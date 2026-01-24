Sofia Vicoveanca, primele declarații după infarctul suferit în urmă cu două săptămâni. Când revine artista pe scenă?
Click.ro, 24 ianuarie 2026 13:50
Îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a trecut prin momente grele, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, când a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, fiind internată la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct. Recent, artista a făcut noi declarații despre starea sa de săn
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
13:50
Sofia Vicoveanca, primele declarații după infarctul suferit în urmă cu două săptămâni. Când revine artista pe scenă? # Click.ro
Îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a trecut prin momente grele, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, când a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, fiind internată la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct. Recent, artista a făcut noi declarații despre starea sa de săn
Acum o oră
13:40
Lupu Rednic s-a botezat în Apa Iordanului: „Așa am simțit!”. Totul despre călătoria de suflet în „Țara Sfântă”: „Să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ai!” FOTO # Click.ro
Lupu Rednic s-a botezat în Apa Iordanului. Totul despre călătoria de suflet în Israel: „Trebuie să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ai” FOTO
13:40
Trump și pinguinul în Groenlanda, poza Casei Albe care a trimis geografia în vacanță. Internetul a erupt # Click.ro
După ce Donald Trump a confundat în repetate rânduri Islanda cu Groenlanda, a venit rândul Casei Albe să gafeze tot la georgrafie. O imagine generată cu inteligență artificială, publicată de contul oficial al Casei Albe
Acum 2 ore
12:50
Un fizician de la Harvard susține că l-a localizat pe Dumnezeu și a calculat distanța la care se află de Pământ # Click.ro
Un fost fizician de la Harvard, dr. Michael Guillén, a stârnit controverse susținând că Dumnezeu ar putea avea o locație fizică în univers, la o distanță colosală de 439 miliarde de trilioane de kilometri. El leagă această idee de „orizontul cosmic”
12:40
Tragedia care i-a marcat viața lui Constantin Zamfirescu. Prima fetiță a actorului din „Trăsniții” i-a murit în brațe # Click.ro
Constantin Zamfirescu (60 de ani), cunoscut drept Gogoașă din „Trăsniții”, a făcut mărturisiri dureroase despre cea mai mare dramă pe care a trăit-o: moartea fiicei sale, Anastasia, după 19 zile de la naștere. Actorul a mărturisit cum s-a produs tragedia și cine a fost vinovat.
12:40
Mare atenție la detox! Cum să nu ajungi la spital: „Nu există plante minune. Este nevoie de setare mentală” # Click.ro
Curele de detoxifiere au devenit tot mai populare, mai ales după perioadele de excese alimentare, însă aplicate greșit pot face mai mult rău decât bine.
Acum 4 ore
12:20
Monica Pop, sfaturi pentru îngrijirea ochilor pe timpul iernii. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă: „Nu cereți sfaturi în farmacie” # Click.ro
Medicul oftalmolog Monica Pop (72 de ani) a venit cu o serie de sfaturi importante care vizează protecția ochilor pe timpul iernii. Prin intermediul unei postări pe Facebook, specialistul oftalmolog a explicat cum trebuie să fie aplicată igiena corectă a ochilor, și cum trebuie să procedăm dacă avem
11:30
Răsturnare de situație în crima din Cenei! Un suspect dezvăluie ce s-a întâmplat cu Mario: „Era deja mort” # Click.ro
O nouă mărturie zguduie ancheta în cazul crimei din comuna timișeană Cenei. Mama unuia dintre suspecții de 15 ani, băiatul care ar fi fost chemat după comiterea crimei pentru a ajuta la îngroparea cadavrului lui Mario, a făcut publice declarațiile fiului său despre noaptea tragediei.
11:30
Cine este „Micul geniu” din Caracal. Povestea copilului fenomenal care iubește matematica și citește dimineața # Click.ro
La doar câțiva ani de când a învățat tabla înmulțirii la grădiniță, Florin Eduard Ștefan, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți copii pasionați de matematică din România.
11:30
Filmele românești continuă să surprindă pe platforma de streaming, dar de data aceasta ritmul este incredibil. La doar câteva zile după ce a fost adăugat pe Netflix, această producție autohtonă a urcat rapid în topul filmelor preferate
11:00
Cum au ajuns trei minori să-și ucidă colegul? Mesaj dur al sociologului Gelu Duminică despre crima șocantă din Timiș # Click.ro
Tragedia din Timiș, unde trei adolescenți și-au ucis un coleg, scoate la iveală „rănile unei societăți care i-au lăsat în urmă pe cei mai vulnerabili: copiii”, scrie sociologul Gelu Duminică într-o postare pe Facebook.
