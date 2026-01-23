Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 24 ianuarie 2026. Câștig de 539 de lei cu fotbal
Fanatik, 23 ianuarie 2026 22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 539 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
Kopic, pus pe glume după Hermannstadt – Dinamo: „Opruț e brazilianul nostru. Raulinho!”. Mesaj special pentru români # Fanatik
Zeljko Kopic se declară mulțumit de victoria pe care echipa sa, Dinamo, a obținut-o cu Hermannstadt, 2-1, în deplasare, datorită dublei semnate de Raul Opruț,
Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, va fi purtător al Torței Olimpice înainte de Olimpiada de iarnă 2026 ce va avea loc între 6 februarie și 22 februarie la Milano.
„Vreau să-l duc pe Kopic să câștige un milion pe an! Am câteva echipe”. Anunțul lui Giovanni Becali o face pe Dinamo să tremure! Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic este unul dintre cei mai apreciaţi antrenori străini din SuperLiga. Giovanni Becali anunţă că tehnicianul de la Dinamo ar putea pleca în vară pe un salariu uriaş.
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români # Fanatik
Hotelul deținut de marea sportivă Simona Halep în Poiana Brașov dispune de un restaurant premium. Cât îi costă pe turiști un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la locația fostei tenismene.
Gigi Mustață a răbufnit după 1-4 la Zagreb: „La FCSB e nevoie de sânge proaspăt”. Exclusiv # Fanatik
Liderul Peluzei Nord cere transferuri la FCSB. Gigi Mustaţă a pus tunurile pe jucători şi e de părere că e nevoie de 3-4 jucători noi care să pună presiune pe titulari.
Mihai Stoica, anunț despre plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: „Avem discuții cu un club” # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat că Dennis Politic ar putea să plece de la FCSB în această iarnă, existând deja discuții în acest sens cu un alt club.
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece # Fanatik
S-a luat decizia cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântarea fiului său. FANATIK a aflat și în ce stare se află mama băiatului ucis cu sânge rece.
Primele declarații ale lui Olimpiu Moruțan în calitate de jucător al Rapidului: „Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră!”. Video # Fanatik
Olimpiu Moruțan este oficial noul jucător al Rapidului. Tânărul internațional român a oferit primele declarații în calitate de fotbalist al giuleștenilor. Ce a spus, de fapt.
Ce transferuri mai face Dinamo în această iarnă?! Omul care aduce jucători în Ștefan cel Mare a dezvăluit totul: „Putem să ne batem la primele 3 locuri” # Fanatik
Omul responsabil de întărirea lotului lui Dinamo a dezvăluit, la emisiunea FANATIK DINAMO, ce transferuri va mai realiza formația antrenată de Zeljko Kopic.
Scenariu catastrofal pentru Ilie Bolojan. Mai mulți primari PNL și PSD ar migra spre AUR: „Nicușor Dan a lansat un avertisment, nu un atac” # Fanatik
Ilie Bolojan stă pe o pojghiță subțire de gheață: declarațiile recente făcute de Nicușor Dan arată că România e în pragul unei crize politice uriașe, spun analiștii politici.
Lovitură de imagine dată de FRF! Președintele Răzvan Burleanu a fost invitat de lux la Institutul Diplomatic Român # Fanatik
Federația Română de Fotbal a dat o nouă lovitură de imagine. Președintele Răzvan Burleanu a fost invitat la Institutul Diplomatic Român pentru a susține o prezentare despre rolul diplomației sportive
Mitică Dragomir nu l-a menajat nici pe Gigi Becali: „Haos! Zero! Fiecare face ce vrea la FCSB! Fără el nu intră în play-off”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir îi spulberă orice speranță lui Gigi Becali. Fostul șef LPF crede că FCSB poate rata play-off-ul și i-a distrus pe roș-albaștrii după înfrângere usturătoare cu Dinamo Zagreb
Dinamo renunță temporar la Arena Națională! Meciurile pe care „câinii” le vor juca pe Arcul de Triumf # Fanatik
Dinamo va avea stadion nou, care va fi gata în 2029, însă până atunci echipa alb-roșie este nevoită să-și joace meciurile de pe teren propriu pe alte arene.
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani # Fanatik
Conflictul dintre Traian Băsescu și Sorin Ovidiu Vîntu, care durează de mai bine de un deceniu și jumătate, ajunge în sala de tribunal.
