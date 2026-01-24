Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia
Antena Sport, 24 ianuarie 2026 13:50
Olimpiu Moruţan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid şi a fost prezentat ieri de giuleşteni ca noul jucător al echipei. Rapid a publicat acum, pe reţelele sociale, un clip în care apar imagini de la întâlnirea lui Moruţan cu patronul Dan Şucu (62 de ani) şi cu noii săi colegi din Giuleşti.
• • •
Acum o oră
13:50
Olimpiu Moruţan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid şi a fost prezentat ieri de giuleşteni ca noul jucător al echipei. Rapid a publicat acum, pe reţelele sociale, un clip în care apar imagini de la întâlnirea lui Moruţan cu patronul Dan Şucu (62 de ani) şi cu noii săi colegi din Giuleşti.
13:40
FCSB, părăsită de suporteri la jocul de pe Arena Națională! Numărul de bilete vândute pentru meciul cu CFR Cluj # Antena Sport
FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din Liga 1, disputa de pe Arena Națională fiind una decisivă pentru ambele formații în ceea ce privește prezența în play-off. Suporterii campioanei României sunt dezamăgiți după dezastrul de la Zagreb, din UEFA Europa League, iar numărul de bilete vândute pentru confruntarea
Acum 2 ore
13:20
Stan Wawrinka a jucat ultimul meci la Australian Open din carieră! La 40 de ani, l-a chinuit pe Taylor Fritz! # Antena Sport
Veteranul elveţian Stan Wawrinka, care îşi va încheia cariera la finalul sezonului, a disputat, sâmbătă, ultimul său meci la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a fost învins în patru seturi, 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4, de americanul Taylor Fritz (9 ATP) în turul al treilea, informează AFP.
13:20
Novak Djokovic a obținut sâmbătă calificarea în faza optimilor la Australian Open, după ce l-a surclasat pe Botic Van De Zandschulp, sportiv clasat pe locul 75 în ierarhia ATP. Sârbul a stabilit astfel o performanță unică în istoria tenisului profesionist, reușind să bifeze nu mai puțin de 400 de victorii la turneele de Grand Slam.
12:50
Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital # Antena Sport
Paul Gascoigne (58 de ani) a trecut prin momente cumplite de sărbători. Fostul fotbalist englez a ajuns de urgenţă la spital. Gascoigne a povestit că a văzut moartea cu ochii. "Gazza" a dezvăluit că, de-a lungul vieţii, a fost operat de 38 de ori, dar această ultimă intervenţie, în urma unei căzături zdravene, l-a speriat
12:30
Iga Swiatek, victorie pentru calificarea în optimi la Australian Open. Poloneza caută prima ei finală la Melbourne # Antena Sport
Iga Swiatek a făcut un pas important către prima ei finală la Australian Open, după ce a trecut în turul al treilea de Anna Kalinskaya, ocupanta locului 33 mondial. Poloneza a avut nevoie de trei seturi pentru a-și elimina adversara, urmând ca în faza optimilor să o întâlnească pe Maddison Inglis, jucătoarea din afara Top
Acum 4 ore
12:00
Gestul superb al lui Cristi Chivu pentru Sommer, care a făcut un meci catastrofal şi a primit cea mai mică notă! # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) i-a luat apărarea lui Yann Sommer (37 de ani), care a greşit flagrant la golul cu care Pisa a deschis scorul, în minutul 11. Sommer a pasat greşit, în timp ce era ieşit din poartă, mingea a ajuns la Moreo, care l-a lobat pe portarul elveţian şi a înscris. Sommer
12:00
CFR Cluj i-a găsit imediat înlocuitorul lui Otto Hindrich, plecat în Polonia la Legia Varșovia și l-a adus din Italia pe Mihai Popa. Odată cu venirea noului portar, clubul din Gruia ar putea ceda un alt jucător în „Cizmă". Este vorba despre Alessandro Micai, goalkeeperul care a bifat doar două apariții în tricoul formației patronate
11:30
Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei # Antena Sport
Naomi Osaka (28 de ani) a anunţat că se retrage de la Australian Open 2026. Osaka trebuia să o întâlnească în turul 3 pe australianca Maddison Inglis. În meciul precedent Osaka a învins-o pe românca Sorana Cîrstea (35 de ani). Românca a acuzat-o pe Osaka de lipsă de fair-play, japoneza vorbind în timp ce Cîrstea
11:20
Dorinel Munteanu a primit „sânge proaspăt" la Hermannstadt, la mai puțin de 24 de ore de la meciul cu Dinamo București, pierdut cu scorul de 2-1. Gruparea sibiană l-a prezentat oficial pe Aviel Zargari, mijlocaș cu două selecții în echipa națională de fotbal a Israelului. Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane și
