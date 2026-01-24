Zodiile cărora li se schimbă norocul. Vor avea parte de oportunități financiare și succes
Cancan.ro, 24 ianuarie 2026 13:50
Anul 2026 aduce schimbări majore în viețile zodiilor. Patru nativi vor simți cu li se schimbă norocul începând de astăzi, 24 ianuarie, și vor vedea cum oportunitățile și succesul le bat la ușă. Vrei să […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
13:50
Zodiile cărora li se schimbă norocul. Vor avea parte de oportunități financiare și succes # Cancan.ro
Anul 2026 aduce schimbări majore în viețile zodiilor. Patru nativi vor simți cu li se schimbă norocul începând de astăzi, 24 ianuarie, și vor vedea cum oportunitățile și succesul le bat la ușă. Vrei să […]
Acum o oră
13:40
Salariu administrator bloc 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul apartamentelor # Cancan.ro
Pentru românii care locuiesc la bloc, pe lângă facturile obișnuite de întreținere, există și o contribuție lunară destinată salariului administratorului. Chiar dacă mulți nu sunt atenți la acest detaliu, funcția de administrator de bloc poate […]
Acum 2 ore
13:20
Marian Piciu a dat petrecere înainte să-și execute pedeapsa de 20 de ani și 9 luni de închisoare: ”Am deranjat pe cineva pe cineva de sus” # Cancan.ro
Marian Piciu și-a petrecut ultimele zile de libertate! Luptătorul RXF s-a bucurat de momentele sale înainte de a fi închis pentru 20 de ani și 9 luni și face petreceri. Mai mult, el a susținut în continuare că este nevinovat, iar condamnarea primită este […]
12:50
Mulți pensionari din România se confruntă cu probleme de sănătate și au nevoie de tratamente care pot fi destul de costisitoare. Pentru a beneficia de medicamente gratuite sau compensate este obligatorie trimiterea de la medicul […]
Acum 4 ore
12:20
Imaginile durerii de la priveghiul lui Mario Berinde. Adolescentul de 15 ani din Cenei va fi condus astăzi pe ultimul drum # Cancan.ro
Familia, apropiații și oamenii șocați de ceea ce s-a întâmplat s-au adunat să își petreacă ultimele momente alături de Mario Berinde. Curtea casei copilului s-a umplut de flori, lumânări și candele, iar imaginile durerii sunt […]
12:10
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani. Motivul din spatele deciziei lui este tulburător # Cancan.ro
Marius Bodraposte și-a pus capăt zilelor la doar 20 de ani, în timp ce se afla în Italia. Tânărul originar din comuna Todiraș, județul Iași, locuia în peninsulă împreună cu părinții și alte două surori […]
11:30
Impozit de 13.000 de lei pe locuinţe. Localitatea din România în care s-a ajuns la sume astronomice # Cancan.ro
Într-o comună, din județul Galați, sute de proprietari s-au trezit cu impozite uriașe peste noapte. Oamenii au descoperit că locuințele lor, construite la marginea localității, au fost reîncadrate oficial din simple case în exploatații agricole, […]
11:20
Andra, în lacrimi după anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV. A răbufnit în direct: ”Este ceva peste care nu pot să trec!” # Cancan.ro
Andra a izbucnit în lacrimi în timpul emisiunii lui Cătălin Măruță! Vedeta și-a luat adio de la întreaga echipă „La Măruță” și a transmis un mesaj emoționant. Toate detaliile în articol. Emisiunea lui Cătălin Măruță […]
10:40
Cine este Bianca Muntean, adolescenta de 14 ani care a primit Golden Buzz la Românii au talent 2026. Andra și Eva Măruță au trimis-o direct în semifinală! # Cancan.ro
Bianca Muntean a cucerit juriul „Românii au talent” obținut Golden Buzz-ul care a propulsat-o direct în semifinala sezonului 16. Cine este tânărul talent? Toate detaliile în articol. Andra a fost convinsă de faptul că talentul adolescentei este unul rar întâlnit, […]
Acum 6 ore
10:20
Cele 4 zodii care își schimbă destinul pe 28 ianuarie 2026. Urmează 13 ani de transformări pentru acești nativi! # Cancan.ro
După 28 ianuarie 2026, patru zodii intră într-o etapă astrologică de transformare profundă, care va marca următorii 13 ani din viața lor. Este vorba despre un ciclu de schimbări majore, în care vechile tipare sunt […]
