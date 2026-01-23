Criminalul de 13 ani din Timiș e liber și s-a întors la școală. Părinții sunt terifiați și cer schimbarea legii: „Toată lumea se teme”
Lumea Politică, 23 ianuarie 2026 11:50
Unul dintre adolescenții acuzați pentru crima din Cenei este liber și s-a întors la școală. Pentru că are doar 13 ani, legea spune că nu răspunde penal pentru fapta comisă. Părinții sunt revoltați de faptul că minorul de 13 ani a fost lăsat în libertate și spun că le e frică să-și mai trimită copiii […] The post Criminalul de 13 ani din Timiș e liber și s-a întors la școală. Părinții sunt terifiați și cer schimbarea legii: „Toată lumea se teme” first appeared on Lumea Politică.
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 10 minute
12:00
Primarul Bucureștiului: situație financiară „jenantă”, decizii dificile. Crește prețul biletelor RATB # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a tras un semnal de alarmă privind starea financiară gravă a Primăriei București. Conturile instituției sunt aproape goale, iar măsurile dificile sunt inevitabile. Edilul a vorbit despre restructurări masive și creșterea prețului biletelor de transport public. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Primăria Municipiului București se confruntă cu […] The post Primarul Bucureștiului: situație financiară „jenantă”, decizii dificile. Crește prețul biletelor RATB first appeared on Lumea Politică.
Acum 30 minute
11:50
Criminalul de 13 ani din Timiș e liber și s-a întors la școală. Părinții sunt terifiați și cer schimbarea legii: „Toată lumea se teme” # Lumea Politică
Unul dintre adolescenții acuzați pentru crima din Cenei este liber și s-a întors la școală. Pentru că are doar 13 ani, legea spune că nu răspunde penal pentru fapta comisă. Părinții sunt revoltați de faptul că minorul de 13 ani a fost lăsat în libertate și spun că le e frică să-și mai trimită copiii […] The post Criminalul de 13 ani din Timiș e liber și s-a întors la școală. Părinții sunt terifiați și cer schimbarea legii: „Toată lumea se teme” first appeared on Lumea Politică.
11:40
Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a început operarea zborurilor de iarnă, valabile până pe 30 martie. Pasagerii pot alege dintr-o varietate de curse externe, iar din primăvară, oferta va fi extinsă. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a dat startul programului de zbor pentru sezonul de iarnă. Acesta va fi în vigoare până pe 30 martie, […] The post Aeroportul Bacău a lansat programul de zbor pentru iarnă first appeared on Lumea Politică.
Acum o oră
11:30
Premierul Bolojan sesizează dezechilibre în administrația locală: prea mulți bani de la centru, prea puține venituri, excedent de funcții # Lumea Politică
Premierul României, Ilie Bolojan, a avertizat asupra unor dezechilibre structurale din administrația publică locală. Într-o analiză publicată pe Facebook, Bolojan compară situația României cu cea a altor state din Uniunea Europeană, subliniind dependența excesivă de bugetul de stat. Premierul Ilie Bolojan a evidențiat, într-o analiză, problemele structurale din administrația publică locală din România. El a […] The post Premierul Bolojan sesizează dezechilibre în administrația locală: prea mulți bani de la centru, prea puține venituri, excedent de funcții first appeared on Lumea Politică.
Acum 2 ore
11:00
Un raport al Camerei de Conturi Bacău dezvăluie deficiențe semnificative în administrarea taxelor și impozitelor locale de către Primăria Bacău pentru anul 2024. Problemele includ lipsa de declarare a clădirilor noi și neconcordanțe financiare de milioane de lei. Raportul Camerei de Conturi Bacău evidențiază nereguli majore în gestionarea finanțelor Primăriei Bacău pentru anul 2024. Un […] The post Nereguli majore descoperite la Primăria Bacău de Camera de Conturi first appeared on Lumea Politică.
