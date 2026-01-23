Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre
Antena Sport, 23 ianuarie 2026 23:20
După ce a oficializat vineri mutarea lui Olimpiu Moruțan de la Aris, Rapidul este pregătită să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor. Este vorba despre un fotbalist brazilian în vârstă de 23 de ani, care evoluează pe postul de extremă dreapta. Este posibil ca giuleștenii să dea curs ofertei pentru Alex Dobre. […] The post Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
23:50
Inter – Pisa 6-2. ”Remontada” senzațională a echipei antrenate de Cristi Chivu! 6 puncte peste rivala Milan # Antena Sport
Inter a deschis etapa cu numărul 22 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu și-a trecut în cont o nouă victorie în campionatul Italiei. Meciul nu a fost deloc unul ușor pentru român. Pisa a condus cu scorul de 2-0 la Milano, dar formația pregătită de tehnicianul român a revenit fantastic în joc […] The post Inter – Pisa 6-2. ”Remontada” senzațională a echipei antrenate de Cristi Chivu! 6 puncte peste rivala Milan appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:20
Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: “Mă simt uşurat că a marcat” # Antena Sport
Kennedy Boateng (29 de ani) a reacţionat după Hermannstadt – Dinamo 1-2, partidă în urma căreia “câinii” au trecut pe primul loc. După golul cu care Raul Opruţ (28 de ani) a deschis scorul la Sibiu, Boateng a comis o eroare la golul egalizator al lui Gjorgjievski. Acelaşi Raul Opruţ avea să închidă tabela, cu […] The post Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: “Mă simt uşurat că a marcat” appeared first on Antena Sport.
23:20
Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre # Antena Sport
După ce a oficializat vineri mutarea lui Olimpiu Moruțan de la Aris, Rapidul este pregătită să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor. Este vorba despre un fotbalist brazilian în vârstă de 23 de ani, care evoluează pe postul de extremă dreapta. Este posibil ca giuleștenii să dea curs ofertei pentru Alex Dobre. […] The post Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre appeared first on Antena Sport.
23:10
Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: “Am avut noroc” # Antena Sport
Kennedy Boateng (29 de ani) a reacţionat după Hermannstadt – Dinamo 1-2, partidă în urma căreia “câinii” au trecut pe primul loc. După golul cu care Raul Opruţ (28 de ani) a deschis scorul la Sibiu, Boateng a comis o eroare la golul egalizator al lui Gjorgjievski. Acelaşi Raul Opruţ avea să închidă tabela, cu […] The post Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: “Am avut noroc” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:00
Raul Opruț se gândeşte la naţionala României după ce a reuşit o dublă la Sibiu şi a dus-o pe Dinamo pe locul 1! # Antena Sport
Dinamo București este noul lider din Liga 1, după succesul cu scorul de 2-1 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a luat toate cele trei puncte, grație dublei lui Raul Opruț. Pentru „câinii roșii”, victoria de la Sibiu este a 12-a din acest sezon. În deschiderea rundei cu numărul […] The post Raul Opruț se gândeşte la naţionala României după ce a reuşit o dublă la Sibiu şi a dus-o pe Dinamo pe locul 1! appeared first on Antena Sport.
22:50
Dorinel Munteanu surprinde, după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Adversarul de azi nu ne-a pus probleme” # Antena Sport
Hermannstadt și Dinamo București au oferit un joc spectaculos, în etapa cu numărul 23 din Liga 1. Victoria a fost în cele din urmă a „câinilor”, care au urcat, cel puțin pentru moment, în fruntea Ligii 1. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a reușit să restabilească egalitatea rapid, dar Raul Opruț și-a continuat seara memorabilă […] The post Dorinel Munteanu surprinde, după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Adversarul de azi nu ne-a pus probleme” appeared first on Antena Sport.
