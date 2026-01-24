Horoscop chinezesc azi, 24 ianuarie 2026. Ziua Bivolului aduce stabilitate, răbdare și decizii calculate
Cancan.ro, 24 ianuarie 2026 06:10
Horoscop chinezesc azi, 24 ianuarie, 2026. Ziua de azi este influențată de energia stabilă și pragmatică a Bivolului, semn care aduce claritate, disciplină și rezultate obținute prin răbdare. Ritmul este mai lent, dar sigur, iar […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
06:10
Horoscop chinezesc azi, 24 ianuarie 2026. Ziua Bivolului aduce stabilitate, răbdare și decizii calculate # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 24 ianuarie, 2026. Ziua de azi este influențată de energia stabilă și pragmatică a Bivolului, semn care aduce claritate, disciplină și rezultate obținute prin răbdare. Ritmul este mai lent, dar sigur, iar […]
Acum o oră
06:00
Ucigașul de la Perla este grav bolnav! Gheorghe Vlădan se agață de iertarea fiului, pentru a nu muri după gratii # Cancan.ro
Fostul polițist Gheorghe Vlădan, condamnat la 25 de ani după ce și-a împușcat mortal soția și o colegă de-a ei într-un coafor din Dorobanți, în 2012, a cerut să fie eliberat condiționat după ce a […]
05:50
Răgușeală ușoară, gât inflamat, strănut sau o stare generală de oboseală pot fi primele semne că organismul intră într-o luptă cu un virus. Medicul Cezar susține că intervenția rapidă, chiar din aceste momente timpurii, poate […]
05:40
Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Zi mohorâtă în toată țara: frig, ceață și nori de la vest la est # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Ne așteaptă o zi de iarnă clasică în România, cu temperaturi reci, cer mai mult noros și posibilitate de ceață matinală în multe regiuni. Sudul țării va fi ușor […]
Acum 6 ore
01:00
Eleganță regală marca Valentino Garavani. Cele trei prințese care au purtat rochii de mireasă semnate de celebrul designer # Cancan.ro
Dispariția legendarului creator italian Valentino Garavani, la vârsta de 93 de ani, readuce în prim-plan una dintre cele mai rafinate moșteniri ale sale: rochiile de mireasă create pentru capete încoronate ale Europei. Așa cum a […]
00:40
Când statul francez a plătit ca să intre în România. Scandalul Imprimeriei Naționale, un contract ratat și o mită care a traversat granițele # Cancan.ro
La începutul anilor 2000, România a fost scena unui scandal de corupție cu ramificații internaționale, în care a fost implicată însăși Imprimeria Națională a Franței. O anchetă deschisă la Paris a scos la iveală existența […]
Acum 8 ore
00:20
Horoscop 24 ianuarie 2026. Află zodia care trebuie să meargă la doctor, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ritmul zilei te poate obosi mai mult psihic decât fizic. […]
00:00
Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne # Cancan.ro
INNA este una dintre cele mai cunoscute cântărețe românce, având o carieră de aproape 20 de ani pe scenele din România, dar și peste hotare. Hiturile sale au ajuns în topurile din întreaga lume și […]
23 ianuarie 2026
23:50
Ce nu mai suportă Dan Negru, după trei decenii în televiziune: „Prieteniile sunt un paravan al afacerilor” # Cancan.ro
Dan Negru vorbește fără perdea despre televiziune, inteligență artificială și lucrurile pe care nu le mai poate tolera după trei decenii în media. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatorul trage un semnal de alarmă și spune […]
23:40
În ultimele săptămâni, Ubisoft a ținut comunitatea de gaming într-o stare constantă de neliniște, după ce a anunțat restructurări ample și anularea mai multor proiecte importante. Decizia de a opri definitiv dezvoltarea remake-ului Prince of […]
23:30
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer! Imaginile din Milano pe care nimeni nu le-a văzut # Cancan.ro