10:40
Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe” # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), ar putea pleca de la formaţia din Ştefan cel Mare în vară. Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a susţinut că se află în discuţii cu câteva echipe, care îi propun un salariu mare lui Kopic. Dinamo a învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi a
10:40
Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare # Antena Sport
Sportiva americană Madison Keys, deţinătoarea titlului şi favorită 9, s-a calificat, sâmbătă, în optimi la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Keys a trecut de sportiva cehă Karolina Pliskova, scor 6-3, 6-3. Deşi americanca nu a fost întotdeauna sigură pe serviciile sale în primul set, ea nu a mai avut probleme în continuare. Duel între
Acum 6 ore
10:10
FCSB a primit o veste devastatoare cu doar o zi înaintea meciului cu CFR Cluj, decisiv pentru lupta la play-off. Florin Tănase, cel mai important marcator al roș-albaștrilor, nu va fi disponibil pentru acest joc, având probleme medicale serioase. Acesta a resimțit dureri la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League,
10:00
Jannik Sinner a povestit clipele de coșmar prin care a trecut în meciul cu Spizzirri de la Australian Open # Antena Sport
Jannik Sinner s-a calificat sâmbătă în optimile turneului de la Australian Open, însă campionul ultimelor două ediții a avut mari probleme medicale, fiind chiar pe punctul de a se retrage. La conferința de presă de după meciul cu Eliot Spizzirri, italianul a povestit prin ce a trecut și cât de aproape a fost să renunțe
09:40
Jannik Sinner, calificare la pas în optimile Australian Open. Peste cine va da în următorul tur # Antena Sport
Jannik Sinner a obținut o calificare la pas în optimile Australian Open, după ce a trecut sâmbătă dimineață de americanul Eliot Spizzirri, ocupantul locului 85 mondial. Campionul din ultimii doi ani se află într-o formă foarte bună la Melbourne și este gata de duelul din faza optimilor, acolo unde va da peste un conațional. Jannik
09:40
DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham, dezvăluiri despre dansul Victoriei cu fiul ei: “Situaţia a fost jenantă” # Antena Sport
DJ-ul nunţii lui Brooklyn Peltz Beckham a povestit ce s-a întâmplat în timpul ceea ce el descrie ca fiind un dans „ciudat" între mire şi mama sa, Victoria, informează BBC. Luni, Brooklyn a făcut furori pe internet postând o serie de afirmaţii despre părinţii săi celebri, Sir David şi Lady Beckham, inclusiv faptul că mama
09:20
“E cel mai bun” Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1! # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a avut un remarcat în mod special după ce "câinii" au învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1. Este vorba despre Raul Opruţ (28 de ani), care a reuşit o "dublă" împotriva fostei sale echipe şi a dus-o
09:10
Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii! Cum l-au primit el și colegii săi pe câștigătorul AFCON 2026 # Antena Sport
Chiar dacă Al-Nassr este la șapte puncte în spatele liderului Al-Hilal în Arabia Saudită, echipa lui Cristiano Ronaldo nu a trecut peste succesul lui Sadio Mane din finala Cupei Africii pe Națiuni. Întreg lotul grupării saudite i-a pregătit o surpriză senegalezului, iar portughezul a fost maestru de ceremonii la ultimul antrenament al echipei sale. Cristiano
09:00
Victor Angelescu a confirmat transferul brazilianului la Rapid: „Luni ar trebui să semnăm contractul” # Antena Sport
Conducerea Rapidului vrea să îi întărească lotul lui Costel Gâlcă și a bătut palma cu un fotbalist brazilian de numai 23 de ani, care este pe punctul de a ajunge în Giulești. Victor Angelescu a confirmat că transferul fotbalistului este în principiu definitivat și a explicat și când ar putea debuta pentru formația alb-vișinie. Victor
08:50
Gazzetta dello Sport a lăudat mutarea de geniu a lui Chivu, cu care a întors soarta meciului: “A fost crucială” # Antena Sport
Gazzettta dello Sport a lăudat schimbarea genială, foarte curajoasă, făcută de Cristi Chivu (45 de ani) în prima repriză a meciului Inter – Pisa 6-2. La scorul de 0-2, Chivu l-a înlocuit în minutul 34 pe Luis Henrique cu Federico Dimarco. Cel din urmă avea să fie omul meciului, reuşind două assist-uri şi un gol.
