție cu un transfer în Italia » E colegul lui Ronaldinho, Eto'o, Roberto Carlos și Zenga! # Gazeta Sporturilor
Eden Hazard (35 de ani) s-a retras în octombrie 2023 și s-a lansat în afaceri. Fostul internațional belgian s-a alăturat unui proiect alături de mari vedete ale fotbalului mondial. Extrema stângă care a jucat la Lille, Chelsea și Real Madrid este parte din „The Wine of Champions”, devenind coleg cu nume celebre ca Ronaldinho, Terry, Mascherano, Roberto Carlos, Materazzi, Cafu, Sneijder, Julio Cesar și Walter Zenga. ...
19:40
Transfer pentru viitor » FC Argeș l-a luat de la Craiova pe fotbalistul remarcat de Gâlcă: debut în Superligă! # Gazeta Sporturilor
FC Argeș, una dintre candidatele la play-off, s-a întărit iarna aceasta cu un „under” școlit în ultimii ani la Universitatea Craiova. Bogdan Bușe, 18 ani, a debutat în Superligă vineri seara, în triumful reușit de piteșteni cu Metaloglobus, 2-0, când a intrat în prelungiri. Cu un parcurs nebănuit în sezonul care marchează revenirea fostei campioane pe prima scenă, FC Argeș încearcă să-și îndrepte atenția și spre capitolul la care excela în urmă cu 20 de ani. ...
19:30
Bogdan Andone s-a apropiat la un punct de podium și a jubilat la interviu: „Ireproșabil” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a tras primele concluzii la finalul partidei pe care echipa lui a câștigat-o în această seară, în deschiderea rundei cu numărul 23, scor 2-0, contra celor de la Metaloglobus. Argeșenii nu au lăsat loc de surprize și s-au impus în fața codașei din Superliga, consolidându-și locul de play-off și mergând la 9 puncte distanță de FCSB, pentru care criza se adâncește în vederea prinderii unui loc în top 6. ...
19:30
Rebelul Kyrgios, omagiu pentru veteranul aflat în ultimul an al carierei: „Are o inimă bună, asta e moștenirea lui” # Gazeta Sporturilor
Gael Monfils (39 de ani, locul locul 110 ATP) a jucat la Australian Open pentru ultima dată în carieră, el anunțând că 2026 e anul după care se retrage. Australianul Nick Kyrgios a vorbit foarte frumos despre francez și despre moștenirea pe care o lasă după 22 de ani în circuitul profesionist. ...
19:20
A explicat golul superb din FC Argeș - Metaloglobus: „Mereu fac asta la antrenamente” # Gazeta Sporturilor
Robert Moldoveanu (26 de ani), aripa stânga de la FC Argeș, a marcat un gol superb în victoria cu Metaloglobus, scor 2-0, și a oferit declarații la finalul partidei. Într-un meci care părea dificil pentru piteșteni, Robert Moldoveanu a deblocat tabela în minutul 64, cu un gol superb, dintr-o lovitură liberă din lateral. ...
19:10
Gâlcă zâmbește! Jucătorul a semnat, în sfârșit, și sâmbătă va fi prezentat oficial # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid și sâmbătă va fi prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă la stadionul din Giulești.Mijlocașul ofensiv va participa la conferință alături de Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului. Evenimentul va avea loc la ora 15:30, pe 24 ianuarie. Ulterior, de la 16:30, Moruțan va participa la o întâlnire cu mai mulți fani ai formației giuleștene. ...
19:00
FC Argeș se impune contra celor de la Metaloglobus și suflă în ceafă granzilor din Superligă: partidă cu o eliminare și un gol de pus în ramă # Gazeta Sporturilor
FC Argeș s-a impus pe terenul celor de la Metaloglobus în uvertura etapei cu numărul 23, scor 2-0. Partida a fost echilibrată timp de o oră, până la eliminarea lui Gabriel Dumitru. În minutul 64, Robert Moldoveanu a marcat direct din lovitură liberă, dintr-un unghi foarte dificil, à la Ilie Dumitrescu. Claudiu Micovschi a bifat și el prima reușită în alb-violet, nouă minute mai târziu. Argeșul ajunge la borna de 40 de puncte în Superligă. ...
