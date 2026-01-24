Propuneri de noi tarife pentru biletele STB. Cu cât va crește prețul unei călătorii în capitală

Newsweek.ro, 24 ianuarie 2026 12:20

Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 l...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
12:40
Nicuşor Dan, despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: Analiza este la Ministerul Afacerilor Externe Newsweek.ro
Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a Româ...
Acum 30 minute
12:20
Propuneri de noi tarife pentru biletele STB. Cu cât va crește prețul unei călătorii în capitală Newsweek.ro
Preţul unei călătorii metropolitane cu mijloacele de transport în comun urmează să crească de la 3 l...
Acum o oră
12:10
Ministrul ucrainean de externe acuză că Putin a atacat „cinic” în timpul negocierilor de pace Newsweek.ro
Ministrul de externe al Ucrainei l-a acuzat sâmbătă pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat ...
12:00
Marele Horoscop februarie. Balanța - dragoste, Fecioară - bani, Leu, Rac - scandal, Gemeni - carieră Newsweek.ro
Planetele care se învârt în zodia Peștilor, o eclipsă solară și Mercur retrograd ne pregătesc pentru...
Acum 2 ore
11:30
Nicușor Dan susține că nu se impune un referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema un...
11:10
VIDEO Impozitarea veniturilor din chirii în 2026: dispar normele de venit, cresc obligațiile proprietarilor Newsweek.ro
Regimul de impozitare a veniturilor din chirii se modifică din 2026. Consultantul fiscal Mădălina Io...
Acum 4 ore
10:40
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari Newsweek.ro
Cifre proaspete de la Casa de Pensii care ne informează cât e pensia contributivă, de invaliditate, ...
10:30
Ziua de naștere a lui Ceaușescu, „sărbătoare națională”:Cum era sărbătorit „cel mai iubit fiul al poporului”? Newsweek.ro
Ca la orice dictator care se respectă, 26 ianuarie, ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu era „săr...
10:10
Efectul crizei geopolitice: Argintul trece pragul istoric de 100 $/uncie, aurul se apropie de 5.000 $ Newsweek.ro
Argintul a trecut pragul istoric de 100 $/uncie, iar aurul se apropie de 5.000 $/uncie, în contextul...
10:10
Apocalipsa insectelor: gerul de -10°C le îngheață de vii, iar natura resimte deja primele efecte dramatice Newsweek.ro
Frigul extrem din ultimele săptămâni și-a avut deja primele consecințe în natură: unele specii de in...
09:40
Se scumpesc sau nu polițele RCA în 2026? Vicele ASF explică situația de pe piață și evoluția acesteia Newsweek.ro
2026 este primul an în care piața RCA din România intră fără tarife plafonate, acestea fiind elimina...
09:10
„Război” Bolojan – Olguța Vasilescu, din cauza căldurii în Craiova: 168.000.000 € pentru CET și nu s-a făcut Newsweek.ro
Frigul din apartamentele craiovenilor și de la fabrica Ford au declanșat un „război” între premierul...
Acum 6 ore
08:40
Noua strategie militară a SUA sub Trump: Securitatea internă și China, priorități. Ce înseamnă pentru România? Newsweek.ro
America condusă de Trump și-a dezvăluit noua strategie militară. Securitatea internă și descurajarea...
08:20
Ziua Unirii Principatelor Române: Președintele, la Focșani și Iași, premierul, la București Newsweek.ro
Pe 24 ianuarie 2026 se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnit...
08:10
Cum îți dai seama când căsnicia ta are probleme? Semnul care îl trădează pe soț când se detașează Newsweek.ro
Cum îți dai seama dacă căsnicia ta are probleme? Uneori, cel mai clar semn că ceva nu e în regulă es...
08:00
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte sport, atacat de hackeri. Au furat 72.000.000 de adrese de e-mail Newsweek.ro
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte și încălțăminte sport investighează o încălcare a datelor care ...
08:00
Vizită secretă a directorului CIA în Polonia. Se știe care este punctul vulnerabil într-un război cu Rusia Newsweek.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită secretă în Polonia săptămâna aceasta, purtând di...