22:50
Cum l-a numit Kopic pe Opruţ, după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! Mesaj surprinzător pentru toţi românii # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a dezvăluit că i-a spus lui Raul Opruţ (28 de ani), chiar în această săptămână, că e “brazilianul” lui Dinamo. Opruţ a marcat două goluri superbe cu Hermannstadt, cu care Dinamo a urcat momentan pe primul loc. Kopic, după ce Dinamo a devenit lider: “I-am zis lui […] The post Cum l-a numit Kopic pe Opruţ, după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! Mesaj surprinzător pentru toţi românii appeared first on Antena Sport.
22:40
Eroul “câinilor”, Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! # Antena Sport
Raul Opruţ (28 de ani) le-a transmis un mesaj suporterilor lui Dinamo chiar de pe teren, după fluierul de final al meciului de la Sibiu. “Dubla” lui Opruţ a dus-o pe Dinamo, momentan, pe primul loc în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova şi cu două peste Rapid. […] The post Eroul “câinilor”, Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! appeared first on Antena Sport.
22:30
Raul Opruț, mesaj emoționant după ce a fost eroul lui Dinamo la Sibiu: „Cred că i-am făcut fericiți și pe ei” # Antena Sport
Dinamo București este noul lider din Liga 1, după succesul cu scorul de 2-1 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a luat toate cele trei puncte, grație dublei lui Raul Opruț. Pentru „câinii roșii”, victoria de la Sibiu este a 12-a din acest sezon. În deschiderea rundei cu numărul […] The post Raul Opruț, mesaj emoționant după ce a fost eroul lui Dinamo la Sibiu: „Cred că i-am făcut fericiți și pe ei” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
22:00
Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1 # Antena Sport
Dinamo București este nou lider al Ligii 1, după victoria superbă obținută pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție și se află într-o formă de zile mari. Dubla de senzație a lui Raul Opruț, fostul jucător al sibienilor, a adus trei […] The post Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
21:40
Milano și Cortina d’Ampezzo vor găzdui în acest an Jocurile Olimpice de Iarnă, iar organizatorii au luat o decizie impresionantă care îl vizează în mod direct pe Cristi Chivu. Concret, tehnicianul vicecampioanei din Serie A va fi cel care va purta torța olimpică în deschiderea ceremoniei, un lucru onorabil pentru antrenorul român. Cristi Chivu, în […] The post Ce onoare! Cristi Chivu va avea un rol impresionant la Jocurile Olimpice de Iarnă appeared first on Antena Sport.
21:30
După ce Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că vrea să renunţe la Denis Alibec (35 de ani) în schimbul sumei de 200.000 de euro, o echipă din Liga 1 a transmis că şi-l doreşte. Este vorba despre Farul, echipă la care Alibec a avut evoluţii foarte bune şi cu care atacantul a câştigat […] The post “Suntem interesaţi” Echipa din Liga 1 care vrea să îl transfere pe Denis Alibec! appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte “curăţenia” de iarnă appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: “O să joc pentru echipă, nu pentru mine” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan e noul fotbalist al Rapidului: “O să joc pentru echipă, nu pentru mine” appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial appeared first on Antena Sport.
21:00
FCSB a încheiat în proporție de 99% socotelile cu fotbalul european, după eșecul clar suferit de echipa antrenată de Elias Charalambous pe terenul celor de la Dinamo Zagreb. Patronul roș-albaștrilor a decis soarta câtorva jucători ai campioanei României, iar Mihai Stoica a venit cu un anunț surprinzător în ceea ce-l privește pe Dennis Politic. Dennis […] The post Mihai Stoica, anunț șoc după dezastrul de la Zagreb: „Probabil că va pleca împrumut” appeared first on Antena Sport.
20:20
Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Să scoatem rezultate măreţe”! Ce a spus de fani # Antena Sport
Olimpiu Moruţan a susţinut primul interviu ca jucător al Rapidului, după ce a semnat cu echipa patronată de Dan Şucu şi Victor Angelescu. Olimpiu Moruţan a povestit că primul contact cu Rapidul l-a avut cu acţionarul minoritar Victor Angelescu, ce este şi preşedintele executiv al clubului. Olimpiu Moruţan, după ce a fost prezentat oficial de […] The post Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Să scoatem rezultate măreţe”! Ce a spus de fani appeared first on Antena Sport.