(P) O nouă șansă de câștig. Betano lansează „Rezerva de Aur”: Jucătorul iese, pariul continuă! # Fanatik
Veste excelentă pentru toți fanii pariurilor sportive! Betano introduce funcționalitatea „Rezerva de Aur” (Golden Sub), eliminând una dintre cele mai mari frustrări ale pariorilor: biletul pierdut din cauza unei schimbări neprevăzute. Cunoști sentimentul: ai mizat […]
Universitatea Craiova, gest de mare clasă pentru indianul care a salvat de la înec o fetița de 5 ani! Ce se întâmplă la meciul cu FC Botoșani # Fanatik
Un indian a devenit erou după ce a salvat o fetiță de 5 ani care a căzut în apa înghețată a lacului din Parcul „Romanescu”. Universitatea Craiova îl recompensează pentru gestul său.
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv # Fanatik
FCSB încearcă să se reinventeze în plină criză grație singurelor transferuri pe care le-a făcut în această iarnă. Când vor debuta cele două achiziții Andre Duarte și Ofri Arad
Duel de foc în vârful clasamentului din prima ligă spaniolă. Echipa de pe locul 3, Villarreal, primește vizita formației de pe locul secund, Real Madrid. Cine are cele mai mari șanse la victorie? Statisticile echipelor […]
Steaua transferă un nou jucator din Spania! Are 24 de ani și semnează până în vară! Exclusiv # Fanatik
Daniel Oprița primește întăriri pentru partea a doua a sezonului din liga secundă, iar filiera spaniolă, pe care militarii au mers în ultimii ani, este din nou accesată de aceștia.
Inter – Pisa, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 22. Chivu se poate detașa în fruntea clasamentului # Fanatik
Urmărește Inter - Pisa live video în etapa 22 de Serie A pe FANATIK! Aici găsești toate informațiile despre meciul dintre echipa antrenată de Cristi Chivu și penultima clasată în Italia.
Liderul Peluzei Nord a comentat plecarea lui Alibec de la FCSB: ”Nu vreau să jignesc, dar…” # Fanatik
Denis Alibec a avut un sezon extrem de slab și are zilele numărate la FCSB. Ce a spus Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, despre plecarea atacantului de 35 de ani.
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în Australia. ”Lipsă de respect” # Fanatik
Jelena, partenera lui Novak Djokovic, a luat atitudine în disputa dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, de la Australian Open. De partea cui s-a poziționat.
Avertismentul șocant al lui Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni”. Expert: „Nu mai vorbim de science-fiction” # Fanatik
Elon Musk avertizează că roboții și AI vor schimba radical viața oamenilor, iar numărul lor ar putea depăși curând populația umană. Ce spune un expert despre această revoluție și ce pericole aduce.
Cinci pentru preşedinţia FRH! Alte două nume grele urmează să îşi anunţe candidatura la alegeri. Exclusiv # Fanatik
Se anunţă o luptă dură la alegerile pentru preşedinţia FRH din luna aprilie. FANATIK a aflat că alte două nume grele se pregătesc să îşi anunţe candidatura.
Fenerbahce, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul decisiv cu FCSB din Europa League! Atacantul echipei ar putea ajunge la Juventus
Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani” # Fanatik
Giovanni Becali vine cu detalii din culise despre interviul lui Mario Iorgulescu din Italia și spune că acesta a fost rezultatul unei "combinații", nu o simplă inițiativă jurnalistică.
Oldies But Goldies, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre istoria stadionului Dinamo # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre istoria bogată a stadionului Dinamo.
Ce rol a jucat sora lui Mario în prinderea ucigașului său. Cum a ajuns, de fapt, unchiul băiatului din Cenei la cel care a comis crima # Fanatik
Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis cu bestialitate de un prieten din satul în care locuiau, a jucat un rol important în identificarea adolescentului care nu poate fi tras, legal, la răspundere.
Daniel Băluţă se opune creşterii preţului biletelor STB şi îl atacă pe Ciprian Ciucu: „Amatorism, lipsă de viziune şi soluţii” # Fanatik
Daniel Băluţă critică dur intenţia de scumpire a transportului public şi concedierile anunţate la STB şi îi cere lui Ciprian Ciucu soluţii concrete pentru redresarea economică a Capitalei.