CANCAN.RO vă prezintă imaginile pe care nimeni nu le-a văzut până acum, direct din Milano! Cum a apărut Mario Iorgulescu, în ziua interviului de la Dan Capatos Show? Un detaliu interesant ne-a atras atenția. Toate […]
23:30
Uleiul de floarea-soarelui Republika, realizat în România, e la mare căutare în China. Produsul s-a epuizat rapid, semn că a fost apreciat de cei care l-au achiziționat. Compania care îl distribuie este deținută de Iordache […]
23:20
O fotografie de noapte, rătăcită ani buni și recuperată acum din arhiva CANCAN.RO, readuce în față o poveste de acum 17 ani. O viață de om, comprimată într-un cadru neclar, cu gesturi mici și semnificații […]
23:20
Cât consumă, de fapt, o mașină care stă pornită, pe loc. Cât combustibil se duce degeaba # Cancan.ro
Mulți șoferi se întreabă cât de mult combustibil se consumă atunci când o mașină stă pe loc cu motorul pornit, fie în trafic, la semafor, când motorul este lăsat să funcționeze pentru încălzire sau răcire. […]
23:10
Abush a luat cina cu Emily, cea mai mare rivală a Andreei Bostănică! Imaginile care o vor scoate din minți pe tiktokeriță # Cancan.ro
Andreea Bostănică a luat pe toată lumea prin surprindere! După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, […]
23:00
Donald Trump face public un SMS de la Emmanuel Macron despre Groenlanda. Ce i-a transmis președintele francez # Cancan.ro
Într-un gest spectaculos, tipic stilului său politic, Donald Trump a făcut public un mesaj privat primit de la Emmanuel Macron, expunând diferențele de viziune dintre Washington și Paris asupra Groenlandei. Episodul, relatat și analizat în […]
23:00
În viață nu e indicat să amâni prea mult deciziile care ți-ar putea aduce fericirea visată. Dacă vei continua să tergiversezi anumite lucruri la infinit, nu vei ajunge să ai jobul dorit sau o anumită […]
22:50
Polaroid din 2004: Alina Vindican, înainte să devină „Alina Borcea” și să afle că viața are VIP + prelungiri # Cancan.ro
O poză prăfuită, găsită „la redacție” fix când se demolează stadionul Dinamo, ne teleportează într-o Românie cu Miss Sixty, Red Bull la doză și visuri la bax. În cadru: fotomodelul de-atunci, Alina Vindican, alături de […]
22:40
Cristian Chivu, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români, a primit o distincție specială înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. El a fost ales să poarte torța olimpicăla Milano, iar anunțul oficial a […]
Acum 12 ore
22:20
Un român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte. Ce a găsit acesta când a intrat în cameră # Cancan.ro
Un român a vrut să petreacă câteva zile de vacanță în India, însă hotelul din Mumbai unde s-a cazat, cu doar 15 lei pe noapte, pare desprins din filmele de groază. Daniel Ciprian a descoperit […]
22:20
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese # Cancan.ro
Discret până la capăt în privința vieții sale private, „împăratul modei” Valentino Garavani a trăit una dintre cele mai profunde și longevive povești de iubire din universul creativ al secolului XX alături de Giancarlo Giammetti. […]
21:50
Pâinea este un aliment esențial în aproape orice gospodărie și se regăsește zilnic pe mesele românilor, indiferent de tip, precum albă, integrală, cu semințe sau artizanală. Cu toate acestea, deși este atât de des consumată, […]
21:30
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul de conducere, dar a primit o nouă lovitură. Ce a pățit vloggerul # Cancan.ro
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul. Vloggerul a dat vestea pe rețelele de socializare, unde a postat și o imagine edificatoare. Vestea dată de Bisoi Petruț nu a lăsat pe nimeni indiferent. Unii l-au felicitat, în […]
21:10