20:10
Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi nu duce lipsă de oferte, după ce a luat decizia neașteptată de a pleca de la Universitatea Craiova. După ce a fost dorit de un club aflat la retrogradare în Arabia Saudită, acum, a venit o nouă propunere la adresa acestuia. Concret, o echipă din Emiratele Arabe Unite a înaintat o ofertă pentru […] The post Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
20:00
Ryan Wedding, fostul olimpic devenit baron al drogurilor, arestat: “El Chapo şi Pablo Escobar din zilele noastre” # Antena Sport
Ryan Wedding, fost snowboarder olimpic canadian suspectat de a fi în spatele uneia dintre cele mai violente organizaţii de trafic de droguri, a fost arestat, au declarat vineri pentru NBC News doi oficiali ai forţelor de ordine familiarizaţi cu ancheta. Wedding, în vârstă de 44 de ani, era căutat de FBI sub acuzaţia de conducere […] The post Ryan Wedding, fostul olimpic devenit baron al drogurilor, arestat: “El Chapo şi Pablo Escobar din zilele noastre” appeared first on Antena Sport.
19:30
“Nu eram desemnat” Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă # Antena Sport
Robert Moldoveanu (26 de ani) a dezvăluit, după Metaloglobus – FC Argeş 0-2, că nu el trebuia să execute lovitura liberă fabuloasă, cu care a deschis scorul în partida câştigată de piteşteni. Antrenorul piteştenilor, Bogdan Andone (51 de ani), l-a pus pe el să execute lovitura liberă din unghi, iar Robert Moldoveanu a reuşit un […] The post “Nu eram desemnat” Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă appeared first on Antena Sport.
19:30
Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii # Antena Sport
Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost prezentat oficial ca noul jucător al Rapidului. Alb-vişiniii au anunţat pe reţelele sociale că Moruţan a semnat contractul cu formaţia din Giuleşti. El a dat şi o primă declaraţie ca noul jucător al Rapidului. În trecut Olimpiu Moruţan a evoluat pentru FCSB. Formaţia patronată de Gigi Becali l-a […] The post Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii appeared first on Antena Sport.
19:20
Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus – FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău” # Antena Sport
FC Argeș are un parcurs de vis în 2026, după ce a reușit să obțină a 12-a victorie a sezonului, scor 2-0 cu Metaloglobus București. Gruparea piteșteană a urcat pe locul patru în clasament, având un total de 40 de puncte. După fluierul final, Bogdan Andone a felicitat echipa adversă pentru felul în care a […] The post Bogdan Andone și-a cerut scuze, după Metaloglobus – FC Argeș 0-2: „Îmi pare sincer rău” appeared first on Antena Sport.
19:00
Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, “copiată” de fostul jucător al lui Dinamo # Antena Sport
Fostul jucător al lui Dinamo, Robert Moldoveanu (26 de ani), în prezent la FC Argeş, a reuşit un eurogol în partida piteştenilor cu Metaloglobus. Reuşita a semănat foarte tare cu golul lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina de la World Cup 1994. Ilie Dumitrescu a deschis atunci scorul cu Argentina, reuşind ulterior “dubla” după […] The post Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, “copiată” de fostul jucător al lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
19:00
Metaloglobus – FC Argeș a fost meciul care a deschis etapa cu numărul 23 din Liga 1, disputată fiind câștigată de formația antrenată de Bogdan Andone. Victoria este una importantă pentru „vulturii violeți”, care au ajuns la cota 40 în actuala ediție de campionat, la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. FC Argeș, […] The post Metaloglobus – FC Argeș 0-2. Piteștenii fac un pas mare către play-off appeared first on Antena Sport.
