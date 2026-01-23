Republica Moldova are cel mai mic buget pentru apărare din Europa
Jurnalul.ro, 24 ianuarie 2026 00:20
Republica Moldova trebuie să majoreze alocaţiile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut (PIB), pentru a-și consolida securitatea națională, a declarat președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă.
• • •
