Ziua Unirii Principatelor. Grindeanu: „Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm”. Mesaje de 24 ianuarie
PSNews.ro, 24 ianuarie 2026 14:50
Ziua de 24 ianuarie, care marchează Unirea Principatelor Române din 1859, a fost prilej pentru oficiali să sublinieze importanța acestui moment istoric și să reamintească rolul unității, respectului pentru lege și al responsabilității în construcția statului român modern. Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu, a subliniat, sâmbătă, că Unirea Principatelor Române realizată în 1859 de
• • •
Acum o oră
14:50
Nicuşor Dan despre Consiliul pentru Pace: Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că Ministerul de Externe are în analiză participarea sau nu a României la Consiliul pentru Pace. El a vorbit şi despre plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest Consiliu. A precizat că nu se pune problema plăţii pentru următorii trei ani. "Analizăm compatibilitatea între
14:50
Primăria Sectorului 6, veste bună pentru bucureşteni: „Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari!” # PSNews.ro
„Vă scăpăm de haosul din jurul Autogării Militari! Acum, microbuzele sunt parcate peste tot. Și nu doar!", este anunțul transmis de Primăria sector 6, din capitală. Pe Strada Preciziei 18 au început lucrările pentru amenajarea unei parcări, de 4.000 mp, dedicată exclusiv șoferilor de microbuze și autobuze. În felul acesta, nu va mai fi blocat
14:50
Ilie Bolojan către PSD-iștii care cer schimbarea ”lăutarului”: Cineva trebuia să-și asume guvernarea # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre declaraţia lui Claudiu Manda care a spus că s-ar putea schimba „lăutarul", şeful Guvernului răspunzând că cineva trebuia să îşi asume responsabilitatea când România trecea printr-o situaţie dificilă. Ilie Bolojan s-a referit, vineri seară, la Digi 24, la declaraţiile liderilor PSD – preşedintele Sorin Grindeanu şi fostul preşedinte
14:50
Zelenski, după prima zi de negocieri SUA-Ucraina-Rusia: Este încă prea devreme pentru a trage concluzii # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, după prima zi de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA, că „este încă prea devreme pentru a trage concluzii". Discuțiile continuă sâmbătă, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. La Abu Dhabi au început negocierile între Rusia, Ucraina și SUA privind încheierea războiului care a început în februarie 2022.
14:50
Pesimismul politic în România și în lume. Radiografia fenomenului. Două cercetări sociale # PSNews.ro
În contextul transformărilor tehnologice accelerate și al tensiunilor geopolitice tot mai vizibile, peisajul social contemporan este marcat de o tendință îngrijorătoare spre izolare și neîncredere. Două studii de referință publicate la începutul anului 2026, „2026 Edelman Trust Barometer" și „Barometrul Informat.ro" realizat de INSCOP Research, oferă o radiografie detaliată a acestui fenomen, subliniind o fractură
14:50
14:50
Un ministru îi reproşează lui Bolojan că vorbeşte foarte rar cu miniştrii din Guvernul său # PSNews.ro
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproşează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniştrii. "Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare. Nu şi-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniştrii", a spus Florin
14:50
Daniel Băluţă anunţă stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii. A patra secțiune a noii plăci de beton a fost turnată # PSNews.ro
Daniel Băluță a anunțat pe Facebook că lucrările de refacere a Planșeului Unirii continuă în ritm susținut. „Constructorii au turnat astăzi a patra secțiune a noii plăci de beton din Piața Unirii. Pentru realizarea acesteia (lățime de 32 metri, lungime de 22 de metri și grosime de 1,4 metri), au fost folosiți 432 de metri
14:50
Bolojan îi răspunde Olguței Vasilescu: Pentru un CET s-au alocat 4 ani 168 de milioane de euro şi nu s-au făcut lucrări # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro, pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări. El spune că n-a avut nicio vină şi nicio implicare, potrivit News.ro. În plus, Bolojan consideră că aceste situaţii nu se rezolvă prin căutarea unui vinovat acum. Se rezolvă prin implementarea unui
14:50
Moment decisiv pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doiceşti. Avansează spre decizia finală de investiţie # PSNews.ro
