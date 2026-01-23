Ce facem astăzi, 24 ianuarie 2026, în Timișoara?

18:10

ADVERTORIAL. În multe locuințe, bucătăria este spațiul în care rutina se împletește cu momentele petrecute împreună, iar felul în care este organizată influențează direct confortul. Fiecare element ales contribuie la starea generală a încăperii, de la texturi până la modul în care se îmbină culorile. O bucătărie bine configurată oferă eficiență, dar și o atmosferă plăcută, ceea ce face activitățile zilnice mai ușoare. Tocmai de aceea selecția pieselor trebuie gândită atent. Fiecare decizie influențează modul în care este utilizat spațiul.