10:50
Dan Negru reacționează ferm și cere schimbarea legilor din România, după uciderea lui Mario Berinde: „În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie” # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) cere schimbarea legilor din România, în urma cazului de crimă a lui Mario Alin Berinde, care a șocat o țară întreagă. Prezentatorul de televiziune susține că modul în care sunt aplicate legile pentru minori în România, comparativ cu Statele Unite ale Americii, este mult prea bl
10:50
Care este adevărata cauză a morții lui Mario, adolescentul ucis de doi prieteni. Rezultatele necropsiei au fost făcute publice # Click.ro
Raportul medico-legal a stabilit cauza exactă a morții lui Mario, adolescentul de 15 ani găsit îngropat în curtea unei case din comuna timișeană Cenei. Rezultatele autopsiei clarifică modul în care s-a produs tragedia care a șocat opinia publică.
10:40
Bănel Nicoliță și sacrificiile din spatele carierei sale. Fostul fotbalist a spus ce planuri de viitor are # Click.ro
Bănel Nicoliță, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai României, a împlinit recent vârsta de 48 de ani, prilej cu care a făcut câteva mărturisiri despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru cariera sa.
10:40
Durere fără margini la înmormântarea lui Mario Berinde. Tatăl, adus din penitenciar să-și ia la revedere # Click.ro
Familia lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii săi, se pregătește să-l conducă pe ultimul drum în localitatea natală, comuna timișeană Cenei. La ceremonia de înmormântare va fi adus sub escortă și tatăl băiatului, aflat în detenție, pentru a-și lua rămas-bun de la fiul său.
Acum 6 ore
10:00
Cod Roșu în SUA. Milioane de oameni și-au făcut aprovizionări masive în așteptarea unei furtuni istorice|VIDEO # Click.ro
Statele Unite se pregătesc pentru una dintre cele mai intense furtuni de iarnă din ultimele decenii. Peste 160 de milioane de oameni din zeci de state se află sub avertizări, în timp ce temperaturile record, zăpada abundentă și ploile înghețate amenință infrastructura, transportul și alimentarea cu
09:00
România depășește Italia și Grecia și urcă în top trei al celor mai afectate țări de valurile de căldură # Click.ro
Datele climatice analizate la nivel continental indică o creștere accelerată a temperaturilor extreme, cu impact direct asupra sănătății publice, infrastructurii și economiei. Europa de Est devine un nou focar al caniculei, depășind chiar regiuni considerate tradițional mai fierbinți. Specialiștii a
08:30
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri # Click.ro
După ce Iașul a anunțat un proiect inovator de tren suspendat de tip monorail, autoritățile vin cu o nouă veste majoră pentru infrastructura națională. România se pregătește pentru primul tren de mare viteză din istoria sa.
Acum 8 ore
08:10
Simona Trașcă, în focuri cu pregătirile pentru nuntă! Ce vis premonitoriu a avut: „M-am visat, chiar ieri noapte” Cine e persoana importantă care i-a dat binecuvântarea? # Click.ro
Simona Trașcă și Marian Buzilă fac nunta în luna mai, după Paște. Va purta două rochii de mireasă de la Sonia Trifan.
07:10
Un asistent medical este suspectat că a ucis 100 de pacienți: „Se credea stăpân al vieții și al morții!” # Click.ro
Un fost asistent medical, condamnat pentru uciderea a 10 pacienți în vestul Germaniei, ar putea fi implicat în peste 100 de decese suplimentare, a declarat un oficial.
Acum 12 ore
06:10
De ce să nu mai cumperi chiflele procesate și pline de aditivi din supermarket. Rețeta care te va convinge să le faci acasă. VIDEO # Click.ro
Mirosul de pâine caldă rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale confortului de acasă. Într-o perioadă în care tot mai mulți consumatori devin atenți la ingredientele din produsele cumpărate, pâinica de casă revine în prim-plan. Fără aditivi, fără conservanți și cu un gust autentic, aceast
05:50
Țările rare care poartă numele unor personalități istorice. Unele se află chiar în Europa # Click.ro
Dacă ne vom uita pe o hartă, vom vedea că cele mai multe țări de pe glob se ghidează după aceleași principii, atunci când vine vorba despre modul în care sunt denumite.
02:10
Varianta de ciorbă rădăuțeană sănătoasă și sățioasă, ideală în diete, recomandată de Carmen Brumă. Iată cât de simplu este de făcut # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) vine în fața urmăritorilor săi cu o rețetă de ciorbă rădăuțeană pregătită după bunul plac, pentru o masă sănătoasă, gustoasă și sățioasă. Specialista în nutriție a postat rețeta pe rețelele de socializare, spre încântarea fanilor ei.