10:00
Corina și fetița ei au murit într-un accident rutier cumplit pe A1. Tânăra de 26 de ani n-a putut evita un TIR care derapase # Cancan.ro
Corina s-a stins din viață la doar 26 de ani, în urma unui accident rutier de pe A1, iar la puțin timp a murit și fiica ei, în vârstă de 5 ani. Tragedia s-a produs […]
10:00
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crima care a îngrozit România. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele # Cancan.ro
Detalii șocante ies la iveală, după tragedia care a cutremurat o țară întreagă. Mario a schimbat mai multe mesaje cu cel care avea să îi devină călău, chiar înainte ca acesta să producă crima cu sânge rece. […]
09:20
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru matematicieni. Trebuie să rezolvi ecuația 3 x 3 – 3 : 3 + 3. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Ai la dispoziție 7 secunde. […]
09:10
Adio, sticle de plastic. Decizia luată de Uniunea Europeană, care intră în vigoare și în România # Cancan.ro
Uniunea Europeană face pași tot mai fermi spre reducerea drastică a utilizării plasticului, în special a celui de unică folosință, considerat una dintre cele mai mari surse de poluare la nivel global. Sticlele din plastic, […]
09:10
Consumul de alcool în locuri publice poate fi pedepsit cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Toate detaliile în articol. Puțini români știu acest lucru, dar consumul de alcool în spații publice este grav […]
09:00
Relația discretă dintre Lady Diana și Valentino Garavani. A fost ținută departe de lumina reflectoarelor # Cancan.ro
Deși Lady Diana a fost una dintre cele mai fotografiate și analizate femei ale secolului XX, unele dintre relațiile sale au rămas mult timp necunoscute publicului larg. Printre ele se numără și legătura profundă, dar […]
08:40
Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Iarna abia atunci începe cu adevărat # Cancan.ro
Iarna nu ne va părăsi prea curând. Meteorologii Accuweather au stabilit prognoza actualizată pentru luna februarie. Cu mici oscilări de temperaturi, frigul își face simțită prezența în continuare și ninsorile vor fi dese. Toate detaliile […]
08:40
Dacă la început a fost „iubita lui Bukayo Saka”, astăzi Tolami Benson este un nume cu greutate proprie în modă, lifestyle și cultura WAG-urilor moderne. Nu mai vorbim despre discreție, ci despre vizibilitate controlată, estetică […]
08:30
Este weekend, așa că a venit momentul perfect pentru o porție zdravănă de râs! După o săptămână plină de muncă și agitație, nimic nu se potrivește mai bine decât câteva bancuri clasice cu Bulă, personajul […]
Acum 8 ore
08:20
De obicei spunem „am murit de râs” fără să ne gândim prea mult la sensul real al expresiei. Dar adevărul, puțin incomod și destul de ironic, este că râsul intens poate deveni, în situații extrem […]
07:50
În acest an, Pro TV a venit cu un nou show de aventură, Desafio. La cârma acestuia se află Daniel Pavel, care a făcut „transferul” de la Survivor. Astfel, de această dată domnul Dan nu […]
07:40
Rețeta de Pasta e Piselli a celebrei Pasta Queen. Ingredientele de care ai nevoie pentru o masă delicioasă # Cancan.ro
E sfârșitul săptămânii. N-ai chef, n-ai energie, n-ai răbdare și dacă mai speli o tigaie îți dai demisia din viață. Iată rețeta de Pasta e Piselli, mâncarea pe care italienii o fac când vor ceva bun, […]
07:30
Dieta lui Piedone. Cum a reușit fostul șef ANPC să slăbească peste 100 de kilograme cu 4 mese pe zi # Cancan.ro
Cristian Popescu Piedone a reușit să dea jos peste 100 de kilograme cu ajutorul a două intervenții chirurgicale, dar și în urma unui regim alimentar foarte strict. Piedone a apelat la o dietă drastică, hotărât […]
07:20
Cum arată noua colecție a casei de modă Balenciaga. Un început aparte pentru moda masculină # Cancan.ro