11:00
Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir…” # Lumea Politică
Volodimir Zelenski anunță că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Documentele sunt aproape finalizate, iar discuțiile au avut loc la Davos. Totuși, problema teritorială din estul Ucrainei rămâne nerezolvată. Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile cu Donald Trump, desfășurate la Davos, s-au concentrat pe garanțiile de securitate […] The post Donald Trump a vorbit timp de oră cu Zelenski, apoi i-a transmis un mesaj lui Putin. ”Nu poți face asta, Vladimir…” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Nicușor Dan: Coaliția de guvernare stă ”ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”. ”Cumva, fiscal, România s-a stabilizat” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că situația coaliției guvernamentale este mai dificilă decât acum șase-șapte luni. Totuși, el și-a exprimat încrederea că aceasta va continua să funcționeze cu responsabilitate. Președintele Nicușor Dan a declarat că, deși coaliția guvernamentală se confruntă cu dificultăți mai mari decât în urmă cu câteva luni, el este optimist în […] The post Nicușor Dan: Coaliția de guvernare stă ”ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”. ”Cumva, fiscal, România s-a stabilizat” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Conducerea SRI şi SIE, aproape de desemnare. Nicuşor Dan: „Sunt şanse în următoarele săptămâni” # Lumea Politică
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că există posibilitatea ca numirile la conducerea SRI şi SIE să aibă loc în următoarele săptămâni. Declaraţia a fost făcută la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European. Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nominalizările pentru funcţiile de conducere ale SRI şi SIE ar putea fi realizate „în următoarele săptămâni”. Aceasta […] The post Conducerea SRI şi SIE, aproape de desemnare. Nicuşor Dan: „Sunt şanse în următoarele săptămâni” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Curtea de Apel Alba a decis împotriva cererii ANAF de a pune sub sechestru casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte al României este obligat să plătească despăgubiri pentru chirii încasate ilegal. ANAF încearcă să recupereze aproape 5 milioane de lei. Curtea de Apel Alba a respins cererea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov de […] The post Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe avere pentru chiria încasată ilegal first appeared on Lumea Politică.
11:00
Scandal politic după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA # Lumea Politică
USR îl atacă pe George Simion, liderul AUR, după ce acesta a fost surprins în SUA tăind un tort în forma Groenlandei. Postarea USR de pe Facebook acuză lipsa de respect pentru suveranitatea națiunilor. USR l-a criticat pe președintele AUR, George Simion, printr-o postare acidă pe Facebook. Aceștia au spus că Simion „a dovedit că […] The post Scandal politic după ce George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA first appeared on Lumea Politică.
10:50
Se rupe actuala coaliție de guvernare? Nicușor Dan vorbește despre acest posibil scenariu # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat responsabilitatea partidelor pro-europene față de votul primit, în contextul speculațiilor privind ruptura coaliției de guvernare. Deși temerile financiare s-au diminuat, stabilitatea politică rămâne o preocupare majoră pentru investitori. Președintele Nicușor Dan a abordat, în urma reuniunii Consiliului European, zvonurile privind posibila rupere a coaliției guvernamentale și renunțarea la rotația […] The post Se rupe actuala coaliție de guvernare? Nicușor Dan vorbește despre acest posibil scenariu first appeared on Lumea Politică.
10:50
„Eu zic să învățați urgent rusă și chineză”, avertismentul lansat de Diana Șoșoacă după Forumul de la Davos # Lumea Politică
Diana Șoșoacă, președinta SOS România, susține că discuțiile de la Forumul Economic Mondial confirmă previziunile sale despre o nouă ordine globală. Ea îndeamnă românii să se adapteze rapid noilor realități geopolitice. Europarlamentara Diana Șoșoacă a declarat joi, pe Facebook, că evoluțiile geopolitice de la Davos reflectă avertismentele sale anterioare. Ea a subliniat că lumea se […] The post „Eu zic să învățați urgent rusă și chineză”, avertismentul lansat de Diana Șoșoacă după Forumul de la Davos first appeared on Lumea Politică.
10:50
Tranzacția momentului: TikTok a fost cumpărat de americani. Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump # Lumea Politică
TikTok va fi deținută de americani, Donald Trump exprimându-și satisfacția pentru această tranzacție. Înțelegerea a fost realizată cu colaborarea președintelui chinez Xi Jinping. Noua structură va proteja datele utilizatorilor americani, conform legii adoptate anterior. Președintele american Donald Trump a anunțat finalizarea tranzacției prin care TikTok va fi deținută de investitori americani. El a mulțumit președintelui […] The post Tranzacția momentului: TikTok a fost cumpărat de americani. Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump first appeared on Lumea Politică.
