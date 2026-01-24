Novak Djokovic s-a calificat în optimi la Australian Open! Ce bornă impresionantă a bifat tenismenul
Sport.ro, 24 ianuarie 2026 13:50
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovic, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
14:10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - CFR Cluj, meciul de ”totul sau nimic” pentru play-off # Sport.ro
Meciul dintre FCSB și CFR Cluj poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
14:10
Ivan Perisic și-a dat acordul final să revină la Inter Milano pentru a lucra sub comanda lui Cristi Chivu, iar mutarea are șanse mari să fie oficializată săptămâna viitoare.
14:10
Rapid s-a întărit în această iarnă la insistențele antrenorului principal Costel Gâlcă.
Acum 30 minute
13:50
Novak Djokovic s-a calificat în optimi la Australian Open! Ce bornă impresionantă a bifat tenismenul # Sport.ro
Un gest de frustrare al lui Novak Djokovic, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).
Acum o oră
13:30
Ionuț Panțîru (29 de ani), dublu campion al României cu FCSB, s-a despărțit de CS Tunari, ultima clasată din Liga 2.
13:30
Yan Diomande, extrema pe care PSV a refuzat-o în vară pentru a-l aduce pe Dennis Man, a ajuns să coste 100 de milioane de euro după doar jumătate de sezon la RB Leipzig.
Acum 2 ore
13:10
Claudiu Niculescu (49 de ani), golgheter al României în sezonul 2006-2007, în care Dinamo a câștigat ultimul titlu de campioană, a numit principala favorită la câștigarea campionatului.
13:00
Arne Slot clarifică, la mai bine de o lună după scandalul cu Mo Salah: ”Trebuie să iau o decizie” # Sport.ro
Liverpool o întâlnește sâmbătă, de la ora 17:00, pe Bournemouth în deplasare, în etapa cu numărul 23 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO.
12:50
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid, după cinci ani petrecuți în străinătate.
12:50
Ecouri în Grecia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Critică, dar controlată” # Sport.ro
Vestea internării lui Mircea Lucescu a ajuns rapid și în Grecia, unde presa a notat sâmbătă că selecționerul se află într-o situație „critică, dar controlată”, sub monitorizarea fiului său.
12:40
Retragere de mare campion: Stan Wawrinka părăsește Australia cu un moment ieșit din comun și instinct de „killer” intact # Sport.ro
Stan Wawrinka a sărbătorit ultimul meci în Openul Australian într-un mod aprobat de localnici.
12:30
Manchester City - Wolves, ora 17:00, LIVE pe VOYO. ”Cetățenii” sunt obligați să câștige pentru a rămâne în cărți # Sport.ro
Meciul dintre Manchester City și Wolverhampton este programat de la ora 17:00, LIVE pe VOYO.
Acum 4 ore
12:10
Marseille - Lens, duel de foc pentru locul doi! Monaco visează la Europa. Ligue 1 se vede pe VOYO # Sport.ro
Ligue 1 se vede în România exclusiv pe VOYO!
12:10
Alexi Pitu (23 de ani) nu mai intră în planurile lui Vejle Boldklub pentru a doua parte a sezonului și ar putea reveni în fotbalul românesc.
12:10
Ciprian Marica laudă un club din Superliga: ”Nu este o întâmplare deloc! Investește, are buget de campioană” # Sport.ro
Dinamo e pe primul loc, cel puțin temporar, în clasament, cu 44 de puncte, după ce vineri seară, ”câini” au învins-o cu 2-1 pe FC Hermannstadt la Sibiu.
11:40
Internaționalul israelian, prezentat oficial după meciul FC Hermannstadt - Dinamo, scor 1-2 # Sport.ro
FC Hermannstadt l-a transferat sâmbătă pe mijlocașul israelian Aviel Zargari, la nici 24 de ore după înfrângerea cu Dinamo, scor 1-2.
11:40
Sadio Mane, primire regală în Arabia Sauditpă după ce a câștigat Cupa Africii pe Națiuni. Ce i-a făcut Cristiano Ronaldo # Sport.ro
Senegal a învins-o cu 1-0 pe Maroc în finala Cupei Africii pe Națiuni.
11:30
Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open, la două zile după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea! # Sport.ro
Naomi Osaka (17 WTA) a decis să se retragă de la Australian Open chiar înaintea meciului pe care ar fi trebuit să îl dispute în turul al treilea.
11:20
„Îmi pun obrazul!” Chivu a reacționat după ce fanii lui Inter l-au distrus pe Henrique: „Eu sunt responsabilul!” # Sport.ro
Cristi Chivu și-a asumat responsabilitatea pentru startul slab de meci cu Pisa, deși Inter a câștigat cu 6-2.
11:10
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, are parte de încă un sezon excelent pe plan financiar cu echipa sa.
11:10
Premier League se vede pe VOYO.
