Viktor Orbán, mesaj tăios către Zelenski: e într-o poziție „disperată”. „Prim-ministrul Ungariei pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”

Unul dintre adolescenții acuzați pentru crima din Cenei este liber și s-a întors la școală. Pentru că are doar 13 ani, legea spune că nu răspunde penal pentru fapta comisă. Părinții sunt revoltați de faptul că minorul de 13 ani a fost lăsat în libertate și spun că le e frică să-și mai trimită copiii […]