Acum 24 ore
01:10
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi # Click.ro
Intrarea lui Marte în Vărsător aduce o energie benefică pentru acțiune creativă și rezolvarea problemelor. În această perioadă, progresul vine prin experimentare și gândire inovatoare, nu prin forță și perseverență. Energia Vărsătorului ne ajută să ne relaxăm, să ne deschidem mintea și să privim luc
00:10
Șoferii care poartă ochelari, atenție! Ce reguli trebuie să respecte ca să nu fie opriți de poliție # Click.ro
Pe lângă intensificarea controalelor rutiere, o nouă lege aduce schimbări pentru șoferii care poartă ochelari. Aceștia trebuie să cunoască schimbările legislative, pentru a nu primi amenzi din partea autorităților atunci când se află la volan.
23 ianuarie 2026
23:40
În ziua de astăzi, tot mai multor români le este dificil să facă față taxelor, facturilor ridicate și prețurilor tot mai mari. Însă, astfel de noțiuni economice nu sunt un fenomen tocmai nou, ci o maturizare a unor concepte mult mai vechi.
23:10
Ingredientul secret ce trebuie folosit mereu la șnițele. Așa vor ieși mai fragede și mai pufoase # Click.ro
Indiferent de cât de simple de făcut sunt șnițelele, tot mai există unele secrete pe care această rețetă le păstrează. De exemplu, există un ingredient simplu de care nu trebuie să uităm, atunci când vrem să pregătim șnițele cât mai fragede la interior, dar crocante la exterior.
22:40
Livia Graur, de neconsolat după moartea tatălui! Ce dorință a avut părintele vedetei de la Prima TV, pe patul de moarte?! „L-am incinerat” # Click.ro
Livia Graur și-a pierdut tatăl, la începutul lunii decembrie.
22:10
O insulă perfect circulară a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume. Are o mișcare neobișnuită # Click.ro
O formațiune naturală din nordul Argentinei a atras atenția oamenilor de știință din întreaga lume, dintr-un motiv de-a dreptul uluitor. Această mică insulă perfect circulară a devenit faimoasă datorită faptului că se mișcă.
22:10
Verdictul lui Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare stil „Top Gun” ai lui Emmanuel Macron: „A transmis autoritate și control.” La ce preț se vând? # Click.ro
Verdictul lui Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare în stil „Top Gun”: „Emmanuel Macron a transmis autoritate și control.” La ce preț se vând?
21:40
Număr unic la „Românii au talent”. Cine este Yubio, fenomenul care face muzică doar pocnind din degete: „Nu am mai văzut așa ceva” # Click.ro
„Românii au talent” sezonul 16 a început! Într-un decor complet nou, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete stau la masa juriului, iar Pavel Bartoș și Smiley, din culise, urmăresc fiecare moment, gata să descopere și să împărtășească telespectatorilor momentele celor care au curajul s
21:20
Valentin Sânfira, soțul ideal: gătește, merge la sală și se întrece în bucătărie cu Codruța Filip. Cu ce preparate își surprinde soția: „Îmi place să gătesc” # Click.ro
Valentin Sanfira (36 de ani) nu este doar un bun artist, ci și un soț deosebit care se pricepe să bucătărească și o face chiar foarte bine.
20:40
Noi rute aeriene la Aeroportul Internațional Brașov. Paris și orașe din Spania, pe listă anul acesta # Click.ro
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav își continuă dezvoltarea și pregătește noi rute pentru 2026. După lansarea curselor spre Roma, Katowice și Varșovia, aeroportul se uită acum spre Paris și mai multe orașe din Spania, răspunzând cererii tot mai mari a pasagerilor brașoveni.
20:30
3 zodii au norocul scris în stele până pe 19 februarie 2025. 5 planete se mișcă în favoarea lor, sunt în centrul atenție și își schimbă direcția vieții # Click.ro
Pentru trei zodii norocoase, perioada până pe 19 februarie 2025 aduce schimbări semnificative și oportunități neașteptate.
20:10
Surpriză pentru șoferii cu permis auto pentru categoria B. Ce alte tipuri de mașini vor putea conduce? # Click.ro
Schimbările din lumea auto vin cu surprize neașteptate pentru șoferi. Noile tehnologii fac ca mașinile să fie mai grele, iar legislația rutieră trebuie să țină pasul. Astfel, conducătorii care dețin permis categoria B se pregătesc să poată urca la volanul unor automobile mai mari decât cele permise
19:50
Dacă nu avem grijă să facem curățenie cât mai des, putem observa că pe faianța din baie încep să apară urme de mucegai, calcar sau chiar și de apă dură. Iar odată ce ne confruntăm cu această problemă, devine important să știm la ce fel de trucuri ingenioase putem apela pentru a scăpa de ea.