Prin cea de-a doua colecție semnată de Pierpaolo Piccioli pentru Balenciaga, moda intră într-o nouă etapă a hibridizării asumate. Între couture și sport, între red carpet și viața de zi cu zi, designerul propune o […]
07:10
Horoscop rune azi, 24 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
07:00
Fotbalistul pe care Gigi Becali l-a vândut cu 6,8 milioane de euro, întâlnire secretă cu un impresar controversat! Ce ascunde fostul fundaș central # Cancan.ro
Fostul fundaș central Florin Gardoș, 37 de ani, a fost reperat de CANCAN.RO în zona Pieței Floreasca. Însoțit de un amic, Florin Gardoș, fotbalistul pe care Gigi Becali l-a vândut cu 6,8 milioane de euro, […]
06:40
Cartea de tarot a zilei de 24 ianuarie 2026. Diavolul ne obligă la confruntarea cu propriile limite # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de 24 ianuarie 2026. Cartea extrasă pentru astăzi este Diavolul, una dintre cele mai intense și revelatoare cărți din Arcana Majoră. Mesajul ei nu vorbește despre un pericol exterior, ci […]
Acum 12 ore
06:10
Horoscop chinezesc azi, 24 ianuarie 2026. Ziua Bivolului aduce stabilitate, răbdare și decizii calculate # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 24 ianuarie, 2026. Ziua de azi este influențată de energia stabilă și pragmatică a Bivolului, semn care aduce claritate, disciplină și rezultate obținute prin răbdare. Ritmul este mai lent, dar sigur, iar […]
06:00
Ucigașul de la Perla este grav bolnav! Gheorghe Vlădan se agață de iertarea fiului, pentru a nu muri după gratii # Cancan.ro
Fostul polițist Gheorghe Vlădan, condamnat la 25 de ani după ce și-a împușcat mortal soția și o colegă de-a ei într-un coafor din Dorobanți, în 2012, a cerut să fie eliberat condiționat după ce a […]
05:50
Răgușeală ușoară, gât inflamat, strănut sau o stare generală de oboseală pot fi primele semne că organismul intră într-o luptă cu un virus. Medicul Cezar susține că intervenția rapidă, chiar din aceste momente timpurii, poate […]
05:40
Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Zi mohorâtă în toată țara: frig, ceață și nori de la vest la est # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Ne așteaptă o zi de iarnă clasică în România, cu temperaturi reci, cer mai mult noros și posibilitate de ceață matinală în multe regiuni. Sudul țării va fi ușor […]
Acum 24 ore
01:00
Eleganță regală marca Valentino Garavani. Cele trei prințese care au purtat rochii de mireasă semnate de celebrul designer # Cancan.ro
Dispariția legendarului creator italian Valentino Garavani, la vârsta de 93 de ani, readuce în prim-plan una dintre cele mai rafinate moșteniri ale sale: rochiile de mireasă create pentru capete încoronate ale Europei. Așa cum a […]
00:40
Când statul francez a plătit ca să intre în România. Scandalul Imprimeriei Naționale, un contract ratat și o mită care a traversat granițele # Cancan.ro
La începutul anilor 2000, România a fost scena unui scandal de corupție cu ramificații internaționale, în care a fost implicată însăși Imprimeria Națională a Franței. O anchetă deschisă la Paris a scos la iveală existența […]
00:20
Horoscop 24 ianuarie 2026. Află zodia care trebuie să meargă la doctor, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ritmul zilei te poate obosi mai mult psihic decât fizic. […]
00:00
Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne # Cancan.ro
INNA este una dintre cele mai cunoscute cântărețe românce, având o carieră de aproape 20 de ani pe scenele din România, dar și peste hotare. Hiturile sale au ajuns în topurile din întreaga lume și […]
23 ianuarie 2026
23:50
Ce nu mai suportă Dan Negru, după trei decenii în televiziune: „Prieteniile sunt un paravan al afacerilor” # Cancan.ro
Dan Negru vorbește fără perdea despre televiziune, inteligență artificială și lucrurile pe care nu le mai poate tolera după trei decenii în media. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatorul trage un semnal de alarmă și spune […]
23:40
În ultimele săptămâni, Ubisoft a ținut comunitatea de gaming într-o stare constantă de neliniște, după ce a anunțat restructurări ample și anularea mai multor proiecte importante. Decizia de a opri definitiv dezvoltarea remake-ului Prince of […]