08:50
Universitatea Craiova – FC Botoșani LIVE TEXT (20:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție. Echipele probabile # Antena Sport
Universitatea Craiova și FC Botoșani se întâlnesc pe "Ion Oblemenco" într-unul din cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul 23 din Liga 1. Partida dintre cele două formații este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Oltenii au nevoie de victorie în fața propriilor suporteri pentru a reveni pe
08:40
Cristi Chivu face scut în jurul jucătorului scos în minutul 34 al partidei cu Pisa: „Este patrimoniul nostru” # Antena Sport
Cristi Chivu nu a avut parte de un meci deloc ușor pe teren propriu contra celor de la Pisa, asta deși scorul final a fost de 6-2 în favoarea celor de la Inter. Tehnicianul român a arătat încă o dată că are autoritate, atunci când a luat decizia de a-l scoate de pe teren în
08:30
Alexandru Musi, pe lista unui colos din Turcia! Unde poate ajunge jucătorul lui Dinamo # Antena Sport
Dinamo București are un parcurs fantastic în acest sezon și fiecare jucător are un rol vital în echipa pregătită de Zeljko Kopic. „Câinii" au urcat pe prima poziție în clasament după victoria de la Hermannstadt, dar ar putea rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători. La doar câteva luni după plecarea de la FCSB,
Acum 8 ore
08:20
Inter a obținut o victorie spectaculoasă, în meciul care a deschis etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa tehnicianului român a revenit de la 0-2 în jocul cu Pisa și s-a distanțat la șase puncte de rivala AC Milan. Presa din Italia l-a lăudat pe antrenor după succesul cu 6-2 de pe "Meazza", însă
08:10
Nota primită de Chivu după ce Inter a revenit de la 0-2 şi a învins la scor de tenis echipa lui Marius Marin! # Antena Sport
Inter a revenit de la 0-2 în meciul cu echipa lui Marius Marin, Pisa, şi a câştigat cu un scor de tenis, 6-2! Stefano Moreo a reuşit o "dublă" pentru oaspeţi, marcând în minutele 11 şi 23. A urmat "măcelul" pentru echipa lui Marius Marin, care avea să primească 6 goluri până la final! Cristi
Acum 24 ore
23:50
Inter – Pisa 6-2. ”Remontada” senzațională a echipei antrenate de Cristi Chivu! 6 puncte peste rivala Milan # Antena Sport
Inter a deschis etapa cu numărul 22 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu și-a trecut în cont o nouă victorie în campionatul Italiei. Meciul nu a fost deloc unul ușor pentru român. Pisa a condus cu scorul de 2-0 la Milano, dar formația pregătită de tehnicianul român a revenit fantastic în joc
23:20
Kennedy Boateng (29 de ani) a reacţionat după Hermannstadt – Dinamo 1-2, partidă în urma căreia "câinii" au trecut pe primul loc. După golul cu care Raul Opruţ (28 de ani) a deschis scorul la Sibiu, Boateng a comis o eroare la golul egalizator al lui Gjorgjievski. Acelaşi Raul Opruţ avea să închidă tabela, cu
23:20
Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre # Antena Sport
După ce a oficializat vineri mutarea lui Olimpiu Moruțan de la Aris, Rapidul este pregătită să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor. Este vorba despre un fotbalist brazilian în vârstă de 23 de ani, care evoluează pe postul de extremă dreapta. Este posibil ca giuleștenii să dea curs ofertei pentru Alex Dobre.