19:30
600 de lei lunar pentru părinții copiilor cu dizabilități dintr-un oraș din România. Sprijin financiar și zile de muncă de acasă # Click.ro
Un municipiu important din țară acordă sprijin financiar constant familiilor care cresc copii cu dizabilități, iar sumele ajung la sute de lei pe lună. În plus, legislația le oferă părinților posibilitatea de a lucra mai multe zile de acasă.Primăria Cluj-Napoca vine în ajutorul familiilor care cres
18:50
Afecțiunile hepatice sunt tot mai frecvente, iar steatoza, cunoscută drept „ficatul gras”, afectează milioane de persoane. Excesul de grăsime acumulat în acest organ vital poate duce, în timp, la complicații serioase. Celebrul chirurg Irinel Popescu a explicat ce factori agravează boala, ce rol au p
18:00
Andra a trăit momente emoționante în direct la emisiunea „La Măruță”, prezentată de soțul ei, Cătălin Măruță. Artista a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre echipă, familie și noul sezon „Românii au talent”, în contextul închiderii emisiunii după 18 ani de difuzare.
17:40
Cu cât se vinde faimosul Nokia 3310 în 2026. Românii care îl au acasă pot câștiga bani frumoși # Click.ro
Acest telefon era faimos la începutul anilor 2000, iar chiar și acum, la mai bine de două decenii distanță, el este cunoscut drept unul dintre cele mai rezistente modele de telefon mobil vândute vreodată.
17:20
Gara superbă din România de care puțini au auzit. Are peste 140 de ani, a fost proiectată de Anghel Saligny și a jucat un rol-cheie în transportul de marfă și călători # Click.ro
Este una dintre cele mai vechi și mai frumoase gări din România, însă nu foarte mulți oameni reușesc să o viziteze. Cu o vechime de peste 140 de ani, această clădire a fost proiectată chiar de către renumitul inginer român Anghel Saligny.
17:20
Izolația caselor, din Egiptul Antic, Grecia și Imperiul Roman, până în prezent. De ce spuma poliuretanică este alegerea actuală # Click.ro
Izolația locuințelor are o istorie veche, care pornește de la cărămizile de noroi folosite în Egiptul Antic și ajunge până la spuma poliuretanică modernă. De-a lungul secolelor, oamenii au căutat mereu soluții pentru a-și menține casele confortabile și eficiente din punct de vedere energetic.
17:10
Taylor Swift (36 de ani) a devenit cea mai tânără artistă inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame (Asociația de Onoare a Compozitorilor), marcând un nou record în cariera sa. Artista, care deține o avere de 1,6 miliarde de dolari, continuă să se afle în topul muzicii mondiale.
16:40
Străzile Siciliei au fost inundate zilele trecute, iar locuitorii au fugit disperați din calea apelor. Gunoaie, mobilier de exterior și mai multe mașini au fost văzute plutind pe drumuri, în timpul furtunii.
16:40
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători # Click.ro
Horoscop 24 ianuarie. Ziua vine cu provocări care cer adaptare, comunicare atentă și o mai bună înțelegere a propriilor limite.
16:40
Controverse asupra impozitului pe mașini. Ce spune industria auto: „Formula actuală este o eroare” # Click.ro
Proprietarii de mașini, în special cei cu vehicule hibrid, au fost puternic afectați de noile norme de impozitare, iar industria auto cere urgent corectarea formulei. Eliminarea emisiei de CO2 din calcul a creat taxe mult mai mari și efecte nedrepte pentru șoferi.
16:10
Drogul care ar fi stat în spatele „războiului fulger”. Secretul super-soldaților lui Hitler # Click.ro
Unul dintre secretele victoriilor fulger ale Germaniei naziste în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial a fost un drog puternic, metamfetamina, care le permitea soldaților să lupte și să mărșăluiască zi și noapte fără oprire.
16:00
Francisca a făcut primul shooting cu burtica de gravidă. Cum se simte înainte de naștere: „Nu îmi este frică decât de ce urmează după” # Click.ro
Francisca (32 de ani) este pe ultima sută de metri cu sarcina.
15:40
Hobby-ul surprinzător al membrilor Familiei Imperiale japoneze. Astăzi e apreciat doar de romantici # Click.ro
Membrii Familiei Imperiale japoneze, cunoscuți pentru discreție și sobrietate, și-au arătat latura personală printr-o tradiție milenară: poezia. Chiar și în rutina lor strictă, regalii găsesc bucurie și liniște în hobby-uri și preocupări intime.
15:30
Curtea Constituțională a Bulgariei a încheiat mandatul lui Rumen Radev prin acceptarea în unanimitate a demisiei sale. Decizia intră în vigoare astăzi, 23 ianuarie, și pune capăt definitiv atribuțiilor sale de șef al statului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.