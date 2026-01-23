Bogdan Ivan: and #39; and #39;Davos înseamnă relaţii şi oportunităţi pentru România and #39; and #39;
Bursa, 24 ianuarie 2026 01:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos are ca miză construirea de relaţii, deschiderea de punţi de dialog şi crearea de oportunităţi concrete pentru România.
• • •
Acum 30 minute
01:20
Acum 4 ore
21:50
and #8222;Zone tampon and #8221; şi and #8222;mecanisme de monitorizare and #8221; au apărut ca subiecte în discuţiile trilaterale # Bursa
Unele dintre subiectele abordate în timpul discuţiilor trilaterale în curs de desfăşurare la Abu Dhabi sunt and #8222;zonele tampon şi mecanismele de monitorizare and #8221;, potrivit TASS.
21:40
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să contribuie la încheierea conflictului din Ucraina, pentru a-l putea nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace.
Acum 6 ore
21:30
21:20
Preşedintele Zelenski a declarat că a obţinut un angajament din partea lui Trump de a furniza mai multe rachete Patriot pentru sistemul de apărare aeriană al Ucrainei, potrivit Ukrinform.
21:10
Bolojan: and #39; and #39;Administraţiile locale încasează mult mai puţin din venituri proprii decât în UE and #39; and #39; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că România se confruntă cu anumite dezechilibre faţă de ţările Uniunii Europene, deoarece administraţia locală încasează din venituri proprii sume mult mai mici decât media UE şi este puternic dependentă de transferurile de la bugetul de stat.
21:00
Statele Unite şi Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice şi private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obţinut de Politico.
20:40
Laura Gherasim: and #39; and #39;Democraţia la judecată and #39; and #39; la Palatul Parlamentului # Bursa
Preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputatul Laura Gherasim (AUR), anunţă organizarea evenimentului and #8222;Democraţia la judecată and #8221; la Parlament, în perioada 26-30 ianuarie. Ea precizează că vor avea loc cinci zile de audieri publice, pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidenţiale, subliniind că demersul nu are caracter jurisdicţional şi nu substituie competenţele autorităţilor constituţionale. Scopul este clarificarea cadrului factual şi instituţional al deciziei, creşterea transparenţei decizionale, întărirea responsabilităţii publice şi reafirmarea respectului pentru drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
20:40
Autorităţile kosovare au reţinut 109 persoane într-un dosar cu acuzaţii de fraudă electorală, care au dus la o renumărare a voturilor după alegerile parlamentare anticipate care au avut loc luna trecută, potrivit The Washington Post.
20:30
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, marea majoritate fiind demonstranţi, a semnalat vineri un ONG din SUA, în timp ce un alt ONG a observat o ridicare parţială a restricţiilor impuse de autorităţile de la Teheran asupra aplicaţiilor de mesagerie şi de lucru, potrivit AFP.
20:00
Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti, tehnologie NuScale, se apropie de decizia finală de investiţie. Proiectul va avea o capacitate instalată de 462 MW, constând în şase module, fiecare cu o putere de 77 MW.
19:50
Liderul PSD Bucureşti îl acuză pe Ciprian Ciucu de amatorism şi lipsă de viziune: and #8222;Să vină cu soluţii, nu cu plângeri and #8221; # Bursa
Liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, condamnă ferm amatorismul, incapacitatea administrativă şi lipsa de viziune şi de soluţii pe care, în opinia sa, Primarul General Ciprian Ciucu le demonstrează zi de zi. Acesta îi solicită edilului să înceteze cu plângerile repetate şi să se prezinte în faţa bucureştenilor cu soluţii concrete. Totodată, Băluţă consideră absolut inadmisibil cinismul afişat de Primarul General faţă de persoanele vulnerabile, în special faţă de oamenii suferinzi şi persoanele cu handicap, care nu şi-au mai primit indemnizaţiile şi stimulentele de aproape doi ani şi cărora li se transmite, cu nonşalanţă, că nu vor primi aceste sume nici în perioada următoare.