18:40
Imagini rare în Turcia! Meciul a fost anulat după ce zăpada era de 40 de centimetri pe gazon! # Antena Sport
Meciul lui 1461 Trabzon FK cu Kahramanmaraş İstiklalspor a fost anulat din pricina vremii. Imagini apărute pe reţelele sociale îi arătau pe arbitrii întâlnirii cum verificau starea gazonului, în timp ce zăpada era de circa 40 de centimetri. Balonul nu sărea absolut deloc, aşa că s-a luat decizia ca partida să nu se dispute. Cele […] The post Imagini rare în Turcia! Meciul a fost anulat după ce zăpada era de 40 de centimetri pe gazon! appeared first on Antena Sport.
18:30
Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00). „Câinii” pot urca pe primul loc. Cum arată echipele de start # Antena Sport
Hermannstadt – Dinamo, duelul din etapa a 23-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:00. Cu o victorie la Sibiu, „câinii” lui Zeljko Kopic urcă provizoriu pe primul loc. Dinamo începe etapa a 23-a de pe locul al treilea, având 41 de puncte. Trupa din Ștefan cel Mare e la […] The post Hermannstadt – Dinamo LIVE TEXT (20:00). „Câinii” pot urca pe primul loc. Cum arată echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:20
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl # Antena Sport
Miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, patronii Dedeman, au luat o decizie surprinzătoare. Ei au scos la vânzare o parte dintre acţiunile pe care le deţineau la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului. Decizia patronilor Dedeman reprezintă o premieră, până acum aceştia nemaivânzând acţiuni la Conpet Ploieşti. Fraţii Dragoş şi […] The post Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl appeared first on Antena Sport.
18:20
Eșecul categoric suferit de FCSB la Zagreb l-a nemulțumit teribil pe Gigi Becali, care a trecut deja câțiva jucători pe lista neagră. Primul luat la țintă de patronul roș-albaștrilor a fost Denis Alibec. Evoluția unuia dintre titularii săi l-a convins pe finanțatorul campioanei României că jucătorul nu este de FCSB. Acesta a fost adus la […] The post Gigi Becali s-a lămurit în privința fotbalistului de la FCSB: „Nu e de noi” appeared first on Antena Sport.
18:10
Inter – Pisa este jocul care deschide etapa cu numărul 22 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are șansa de a se distanța de rivala AC Milan, iar disputa este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea de pe ”Meazza” vine după ce a suferit al treilea […] The post Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:50
Dinamo București va schimba stadionul pentru câteva meciuri din această a doua parte a sezonului, fiind nevoită să se mute de pe Arena Națională, acolo unde își disputa jocurile de pe teren propriu. Concret, din cauza celor de la FCSB, formația antrenată de Zeljko Kopic va juca câteva partide pe stadionul Arcul de Triumf, unde […] The post Dinamo se mută de pe Arena Națională! FCSB, implicată în această modificare appeared first on Antena Sport.
17:30
“A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! # Antena Sport
Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a reacţionat după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka. Ţiriac a spus că, dacă era în locul Soranei Cîrstea, ar fi ieşit de pe teren fiindcă regulamentul nu a fost respectat. Ion Ţiriac a fost întrebat şi despre decizia Soranei Cîrstea de a se retrage la finalul […] The post “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! appeared first on Antena Sport.
17:10
Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro # Antena Sport
Real Madrid a avut parte de o schimbare la nivelul băncii tehnice, după ce l-a înlocuit pe Xabi Alonso cu Alvaro Arbeloa. Noul tehnician și-a intrat deja în rol la gruparea din capitala Spaniei și a luat o hotărâre neașteptată. Concret, acesta a avut o discuție privată cu Trent Alexander-Arnold și i-a transmis acestuia că […] The post Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
17:00
Meciul echipei care îl deţine pe Denis Drăguş a fost anulat! Zăpadă de 40 de centimetri! Imagini rare # Antena Sport
Meciul lui Trabzonspor cu Kasimpaşa a fost anulat din pricina vremii. Imagini apărute pe reţelele sociale îi arătau pe arbitrii întâlnirii cum verificau starea gazonului, în timp ce zăpada era de circa 40 de centimetri. Balonul nu sărea absolut deloc, aşa că s-a luat decizia ca partida să nu se dispute. Trabzonspor este echipa care […] The post Meciul echipei care îl deţine pe Denis Drăguş a fost anulat! Zăpadă de 40 de centimetri! Imagini rare appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali a anunțat după meciul dintre Dinamo Zagreb și FCSB că Denis Alibec nu mai are ce să caute la campioana României și i-a fixat și un preț atacantului român: 200.000 de euro. Sunt deja zvonuri conform cărora Alibec și-ar fi găsit un angajament, acesta urmând să plece în Arabia Saudită, acolo unde ar […] The post Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român appeared first on Antena Sport.