10:50
Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a criticat planul guvernului de a reduce fondurile din impozitul pe venit și TVA destinate primăriilor. El solicită o redistribuire echitabilă între Primăria Capitalei și primăriile de sector și susține extinderea mandatelor primarilor. Nicușor Dan, președintele României, se opune deciziei guvernului de a reduce sumele alocate primăriilor din impozitul pe venit și […] The post Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern first appeared on Lumea Politică.
10:50
Costul alimentelor și produselor de bază din New York se apropie de cele din București # Lumea Politică
Aura, o româncă stabilită în New York, a realizat un videoclip în care prezintă prețurile dintr-un magazin Target. Materialul oferă o imagine detaliată a costurilor de trai în 2026, comparându-le cu cele din România. New York este cunoscut ca unul dintre cele mai scumpe orașe din Statele Unite, în special în cartierele centrale. Aura, o […] The post Costul alimentelor și produselor de bază din New York se apropie de cele din București first appeared on Lumea Politică.
Acum 4 ore
10:10
Aprobarea acordului UE-Mercosur este momentan blocată de așteptarea avizului CJUE. Între timp, deputatul Ovidiu Cîmpean explică de ce consideră acest acord benefic pentru România și UE. Procesul de aprobare a acordului UE-Mercosur este încetinit până la emiterea unui aviz de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Între timp, Ovidiu Cîmpean, deputat clujean, explică […] The post Acordul UE-Mercosur: Ovidiu Cîmpean susține beneficiile pentru România first appeared on Lumea Politică.
09:30
Craiovenii sunt invitați sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la manifestările dedicate Micii Uniri, organizate în fața Primăriei Craiova. Evenimentele includ ceremonii oficiale și un spectacol folcloric, având ca protagoniști artiști locali. Traficul va fi restricționat în zonă pentru desfășurarea activităților. Manifestările dedicate Unirii Principatelor Române vor începe la ora 10.00 cu intonarea imnului național și un […] The post Craiovenii sărbătoresc Mica Unire cu evenimente speciale first appeared on Lumea Politică.
Acum 6 ore
08:00
Mădălin Popescu, unul dintre salvatorii fetiței căzute în lacul înghețat din Parcul Romanescu, a publicat pe Facebook o mărturie emoționantă despre intervenția dramatică. El subliniază că adevăratul erou este fetița de șase ani, Anastasia, și răspunde criticilor apărute ulterior. Mădălin Popescu a publicat recent prima sa postare pe rețelele sociale, contestând eticheta de „erou” primită […] The post Salvatorul fetiței din lacul înghețat: „Adevăratul erou este Anastasia” first appeared on Lumea Politică.
Acum 12 ore
23:40
Atenție la transferurile financiare între rude: ANAF intensifică verificările. Ce trebuie scris în acte # Lumea Politică
Mulți români se bazează pe ajutorul financiar al familiei pentru diverse nevoi, însă aceste transferuri pot atrage atenția ANAF. Fără documente clare, ajutoarele pot fi considerate venituri nedeclarate, creând complicații fiscale. Pentru mulți români, sprijinul financiar din partea familiei este esențial, fie că este pentru avansul unei locuințe sau alte necesități. Aceste sume sunt adesea […] The post Atenție la transferurile financiare între rude: ANAF intensifică verificările. Ce trebuie scris în acte first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
23:00
Dominanța SUA și slăbiciunea Europei discutate la Davos. Adrian Severin: scopul Americii a fost să le spună că Groenlanda e bifată # Lumea Politică
În emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu și Adrian Severin au analizat evenimentele de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cei doi au subliniat influența Statelor Unite și fragilitatea Europei, evidențiind că Donald Trump a fost considerat principalul adversar. Adrian Severin a observat că, la Davos, „principalul adversar a fost elementul indezirabil, să spunem, […] The post Dominanța SUA și slăbiciunea Europei discutate la Davos. Adrian Severin: scopul Americii a fost să le spună că Groenlanda e bifată first appeared on Lumea Politică.