Nuclearelectrica anunţă, vineri, că proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti avansează spre decizia finală de investiţie. Proiectul SMR de la Doiceşti, tehnologie NuScale, vă avea o capacitate instalata de 462 MW, constând în 6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Nuclearelectrica anunţă că solicitarea de completare a ordinii de zi
Acum 2 ore
13:40
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj-manifest pe social-media. Este un gest de revoltă împotriva acuzațiilor care i s-au adus de-a lungul timpul, din cauza ideilor exprimate în spațiul public. „MARȘ LA MOSCOVA! Nu l-ai votat pe Nicușor? Marș la Moscova! Ai păreri proprii? Marș la Moscova! Îți iubești țara? Marș la Moscova! Vrei
13:40
Ponta: Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie # PSNews.ro
Victor Ponta a vorbit despre intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. El a comentat şi reacția liderilor europeni cu privire la aceste declarații. Ponta susține că politicienii români care ar fi fost de acord în trecut cu diverse abuzuri înfăptuite în justiția românească, acum, cu ipocrizie, critică acțiunile lui Donald Trump privind Groenlanda. „Toți
13:40
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi # PSNews.ro
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii. Şeful statului i-a îndemnat pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele. Să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a
13:40
Călin Georgescu a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut. Au venit să-l susţină zeci de oameni # PSNews.ro
Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi. "Călin Georgescu este preşedinte", scandează aceştia. Călin Georgescu şi-a mobilizat susţinătorii pe reţelele de socializare pentru a participa la un eveniment în
13:40
Florin Barbu: După trei ani de zile, România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că a pus accent mare pe realizarea de unităţi de procesare în România, fiind semnate contracte în valoare de 2 miliarde de euro. În trei ani de zile, unităţile ar trebui finalizate, iar "România va deveni jucătorul numărul unu în sud-estul Europei ca procesator". "Să ştiţi că, încă din 2023,
13:40
Șeful PSD Vâlcea: PNL și USR sunt cei care ar trebui să iasă de la guvernare. Cu AUR lucrez foarte bine # PSNews.ro
Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze. Dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR, spune el. „Să plece ei! USR, PNL… Evident că ieşirea de la guvernare, pentru unii, pare o salvare pentru PSD. O să vedeţi ce se
13:40
Importăm anual bunuri de 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde. Oana Ţoiu: Avem o problemă # PSNews.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat, vineri, că deși s-a vorbit mult despre securitate anul acesta la Forumul Economic Mondial de la Davos, conferința a rămas, în esență, despre economie și colaborare. „Deși anul acesta la Davos s-a vorbit mult despre securitate, conferința rămâne, în esență, despre economie și colaborare. Pentru că un comerț
Acum 4 ore
12:40
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că speră ca preşedintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina. Astfel îl va putea nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Guardian. „Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face o diferenţă în
12:40
Ciucu acuză existența unor sabotori în PNL, care ar prefera ca partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă” a PSD # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a dat de înțeles că există sabotori în interiorul PNL. Ei ar prefera ca Bolojan să fie debarcat de la conducere și partidul să rămână în „îmbrățișarea sufocantă" a PSD. Edilul liberal i-a avertizat și pe social-democrați că PNL și-a recâștigat sufletul de când este condus de Ilie Bolojan. Nu mai
12:40
Anul acesta nu vor mai crește taxele. Bolojan: Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice # PSNews.ro
Prezent la Digi24, premierul Ilie Bolojan a spus că anul acesta nu vor mai crește taxele, dar că trebuie îndreptate unele nedreptăți și probleme sistemice. „Da, anul acesta nu mai cresc taxele", a spus el. „Ceea ce trebuie să facem este să corectăm aceste nedreptăți care au fost acumulate și să mutăm și în nota
12:40
Studiu Harvard: România, poveste de succes a integrării economice. Caramitru: Concluzii contrare la ce zic zuzuraniştii # PSNews.ro
Analistul economic Andrei Caramitru prezintă, într-o postare pe Facebook, faptul că o analiză Harvard arată că România a devenit o economie sofisticată, depășind așteptările. "Harvard e olecuta mai credibil decât cegeu și istericii cu 4 clase de pe TikTok sau securilii frustrați și afundați in alcool ai lui ceașcă, totuși", precizează el. Am reușit asta