07:50
Bagaj de mână gratuit și despăgubiri mai mari? Reforma drepturilor pasagerilor UE riscă să eșueze Newsweek.ro
Bagaj de mână gratuit, compensații pentru întârzieri, locuri alăturate pentru copii și părinți: UE r...
07:40
Ungaria anunță un salariu mediu net cu 1.400 lei mai mare ca în România. Creștere de10%, „îngheț” la București Newsweek.ro
Cifre oficiale arată o creștere cu 10% a salariului în Ungaria. Potrivit presei ungare, salariul med...
07:30
Escrocheria care l-a lăsat pe un pensionar fără bani. A primit un apel. La scurt timp, contul bancar era gol Newsweek.ro
Un pensionar a rămas fără bani la pensie după ce a răspuns la telefon de la o persoană care pretinde...
07:20
Cum poți vedea un mesaj pe WhatsApp fără să apară ca „citit”. Ce funcție trebuie să dezactivezi Newsweek.ro
Tot mai mulți utilizatori caută soluții pentru a citi mesajele pe WhatsApp fără ca expeditorul să șt...
07:10
Horoscop 25 ianuarie. Luna în Berbec aduce o zi cu avantaje pentru Vărsători. Taurii, apreciați de șefi Newsweek.ro
Horoscop 25 ianuarie. Luna în Berbec aduce o zi cu avantaje pentru Vărsători. Taurii, apreciați de ș...
06:50
Nebunia cărților Pokémon ajunge la Pentagon: Pikachu de 830 $ într-un automat din sediul Apărării SUA Newsweek.ro
Un automat cu cărți Pokémon rare se află acum în Pentagon – premiul principal fiind o carte Pikachu ...
Acum 8 ore
06:30
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce? Newsweek.ro
Mica Recalculare a pensiilor aduce mai multă frustrare decât beneficii pentru mulți pensionari. Deși...
Acum 24 ore
22:10
Nuclearelectrica: Proiectul reactoarelor SMR de la Doicești avansează spre decizia finală de investiție Newsweek.ro
S.N. Nuclearelectrica anunţă că proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești avansează ...
21:50
Gata cu şmecheriile. Revoluţie pregătită pe piaţa imobiliară. Dezvoltatorii imobiliari trebuie să se schimbe Newsweek.ro
Gata cu şmecheriile. Revoluţie pregătită de Guvern, pe piaţa imobiliară. Dezvoltatorii imobiliari tr...
21:40
VIDEO Încă un petrolier al lui Putin abordat în Mediterana? La nici 24 de ore de când Franța a reținut unul Newsweek.ro
La mai puțin de 24 de ore după ce nava comercială Grinch a fost reținută de personalul militar franc...
21:20
Ilie Bolojan: Impozitului pe proprietate majorat se constituie în venit direct al primăriilor. Vor avea bani Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a delarat că impozitul pe proprietate majorat se constituie în venit dir...
21:10
Ilie Bolojan: România a început să capete credibilitate pe pieţele financiare internaţionale Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că România a început să capete credibilitate pe pieţele finan...
20:50
Ciprian Ciucu: &#34;PSD să facă planuri pentru PSD, să nu facă planuri pentru PNL&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu reacţionează la atacurile vectorilor politici ai PSD: "PSD să facă planuri pentru PSD,...
20:40
Trump nu putea lua Groenlanda. Finlandezii i-au forțat pe americani să se predea într-o operațiune în Arctica Newsweek.ro
Forțele SUA sunt slab pregătite pentru lupte în condiții arctice. Trupele finlandeze le-au forțat să...
20:20
Medicamentul împotriva puricilor animalului tău de companie ar putea distruge planeta. Ce s-a descoperit? Newsweek.ro
O clasă populară de medicamente împotriva puricilor și căpușelor pentru animale de companie ar putea...
20:10
Cum să-ți începi dimineața în forță? Ritualul care te ajută să ai o zi productivă și norocoasă Newsweek.ro
Cum să-ți începi dimineața în forță? Ritualul care te ajută să ai o zi productivă și norocoasă. Modu...