16:40
Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie sunt pe as.ro, de la reacţiile după Dinamo Zagreb – FCSB 1-4, la eşecul Gabrielei Ruse de la Australian Open. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie 1. Alibec e out Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va fi primul jucător care va […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie appeared first on Antena Sport.
16:30
Becali a făcut calculele după ce FCSB a fost umilită la Zagreb şi e ca şi OUT din Europa! Câţi bani a încasat # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat mulţumit de sezonul european al FCSB-ului. După umilinţa de la Zagreb, campioana României păstrează numai şanse matematice să prindă play-off-ul Europa League. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), sublinia că totul e gata după ce roş-albaştrii au fost învinşi cu 4-1 de Dinamo […] The post Becali a făcut calculele după ce FCSB a fost umilită la Zagreb şi e ca şi OUT din Europa! Câţi bani a încasat appeared first on Antena Sport.
16:20
Football Manager în viața reală: fostul însoțitor de zbor a promovat din liga a cincea în prima și bate echipe de UCL! # Antena Sport
În 2017, clubul belgian La Louvière, fondat inițial tocmai în 1919, se reînființa sub numele de RAAL. Sub conducerea administrativă a unui fost jucător devenit antreprenor, La Louvière a plecat la drum de jos de tot, din a cincea ligă belgiană. Pe bancă a fost numit Frédéric Taquin, pe atunci în vârstă de 41 de […] The post Football Manager în viața reală: fostul însoțitor de zbor a promovat din liga a cincea în prima și bate echipe de UCL! appeared first on Antena Sport.
16:20
Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a oprit anul acesta în turul trei la Australian Open, fiind învinsă de rusoaica Mirra Andreeva în două seturi, scor 3-6, 4-6. Sportiva de doar 18 ani a vorbit la conferința de presă de după meci despre felul în care a câștigat disputa contra româncei. Mai mult decât atât, campioana din acest an […] The post Mirra Andreeva a explicat cum a eliminat-o pe Ruse de la Australian Open. Performanța stabilită la Melbourne appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:50
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că Denis Alibec va pleca de la FCSB, iar în locul lui, Mihai Stoica a fost responsabilizat să aducă un înlocuitor pentru vârful de 35 de ani cotat la 500.000 de euro. Finanţatorul campioanei susţine că e dispus să plătească până la două milioane de euro pentru atacantul care să lupte […] The post Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul appeared first on Antena Sport.
15:40
CFR Cluj a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, împrumutul fundaşului croat Anton Kresic la gruparea albaneză KF Tirana. “Cluburile CFR 1907 Cluj şi KF Tirana au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului Anton Kresic la formaţia albaneză. Îţi urăm mult succes la noua echipă, Anton!”, se arată pe site-ul citat, fără a se […] The post Anton Kresic a plecat de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
15:40
Doi jucători de la FCSB, OUT din echipa de start. Anunțul lui Gigi Becali înaintea meciului cu CFR Cluj # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că va scoate din echipa de start a FCSB-ului doi jucători, după umilința cu Dinamo Zagreb. Campioana a fost învinsă de croați cu scorul categoric de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de prestațiile lui Joyskim Dawa și Mihai Lixandru, urmând ca cei doi să […] The post Doi jucători de la FCSB, OUT din echipa de start. Anunțul lui Gigi Becali înaintea meciului cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
15:00
Naţionala României se va duela cu reprezentativa Turciei pentru calificarea în faza a treia a calificărilor europene la Campionatul Mondial din 2027. EHF a anunţat meciurile eliminatorii, în urma clasărilor pe locul 4 din grupele preliminare ale Campionatului European, care se desfăşoară în aceste zile. România a încheiat pe locul 4 în grupa B, cu […] The post România va întâlni Turcia în faza a doua a calificărilor europene la CM 2027 appeared first on Antena Sport.
