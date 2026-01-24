Mario Berinde este înmormântat în localitatea natală. Tatăl lui va fi adus de la penitenciar sub escortă pentru a-și lua rămas-bun
Adevarul.ro, 24 ianuarie 2026 09:30
Familia lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii săi, pregătește ultimele detalii pentru înmormântare. Tânărul va fi îngropat sâmbătă în localitatea natală, comuna timișeană Cenei.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
09:45
Oamenii din umbră care a făcut posibilă Unirea Principatelor. Trio-ul fantastic cu „Moș Pisoi”, vărul și amanta lui Cuza # Adevarul.ro
Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza drept primul domnitor al Principatelor Române s-a datorat unui concurs fericit de împrejurări, dar și unui efort supraomenesc al unei elite culturale și intelectuale românești. În special s-a remarcat un trio fantastic care din umbră a rezolvat Unirea.
Acum 15 minute
09:30
Mario Berinde este înmormântat în localitatea natală. Tatăl lui va fi adus de la penitenciar sub escortă pentru a-și lua rămas-bun # Adevarul.ro
Familia lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii săi, pregătește ultimele detalii pentru înmormântare. Tânărul va fi îngropat sâmbătă în localitatea natală, comuna timișeană Cenei.
09:30
ANM a emis sâmbătă o nouă serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă și polei, valabile în zone din 20 de județe ale țării
Acum 30 minute
09:15
Mândrie românească la Milano! Cristi Chivu va purta flacăra olimpică înainte de JO 2026 # Adevarul.ro
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni mii de sportivi din întreaga lume.
09:15
Rusia lovește Kievul și Harkov în timp ce au loc discuții de pace la Abu Dhabi. Un mort și cel puțin 15 răniți # Adevarul.ro
Atacuri rusești cu drone și rachete au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă Kievul și orașul Harkov, soldându-se cu un mort și cel puțin 15 răniți
Acum o oră
09:00
Protest de proporții în Minneapolis, față de operațiunea ICE. Afaceri închise și copii reținuți în timpul raidurilor. Se cere grevă generală # Adevarul.ro
Mii de manifestanți au ieșit în stradă în centrul orașului Minneapolis, în cadrul unei mobilizări de solidaritate împotriva operațiunii „Metro Surge”, desfășurate de autoritățile americane. Organizatorii manifestației cer retragerea ICE din Minnesota
Acum 2 ore
08:45
Impresara Anamaria Prodan, trimisă acasă din Republica Dominicană. Emisiunea i s-a anulat în plin sezon # Adevarul.ro
Producția, înlocuită de Antena 1 cu un show în reluare.
08:45
Fost olimpic canadian, acuzat de trafic de droguri și comandarea de asasinate, arestat în Mexic. A participat la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 # Adevarul.ro
A fost arestat un fost sportiv olimpic canadian, Ryan Wedding, acuzat de trafic de droguri și de comandarea unor asasinate, au relatat vineri mai multe publicații din Statele Unite.
08:45
Ceremonii militare și religioase în toată țara de Ziua Unirii Principatelor. Programul manifestărilor # Adevarul.ro
România marchează sâmbătă 167 de ani de la Unirea Principatelor prin ceremonii militare și religioase organizate în mai multe garnizoane din țară.
08:30
Președintele și premierul marchează Ziua Unirii Principatelor în orașe diferite. Nicușor Dan, la Focșani și Iași; Ilie Bolojan, la București # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va fi prezent sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași, în timp ce premierul Ilie Bolojan va lua parte la ceremonia organizată la București.
08:15
Economia românească atârnă de un fir de ață: companii mari nu-și mai pot plăti datoriile # Adevarul.ro
Economia românească pare că atârnă de un fir de ață, cu afaceri tot mai vulnerabile. Pe fondul efectelor inflației, a creșterii taxelor, a accentuării blocajului financiar, lipsei de finanțare și în absența unor planuri de business predictibile.
08:15
Cea mai bine plătită fotbalistă din lume este fiica celebrului Dennis Rodman. Contract de 2 milioane de dolari pe an # Adevarul.ro
Trinity Rodman este una dintre cele mai talentate și promițătoare fotbaliste americane.
Acum 4 ore
07:45
Sorana Cîrstea, susținută de nume mari în conflictul cu Osaka. Soția lui Novak Djokovic o acuză pe japoneză de lipsă de respect: „Faci asta dacă vrei să provoci” # Adevarul.ro
Duelul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, din turul al doilea de la Australian Open, s-a sfârșit cu un conflict de proporții.
07:15
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în toate spațiile publice închise. Inițiator: „Reglementarea internă niciodată nu o să fie eficientă ca o lege” # Adevarul.ro
O petiție prin care se cere interzicerea fumatului cu orice tip de dispozitive, cu sau fără tutun, în toate spațiile publice închise, a adunat mii de semnături în doar 24 de ore. Inițiator este medicul Mihail Pautov, care cere schimbarea legii.
07:15
Bijuteria pe patru roți care a dispărut subit din colecția lui Ion Țiriac. Valoare uriașă: „Nu știu cine a furat-o, nu am vândut-o niciodată” # Adevarul.ro
Ion Țiriac rămâne una dintre cele mai influente și respectate figuri din România.
06:15
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în viață” # Adevarul.ro
Programul „Work and Travel” în Statele Unite ale Americii atrage anual mii de studenți români, dornici să muncească și să călătorească peste Ocean în timpul verii, însă tentația de a trăi „visul american” a ajuns subiect de controverse.
Acum 6 ore
05:15
600 de milioane de oameni din toată lumea au investit în criptoactive. În ce zone sunt cei mai mulți investitori # Adevarul.ro
Industria cripto se maturizează, iar 2026 se conturează ca anul reglementării și al integrării reale cu finanțele clasice. Datele globale confirmă interesul tot mai mare față de activele digitale, cu o estimare de 600 milioane de deținători la nivel mondial.
04:15
Veniturile din industria aeriană globală vor atinge noi recorduri în 2026, Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială FIFA urmând să stimuleze călătoriile, în timp ce transportul aerian de marfă ar putea beneficia de creșterea transporturilor legate de hardware pentru sistemele AI.
Acum 8 ore
03:15
Terenurile virane lasă loc parcurilor viitorului. Unde se construiesc cele mai spectaculoase zone de agrement # Adevarul.ro
Foste zone industriale poluate, mlaștini, pășuni și terenuri virane au devenit locuri ideale pentru construcția unor parcuri întinse, menite să revitalizeze orașele din România. Unele investiții sunt estimate la zeci de milioane de euro și promit zone de agrement spectaculoase.
02:45
Rusia și China au o trusă redutabilă de unelte pentru războiul hibrid în Arctica. Au SUA capabilitățile necesare pentru o posibilă confruntare? # Adevarul.ro
Moscova și Beijingul acționează pentru a transforma expedițiile științifice, infrastructura maritimă și sistemele de sateliți în instrumente de război hibrid, avertizează Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride,.
02:15
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind # Adevarul.ro
Este elev în clasa a V-a, iar medaliile internaționale câștigate în competițiile de Matematică anul trecut l-au făcut cunoscut în toată România. Ambasada SUA la București l-a felicitat, iar școlile care antrenează olimpici îl „vânează”.
Acum 12 ore
01:45
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina # Adevarul.ro
După o carieră politică marcată de scandaluri și procese, un fost parlamentar face o „reconversie profesională” spectaculoasă şi devine preot la o mănăstire cu o istorie bogată în patrimoniul spiritual al zonei.
01:45
Două corpuri de armată combinată ale Rusiei încearcă să cucerească Kramatorsk și Sloviansk, ultimele două orașe importante din regiunea Donețk care au rămas neocupate. Dar în calea lor stă o unitate de drone, a cărei misiune este să le dejoace atacurile.
01:15
Cum urmăm o cură corectă de detoxifiere. Specialist: ”Nu există plante minune. Este nevoie de setare mentală” # Adevarul.ro
Detoxifierea nu ar trebui să fie o practică ocazională, ci un stil de viață sănătos, bazat pe setarea mentală și voință. Ce sfaturi au specialiștii și cum să le aplicăm pentru a ne susține organismul după perioadele de exces alimentar.
00:45
Angajați drogați, la dezafectarea unei centrale nucleare din Elveția. Lucrările includ dezmembrarea reactoarelor și gestionarea materialelor radioactive # Adevarul.ro
Există suspiciuni că unii angajați de pe șantierul centralei nucleare dezafectate Mühleberg din Elveția ar fi consumat droguri în timpul programului. Analizele efectuate au ridicat îngrijorări.
00:45
Cristi Chivu, cu glonțul pe la ureche. Mutarea sa de geniu a transformat o rușine într-un succes strălucitor # Adevarul.ro
Inter Milano își consolidează locul 1 în Serie A, după un meci nebun.