Fostul primar al comunei Roșiori, județul Brăila, Neculai Soceanu, a murit vineri dimineață într-un incendiu care a izbucnit în locuința sa. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei, iar bărbatul, care locuia singur, a fost găsit […]
21:10
Cine e fosta soție a lui Abush, de fapt. Andreea Bostănică, adevărul gol-goluț despre Doinița Lazarenco: ”Dansam cu ea la ziua mea de naștere” # Cancan.ro
După ce Akbar Abdullaev (Abush) s-a afișat alături de o altă domnișoară și a înșelat-o pe Andreea Bostanică, au ieșit multe detalii la iveală despre relația lor. Milionarul din Uzbekistan a povestit despre fostul său […]
21:00
Adolescentă de 15 ani, dispariție inexplicabilă! Ghiozdanul și telefonul, găsite pe podul din Agigea # Cancan.ro
Alertă în Constanța! O fată de 15 ani este de negăsit de aproape 12 ore, după ce a plecat dimineață spre școală și nu a mai ajuns la cursuri. Familia a intrat în panică atunci […]
20:40
O badantă a găsit un bon poștal vechi în casa bătrânei pe care o îngrijește. A rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 108 ani a aflat, după zeci de ani, că are în casa moștenită o adevărată comoară, un certificat de depozit de 1.000 de lire emis în anii ’50. Valoarea acestuia […]
20:30
Clipe de groază în Gherla, județul Cluj. Un băiețel de doar 4 ani a căzut în apele reci ale Someșului Mic, după ce a mers la derdeluș pe malul râului. Totul s-a petrecut într-o fracțiune […]
20:30
Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii # Cancan.ro
Vedete de la Hollywood, nume importante din lumea modei modei și sute de admiratori s-au adunat vineri la Roma pentru a-și lua rămas bun de la legendarul designer Valentino Garavani. Ceremonia a avut loc în […]
20:00
O îndrăgită prezentatoare TV a murit la 50 de ani după o lungă luptă cu o boală necruțătoare. Deși familia ei nu a dat încă detalii despre tipul de cancer cu care fusese diagnosticată, anumite […]
19:40
Ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost ucis Mario Berinde, de fapt. Unul dintre suspecți i-a povestit tot mamei sale # Cancan.ro
Mama celui de-al treilea suspect implicat în cazul morții lui Alin Mario a făcut declarații cutremurătoare despre ceea ce i-a povestit fiul ei despre noaptea tragediei. Băiatul în vârstă de 15 ani a fost ucis […]
19:30
Zodia care va primi o majorare de salariu la începutul lunii februarie. Încep luna cu energie și vești extraordinare # Cancan.ro
Luna februarie se anunță a fi una extrem de favorabilă pentru nativii unei zodii din punct de vedere financiar. Aceștia se pot aștepta la venituri neașteptate sau la oportunități la care nici nu s-au gândit […]
19:00
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!” # Cancan.ro
George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, ascunde o poveste tristă de viață. El și-a pierdut fosta soție într-unul dintre cele mai fericite momente din viața lor de cuplu. Femeia a murit la nașterea fiului lor. George Restivan […]
18:50
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice # Cancan.ro
Crima care a șocat o țară întreagă. Mario, un copil, a fost ucis cu propria armă. Ancheta scoate la iveală detalii greu de digerat. Iar tot mai multe probe indică faptul că atacul ar fi […]
18:30
Adela Gleijer a murit la 92 de ani. Marea actriță lasă în urmă o carieră de succes în teatru și film. A fost admirată pe scenele din Argentina, dar a cunoscut faima în toată lumea, […]
18:20
Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis # Cancan.ro
Alin Mario avea doar 15 ani când viața i-a fost curmată brutal de doi adolescenți pe care îi considera prieteni. Crima este una infiorătoare, mai ales că planul a fost pus la cale în urmă […]
18:00
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, perfect pentru a intra în atmosfera de weekend. Amuză-te alături de noi în rândurile ce urmează. Am fost aseară la una…A stins becul și mi-a zis: […]