19:50
Trump dă în judecată JP Morgan şi pe CEO-ul Jamie Dimon pentru că au renunţat la el ca client după 6 ianuarie Newsweek.ro
Donald Trump dă în judecată pe gigantul JPMorgan Chase și pe Jamie Dimon, cel mai puternic bancher d...
19:40
De ce nu ar trebui să arunci niciodată gunoiul seara? Pericol pentru bani. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
Un gest banal, făcut aproape zilnic, ar putea avea urmări neașteptate, potrivit credințelor populare...
19:20
Elev de 16 ani, dus de urgență la spital după ce a fost găsit inconștient în baia școlii. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un elev de 16 ani de la un cunoscut liceu din București a ajuns la spital după ce a fost găsit incon...
19:20
Cum să gătești o ciulama de pui ca la bunica acasă? Rețeta tradițională pe care poți să o mănânci cu mămăligă Newsweek.ro
Cum să gătești o ciulama de pui ca la bunica acasă? Rețeta tradițională pe care poți să o mănânci cu...
19:10
Germania rămâne în urma Europei. Cea mai mare economie pierde teren. Creşterea PIB va fi minimă Newsweek.ro
Germania, motorul economic al Europei, rămâne în urma Uniunii Europene cel puţin la un capitol. Cea ...
18:50
Motivul pentru care trebuie să mănânci alimente fermentate în fiecare zi. Ce să faci dacă ai aciditate? Newsweek.ro
Alimentele fermentate nu sunt doar un trend, ci un aliat zilnic pentru sănătatea digestivă. Ele refa...
18:40
Negocieri, Abu Dhabi. Putin cere ce i-a promis Trump în Alaska, retragerea Ucrainei din Donbas. Ce oferă? Newsweek.ro
Negociatorii ruși, ucraineni și americani vor purta primele discuții de pace față în față la Abu Dh...
18:20
Horoscop săptămâna 25-31 ianuarie. Berbec - încredere, Taur - conflict, Rac - dezamăgiri, Leu - bani Newsweek.ro
Cea mai importantă știre a acestei săptămâni este că Neptun, planeta iluziilor noastre colective, se...
18:00
Alertă pe internet: MAI demontează clipul viral cu preot și jandarm, totul e AI Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenţia asupra unui clip video, generat cu ajutorul intel...
17:50
Ilie Bolojan promite stabilitate fiscală: niciun salt al taxelor pe proprietate anul viitor Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, e...
17:40
Șoc în lumea imobiliară: Palatul Oscar Maugsch, vândut de una dintre cele mai bogate familii din Israel Newsweek.ro
Familia Dayan, una dintre cele mai înstărite din Israel, a demarat procedura de vânzare a Palatului ...
17:30
Camioanele românești, creștere spectaculoasă în transporturile din Germania. 1.310.000.000 km în 2025, +4,7% Newsweek.ro
Camioanele transportatorilor români au parcurs în total o distanță record, de , 1.310.000.000 km, în...
17:20
SUA a dotat distrugătorul de ultimă generație de 4.600.000.000$ cu rachete hipersonice. Ce arme letale mai are Newsweek.ro
Programul de modernizare a distrugătorului cu rachete ghidate USS Zumwalt (DDG-1000) al Marinei SUA ...
17:10
4 ani, niciun șantier la cele 10 drumuri orbitale promise de PMB. Licitație reluată la Giulești Express Newsweek.ro
La începutul lui 2022, Primăria București în parteneriat cu CNAIR a demarat studiile de fezabilitate...
17:00
Dosar penal: compania Rețele Electrice România vizată după explozia din Rahova Newsweek.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunţat vineri că a extins urmărirea penală în dosa...
16:50
Orașul din România unde părinții copiilor cu dizabilități primesc 600 de lei de la primărie. Cum procedează? Newsweek.ro
O veste foarte bună pentru părinții copiilor cu dizabilități. Din păcate nu pentru cei din toată țar...
16:50
Turiștii încep să anuleze călătoriile în Groenlanda din cauza declarațiilor lui Donald Trump Newsweek.ro
Turiștii încep să anuleze călătoriile în Groenlanda din cauza declarațiilor lui Donald Trump. Concen...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.