23:10
Kennedy Boateng (29 de ani) a reacţionat după Hermannstadt – Dinamo 1-2, partidă în urma căreia "câinii" au trecut pe primul loc. După golul cu care Raul Opruţ (28 de ani) a deschis scorul la Sibiu, Boateng a comis o eroare la golul egalizator al lui Gjorgjievski. Acelaşi Raul Opruţ avea să închidă tabela, cu
23:00
Raul Opruț se gândeşte la naţionala României după ce a reuşit o dublă la Sibiu şi a dus-o pe Dinamo pe locul 1! # Antena Sport
Dinamo București
22:50
Dorinel Munteanu surprinde, după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Adversarul de azi nu ne-a pus probleme” # Antena Sport
Hermannstadt și Dinamo București au oferit un joc spectaculos, în etapa cu numărul 23 din Liga 1. Victoria a fost în cele din urmă a „câinilor”, care au urcat, cel puțin pentru moment, în fruntea Ligii 1. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a reușit să restabilească egalitatea rapid, dar Raul Opruț și-a continuat seara memorabilă […] The post Dorinel Munteanu surprinde, după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Adversarul de azi nu ne-a pus probleme” appeared first on Antena Sport.
22:50
Cum l-a numit Kopic pe Opruţ, după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! Mesaj surprinzător pentru toţi românii # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a dezvăluit că i-a spus lui Raul Opruţ (28 de ani), chiar în această săptămână, că e “brazilianul” lui Dinamo. Opruţ a marcat două goluri superbe cu Hermannstadt, cu care Dinamo a urcat momentan pe primul loc. Kopic, după ce Dinamo a devenit lider: “I-am zis lui […] The post Cum l-a numit Kopic pe Opruţ, după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! Mesaj surprinzător pentru toţi românii appeared first on Antena Sport.
22:40
Eroul “câinilor”, Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! # Antena Sport
Raul Opruţ (28 de ani) le-a transmis un mesaj suporterilor lui Dinamo chiar de pe teren, după fluierul de final al meciului de la Sibiu. “Dubla” lui Opruţ a dus-o pe Dinamo, momentan, pe primul loc în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova şi cu două peste Rapid. […] The post Eroul “câinilor”, Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! appeared first on Antena Sport.
22:30
Raul Opruț, mesaj emoționant după ce a fost eroul lui Dinamo la Sibiu: „Cred că i-am făcut fericiți și pe ei” # Antena Sport
Dinamo București este noul lider din Liga 1, după succesul cu scorul de 2-1 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a luat toate cele trei puncte, grație dublei lui Raul Opruț. Pentru „câinii roșii”, victoria de la Sibiu este a 12-a din acest sezon. În deschiderea rundei cu numărul […] The post Raul Opruț, mesaj emoționant după ce a fost eroul lui Dinamo la Sibiu: „Cred că i-am făcut fericiți și pe ei” appeared first on Antena Sport.
22:00
Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1 # Antena Sport
Dinamo București este nou lider al Ligii 1, după victoria superbă obținută pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție și se află într-o formă de zile mari. Dubla de senzație a lui Raul Opruț, fostul jucător al sibienilor, a adus trei […] The post Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
21:40
Milano și Cortina d’Ampezzo vor găzdui în acest an Jocurile Olimpice de Iarnă, iar organizatorii au luat o decizie impresionantă care îl vizează în mod direct pe Cristi Chivu. Concret, tehnicianul vicecampioanei din Serie A va fi cel care va purta torța olimpică în deschiderea ceremoniei, un lucru onorabil pentru antrenorul român. Cristi Chivu, în […] The post Ce onoare! Cristi Chivu va avea un rol impresionant la Jocurile Olimpice de Iarnă appeared first on Antena Sport.
21:30
După ce Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că vrea să renunţe la Denis Alibec (35 de ani) în schimbul sumei de 200.000 de euro, o echipă din Liga 1 a transmis că şi-l doreşte. Este vorba despre Farul, echipă la care Alibec a avut evoluţii foarte bune şi cu care atacantul a câştigat […] The post “Suntem interesaţi” Echipa din Liga 1 care vrea să îl transfere pe Denis Alibec! appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte “curăţenia” de iarnă appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: “O să joc pentru echipă, nu pentru mine” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: “O să joc pentru echipă, nu pentru mine” appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial appeared first on Antena Sport.
21:00
FCSB a încheiat în proporție de 99% socotelile cu fotbalul european, după eșecul clar suferit de echipa antrenată de Elias Charalambous pe terenul celor de la Dinamo Zagreb. Patronul roș-albaștrilor a decis soarta câtorva jucători ai campioanei României, iar Mihai Stoica a venit cu un anunț surprinzător în ceea ce-l privește pe Dennis Politic. Dennis […] The post Mihai Stoica, anunț șoc după dezastrul de la Zagreb: „Probabil că va pleca împrumut” appeared first on Antena Sport.
