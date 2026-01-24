Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu: Pentru un CET s-au alocat 4 ani 168 de milioane de euro şi nu s-au făcut lucrări

20:00

MAI atrage atenţia asupra unui clip video, generat cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care un preot ar avea o divergenţă cu un jandarm, într-un lăcaş de cult. MAI subliniază că un astfel de incident nu s-a petrecut în realitate. Un videoclip generat cu AI, în care un jandarm ar avea divergenţe cu un preot, într-o […] Articolul MAI anunță că videoclipul cu un preot și un jandarm în biserică este fals: „Vă rugăm să nu distribuiţi acest material” apare prima dată în PS News.