Acum 8 ore
19:30
Trupele daneze, ordin să fie pregătite de luptă în cazul unui atac al SUA asupra Groenlandei # Bursa
Trupele trimise în Groenlanda de către Copenhaga au primit ordin să fie pregătite de luptă în cazul în care Statele Unite ar ataca teritoriul autonom danez, potrivit DR.
19:20
19:10
Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Abdullah bin Zayed, a anunţat că discuţiile trilaterale între delegaţiile din Rusia, Ucraina şi Statele Unite au început la Abu Dhabi, potrivit BBC.
19:00
Veteranii NATO, despre declaraţiile lui Trump: and #8222;Am plătit cu sânge pentru această alianţă and #8221; # Bursa
Veterani NATO din mai multe ţări europene au reacţionat dur la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump despre războiul din Afganistan, acuzându-l că a minimalizat rolul şi sacrificiul trupelor aliate, potrivit Reuters.
19:00
Situaţia energetică din Ucraina s-a înrăutăţit semnificativ, anunţă operatorul reţelei electrice # Bursa
Situaţia energetică a Ucrainei s-a înrăutăţit semnificativ vineri, după noi atacuri aeriene ruseşti care au provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a anunţat operatorul reţelei electrice Ukrenergo, evaluarea venind la o zi după ce ministrul energiei, Denîs Şmîhal, declara că sistemul energetic ucrainean a traversat cea mai dificilă zi de la întreruperile generalizate din noiembrie 2022, moment în care Rusia a început bombardarea pe scară largă a infrastructurii electrice.
19:00
Marea Britanie, reacţie dură la adresa lui Trump: and #8222;Ar trebui să-şi ceară iertare în genunchi and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice, după ce a afirmat că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan, potrivit DPA.
18:50
Constantin Rădulescu: and #39; and #39;PNL şi USR ar trebui să plece de la guvernare and #39; and #39; # Bursa
Liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră că social-democraţii ar trebui să rămână la guvernare, iar dacă este necesară o schimbare în actuala coaliţie, PNL şi USR ar trebui să părăsească Executivul.
18:50
Donald Trump i-a denigrat din nou pe aliaţii Americii din NATO, susţinând că trupele din naţiunile aliate and #8222;au stat puţin mai în spate, puţin în afara frontului and #8221; în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, potrivit The Guardian.
18:40
Creşterea accelerată a bugetelor de apărare din Europa determină marile companii din industria de armament să îşi diversifice activitatea şi să intre pe segmente noi, iar industria navală militară devine una dintre principalele direcţii de expansiune, potrivit Techrider.
18:40
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Europa ar fi cea care are de pierdut într-un conflict cu Statele Unite şi a pledat în favoarea preşedintelui american Donald Trump, într-o întâlnire cu ceilalţi lideri din UE, în spatele uşilor închise, în această săptămână, potrivit Hotnews.
18:30
Curtea Constituţională a Bulgariei a anunţat vineri că a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev, deschizând calea pentru ca acesta să părăsească funcţia. Radev a demisionat săptămâna aceasta, alimentând speculaţiile că va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare. El urma să ocupe funcţia prezidenţială, în mare parte ceremonială, până în ianuarie 2027.
17:50
Dorin Cioabă vrea ca Organizaţia Internaţională Romani Union (IRU), pe care o conduce, să facă parte din Consiliul pentru Pace pe care Donald Trump l-a creat, potrivit Hotnews. Cioabă spune că vrea să discute cu preşedintele american situaţia romilor care se află în SUA, pentru a nu fi expulzaţi: and #8222;Să găsim o soluţie pentru ei să rămână legal acolo and #8221;, a spus autointitluatul rege al romilor, conform sursei citate.