Dezastrul FCSB-ului a făcut deliciul românilor. Digi Sport, pe locul 2 în topul audiențelor cu meciul de la Zagreb # Fanatik
Înfrângerea FCSB de la Zagreb a fost urmărit cu sufletul la gură de români. Interesul uriaș pentru prestația campioanei a dus Digi Sport1 pe locul secund în topul audiențelor
Gigi Becali a distrus toți jucătorii după rușinea de la Zagreb, unul singur a scăpat: „Ce poți să-i spui? E invenția lui”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a iertat un singur jucător după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ceilalți fotbaliști au fost aspru criticați de patron
Doliu la CFR Cluj înainte de marele meci cu FCSB din etapa a 23-a din SuperLiga. Un portar legendar al ardelenilor s-a stins din viață. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Mitică Dragomir e ferm convins că a greșit Cîrjan când a refuzat transferul în Ucraina: „Războiul e relativ. N-a făcut bine” # Fanatik
Cătălin Cîrjan a refuzat, în această perioadă de mercato, un transfer pe bani mulți în Ucraina. Există voci care spun că decizia jucătorului de 23 de ani nu este deloc una inspirată.
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură” # Fanatik
Novak Djokovic se simte ca acasă atunci când ajunge la Australian Open. Ce face sârbul de 15 ani la Melbourne, la turneul pe care l-a câștigat de 10 ori deja.
SuperGigi a pus 1000 de lei pe biletul etapei din SuperLiga. Care sunt pronosticurile pe cele opt meciuri ale etapei din campionat.
SuperLiga, live blog etapa 23. Se încinge lupta pentru play-off în cea de-a doua rundă din acest an! # Fanatik
Live blog SuperLiga etapa 23: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Toate detaliile legate de a doua rundă din 2026.
Panică printre părinții unei alte localități din Timiș din cauza ucigașului lui Mario: „Vor să-l mute de la școală” # Fanatik
Crima lui Mario provoacă un nou val de panică într-o altă localitate din Timiș. Fără liniște și tot mai speriați, părinții se revoltă pentru siguranța copiilor lor.
Filipe Coelho ignoră decizia LPF înainte de Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Neinteresant, nu este important pentru mine!” # Fanatik
Filipe Coelho, desemnat antrenorul etapei 22, refuză să pună accent pe distincțiile individuale și se concentrează doar pe ce are de făcut la Universitatea Craiova. Ce a spus despre partida cu FC Botoșani.
Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se întâmplă cu Charalambous. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că nu va mai intra în direct la TV. Care este motivul din spatele deciziei și ce se întâmplă cu antrenorul de la FCSB, Elias Charalambous.
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre contractul lui Olimpiu Moruțan la Rapid și modul în care fotbalistul a fost integrat în Giulești
Cele mai tari discursuri de la Davos 2026. „Intrăm într-o lume fără reguli”, avertismentul care a dominat Forumul # Fanatik
Liderii lumii şi-au exprimat la Davos îngrijorările cu privire la viitorul ordinii mondiale. De la Macron şi Merz, la preşedintele Serbiei, discursurile au fost pline de avertismente.
Mihai Stoica a oferit ultimele informații despre situația lui Florin Tănase înainte de FCSB – CFR Cluj # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre starea de sănătate a lui Florin Tănase, pe care FCSB speră să îl recupereze pentru derby-ul cu CFR Cluj. „Decarul” a fost marele absent al campioanei la Zagreb
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv # Fanatik
Elias Charalambous s-a îmbolnăvit după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica a oferit în direct toate detaliile despre starea de sănătate a antrenorului cipriot.
Răzvan Lucescu, prima reacție după PAOK – Betis Sevilla 2-0: „Totul e posibil când crezi cu adevărat!”. Exclusiv # Fanatik
Răzvan Lucescu a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK, după succesul formidabil din PAOK - Betis Sevilla 2-0
Elias Charalambous este în pericol de a fi demis după eșecul suferit de FCSB în Europa League. Cum vede Adrian Mutu o posibilă schimbare de antrenor la campioana României.
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe atacant. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a anunţat prima plecare de la FCSB. Patronul campioanei a declarat că Denis Alibec nu mai are viitor la echipă şi va fi lăsat să plece pe 200.000 de euro.
Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Și la 2-0 îi spuneam lui Meme că asta e echipă slabă și trebuie să-i batem! Am jucat în 3 jucători!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după Dinamo Zagreb - FCSB 1-4. Omul de afaceri și-a criticat dur jucătorii