22:10
Putin a făcut prețul vânzării Groenlandei către SUA. Cum a calculat liderul rus, pornind de la Alaska # Lumea Politică
Președintele rus Vladimir Putin a discutat despre planurile SUA de a achiziționa Groenlanda, comparând situația cu vânzarea Alaskăi în secolul XIX. În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, Putin a subliniat că problema nu privește Rusia și a menționat interesul istoric al SUA pentru regiune. Vladimir Putin a abordat subiectul intențiilor SUA de a […] The post Putin a făcut prețul vânzării Groenlandei către SUA. Cum a calculat liderul rus, pornind de la Alaska first appeared on Lumea Politică.
21:30
Premierul Moldovei critică susținerea pentru rachetele rusești, la Davos. „Haideți cu Oreșnik” # Lumea Politică
Premierul Alexandru Munteanu a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că susținătorii lui Putin ar prefera să cheltuie milioane pe rachete, nu pe reconstrucția orașelor. El a evidențiat provocările cu care se confruntă Republica Moldova din cauza influenței ruse. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu, a criticat la Davos alegerea susținătorilor lui Putin de a […] The post Premierul Moldovei critică susținerea pentru rachetele rusești, la Davos. „Haideți cu Oreșnik” first appeared on Lumea Politică.
20:40
Dan Neculăescu, actualmente ambasador al României la NATO, este considerat favorit pentru postul de ambasador în Statele Unite. Această mutare vine pe fondul unui val de rechemări și numiri diplomatice. Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, este pe lista președintelui Nicușor Dan pentru postul de ambasador în SUA, potrivit unor surse politice citate de G4 […] The post Cine ar putea fi noul ambasador al României în SUA. E pe lista lui Nicușor Dan first appeared on Lumea Politică.
20:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat un pas important în negocierile cu NATO privind Groenlanda. Pentru că trasează o înțelegere, el a declarat că nu va impune taxele vamale planificate pentru 1 februarie. Trump a discutat la Davos cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Preşedintele Trump a afirmat că a stabilit „cadrul unui viitor […] The post Trump anunţă progrese în acordul cu NATO privind Groenlanda. Viitor acord cadru first appeared on Lumea Politică.
19:10
Bolojan: Bugetul pentru 2026, construit pe “baze realiste”. Ce a recunoscut premierul „Taie tot” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul lucrează la un buget pentru 2026 axat pe relansare și investiții. Economiile realizate au redus deficitul bugetar, iar fondurile europene continuă să joace un rol crucial. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile sunt în plin proces de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2026. Acesta va […] The post Bolojan: Bugetul pentru 2026, construit pe “baze realiste”. Ce a recunoscut premierul „Taie tot” first appeared on Lumea Politică.
18:30
Secretarul general al NATO cere liderilor europeni să prioritizeze Ucraina, „prioritatea noastră numărul unu” # Lumea Politică
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a îndemnat liderii europeni să mențină atenția asupra Ucrainei, în ciuda tensiunilor legate de Groenlanda. În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Rutte a subliniat importanța sprijinului continuu pentru Kiev. În discursul său de la Davos, Mark Rutte a subliniat că principala prioritate a NATO trebuie să fie […] The post Secretarul general al NATO cere liderilor europeni să prioritizeze Ucraina, „prioritatea noastră numărul unu” first appeared on Lumea Politică.
17:40
Într-o întâlnire cu secretarul general al NATO, Donald Trump a subliniat că dorește achiziționarea Groenlandei din motive de securitate. Deși Danemarca a refuzat discuțiile, președintele american insistă că transferul ar fi benefic pentru toți. Donald Trump a declarat că interesul său pentru Groenlanda este motivat strict de securitatea națională. „Îmi doresc Groenlanda pentru securitate. Nu […] The post Trump exclude forța pentru cucerirea Groenlandei. „Dar există un preț mai mare” first appeared on Lumea Politică.
17:00
Sorin Grindeanu: PSD nu vrea să fie doar “ridicători de mână” în coaliție. Măsuri de stânga # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat că PSD dorește să rămână în coaliția de guvernare, dar nu doar pentru a susține deciziile fără a avea un cuvânt de spus. Grindeanu a subliniat că social-democrații vor exprima deschis punctele de vedere atunci când apar excese guvernamentale. Sorin Grindeanu, invitat la Antena 3, a fost întrebat despre poziția PSD […] The post Sorin Grindeanu: PSD nu vrea să fie doar “ridicători de mână” în coaliție. Măsuri de stânga first appeared on Lumea Politică.