19:00
Fotbalistul din prima ligă, împușcat mortal în timpul protestelor din Iran » Avea doar 20 de ani # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul profesionist iranian Salar Behdari a murit la doar 20 de ani în timpul protestelor din Iran, care sunt ținta unor represiuni sângeroase din partea regimului.Conflictele sângeroase din Iran au lovit din nou și lumea fotbalului. Potrivit mai multor surse, inclusiv contului Persian Soccer, care monitorizează fotbalul local, un jucător profesionist a fost ucis în timpul valului de proteste împotriva puterii guvernamentale. ...
Acum 6 ore
18:50
Ion Țiriac (86 de ani) a răbufnit la adresa lui Naomi Osaka (28 de ani, #17 WTA), cea care a învins-o pe Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA la Australian Open, scor 6-3, 4-6, 6-2.Miliardarul a fost deranjat de ținută aleasă de niponă. Osaka a purtat un echipament în culorile verde și albastru. Țiriac i-a asemănat echipamentul cu unul „de circ” și consideră că producător celebru care o sponsorizează pe japoneză a comis o gafă. ...
18:40
18:40
Metaloglobus - FC Argeș, în deschiderea rundei #23 din Superligă » Fostul rapidist înscrie norocos în minutul 72 # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - FC Argeș, partida care deschide runda #23 în Superligă, se dispută acum. Duelul de la Clinceni a început la ora 17:02, fiind transmis în format liveTEXT de GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.LIVE » Metaloglobus - FC Argeș 0-2„Vulturii violeți” au majorat diferența în minutul 72, prin Claudiu Micovschi. ...
18:40
Adolescenta care a produs surpriza la Australian Open și sfatul prețios primit de la cel mai titrat jucător din istorie + în ce loc ajunge negreșit în fiecare an # Gazeta Sporturilor
Iva Jovic (18 ani, locul 27 mondial) a produs una dintre surprizele turului 3 la Australian Open, învingând-o pe favorita 7, Jasmine Paolini (30 de ani, numărul 8 WTA), 6-2, 7-6 (3). Ea a dezvăluit că a urmat sfaturile date de Novak Djokovic.Este cea mai tânără jucătoare din Top 100 WTA la cei 18 ani împliniți pe 7 decembrie 2025 și nu doar atât: acum se află și în optimile de finală de la Australian Open, rezultatul ei de vârf în turnee de Grand Slam. ...
18:40
Ca la Polul Nord! Meci amânat în Turcia din cauza stratului de 40 de centimetri de zăpadă # Gazeta Sporturilor
Meciul Kahramanmaraş İstiklalspor – 1461 Trabzon FK, programat să se dispute vineri de la ora locală 14:00, în Kahramanmaraş, în etapa a 20-a din TFF 2. Lig Kırmızı Grup, a fost amânat din cauza ninsorilor abundente și a stării terenului. Noua dată a partidei nu a fost încă stabilită de oficialii turci. Kahramanmaraş, oraș din sudul Turciei, este sub nămeți, după ce în ultimele ore a nins fără încetare. ...
18:40
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon # Gazeta Sporturilor
Experiența din Republica Dominicană a Anamariei Prodan a ajuns la final. După doar o lună de la semnarea contractului cu Antena 1, impresara a fost anunțată că emisiunea pe care o prezenta a fost scoasă din grilă. Detalii în rândurile de mai jos.La finalul anului trecut, Anamaria Prodan a semnat un nou contract cu Antena 1 și urma să prezinte, alături de Raluca Bădulescu, o emisiune din culisele show-ului Survivor, cumpărat de postul din Pipera în iarna acestui an. ...
18:30
Metaloglobus - FC Argeș, în deschiderea rundei #23 din Superligă » Gol MAGNIFIC în minutul 64 # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - FC Argeș, partida care deschide runda #23 în Superligă, se dispută acum. Duelul de la Clinceni a început la ora 17:02, fiind transmis în format liveTEXT de GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.LIVE » Metaloglobus - FC Argeș 0-1Robert Moldoveanu reușit un gol magnific în minutul 64, direct din lovitură liberă. Dintr-un unghi dificil, dă tare, la colțul lung, mingea prinde efect, iar Gavrilaș nu mai poate interveni. ...