12:10
Sâmbătă avem o zi cu mulți nori, însă precipitațiile apar doar pe spații mici. Avem burniță sau fulguieli în sud și în est, iar în extremitatea nordică o să fie lapoviță. Temperaturile cresc în vest, în nord-vest, în centru și la munte, iar maximele pleacă de la -2 grade în nordul Moldovei și ajung pe
12:10
Ziua Unirii Principatelor. Călin Georgescu și-a chemat susținătorii în Parcul Carol din București # PSNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu i-a chemat pe sustinătorii săi, sâmbătă, în parcul Carol din Capitală. El va depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut. Călin Georgescu va veni în Parcul Carol la orele prânzului, la ora 12:00, notează gandul.ro. „Unirea se face prin unire. (…) Vă invit să cinstim, prin gest
12:10
Impozitele, reduse la Sfântu Gheorghe după protestele cetățenilor. Când intră în vigoare măsura # PSNews.ro
În premieră, Primăria Sfântu Gheorghe a decis să reducă impozitele. Aceasta ca urmare a protestelor cetățenilor nemulțumiți de majorarea acestora la începutul anului. Peste 100 de locuitori au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de taxele prea mari. În urma acestor reacții, primarul a anunțat pe rețelele sociale că impozitele pentru locuințe și
11:30
România va analiza împreună cu ţările europene în ceea ce priveşte aderarea la Consiliul pentru Pace, spune Ilie Bolojan. În privinţa taxei de un miliard de dolari, Bolojan a declarat că ţara noastră are posibilitatea să aloce această sumă. Însă trebuie justificat interesul naţional. "România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene, ceea ce s-a
11:30
Top 5 Partide în spațiul online românesc. Temele din ultima săptămână. NewsVibe: PS News, în topul surselor online # PSNews.ro
Pe parcursul ultimei săptămâni, spațiul online a fost dominat de o serie de subiecte relevante din politica internă și externă. Au fost dezbateri despre poziționarea României pe plan internațional şi controverse generate de acțiunile și mesajele liderilor politici Au fost și discuții despre dinamica partidelor și intențiile de vot reflectate în sondaje INSCOP. Acest material
11:30
Nicuşor Dan despre unirea R. Moldova cu România: Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Moldovei # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, după ce a fost întrebat despre o posibilă unire a Republicii Moldova cu România, că România are un angajament faţă de ţara vecină de a o susţine în parcursul ei european. "Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova, reprezint România. România are un angajament faţă de
Acum 6 ore
10:30
Dan și Bolojan, în orașe diferite de Ziua Unirii Principatelor. Președintele la Iași și Focșani, premierul în Capitală # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan va fi prezent sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani și Iași. Premierul Ilie Bolojan va lua parte la ceremonia organizată la București, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, șeful statului își va începe ziua la Focșani, unde va vizita Colegiul Național „Unirea".
10:30
Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, va purta torța olimpică pentru Milano Cortina 2026. Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, vineri seara, pe Instagram, că antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torței pentru Milano Cortina 2026. Anunțul este însoțit de o fotografie cu Cristian Chivu, antrenorul […] Articolul Mândrie la Milano. Cristian Chivu va purta torța olimpică pentru JO de Iarnă apare prima dată în PS News.
09:30
Recunoașterea performanței: Dr. George Marinescu, avansat la gradul de general de brigadă # PSNews.ro
Prin decret al Președintelui României, colonelul (r) dr. George Marinescu a fost avansat la gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere, în semn de recunoaștere a unei cariere militare și medicale desfășurate cu profesionalism, loialitate și devotament față de valorile fundamentale ale Armatei României. Medic primar în Medicină Nucleară, cu a doua […] Articolul Recunoașterea performanței: Dr. George Marinescu, avansat la gradul de general de brigadă apare prima dată în PS News.
09:30
24 ianuarie 1859 – 166 de ani de la Unirea Principatelor: Între mitul fondator și capcana nostalgiei # PSNews.ro
Pe 24 ianuarie 1859, România nu s-a născut dintr-un simplu noroc istoric, ci dintr-un act de curaj care a sfidat marile puteri. