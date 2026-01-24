Olimpiu Moruțan, prima conferință de presă la Rapid! Surpriza pregătită pentru suporterii giuleștenilor
Fanatik, 24 ianuarie 2026 12:20
Olimpiu Moruțan va apărea în fața fanilor Rapidului la o conferință de presă care va fi susținută înainte de meciul cu UTA. La ea va participa și antrenorul Costel Gâlcă, iar fanii vor avea parte de o mare surpriză
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
12:40
Probleme de sănătate pentru Cristi Chivu! Antrenorul român de la Inter a vorbit despre durerile sale: „E blocat. M-am umplut de analgezice” # Fanatik
Cristi Chivu a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Antrenorul lui Inter a recunoscut că durerile de spate îi dau bătăi de cap.
Acum 30 minute
12:20
Olimpiu Moruțan, prima conferință de presă la Rapid! Surpriza pregătită pentru suporterii giuleștenilor # Fanatik
Olimpiu Moruțan va apărea în fața fanilor Rapidului la o conferință de presă care va fi susținută înainte de meciul cu UTA. La ea va participa și antrenorul Costel Gâlcă, iar fanii vor avea parte de o mare surpriză
Acum o oră
12:10
Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care a vândut unul dintre cei mai tari jucători de la FCSB: „Am luat banii de la cămătari!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit un episod fabulos din urmă cu mai mulți ani. Cum a câștigat acesta 2 milioane de dolari în seara în care l-a vândut pe Dorin Goian.
12:00
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 11. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București # Fanatik
După etapa a 10-a din EHF Champions League, care a adus un rezultat pozitiv și altul negativ pentru reprezentantele noastre, este timpul acum pentru runda cu numărul 11. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Acum 2 ore
11:40
Daniel Bîrligea, ironizat de Meme Stoica după declarațiile de la Zagreb. ”El uită repede. Poate nu mai făcea faultul ăla de galben spre roșu”. Exclusiv # Fanatik
FCSB a suferit un eșec usturător în Europa League, iar la final Daniel Bîrligea a făcut o afirmație uluitoare. Cum l-a ironizat, de fapt, Meme Stoica pe atacantul campioanei.
11:40
Șoc la Australian Open! Naomi Osaka s-a retras, după scandalul cu Sorana Cîrstea. „Îmi frânge inima” # Fanatik
Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open după victoria cu Sorana Cîrstea. Nipona a acuzat probleme medicale. Adversara ei se califică automat în optimi.
11:20
Anamaria Prodan, dată afară de la Antena 1! Impresara și o altă vedetă au rămas fără emisiune # Fanatik
La doar o lună de când a semnat contractul cu Antena 1, Anamaria Prodan s-a trezit fără emisiunea pe care o prezenta. Ce s-a întâmplat și ce s-a decis?
11:10
Obezitatea din adolescență, boala din viața de adult: unul din patru copii este supraponderal sau obez, arată OCDE. Ce spun diabetologii # Fanatik
Cât de strânsă este legătura dintre obezitatea din perioada adolescenței cu dezvoltarea bolilor cronice din viața de adult. Care sunt greșelile care îi îmbolnăvesc pe copii
10:50
Una pe hârtie, alta în realitate! Câți bani au câștigat, de fapt, jucătoarele noastre la Australian Open, după ce au fost impozitate de stat # Fanatik
Sumele pe care le-au obținut jucătoarele noastre la Australian Open sunt considerabil mai mici decât cele trecute oficial în acte, deoarece ele se supun taxării financiare
Acum 4 ore
10:30
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic # Fanatik
Cum va arăta locul pentru care se investește suma de 34,6 miliarde de euro. Proiectul propune o pistă de Formula 1, stadion și alte atracții inedite.
10:20
Petre Grigoraș a mers și s-a fotografiat alături de singurul primar din România care a promis zero taxe și impozite: „În vizită” # Fanatik
Petre Grigoraș a început noua aventură de antrenor la Cetatea Suceava și a atras atenția după apariția alături de singurul edil din România care promite eliminarea taxelor pentru locuitori.
10:00
Cum a ajuns eroul lui Dinamo subiectul unei anchete a procurorilor italieni, după ce valoarea sa a scăzut brusc cu 2,2 milioane de euro # Fanatik
Omul care a adus trei puncte pentru Dinamo la Sibiu a jucat patru ani în Italia, acolo unde a devenit subiectul unei controversate reglări financiare între două cluburi
09:50
Pierdere uriașă pentru FCSB: Florin Tănase are ruptură și ratează derby-ul de play-off cu CFR Cluj! Exclusiv # Fanatik
Veste proastă pentru FCSB. Florin Tănase are ruptură musculară! Mijlocașul campioanei României va merge la Marijana Kovacevic pentru a se trata. Ratează derby-ul cu CFR Cluj!
09:20
Premieră înainte de Arsenal – Manchester United, derby-ul Premier League ce se vede pe Voyo. Programul complet # Fanatik
Etapa cu numărul 23 din Premier League se vede pe Voyo, iar cel mai important meci al rundei se va disputa la Londra între Arsenal și Manchester United.
09:00
Gigi Becali a refuzat să intre la vreun post de televiziune după eșecul înregistrat de FCSB în Europa League. Care este adevăratul motiv pentru care e supărat pe Radu Naum.
08:50
Granzii Turciei se bat pentru transferul internaționalului român! Mutarea de milioane de euro ce e aproape făcută # Fanatik
Perioada de mercato a iernii se apropie de final, iar cluburile încearcă să finalizeze negocierile pe care le aveau deja de mai mult timp cu anumiți jucători.
Acum 6 ore
08:40
La doar câteva zile după imaginile virale cu starul lui Real Madrid, Brahim Diaz, care a ratat un penalty în finala Cupei Africii, a venit rândul altui jucător să se facă de râs.
08:20
Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu semnezi, nu pleci de la FCSB!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit, la FANATIK, ce transfer important, pe o sumă uriașă - 11 milioane de euro - a realizat alături de Gigi Becali în urmă cu cinci ani. Emoțiile din jurul acestei tranzacții.
08:10
Formația de play-off riscă să își piardă un jucător cheie în perioada de mercato. Are clauză de 100.000 de euro # Fanatik
UTA l-ar putea pierde în această iarnă pe Alin Roman, unul dintre jucătorii importanți în formula lui Adrian Mihalcea. Mijlocașul are clauză de reziliere de doar 100.000 de euro.
07:50
La doar o zi după ce a bătut-o pe FCSB, starul lui Dinamo Zagreb e aproape de transferul în Germania # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo Zagreb care tocmai a evoluat în duelul câștigat clar cu FCSB, 4-1, ar putea să prindă un transfer important.
07:40
Șocant! Corpul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Sportivul era dat dispărut de 6 luni # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut în Turcia. Trupul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre acest incident tragic.
07:20
Președintele clubului din Superliga a reacționat după anunțul lui Gigi Becali: „Suntem interesați de Denis Alibec. Este binevenit” # Fanatik
Gigi Becali nu îl mai dorește pe Denis Alibec la FCSB, iar atacantul ar putea să părăsească echipa încă din această iarnă. Oficialul unui club din Superliga și-a exprimat dorința de a-l aduce pe experimentatul fotbalist.
07:10
Fostul jucător de la FCSB a ales tabăra rivală și a semnat cu Universitatea Craiova. Gigi Becali, indignat de deciziile jucătorului: „Te duci la mama sau joci fotbal?“ # Fanatik
Fostul jucător al FCSB, Dan Spătaru, a ajuns la Universitatea Craiova II. De ce nu a prins deloc minute în tricoul campioanei României și ce spunea Gigi Becali despre noua „achiziție“ a oltenilor.
06:50
Dorinel Munteanu nu a fost impresionat de victoria „câinilor” în Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Nu ne-au pus multe probleme” # Fanatik
Hermannstadt a cedat acasă cu Dinamo în etapa 23 din SuperLiga. Dorinel Munteanu a spus lucrurilor pe nume după meciul pierdut. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat antrenorul sibienilor.
Acum 8 ore
06:30
Rezultat admirabil în inferioritate numerică pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf pe terenul unei forțe din Liga Campionilor Africii. Ce s-a întâmplat în etapa a 3-a # Fanatik
Echipa lui Laurențiu Reghecampf a smuls un punct în deplasarea din etapa a 3-a din Liga Campionilor Africii. Vezi pe Fanatik.ro ce a făcut formația românului în 10 oameni.
06:10
Fotbalul italian a fost cutremurat de o veste tragică. Fostul jucător al Interului, care a activat și ca antrenor în cadrul clubului, a decedat.
05:50
Ce spune o legendă a lui Inter și a fotbalului mondial despre Cristi Chivu: ”Este de o inteligență rară” # Fanatik
Cristi Chivu, antrenorul român care a preluat pe Inter în vară, este lăudat de o legendă a clubului milanez. Ce spune Javier Zanetti despre tehnicianul de 45 de ani.
05:40
Malcom Edjouma a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar acum a fost prezentat oficial la o nouă echipă! # Fanatik
Malcom Edjouma e istorie la FCSB. Mijlocașul francez a plecat de la campioana României în această iarnă, iar acum a fost prezentat de noul său club.
Acum 12 ore
01:00
Andrei Nicolescu s-a convins după Hermannstadt – Dinamo 1-2 și a propus un jucător la echipa națională: „E cel mai bun din campionat pe postul lui!” # Fanatik
Dinamo a plecat cu 3 puncte de la Sibiu, iar conducerea exultă. Andrei Nicolescu a intrat în direct pentru a lăuda un jucător. Ce a spus despre fotbalistul pe care îl vede titular la echipa națională.
01:00
Cristi Chivu, anunț surpriză după Inter – Pisa 6-2, meciul nebun din Serie A: „Am o pasiune care depășește limitele” # Fanatik
Cristi Chivu se declară fericit că echipa sa a reușit să întoarcă scorul contra celor de la Pisa și s-a impus în final cu 6-2, iar astfel își păstrează primul loc în Serie A.
00:50
Cristi Chivu, demonstrație de fotbal în victoria cu Pisa. De când nu mai marcase Inter 6 goluri într-un meci # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a făcut spectacol în meciul cu Pisa, reușind să înscrie de 6 ori după ce a fost condusă cu 0-2. De când nu mai marcaseră „nerazzurrii” atât de multe goluri.
00:40
Bogdan Baratky, analiză la rece! Cum arată, de fapt, transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid din toate unghiurile # Fanatik
Bogdan Baratky a analizat ce înseamnă transferul lui Olimpiu Moruțan din toate unghiurile posibile. Cine iese cu adevărat câștigat după mutarea iernii în SuperLiga.
23 ianuarie 2026
23:50
După Olimpiu Moruțan, Rapid mai face un transfer. Cine este brazilianul care semnează cu giuleștenii și când poate debuta # Fanatik
Rapid continuă campania de achiziții. După transferul lui Olimpiu Moruțan, giuleștenii semnează și cu un brazilian. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Acum 24 ore
23:40
Raul Opruț, mărturisire emoționantă după „dubla” din meciul cu Hermannstadt: „Cred că s-a bucurat” # Fanatik
Raul Opruț a fost cel mai bun jucător de pe teren în succesul obținut de Dinamo la Sibiu, reușind să marcheze ambele goluri ale „câinilor”. Ce a declarat fundașul la final.
23:20
Cristi Chivu are Italia la picioare după ce Inter a întors scorul în 8 minute de la 0-2 cu Pisa. Comentarii fabuloase ale fanilor, dar și în presă # Fanatik
Prima repriză a meciului dintre Inter și Pisa a fost una plină de suspans, cu o răsturnare de situație incredibilă pentru formația antrenată de românul Cristi Chivu.
23:20
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat # Fanatik
Fosta gimnastă și actualmente antrenoare, Camelia Voinea, a descoperit că partenerul vrea să pună punct mariajului. Cum a răspuns dezvăluirilor făcute de acesta.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Universitatea Craiova – FC Botoșani # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,50 la meciul Universitatea Craiova - FC Botoșani.
23:10
Ofertă de ultimă oră pentru Radu Drăgușin: ar putea rămâne în Londra! Anunțul venit în noapte din Anglia # Fanatik
Radu Drăguşin vrea să plece de la Tottenham în această vară. Totuşi, fundaşul român ar putea rămâne în Premier League, fiind dorit de West Ham United.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 539 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga.
22:40
Kopic, pus pe glume după Hermannstadt – Dinamo: „Opruț e brazilianul nostru. Raulinho!”. Mesaj special pentru români # Fanatik
Zeljko Kopic se declară mulțumit de victoria pe care echipa sa, Dinamo, a obținut-o cu Hermannstadt, 2-1, în deplasare, datorită dublei semnate de Raul Opruț,
22:00
Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, va fi purtător al Torței Olimpice înainte de Olimpiada de iarnă 2026 ce va avea loc între 6 februarie și 22 februarie la Milano.
21:50
„Vreau să-l duc pe Kopic să câștige un milion pe an! Am câteva echipe”. Anunțul lui Giovanni Becali o face pe Dinamo să tremure! Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic este unul dintre cei mai apreciaţi antrenori străini din SuperLiga. Giovanni Becali anunţă că tehnicianul de la Dinamo ar putea pleca în vară pe un salariu uriaş.
21:50
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români # Fanatik
Hotelul deținut de marea sportivă Simona Halep în Poiana Brașov dispune de un restaurant premium. Cât îi costă pe turiști un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la locația fostei tenismene.
21:20
Gigi Mustață a răbufnit după 1-4 la Zagreb: „La FCSB e nevoie de sânge proaspăt”. Exclusiv # Fanatik
Liderul Peluzei Nord cere transferuri la FCSB. Gigi Mustaţă a pus tunurile pe jucători şi e de părere că e nevoie de 3-4 jucători noi care să pună presiune pe titulari.
21:20
Mihai Stoica, anunț despre plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: „Avem discuții cu un club” # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat că Dennis Politic ar putea să plece de la FCSB în această iarnă, existând deja discuții în acest sens cu un alt club.
21:10
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece # Fanatik
S-a luat decizia cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântarea fiului său. FANATIK a aflat și în ce stare se află mama băiatului ucis cu sânge rece.
20:50
Primele declarații ale lui Olimpiu Moruțan în calitate de jucător al Rapidului: „Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră!”. Video # Fanatik
Olimpiu Moruțan este oficial noul jucător al Rapidului. Tânărul internațional român a oferit primele declarații în calitate de fotbalist al giuleștenilor. Ce a spus, de fapt.
20:40
Ce transferuri mai face Dinamo în această iarnă?! Omul care aduce jucători în Ștefan cel Mare a dezvăluit totul: „Putem să ne batem la primele 3 locuri” # Fanatik
Omul responsabil de întărirea lotului lui Dinamo a dezvăluit, la emisiunea FANATIK DINAMO, ce transferuri va mai realiza formația antrenată de Zeljko Kopic.
20:00
Scenariu catastrofal pentru Ilie Bolojan. Mai mulți primari PNL și PSD ar migra spre AUR: „Nicușor Dan a lansat un avertisment, nu un atac” # Fanatik
Ilie Bolojan stă pe o pojghiță subțire de gheață: declarațiile recente făcute de Nicușor Dan arată că România e în pragul unei crize politice uriașe, spun analiștii politici.
19:50
Lovitură de imagine dată de FRF! Președintele Răzvan Burleanu a fost invitat de lux la Institutul Diplomatic Român # Fanatik
Federația Română de Fotbal a dat o nouă lovitură de imagine. Președintele Răzvan Burleanu a fost invitat la Institutul Diplomatic Român pentru a susține o prezentare despre rolul diplomației sportive
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.