20:20
Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Să scoatem rezultate măreţe”! Ce a spus de fani # Antena Sport
Olimpiu Moruţan a susţinut primul interviu ca jucător al Rapidului, după ce a semnat cu echipa patronată de Dan Şucu şi Victor Angelescu. Olimpiu Moruţan a povestit că primul contact cu Rapidul l-a avut cu acţionarul minoritar Victor Angelescu, ce este şi preşedintele executiv al clubului. Olimpiu Moruţan, după ce a fost prezentat oficial de […] The post Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Să scoatem rezultate măreţe”! Ce a spus de fani appeared first on Antena Sport.
20:10
Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi nu duce lipsă de oferte, după ce a luat decizia neașteptată de a pleca de la Universitatea Craiova. După ce a fost dorit de un club aflat la retrogradare în Arabia Saudită, acum, a venit o nouă propunere la adresa acestuia. Concret, o echipă din Emiratele Arabe Unite a înaintat o ofertă pentru […] The post Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
20:00
Ryan Wedding, fostul olimpic devenit baron al drogurilor, arestat: “El Chapo şi Pablo Escobar din zilele noastre” # Antena Sport
Ryan Wedding, fost snowboarder olimpic canadian suspectat de a fi în spatele uneia dintre cele mai violente organizaţii de trafic de droguri, a fost arestat, au declarat vineri pentru NBC News doi oficiali ai forţelor de ordine familiarizaţi cu ancheta. Wedding, în vârstă de 44 de ani, era căutat de FBI sub acuzaţia de conducere […] The post Ryan Wedding, fostul olimpic devenit baron al drogurilor, arestat: “El Chapo şi Pablo Escobar din zilele noastre” appeared first on Antena Sport.
19:30
“Nu eram desemnat” Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă # Antena Sport
Robert Moldoveanu (26 de ani) a dezvăluit, după Metaloglobus – FC Argeş 0-2, că nu el trebuia să execute lovitura liberă fabuloasă, cu care a deschis scorul în partida câştigată de piteşteni. Antrenorul piteştenilor, Bogdan Andone (51 de ani), l-a pus pe el să execute lovitura liberă din unghi, iar Robert Moldoveanu a reuşit un […] The post “Nu eram desemnat” Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă appeared first on Antena Sport.
19:30
Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii # Antena Sport
Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost prezentat oficial ca noul jucător al Rapidului. Alb-vişiniii au anunţat pe reţelele sociale că Moruţan a semnat contractul cu formaţia din Giuleşti. El a dat şi o primă declaraţie ca noul jucător al Rapidului. În trecut Olimpiu Moruţan a evoluat pentru FCSB. Formaţia patronată de Gigi Becali l-a […] The post Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii appeared first on Antena Sport.
19:20
Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus – FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău” # Antena Sport
FC Argeș are un parcurs de vis în 2026, după ce a reușit să obțină a 12-a victorie a sezonului, scor 2-0 cu Metaloglobus București. Gruparea piteșteană a urcat pe locul patru în clasament, având un total de 40 de puncte. După fluierul final, Bogdan Andone a felicitat echipa adversă pentru felul în care a […] The post Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus – FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău” appeared first on Antena Sport.
19:00
Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, “copiată” de fostul jucător al lui Dinamo # Antena Sport
Fostul jucător al lui Dinamo, Robert Moldoveanu (26 de ani), în prezent la FC Argeş, a reuşit un eurogol în partida piteştenilor cu Metaloglobus. Reuşita a semănat foarte tare cu golul lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina de la World Cup 1994. Ilie Dumitrescu a deschis atunci scorul cu Argentina, reuşind ulterior “dubla” după […] The post Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, “copiată” de fostul jucător al lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:00
Metaloglobus – FC Argeș a fost meciul care a deschis etapa cu numărul 23 din Liga 1, disputată fiind câștigată de formația antrenată de Bogdan Andone. Victoria este una importantă pentru „vulturii violeți”, care au ajuns la cota 40 în actuala ediție de campionat, la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. FC Argeș, […] The post Metaloglobus – FC Argeș 0-2. Piteștenii fac un pas mare către play-off appeared first on Antena Sport.