16:10
În 2025, piața românească de fuziuni și achiziții a înregistrat o creștere de 3%, ajungând la 275 de tranzacții. Printre cele mai importante operațiuni se numără achiziția rețelei Regina Maria și a unei părți din Therme. Investitorii străini au dominat piața, contribuind semnificativ la această evoluție. Numărul tranzacțiilor de fuziuni și achiziții din România a […] The post Creștere în piața M&A din România în 2025. Tranzacțiile anului printre bogătași first appeared on Lumea Politică.
14:40
Iancu Guda sare să-l ajute cu cifre prietenoase pe Ilie Bolojan: „Cifrele privind execuția bugetară arată din ce în ce mai bine” # Lumea Politică
Iancu Guda, consilier al premierului Ilie Bolojan, a publicat o analiză financiară pe tema execuției bugetare din 2025. Guda acuză manipularea din presă și susține că reformele implementate de ANAF vor aduce creșteri în 2026. Consilierul premierului Ilie Bolojan, Iancu Guda, a lansat un mesaj ferm printr-o postare pe Facebook. El îndeamnă cititorii să fie […] The post Iancu Guda sare să-l ajute cu cifre prietenoase pe Ilie Bolojan: „Cifrele privind execuția bugetară arată din ce în ce mai bine” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Guvernul Bolojan va interzice detașarea funcționarilor. Posturile la stat, ocupate doar prin concurs în caz de restructurări # Lumea Politică
Guvernul analizează un proiect de lege propus de Ministerul Muncii pentru îmbunătățirea gestionării resurselor umane în sectorul public. Proiectul vizează încetarea detașărilor și reducerea pensiilor speciale pentru bugetarii care cumulează pensia cu salariul. Guvernul discută joi, în primă lectură, un proiect de lege destinat optimizării managementului resurselor umane în sectorul public, conform unui document consultat […] The post Guvernul Bolojan va interzice detașarea funcționarilor. Posturile la stat, ocupate doar prin concurs în caz de restructurări first appeared on Lumea Politică.
14:40
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare” # Lumea Politică
Fostul premier Marcel Ciolacu lansează acuzații dure la adresa actualului șef de guvern, Ilie Bolojan. Acesta îl critică pentru măsurile economice și îl acuză de manipularea cifrelor bugetare. Marcel Ciolacu, fostul premier, îl atacă pe Ilie Bolojan, acuzându-l că a lăsat bugetul statului într-o situație dificilă. Într-o postare pe Facebook, Ciolacu îl critică dur pe […] The post Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare” first appeared on Lumea Politică.
14:30
Maia Sandu, noi declarații despre o unire cu România: „Această opțiune ne-ar garanta însă ceva” # Lumea Politică
Președinta Maia Sandu a declarat că nu există încă o majoritate în Republica Moldova pentru unirea cu România, subliniind că decizia aparține cetățenilor. Ea a evidențiat, totuși, că această opțiune ar putea garanta pacea și apartenența la lumea liberă. Maia Sandu a reafirmat joi că nu există „deocamdată” o majoritate pentru unirea Republicii Moldova cu […] The post Maia Sandu, noi declarații despre o unire cu România: „Această opțiune ne-ar garanta însă ceva” first appeared on Lumea Politică.
14:30
Șeful DNA despre acuzațiile Recorder: „Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi” # Lumea Politică
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a respins criticile formulate de Recorder, susținând că activitatea instituției nu a încetinit, ba dimpotrivă, a înregistrat rezultate superioare. Voineag a declarat că evaluările trebuie să se bazeze pe cifre obiective, nu pe percepții. Într-o intervenție la Antena 3, Voineag a subliniat că DNA a înregistrat progrese semnificative, […] The post Șeful DNA despre acuzațiile Recorder: „Nu prea cred în coincidențe, iar timing-ul spune totul. Nu suntem naivi” first appeared on Lumea Politică.
14:30
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a atras atenția asupra deficitului bugetar de 8%, departe de așteptările Guvernului. Într-o intervenție la Antena 3, acesta a anunțat discuții viitoare în coaliție pe această temă, așteptând date precise de la ministrul Finanțelor. Sorin Grindeanu a declarat că deficitul bugetar estimat la 8% contrazice predicțiile anterioare ale Guvernului care vorbeau […] The post Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost” first appeared on Lumea Politică.
