Thomas Frank, anunț care-l vizează și pe Drăgușin: ”E cinstit să spun următorul lucru”
Sport.ro, 24 ianuarie 2026 09:20
Radu Drăgușin (23 de ani) se află la Tottenham Hotspur din iarna lui 2024.
Acum 15 minute
09:30
„Cel mai important jucător al acestei echipe!” MM Stoica a explicat de ce Tavi Popescu prinde greu minute la FCSB # Sport.ro
Mihai Stoica a explicat motivele pentru care Octavian Popescu nu mai este un titular incontestabil la FCSB.
Acum 30 minute
09:20
Dinamo a bifat al treilea transfer al perioadei de mercato din iarnă.
09:20
Acum o oră
09:10
Reacția lui Cristi Chivu după ce a aflat că va purta flacăra olimpică: "Sper ca durerea să îmi treacă până atunci" # Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026.
09:10
Sorin Cârțu a găsit „rețeta” pentru a bloca ascensiunea lui Dinamo: „Trebuie să-l accidentăm pe ăsta!” # Sport.ro
Dinamo, victorie muncită cu FC Hermannstadt.
09:00
Universitatea Craiova - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 20:00 | Oltenii își pot revendica primul loc în clasament # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani.
08:50
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre ”U” Cluj și Unirea Slobozia.
Acum 2 ore
08:40
Singurul jucător „distrus” după victoria lui Inter: scos de Chivu în minutul 34, considerat un dezastru # Sport.ro
Fotbalistul contestat de fani după victoria categorică a lui Inter Milano cu Pisa, scor 6-2.
08:40
Dinamo a câștigat meciul din deplasare cu Hermannstadt, din etapa cu numărul 23 a Superligii României, scor 2-1.
08:40
După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut” # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost prezentat oficial vineri seară la Rapid.
08:30
Dennis Politic (25 de ani) este pe cale să se despartă de FCSB, la câteva luni după ce a fost achiziționat de la Dinamo.
08:10
Salvat de clopoțel: Jannik Sinner supraviețuiește norocos în turul trei, la Melbourne. Ce a putut să îi spună Darren Cahill în timpul meciului # Sport.ro
Jannik Sinner s-a calificat cu mari emoții în optimile de finală ale Openului Australian.
Acum 12 ore
00:20
Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele # Sport.ro
Inter s-a impus de o manieră clară în fața lui Pisa, după un meci cu opt goluri.
00:10
23 ianuarie 2026
23:50
Remarcatul lui Andrei Nicolescu după Heramnnstadt - Dinamo 1-2: „E cel mai bun din campionat” # Sport.ro
Andrei Nicolescu a lăudat un jucător de la Dinamo, după victoria de la Sibiu.
23:50
Rapid mai dă o lovitură după transferul lui Moruțan: ”Bandă, atacant și în spatele vârfului. Nu are cum să mai fie nemulțumit Gâlcă” # Sport.ro
Rapid a oficializat transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) vineri seară.
23:20
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare # Sport.ro
Marius Marin a încasat un cartonaș galben rapid, s-a contrat dur cu Esposito și a fost lăsat la cabine de antrenor.
23:10
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă # Sport.ro
Inter a anunțat ce va face Cristi Chivu în cadrul Jocurile Olimpice de Iarnă.
23:00
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor” # Sport.ro
FC Hermannstadt a pierdut cu Dinamo în etapa #23, scor 1-2.
23:00
Naţionalele Serbiei şi Ungariei vor disputa finala Campionatului European, după ce au eliminat vineri, în semifinale, reprezentativele Italiei, respectiv Greciei. România a încheiat pe locul 8, asigurându-şi astfel şi prezenţa la Campionatul Mondial.
22:50
Raul Opruț a fost omul meciului în victoria lui Dinamo de la Sibiu.
22:50
Fotbalistul lăudat de Zeljko Kopic după Hermannstadt - Dinamo: ”Merită din plin creditele” # Sport.ro
Hermannstadt - Dinamo s-a încheiat 1-2.
22:30
Imagini șocante la UFC 324! Cameron Smotherman s-a prăbușit cu fața de podea imediat după cântarul oficial # Sport.ro
Cameron Smotherman a leșinat vineri la cântarul oficial pentru UFC 324, la scurt timp după ce a coborât de pe cântar. Luptătorul s-a lovit puternic, iar meciul cu Ricky Turcios a fost anulat.
22:20
Cătălin Cîrjan a fost aproape să deschidă scorul în prima repriză.
21:40
Adus cu surle și trâmbițe în vară, Dennis Politic poate pleca de la FCSB în această iarnă. Unde ar putea ajunge atacantul # Sport.ro
Dennis Politic (25 de ani) a fost mai mult rezervă la FCSB în actuala stagiune.
21:30
Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026 # Sport.ro
Sorana Cîrstea are motive de bucurie și după eliminarea suferită în turul secund al Openului Australian.
21:30
CSM Târgu Jiu şi Unirea Slobozia, calificate în turul al doilea al Cupei României la handbal feminin # Sport.ro
CSM Târgu Jiu şi CSM Unirea Slobozia s-au calificat, vineri, în turul al doilea al Cupei României la handbal feminin, după ce au obţinut victorii în deplasare.