17:50
Uneori, un credit bancar poate părea o soluție rapidă pentru acoperirea unor cheltuieli urgente sau pentru finanțarea unor proiecte personale, însă costul total depinde în mod direct de dobânda aplicată de bancă. În prezent, instituțiile […]
17:50
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la stilul care l-a consacrat # Cancan.ro
Ilie Năstase, 79 de ani, a fost reperat din nou de CANCAN.RO la Băneasa Shopping City, unde Năstase obișnuiește să-și facă tabieturile. Și de data asta Ilie este singur, ușor îngândurat, dar asta nu înseamnă […]
17:40
O singură linguriță este suficientă. Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu # Cancan.ro
Există un aliment care poate face minuni dacă suferi de steatoză hepatică. Unele plante sunt, de asemenea, indicate. Steatoza hepatică apare atunci când excesul de grăsime se acumulează în ficat. Boala începe cu o steatoză […]
Acum 24 ore
17:20
Test de perspicacitate exclusiv pentru genii | Găsiți pasărea flamingo ascunsă în această iluzie optică # Cancan.ro
Ești gata pentru un test rapid de inteligență vizuală? Această iluzie optică te provoacă să găsești un flamingo roz ascuns într-o imagine, în doar 17 secunde. Provocarea îți pune la încercare atenția la detalii, capacitatea […]
17:00
Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor # Cancan.ro
Autoritățile pregătesc un set nou de obligații pentru dezvoltatorii imobiliari, ca urmare a numeroaselor sesizări depuse de cumpărători în ultimii ani. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în consultare publică la Ministerul Economiei, […]
16:50
Vărsătorii traversează o perioadă benefică. După multe căutări, pășesc pe drumul dorit. Nativii pot cunoaște o mare iubire, pot obține, în sfârșit, jobul dorit, sau se pot bucura de o mărire de salariu. Vărsătorii au […]
16:40
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei # Cancan.ro
O crimă odioasă a șocat întreaga țară, după ce Alin, un băiat în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața în urma unui atac comis de alți minori. Acesta a fost ademenit într-o curte, unde […]
16:20
Joburile part time bazate pe micro tasking specializat au devenit o soluție reală pentru cei care vor să câștige bani fără un program fix și fără presiunea unui job tradițional. Modelul este simplu: îndeplinești sarcini […]
16:20
Modelul Alana Hadid își exprimă și ea opinia cu privire la drama din familia Beckham. Sora vitregă a lui Gigi și a Bellei Hadid, al cărei frate, Anwar Hadid, a avut o relație cu Nicola […]
15:40
Andreea Bostănică o face praf pe Emily, presupusa iubită a lui Abush. Reacție suburbană, în văzul tuturor # Cancan.ro
Andreea Bostănică a răbufnit după dezvăluirile făcute de Akbar Abdullaev (Abush). Influenecerința a explodat în mediul online. Mai mult, a avut o reacție suburbană și la adresa lui Emily, presupusa iubită a lui Abush. I-a […]
15:40
Ajunşi la scurtă distanţă de incipitul weekendului, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc perfect pentru a dobândi o bună stare de spirit şi a încheia ziua cu un zâmbet. Află de ce își umple cu adevărat […]
15:30
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni” # Cancan.ro
Ali Asghar, un muncitor pakistanez în vârstă de 38 de ani, lucrează de cinci ani în cadrul unei companii de construcții din județul Prahova, unde a ajuns în încercarea de a-și asigura un trai mai […]
15:30
Cum mențin Anca Țurcașiu și Călin Șerban flacăra pasiunii aprinsă: „Am greșit că n-am făcut mai devreme asta” # Cancan.ro
După un 2025 plin de călătorii, reușite profesionale și transformări, Anca Țurcașiu a ales să înceapă noul an în Thailanda, alături de partenerul ei, Călin Șerban. Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre echilibru, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.