18:20
Metaloglobus - FC Argeș, în deschiderea rundei #23 din Superligă » ELIMINARE în minutul 59 # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - FC Argeș, partida care deschide runda #23 în Superligă, se dispută acum. Duelul de la Clinceni a început la ora 17:02, fiind transmis în format liveTEXT de GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.LIVE » Metaloglobus - FC Argeș 0-0208 de suporteri sunt prezenți pe arena din Clinceni. Temperaturile scăzute s-au domolit lângă Capitală și în țară. 2 grade indică termometrele la ora partidei în localitatea de lângă București. ...
18:20
Orașul în care echipa de fotbal dictează ritmul vieții: „E totul sau nimic. Stadionul te face să zbori” # Gazeta Sporturilor
Thierry Henry, fostul mare atacant al Franței, a vorbit despre atmosfera creată de Marseille în oraș, dar și de ceea ce se întâmplă pe Velodrome la meciurile gazdelor, văzând cum s-a trăit partida cu Liverpool, pierdută de gazde cu 0-3 în Champions League.Legenda Franței nu a jucat niciodată la Marseille, a înfruntat echipa din port doar în calitate de adversar. A fost, însă, susținut pe Velodrome în calitate de atacant al naționalei. ...
18:10
Concluzia lui Fabio Capello după cinci luni din acest sezon: „Chivu a strâns deja mult grâu ca să facă pâine!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu are, după 21 de etape din această stagiune în Serie A, un avantaj de trei puncte față de AC Milan, șase peste Napoli și șapte mai mult decât AS Roma. Antrenorul lui Inter poate profita de adversarii accesibili din următoarele trei runde pentru a se distanța, situație despre care Fabio Capello și-a spus opinia cu trimitere la rivala rossonera, pe care a pregătit-o în total șase sezoane. ...
18:00
Fostul arbitru din Liga 1 a cumpărat un hotel din România cu 3,5 milioane de euro » Cum arată complexul și unde este situat # Gazeta Sporturilor
Fostul arbitru Constantin Frățilă a făcut o achiziție impresionantă și a cumpărat hotelul Siret din stațiunea Saturn. Afacerea l-a costat nu mai puțin de 3,5 milioane de euro. Constantin Frățilă a arbitrat în prima ligă a României între 1995 și 2002. A început să investească la bursă încă din acea perioadă, iar acum are o avere impresionantă. GALERIE FOTO. ...
18:00
Gigi Becali s-a săturat și vrea să scape de integralistul din Dinamo Zagreb - FCSB: „Nu e de noi” # Gazeta Sporturilor
Daniel Graovac (32 de ani) a fost integralist joi seara, în eșecul dur suferit de campioana României în etapa a 7-a din grupa unică de Europa League, scor 1-4 cu Dinamo Zagreb, dar prestația lui l-a făcut pe patronul Gigi Becali (67 de ani) să se gândească să îl înlăture de la echipă. ...
17:40
17:30
Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid, i-a răspuns lui Jose Mourinho, după ce lusitanul a făcut declarații în legătură cu tehnicienii fără mare experiență care ajung la cluburile de top. Mourinho a fost întrebat dacă a fost surprins de numirea lui Luciano Spalletti ca antrenor la Juve și a răspuns: „Singura surpriză pentru mine este când un antrenor fără istorie, fără muncă depusă, are posibilitatea de a antrena cele mai mari cluburi din lume. ...
17:30
Se întețește concurența în Serie A pentru Drăgușin! » Două cluburi de top încearcă acum un transfer definitiv # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) atrage tot mai mare atenție din Serie A, unde fundașul central al lui Tottenham a mărturisit că vrea să revină. Presa italiană scrie că AC Milan a cerut din nou informații despre internaționalul român, după ce a reintrat pe fir Napoli, care ar putea putea face o dublă tranzacție cu echipa londoneză. ...