Acum 12 ore
17:10
Viceprim-ministrul irlandez: and #8222;Ar fi nebunesc să presupunem că Trump nu va mai ameninţa cu tarife vamale and #8221; # Bursa
Europa a fost and #8222;extraordinar de aproape and #8221; de o catastrofă economică, după ce Donald Trump a ameninţat că va impune tarife vamale şase naţiuni ale UE, Regatului Unit şi Norvegiei începând de luna viitoare, din cauza opoziţiei faţă de preluarea Groenlandei de către SUA, a transmis Simon Harris, viceprim-ministrul Irlandei, potrivit The Guardian.
17:00
Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani, decorat de preşedintele Nicuşor Dan # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care Colegiul Naţional and #8222;Unirea and #8221; din Focşani este decorat, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, şi a aniversării a 160 de ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ.
16:30
ANPC a aplicat amenzi de aproape 6 milioane de lei după verificări la peste 1.700 de operatori economici # Bursa
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au descoperit, în urma controalelor efectuate în această săptămână la peste 1.700 de operatori economici, numeroase nereguli, precum echipamente uzate, produse fără elemente de identificare sau cu termenul de valabilitate expirat. Totodată, au fost retrase definitiv de la vânzare produse în valoare de peste un milion de lei, iar echipele de control au aplicat amenzi în valoare totală de aproape şase milioane de lei.
16:20
UE: and #8222;Rusia vrea să îngheţe Ucraina înaintea unor rare discuţii trilaterale cu SUA and #8221; # Bursa
Comisarul UE pentru pregătire şi gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a declarat că and #8222; atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de încălzire , lumină şi servicii de bază în mijlocul unei ierni grele and #8221;, potrivit The Guardian.
16:10
Bolojan: and #39; and #39;Plafonarea la gaz nu este încă eliminată, decizia se va lua în curând and #39; and #39; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că eliminarea plafonării la gazele naturale, programată pentru luna aprilie, nu este încă sigură. O decizie va fi luată în următoarele două săptămâni, în urma analizei care se desfăşoară în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare.
16:10
Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă discuţii în Emiratele Arabe Unite , fiind prima întâlnire cunoscută la care participă toate cele trei ţări de la începutul războiului, acum aproape patru ani, potrivit CNN.
16:00
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din ţara noastră, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:50
La un an după ce preşedintele Donald Trump a ordonat SUA să se retragă din Organizaţia Mondială a Sănătăţii, procesul a fost finalizat oficial joi, potrivit Bloomberg.
15:40
Acuzaţii de plagiat la ministrul Justiţiei, contestaţiile sunt în analiză la Comisia de Etică # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că a luat la cunoştinţă despre contestaţiile depuse la Comisia de Etică a Universităţii din Craiova în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, care a obţinut doctoratul la aceeaşi instituţie. Potrivit premierului, comisia va trebui să se pronunţe asupra acestui caz.
15:30
Ordinea mondială se schimbă, dar nu suferă o ruptură, au declarat vineri lideri financiari, respingând naraţiunea premierului canadian Mark Carney conform căreia o nouă ordine, determinată de coerciţia unor puteri majore, prinde contur, potrivit Reuters.
15:20
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/oana-toiu-8221comertul-ramane-un-pilon-de-stabilitate-intr-o-lume-fragmentata8221-85281859Oana Ţoiu: and #8221;Comerţul rămâne un pilon de stabilitate într-o lume fragmentată and #8221;---Principalii factori de decizie economică la nivel mondial, prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, au îndemnat ţările şi companiile să elimine turbulenţele rezultate după o săptămână de conflicte cu administraţia Trump şi să se concentreze pe stimularea creşterii economice şi combaterea inegalităţii într-o lume în care comerţul va continua să curgă, iar cooperarea internaţională este încă extrem de necesară, potrivit U.S News.
15:20
Ilie Bolojan a declarat vineri că în multe instituţii publice din România există un personal supradimensionat şi că, în aceste cazuri, vor fi necesare reduceri de personal.