14:40
Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „Atunci va putea juca” # Antena Sport
Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu și cu Victor Angelescu și urmează să fie prezentat oficial la Rapid. Giovanni Becali a oferit toate detaliile despre transferul internaționalului român la echipa din Giulești. Olimpiu Moruțan a ajuns joi în București și a efectuat vizita medicală la Rapid. După ce va semna contractul, mijlocașul de 26 […] The post Olimpiu Moruțan s-a întâlnit cu Dan Șucu. Când poate debuta la Rapid: „Atunci va putea juca” appeared first on Antena Sport.
14:30
Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini” # Antena Sport
Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Fundașul central de 20 ani este al treilea transfer al iernii la formația lui Zeljko Kopic, după Valentin Țicu și Ianis Târbă. Matteo Duțu s-a despărțit de AC Milan, în această iarnă, pentru a da curs primei aventuri în fotbalul românesc. Tânărul stopper se va lupta cu Nikita Stoinov și Kennedy Boateng pentru un […] The post Dinamo l-a prezentat oficial pe Matteo Duțu. Al treilea transfer al iernii realizat de „câini” appeared first on Antena Sport.
14:10
Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1. Imagini spectaculoase # Antena Sport
Scuderia Ferrari şi-a prezentat, vineri, noul monopost pentru sezonul viitor, SF-26, pe circuitul Fiorano (Modena, nordul Italiei), maşină cu care septuplul campion mondial Lewis Hamilton va lupta alături de monegascul Charles Leclerc pentru a readuce echipa italiană în vârful Formulei 1, într-un sezon marcat de o schimbare a regulamentului. Noul monopost, al 72-lea din istoria echipei în Formula 1, este al doilea la care a lucrat inginerul francez Loic Serra, […] The post Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1. Imagini spectaculoase appeared first on Antena Sport.
14:10
Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că Elias Charalambous va rămâne antrenorul de la FCSB, chiar dacă echipa sa mai are şanse infime de a ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League, în urma eşecului ruşinos, 1-4 cu Dinamo Zagreb. Becali speră ca cipriotul să ia al treilea titlu consecutiv în Liga 1. Asta nu va fi […] The post Gigi Becali a făcut anunţul despre viitorul lui Elias Charalambous, după rezultatul ruşinos de la Zagreb appeared first on Antena Sport.
13:30
S-a făcut! Botoşani îl aduce îl Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime # Antena Sport
Luis Phelipe revine în Liga 1. Atacantul brazilian de 24 de ani cotat la 275.000 de euro a ajuns la un acord cu Botoşaniul şi va evolua pentru echipa lui Valeriu Iftime. Fostul atacant de la FCSB va sosi în Moldova luni pentru a semna. Conform surselor Antena Sport, Phelipe va evolua sub formă de […] The post S-a făcut! Botoşani îl aduce îl Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime appeared first on Antena Sport.
13:20
Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect” # Antena Sport
Reacţiile au curs după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka de la Australian Open. La finalul partidei dintre cele două, Sori a acuzat-o pe niponă de lipsă de fair-play, pentru felul în care a ales să se încurajeze între serviciul unu şi doi al sportivei noastre. A venit rândul soţiei lui Novak Djokovic, Jelena, […] The post Soţia lui Novak Djokovic, intervenţie directă în scandalul dintre Cîrstea şi Osaka: “E lipsă de respect” appeared first on Antena Sport.
13:20
Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înainte de FCSB – CFR Cluj. Decarul campioanei nu a făcut parte din lot la meciul cu Dinamo Zagreb, pierdut de roș-albaștri cu scorul de 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Staff-ul campioanei a decis să nu riște în privința lui […] The post Ultimele detalii despre accidentarea lui Florin Tănase. Ce se întâmplă cu jucătorul înainte de FCSB – CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.