10:50
"Aș dori și eu un răspuns!" Mihalcea, pus pe gânduri după transferul lui Moruțan înainte de UTA - Rapid # Sport.ro
UTA Arad - Rapid va fi ultimul meci al etapei cu numărul 23 din Superliga, luni, de la ora 20:00.
10:40
Germania vrea să domine grupa la Campionatul European de handbal masculin. Ce meciuri avem azi, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Dueluri de foc azi în Grupa Principală 1 la Campionatul European. Liderul Germania înfruntă Norvegia, în timp ce Franța și Spania caută victorii cruciale pentru a rămâne în cursa pentru medalii.
10:30
10:30
Burnley - Tottenham, ora 17:00, LIVE pe VOYO. Echipa lui Drăgușin are nevoie disperată de victorie # Sport.ro
Meciul dintre Burnley și Tottenham este programat de la ora 17:00 și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
Acum 6 ore
10:20
West Ham United - Sunderland, primul meci al rundei cu numărul 23 din Premier League, se joacă azi, de la 14:30, în direct pe VOYO.
10:10
Dinamo a câștigat meciul din deplasare cu Hermannstadt, din etapa cu numărul 23 a Superligii României, scor 2-1.
10:10
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, absent în înfrângerea cu Dinamo Zagreb, scor 4-1.
10:00
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Bournemouth și Liverpool.
09:50
"Nu meritam asta!" Reacția lui Alberto Gilardino după Inter - Pisa 6-2 + de ce l-a scos pe Marius Marin # Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins Pisa, scor 6-2, în runda cu numărul 22 din Serie A.
09:30
„Cel mai important jucător al acestei echipe!” MM Stoica a explicat de ce Tavi Popescu prinde greu minute la FCSB # Sport.ro
Mihai Stoica a explicat motivele pentru care Octavian Popescu nu mai este un titular incontestabil la FCSB.
09:20
Dinamo a bifat al treilea transfer al perioadei de mercato din iarnă.
09:20
Radu Drăgușin (23 de ani) se află la Tottenham Hotspur din iarna lui 2024.
09:10
Reacția lui Cristi Chivu după ce a aflat că va purta flacăra olimpică: "Sper ca durerea să îmi treacă până atunci" # Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026.
09:10
Sorin Cârțu a găsit „rețeta” pentru a bloca ascensiunea lui Dinamo: „Trebuie să-l accidentăm pe ăsta!” # Sport.ro
Dinamo, victorie muncită cu FC Hermannstadt.
09:00
Universitatea Craiova - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 20:00 | Oltenii își pot revendica primul loc în clasament # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani.
08:50
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre ”U” Cluj și Unirea Slobozia.
08:40
Singurul jucător „distrus” după victoria lui Inter: scos de Chivu în minutul 34, considerat un dezastru # Sport.ro
Fotbalistul contestat de fani după victoria categorică a lui Inter Milano cu Pisa, scor 6-2.
08:40
Dinamo a câștigat meciul din deplasare cu Hermannstadt, din etapa cu numărul 23 a Superligii României, scor 2-1.
08:40
După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut” # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a fost prezentat oficial vineri seară la Rapid.
08:30
Dennis Politic (25 de ani) este pe cale să se despartă de FCSB, la câteva luni după ce a fost achiziționat de la Dinamo.
Acum 8 ore
08:10
Salvat de clopoțel: Jannik Sinner supraviețuiește norocos în turul trei, la Melbourne. Ce a putut să îi spună Darren Cahill în timpul meciului # Sport.ro
Jannik Sinner s-a calificat cu mari emoții în optimile de finală ale Openului Australian.
Acum 24 ore
00:20
Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele # Sport.ro
Inter s-a impus de o manieră clară în fața lui Pisa, după un meci cu opt goluri.
00:10
23 ianuarie 2026
23:50
Remarcatul lui Andrei Nicolescu după Heramnnstadt - Dinamo 1-2: „E cel mai bun din campionat” # Sport.ro
Andrei Nicolescu a lăudat un jucător de la Dinamo, după victoria de la Sibiu.
23:50
Rapid mai dă o lovitură după transferul lui Moruțan: ”Bandă, atacant și în spatele vârfului. Nu are cum să mai fie nemulțumit Gâlcă” # Sport.ro
Rapid a oficializat transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) vineri seară.
23:20
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare # Sport.ro
Marius Marin a încasat un cartonaș galben rapid, s-a contrat dur cu Esposito și a fost lăsat la cabine de antrenor.
23:10
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă # Sport.ro
Inter a anunțat ce va face Cristi Chivu în cadrul Jocurile Olimpice de Iarnă.
23:00
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor” # Sport.ro
FC Hermannstadt a pierdut cu Dinamo în etapa #23, scor 1-2.
23:00
Naţionalele Serbiei şi Ungariei vor disputa finala Campionatului European, după ce au eliminat vineri, în semifinale, reprezentativele Italiei, respectiv Greciei. România a încheiat pe locul 8, asigurându-şi astfel şi prezenţa la Campionatul Mondial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.