23:30
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer! Imaginile din Milano pe care nimeni nu le-a văzut # Cancan.ro
CANCAN.RO vă prezintă imaginile pe care nimeni nu le-a văzut până acum, direct din Milano! Cum a apărut Mario Iorgulescu, în ziua interviului de la Dan Capatos Show? Un detaliu interesant ne-a atras atenția. Toate […]
23:30
Uleiul de floarea-soarelui Republika, realizat în România, e la mare căutare în China. Produsul s-a epuizat rapid, semn că a fost apreciat de cei care l-au achiziționat. Compania care îl distribuie este deținută de Iordache […]
23:20
O fotografie de noapte, rătăcită ani buni și recuperată acum din arhiva CANCAN.RO, readuce în față o poveste de acum 17 ani. O viață de om, comprimată într-un cadru neclar, cu gesturi mici și semnificații […]
23:20
Cât consumă, de fapt, o mașină care stă pornită, pe loc. Cât combustibil se duce degeaba # Cancan.ro
Mulți șoferi se întreabă cât de mult combustibil se consumă atunci când o mașină stă pe loc cu motorul pornit, fie în trafic, la semafor, când motorul este lăsat să funcționeze pentru încălzire sau răcire. […]
23:10
Abush a luat cina cu Emily, cea mai mare rivală a Andreei Bostănică! Imaginile care o vor scoate din minți pe tiktokeriță # Cancan.ro
Andreea Bostănică a luat pe toată lumea prin surprindere! După ce a ținut să precizeze că Abush a fost cel care a făcut primii pași în relație și chiar s-a ținut după ea multă vreme, […]
23:00
Donald Trump face public un SMS de la Emmanuel Macron despre Groenlanda. Ce i-a transmis președintele francez # Cancan.ro
Într-un gest spectaculos, tipic stilului său politic, Donald Trump a făcut public un mesaj privat primit de la Emmanuel Macron, expunând diferențele de viziune dintre Washington și Paris asupra Groenlandei. Episodul, relatat și analizat în […]
23:00
În viață nu e indicat să amâni prea mult deciziile care ți-ar putea aduce fericirea visată. Dacă vei continua să tergiversezi anumite lucruri la infinit, nu vei ajunge să ai jobul dorit sau o anumită […]
22:50
Polaroid din 2004: Alina Vindican, înainte să devină „Alina Borcea” și să afle că viața are VIP + prelungiri # Cancan.ro
O poză prăfuită, găsită „la redacție” fix când se demolează stadionul Dinamo, ne teleportează într-o Românie cu Miss Sixty, Red Bull la doză și visuri la bax. În cadru: fotomodelul de-atunci, Alina Vindican, alături de […]
22:40
Cristian Chivu, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români, a primit o distincție specială înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. El a fost ales să poarte torța olimpicăla Milano, iar anunțul oficial a […]
22:20
Un român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte. Ce a găsit acesta când a intrat în cameră # Cancan.ro
Un român a vrut să petreacă câteva zile de vacanță în India, însă hotelul din Mumbai unde s-a cazat, cu doar 15 lei pe noapte, pare desprins din filmele de groază. Daniel Ciprian a descoperit […]
22:20
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese # Cancan.ro
Discret până la capăt în privința vieții sale private, „împăratul modei” Valentino Garavani a trăit una dintre cele mai profunde și longevive povești de iubire din universul creativ al secolului XX alături de Giancarlo Giammetti. […]
21:50
Pâinea este un aliment esențial în aproape orice gospodărie și se regăsește zilnic pe mesele românilor, indiferent de tip, precum albă, integrală, cu semințe sau artizanală. Cu toate acestea, deși este atât de des consumată, […]
21:30
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul de conducere, dar a primit o nouă lovitură. Ce a pățit vloggerul # Cancan.ro
Bisoi Petruț și-a recuperat permisul. Vloggerul a dat vestea pe rețelele de socializare, unde a postat și o imagine edificatoare. Vestea dată de Bisoi Petruț nu a lăsat pe nimeni indiferent. Unii l-au felicitat, în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.