00:15
24 ianuarie: Ziua în care a fost proclamată Unirea Principatelor Române. Trei ani mai târziu, era inaugurat primul Parlament al țării # Adevarul.ro
La 24 ianuarie 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române, iar în 1862 a fost inaugurat primul Parlament al României, Bucureștiul devenind capitala statului.
00:15
Ziua în care românii au reușit să facă istorie. 167 de ani de la Mica Unire. Ce s-a intamplat pe 24 ianuarie 1859 # Adevarul.ro
Acum 167 de ani, pe 24 ianuarie 1859, s-a făcut Mica Unire. S-au creat premisele statului român modern prin dubla alegere a lui Alexandrui Ioan Cuza ca domnitor al principatelor românești. A fost un eveniment plin de momente tensionate și decisive pentru viitorul românilor.
00:00
Ilie Bolojan spune că decizia privind Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie. „N-a fost niciun fel de dispută” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 23 ianuarie, la Digi 24, că, în ceea ce privește acordului comercial UE-Mercosur, decizia a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie, pe baza datelor existente.
23 ianuarie 2026
23:30
Mâncarea raționalizată pe cartelă a însănătoșit un popor întreg. Paradoxul care i-a ajutat pe oamenii de știință să găsească un secret al longevității # Adevarul.ro
Mesele frugale sunt unul dintre secretele longevității, spun specialiștii. Dacă mănânci puțin, dar calitativ, ai șanse să adaugi mai mulți ani la existența pământeană. În plus, aceleași studii arată că o cantitate mai mică de mâncare reduce inflamația și previne mai multe afecțiuni.
23:00
Bolojan îi dă replica lui Claudiu Manda pe tema schimbării „lăutarului” : „Când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan răspunde criticilor venite din partea PSD și afirmă că asumarea responsabilității în perioade dificile a fost necesară. Declarațiile vin după ce secretarul general al PSD, Claudiu Manda a amenințat că ar putea fi „schimbat lăutarul”.
22:45
Horoscop sâmbătă, 24 ianuarie. Zodia care are parte de protecție astrală. Pentru care nativi se anunță câștiguri consistente # Adevarul.ro
Ziua de 24 ianuarie vine cu provocări care cer adaptare, comunicare atentă și o mai bună înțelegere a propriilor limite. Astrele pun accent pe relații, pe echilibrul dintre minte și corp, dar și pe decizii financiare luate cu mai multă maturitate.
22:30
Cum își rescrie Rusia propriile minciuni. Verdictul despre scufundarea navei Moskva a fost șters imediat după publicare # Adevarul.ro
Un tribunal militar din Rusia a confirmat, din greșeală, că nava-amiral a Flotei ruse din Marea Neagră, crucișătorul Moskva, a fost scufundată de rachete ucrainene. Decizia a fost însă ștearsă rapid, pentru a nu contrazice varianta „oficială” promovată de Kremlin.
22:15
Fost agent CIA, în Parlamentul European: „Trebuie să vă construiți propriile arme, SUA nu are niciun interes să vă lase independenți” # Adevarul.ro
Doi foști agenți ai serviciilor secrete americane au pus sub semnul întrebării nu doar siguranța instituțiilor europene, ci și capacitatea Uniunii Europene de a funcționa ca actor geopolitic independent, într-o dezbatere la Parlamentul European.
22:15
Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală și trafic de persoane. De ce justiția spaniolă nu poate judeca cazul # Adevarul.ro
Parchetul spaniol a clasat plângerea pentru abuz sexual formulată împotriva cântărețului Julio Iglesias, decizia motivându-se prin faptul că presupusele fapte nu au avut loc în Spania, ci în Bahamas și Republica Dominicană, iar reclamantele nu locuiesc în țară.
22:15
Ilie Bolojan îi răspunde Olguţei Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat Craiova în frig: „Dacă ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situație” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a respins vineri seară, la Digi 24, acuzațiile Liei Olguța Vasilescu privind situația termoficării din Craiova și a afirmat că municipiul a beneficiat de finanțări consistente, însă fără ca proiectele să fie duse la capăt.
22:00
Cine i-ar putea lua locul lui Ramzan Kadîrov: Kremlinul pregătește succesiunea în Cecenia # Adevarul.ro
Starea de sănătate a liderului cecen Ramzan Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, s-a deteriorat semnificativ în ultimele luni, iar Moscova și autoritățile de la Groznîi se pregătesc deja pentru o eventuală schimbare de putere în republica din Caucaz.