14:30
Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară” # Lumea Politică
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a intervenit la Antena 3 pentru a clarifica implicarea României în eforturile NATO, în contextul declarațiilor critice ale lui Donald Trump privind contribuțiile alianței. Ministrul Oana Țoiu a afirmat că mesajul său nu reprezintă o replică directă la adresa lui Trump, ci o necesară clarificare. Ea a subliniat că informații […] The post Oana Țoiu neagă că i-a adresat un mesaj lui Donald Trump: „Nu este o replică direct dată lui Trump e o clarificare necesară” first appeared on Lumea Politică.
14:30
Cine sunt „specialii” care scapă de interdicția cumulului pensie-salariu la stat? Legea nu se aplică pensiilor contributive # Lumea Politică
Guvernul Bolojan pregătește o lege pentru a interzice cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Scopul este eficientizarea cheltuielilor și reducerea reangajărilor rapide după pensionare. Proiectul va fi discutat azi în Executiv. Proiectul propus de Guvernul Bolojan vizează interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru pensionarii din sectorul bugetar. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, […] The post Cine sunt „specialii” care scapă de interdicția cumulului pensie-salariu la stat? Legea nu se aplică pensiilor contributive first appeared on Lumea Politică.
14:20
Donald Trump a făcut anunțul momentului de la Davos și reconfigurează relațiile internaționale: ce planuri are pe viitor # Lumea Politică
La Davos, liderii mondiali au semnat rezoluția de inaugurare a Consiliului de Pace, condus de Donald Trump. Inițial conceput pentru conflictul din Gaza, forumul se extinde la crize globale. România și alte puteri europene nu s-au alăturat încă. Liderii prezenți la Davos au semnat documentul de întemeiere a Consiliului de Pace, inițiat de Donald Trump, […] The post Donald Trump a făcut anunțul momentului de la Davos și reconfigurează relațiile internaționale: ce planuri are pe viitor first appeared on Lumea Politică.
12:20
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a exprimat critici la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind inflexibilitatea acestuia. Grindeanu a remarcat că atitudinea rigidă a premierului poate împiedica implementarea unor soluții benefice pentru guvern. Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a vorbit la Antena 3 despre problemele pe care le vede în conducerea premierului Ilie Bolojan. Grindeanu […] The post Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială” first appeared on Lumea Politică.
Ieri
12:10
Posibil sechestru pe averea lui Iohannis. A pierdut şi jumătatea casei cumpărate “pe o sumă modică” # Lumea Politică
Klaus Iohannis pierde în primă instanță și cealaltă jumătate a imobilului din Sibiu. ANAF cere aproape cinci milioane de lei de la fostul președinte. Mâine, Curtea de Apel va decide dacă statul îi va pune sechestru pe avere. Judecătorii au decis că prietena din America a soților Iohannis nu avea drept de proprietate asupra jumătății […] The post Posibil sechestru pe averea lui Iohannis. A pierdut şi jumătatea casei cumpărate “pe o sumă modică” first appeared on Lumea Politică.
12:10
Cristian Tudor Popescu a adus în atenția publicului o previziune sumbră făcută de Carl Sagan în 1996. Renumitul astronom avertiza asupra unei „îndobitociri” a Americii, prevestind un declin al conținutului media și al înțelegerii științei. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat pe Facebook o „profeție” formulată de Carl Sagan în 1996. Celebrul astronom și astrofizician, […] The post CTP dezvăluie o „profeție” din 1996: „Îndobitocirea Americii este evidentă” first appeared on Lumea Politică.
12:10
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot # Lumea Politică
Peste 14.000 de persoane decedate sunt încă înregistrate ca votanți în Registrul Electoral din România. Noul șef al Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, promite schimbări majore în evidența electorală, începând din 2026. Până în acest an, Registrul Electoral din România include 14.410 persoane cu vârsta de peste 100 de ani, toate decedate. Noul președinte al […] The post Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot first appeared on Lumea Politică.