15:10
14:40
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat un atac dur la adresa fostului premier liberal Ludovic Orban, pe care îl acuză de ipocrizie politică şi de responsabilitate pentru creşterea accelerată a datoriei publice în timpul guvernării PNL.
14:20
RisCo: and #8222;DM conduce piaţa cosmeticelor şi a parfumurilor, Sephora şi Douglas fac profit, iar Marionnaud rămâne în continuare pe pierdere and #8221; # Bursa
Ultima raportare financiară arată diferenţe clare între principalii jucători din retailul de cosmetice şi parfumerie din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiie. DM Drogerie Markt conduce detaşat după cifră de afaceri, cu 1,6 miliarde lei, însă Sephora Cosmetics Romania este liderul pieţei la nivel de profit şi eficienţă per angajat, a relatat comunicatul. Parfumerie Douglas se poziţionează între cei doi, în timp ce INA International SRL (Marionnaud) rămâne pe pierdere, conform sursei citate.
14:10
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-a atacat dur pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după declaraţiile acestuia privind reprimarea violentă a protestelor din Iran şi l-a numit and #8222;clovn debusolat and #8221;.
14:10
Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi.
13:50
Preţurile aurului şi argintului au înregistrat creşteri spectaculoase de la începutul anului, pe fondul incertitudinilor geopolitice, monetare şi industriale.
13:40
13:20
Romania Education Alliance (REA), reţea de şcoli private activă pe piaţa educaţiei din România, anunţă că intenţionează să investească peste 10 milioane de euro în 2026 şi să se extindă la nivel naţional prin cooptarea a două şcoli private din afara Bucureştiului.
13:20
Oana Diaconu s-a alăturat echipei Pluridio în rolul de Chief of Projects, rol strategic care va susţine scalarea internaţională # Bursa
Pluridio, companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii software pentru pieţele financiare, îşi consolidează echipa de management într-un moment de accelerare a extinderii internaţionale şi anunţă numirea Oanei Diaconu în rolul de Chief of Projects, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Cu o experienţă de peste 20 de ani în coordonarea programelor complexe din industria financiar-bancară, Oana va susţine livrarea simultană a implementărilor aflate în derulare pe mai multe pieţe europene şi va contribui la creşterea predictibilităţii şi consistenţei execuţiei, pe măsură ce Pluridio intră într-o etapă de scalare, a relatat comunicatul.
13:20
Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) a primit o nouă comandă din partea Germaniei pentru furnizarea rachetelor aer-aer METEOR, cu rază de acţiune dincolo de raza vizuală, destinate Forţelor Armate Germane.
13:10
Directorii generali ai marilor companii rămân optimişti în privinţa creşterii veniturilor şi profitabilităţii în 2026, în ciuda incertitudinilor globale.
13:00
Gianni Infantino anunţă că au existat and #8222;500 de milioane de cereri de bilete and #8221; pentru Cupa Mondială # Bursa
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, s-a exprimat cu privire la numărul uriaş de cereri de bilete pentru meciurile Cupei Mondiale din această vară, competiţie care se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic
12:50
Tenis: Turneul Australian Open injectează 600 de milioane de dolari australieni în economia locală # Bursa
Openul Australiei, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, care îşi desfăşoară în prezent ediţia din 2026 la Melbourne, s-a impus ca fiind cel mai mare generator economic din sportul australian, cu un impact care ar putea depăşi 600 de milioane de dolari australieni (aproximativ 345 de milioane de euro) asupra economiei locale, conform unor analize recente ale sectorului turistic şi financiar
12:50
Buzău importă tot mai mulţi muncitori din spaţiul extracomunitar, pe fondul deficitul de specialişti # Bursa
Piaţa muncii din judeţul Buzău prezintă o situaţie economică complexă şi dificil de corectat: deşi rata şomajului a scăzut la 4,05% la finalul anului 2025, comparativ cu 4,95% în 2024, economia locală se confruntă în continuare cu un deficit semnificativ de forţă de muncă calificată