21:30
Clubul din Liga 1 gata să-l salveze pe Alibec după ruptura de FCSB: „Vine acasă, dar avem o problemă” # Sport.ro
Gică Popescu a anunțat că Farul este gata să îl primească înapoi pe Denis Alibec, pus pe liber de Gigi Becali.
21:10
Florin Gardoș a vorbit despre meciul pierdut de FCSB în deplasarea de la Dinamo Zagreb, scor 1-4.
21:10
Mihai Stoica, după ce Moruțan a semnat cu Rapid: „Accidentarea lui e mai grea decât ruptura de ligamente” # Sport.ro
La scurt timp după ce Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial la Rapid, Mihai Stoica a explicat de ce nu l-a readus pe mijlocaș la FCSB.
20:50
ITIA lovește din nou.
Acum 24 ore
20:40
Olimpiu Moruțan surprinde, la primul interviu ca jucător al Rapidului: ”Nu mă așteptam la asta” # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid în fereastra de transferuri din iarnă.
20:10
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum” # Sport.ro
Mihai Stoica a analizat lupta la vârful Superligii și a numit cele două echipe care, în opinia sa, se bat cu șanse reale la campionat în acest sezon.
19:50
Dennis Politic pleacă de la FCSB.
19:50
Mihai Teja a explodat după o nouă înfrângere suferită de echipa sa.
19:40
Fotbalul iranian este în doliu după ce tânărul portar Salar Behdari, legitimat la Aluminium Arak FC, a fost ucis de regim la doar 20 de ani.
19:40
Piteștenii au deschis scorul în deplasarea de la Metaloglobus cu o execuție superbă.
19:30
Mario Balotelli, prezentat la șase luni după ce a fost dat afară de Genoa lui Dan Șucu: ”Nu are nevoie de introducere” # Sport.ro
Mario Balotelli (35 de ani) a semnat cu Al Ittifaq și va evolua în primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite de acum.
19:30
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a revenit în România.
19:10
„Trepădușii sunt muritori de foame!” Cătălin Cîrjan a greșit că a rămas la Dinamo, crede Dumitru Dragomir # Sport.ro
Dumitru Dragomir este convins că decizia lui Cătălin Cîrjan de a refuza transferul la Metalist Harkov este o eroare.
19:00
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea românilor, după ultima participare a carierei, încheiată în stare de conflict, la Australian Open # Sport.ro
Sorana Cîrstea, gânduri optimiste după ultimul meci jucat în carieră la Openul Australian, în compania japonezei Naomi Osaka.
18:30
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!” # Sport.ro
Denis Alibec a intrat în actul secund al meciului Dinamo Zagreb - FCSB din etapa #7 UEFA Europa League, încheiat 4-1 pentru gruparea croată.
18:30
Încă o plecare de la FCSB! A fost integralist cu Dinamo Zagreb, dar Becali nu-l mai vrea: „Nu e de noi” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a mai pus un jucător pe lista neagră după meciul cu Dinamo Zagreb.
18:30
Islanda - Croația 29-30, la EURO 2026 de handbal masculin, meci de povestit nepoților! Turneul e LIVE pe VOYO # Sport.ro
Meciurile de la Campionatul European de handbal masculin sunt transmise de VOYO.
18:10
Doliu în fotbalul italian: a murit fostul campion cu Inter care i-a antrenat pe frații Inzaghi # Sport.ro
Giancarlo Cella, fost campion cu Inter Milano în 1971, a încetat din viață vineri, la vârsta de 85 de ani. El a fost cel care i-a îndrumat la începutul carierei pe Filippo și Simone Inzaghi.
17:50
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka la Australian Open.
17:50
(P) United și marele complex numit Arsenal. Cum arată cifrele dominării echipei lui Arteta # Sport.ro
Liderul detașat Arsenal și Man. United, echipa de pe locul al cincilea, se întâlnesc, duminică, în derby-ul etapei a 23-a din Premier League. Unul în care "Diavolii" conduși acum de Michael Carrick vor încerca să rupă o serie neagră care datează, deja, de patru ani în Premier League!
17:50
Antrenorul lui Everton, David Moyes, a declarat că este o "mare lovitură" faptul că extrema Jack Grealish are o fractură de stres la picior, informează BBC.
17:40
Dinamo, obligată să revină pe Arcul de Triumf la meciul cu Petrolul! De ce nu se poate juca pe Arena Națională # Sport.ro
Dinamo va disputa partida cu Petrolul pe stadionul „Arcul de Triumf”, fiind nevoită să părăsească temporar Arena Națională. Decizia a fost luată pentru a nu risca pierderea garanției gazonului.
17:30
(P) Cursuri inot copii la un club de excelenta in predarea cursurilor de inot, afiliat FRNPM # Sport.ro
Intr-o lume in care educatia prin miscare devine tot mai importanta, clubul de inot s-a impus ca un reper al profesionalismului si sigurantei in domeniul inotului.