17:20
Metaloglobus - FC Argeș, în deschiderea rundei #23 din Superligă » Ocazii mari la ambele porți # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - FC Argeș, partida care deschide runda #23 în Superligă, se dispută acum. Duelul de la Clinceni a început la ora 17:02, fiind transmis în format liveTEXT de GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.LIVE » Metaloglobus - FC Argeș 0-0În jur de 100 de suporteri sunt prezenți pe arena din Clinceni. Temperaturile scăzute s-au domolit lângă Capitală și în țară. 2 grade indică termometrele la ora partidei în localitatea de lângă București. ...
17:10
Ce a transferat Dinamo: noul stoper al „câinilor” este „monstru” într-un aspect important # Gazeta Sporturilor
Dinamo l-a transferat pe stoperul Matteo Duțu de la AC Milan, mutarea iminentă fiind oficializată astăzi. Crescut la juniorii lui Lazio, Duțu a ajuns la Milan în vara lui 2024, unde a evoluat inițial la U19, iar în acest sezon a devenit căpitanul echipei secunde, Milan Futuro, formație înscrisă în Serie D - Girone B, seria a doua din al patrulea eșalon peninsular. ...
17:10
17:00
Descoperire macabră » Înotător rus dispărut de 6 luni, găsit fără cap și membre # Gazeta Sporturilor
Trupul lui Nikolai Svechnikov, înotător rus în vârstă de 29 de ani, dispărut în vara anului 2025 la Istanbul, în timpul unei traversări a strâmtorii Bosfor, a fost recuperat și identificat, au anunțat joi autoritățile consulare ruse din metropola turcă.Acesta era dispărut de pe 24 august 2025, în timpul unei curse de înot, la care au participat aproape 3.000 de înotători. ...
17:00
Echipa Williams a confirmat că nu va participa la primul rând de teste premergătoare noului sezon de Formula 1, la Barcelona, între 26 și 30 ianuarie, având întârzieri în pregătirea monopostului pentru 2026. Într-un comunicat oficial, constructorul britanic a explicat astfel:Williams a luat decizia de a nu participa la testul de shake-down de săptămâna viitoare de la Barcelona, în urma întârzierilor în programul FW48 și a căutării noastre constante de viteză. ...
17:00
Aston Villa a ajuns la un acord cu cei de la Besiktas în ceea ce privește transferul lui Tammy Abraham (28 de ani). Astfel, atacantul englez revine în Premier League după patru ani și jumătate.Programul complet al etapei #23 din Premier LeagueAbraham a devenit jucătorul lui Beșiktaș în vara lui 2025, turcii semnându-l sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare la finele sezonului curent de la AS Roma. ...
Acum 8 ore
16:50
Trupul lui Nikolai Svechnikov, înotător rus în vârstă de 29 de ani, dispărut în vara anului 2025 la Istanbul, în timpul unei traversări a strâmtorii Bosfor, a fost recuperat și identificat, au anunțat joi autoritățile consulare ruse din metropola turcă.Acesta era dispărut de pe 24 august 2025, în timpul unei curse de înot, la care au participat aproape 3.000 de înotători. ...
16:40
Csikszereda l-a prezentat pe atacantul Zoard Nagy (25 de ani), transfer despre care GSP.ro a scris în premieră.Csikszereda a anunțat al șaselea transfer al iernii: la Miercurea Ciuc a sosit și maghiarul Zoard Nagy, un impunător vârf care măsoară 1,96 metri.Uriașul de 1,96 metri, prezentat în SuperligăEl a fost împrumutat până la finalul sezonului din Ungaria, de la Akademia Puskas, unde în prima parte a stagiunii a jucat de numai 6 ori, în medie câte 10 minute pe meci. ...
16:30
Dezamăgită că nu a câștigat niciun set în turul 3, Gabriela Ruse i-a prevăzut un viitor strălucit adversarei sale: „Va deveni numărul 1” # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a avut o prestație curajoasă în fața Mirrei Andreeva (18 ani, 7 WTA), în turul 3 de la Australian Open, dar a fost învinsă cu 6-3, 6-4, după o oră și 37 de minute. La finalul partidei, românca a declarat că ar fi meritat să câștige un set și i-a prevăzut un viitor strălucit adversarei sale. ...