21:45
Șeful Guvernului a fost chestionat în legătură cu informațiile apărute în zone apropiate de Administrația Prezidențială
21:30
Tatăl lui Mario, băiatul ucis în Cenei, este arestat şi cel mai probabil nu va ajunge la înmormântare. Motivul pentru care a ajuns în spatele gratiilor # Adevarul.ro
Tatăl lui Mario Alin Berinde, copilul ucis cu sânge rece de cei trei adolescenți care au planificat crima timp de o lună, se află în detenție și, cel mai probabil, nu va putea participa la înmormântarea fiului său.
21:30
O femeie și-a bătut soțul cu făcălețul, într-o criză de gelozie. Poliția a emis un ordin de protecție și a reținut-o pentru 24 de ore # Adevarul.ro
O femeie de 40 de ani din Lipova, județul Arad, a fost reținută pentru 24 de ore, după ce și-a lovit soțul cu un făcăleț, în urma unei crize de gelozie.
21:15
Ciucu, declarație incendiară: „Să nu-și imagineze PSD că PNL mai este atât de prost, cum poate a fost în trecut” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează PSD și colegii din PNL că partidul nu mai acceptă să fie subordonat social-democraților și că deciziile interne nu vor mai fi influențate din afara partidului.
21:15
Reacția unui primar după crima comisă de adolescenți: „Verificați-i dacă sunt la școală!”. Ce măsură a decis pentru a combate absenteismul # Adevarul.ro
Un primar trage noi semnale de alarmă după crima care a îngrozit România. „Înainte de a fi ucigași sau victime, erau copii ca și ai dumneavoastră”, le-a transmis primarul părinților.
Acum 24 ore
20:45
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de persoane, a fost pus în libertate, în timp ce 70 dintre cei 116 răniţi sunt încă internaţi în spital # Adevarul.ro
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion 40 de persoane au murit, iar alte 116 au fost rănite, a fost pus în libertate.
20:45
O bucată de România, descoperită la Capătul Lumii. Experiența emoționantă a unui grup de turiști români în Melbourne, Australia # Adevarul.ro
Răzvan Pascu: ”Biserica românească din Melbourne este un exemplu extraordinar de comunitate unită”
20:30
Șefa Băncii Centrale Europene, reacție explozivă la Davos: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze # Adevarul.ro
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE) Christine Lagarde, a transmis un mesaj surprinzător la Forumul Economic Mondial de la Davos: insultele și criticile venite din partea oficialilor americani au fost, de fapt, un semnal de trezire pentru Europa.
20:30
Are România un miliard de dolari ca să facă parte din Consiliul de Pace al lui Trump? Răspunsul premierului Ilie Bolojan # Adevarul.ro
România trebuie să analizeze împreună cu țările europene, ceea ce s-a și convenit între liderii europeni, vizavi de a participa Consiliul de Pace al lui Donald Trump, a declarat vineri seara, la Digi 24, premierul Ilie Bolojan.
20:15
Viktor Orban, ironizat de un ministru ucrainean: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă îi donați toate organele” # Adevarul.ro
Ministrul ucrainean de Externe a reacționat ironic la declarațiile premierului Viktor Orban, care afirma că Ucraina ar putea fi ținută în afara Uniunii Europene timp de un secol.
20:15
Trupul unui înotător rus dispărut în urmă cu aproape o jumătate de an a fost găsit decapitat și fără membre # Adevarul.ro
Trupul înotătorului rus Nikolai Svechnikov, dispărut în timpul cursei transcontinentale de pe Bosfor a fost găsit la aproape cinci luni după dispariție. Cadavrul nu avea cap și nici membre.
20:00
Alimentul pe care celebrul medic Irinel Popescu îl recomandă pentru protejarea ficatului. Alcoolul și zahărul în exces fac mult rău # Adevarul.ro
Un aliment banal, pe care îl avem în bucătărie, poate avea efecte neașteptate asupra sănătății ficatului. Potrivit profesorului Irinel Popescu, renumit chirurg, consumul regulat al acestui aliment poate sprijini regenerarea ficatului și poate reduce impactul substanțelor toxice.
19:45
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina # Adevarul.ro
După o carieră politică marcată de scandaluri și procese, un fost parlamentar face o „reconversie profesională” spectaculoasă şi devine preot la o mănăstire cu o istorie bogată în patrimoniul spiritual al zonei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.