12:10
Președintele Donald Trump a anunțat că nu va impune tarife vamale Europei, după o întâlnire „foarte productivă” cu șeful NATO, Mark Rutte. Decizia vine în contextul unei propuneri de acord privind Groenlanda și securitatea în regiunea arctică. Președintele SUA, Donald Trump, a comunicat miercuri pe rețelele de socializare că nu va implementa tarife vamale asupra […] The post Donald Trump renunță la tarifele vamale cu care amenințase Europa first appeared on Lumea Politică.
12:10
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” # Lumea Politică
Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat Comisia Europeană de lipsă de comunicare în privința Acordului Mercosur, în contextul protestelor fermierilor europeni. Acesta a avertizat asupra riscurilor la adresa imaginii Uniunii Europene și a cerut explicații clare pentru fermieri. Fermierii europeni protestează la Parlamentul European, temându-se că Acordul Mercosur va afecta piața locală prin importuri ieftine din […] The post Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” first appeared on Lumea Politică.
12:00
Răspunsul lui Grindeanu pentru cei care vor să „împingă” PSD afară din actuala coaliţie # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat că PSD dorește să continue în actuala coaliție de guvernare, dar nu doar ca „ridicători de mână”. În ciuda tensiunilor, social-democrații sunt hotărâți să susțină măsuri de stânga. Sorin Grindeanu a precizat, într-o intervenție la Antena 3, că PSD a decis să facă parte din coaliția de guvernare încă din mai-iunie, […] The post Răspunsul lui Grindeanu pentru cei care vor să „împingă” PSD afară din actuala coaliţie first appeared on Lumea Politică.
12:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul lucrează la un buget pentru 2026 bazat pe “baze realiste”, vizând relansarea și investițiile. Reducerea deficitului și utilizarea fondurilor europene sunt priorități cheie. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că actuala echipă guvernamentală elaborează bugetul de stat pentru 2026, având ca obiectiv un buget orientat spre relansare și investiții. […] The post Ilie Bolojan anunță măsuri economice ambițioase pentru 2026 first appeared on Lumea Politică.
11:50
Cât crede Putin că valorează Groenlanda. La ce preț a evaluat Kremlinul insula arctică râvnită de Trump # Lumea Politică
Președintele rus, Vladimir Putin, a comentat posibilitatea ca SUA să achiziționeze Groenlanda, după declarațiile președintelui american Donald Trump la Davos. Putin a estimat costurile și a discutat despre relațiile dintre SUA și Danemarca, exprimându-și și opinia cu privire la un nou „Consiliu pentru Pace”. Vladimir Putin a declarat în cadrul unei reuniuni a Consiliului de […] The post Cât crede Putin că valorează Groenlanda. La ce preț a evaluat Kremlinul insula arctică râvnită de Trump first appeared on Lumea Politică.
08:40
Salarii tăiate și posturi desființate la ASF: Președintele Alexandru Petrescu avea anul trecut 8.800 de euro lunar # Lumea Politică
Salariile și structura de personal ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au suferit modificări semnificative de la 1 ianuarie 2026. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, și alți membri ai conducerii au văzut salariile lor reduse cu 30%, în timp ce 38 de angajați au fost afectați de restructurări. Salariul net lunar al lui Alexandru Petrescu, președintele […] The post Salarii tăiate și posturi desființate la ASF: Președintele Alexandru Petrescu avea anul trecut 8.800 de euro lunar first appeared on Lumea Politică.
08:20
Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos / Întâlnirea are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri # Lumea Politică
Președintele Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski se vor întâlni joi la Forumul Economic Mondial de la Davos. Întâlnirea vine pe fondul tensiunilor crescânde cauzate de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, conform Mediafax, citând Politico. Întâlnirea dintre Trump și Zelenski este programată după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza. Aceasta urmează întrevederilor bilaterale […] The post Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos / Întâlnirea are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri first appeared on Lumea Politică.
08:00
Optimism la Finanțe: România ar putea adera la OCDE în 2026. „Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat”, zice Nazare # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se arată optimist cu privire la economia României în 2026 și anunță „șanse foarte mari” pentru aderarea țării la OCDE. Deficitul fiscal din 2025 se anunță mai mic decât cel prognozat, iar bugetul pentru 2026 va prioritiza investițiile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că are „foarte mult optimism” pentru anul […] The post Optimism la Finanțe: România ar putea adera la OCDE în 2026. „Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat”, zice Nazare first appeared on Lumea Politică.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.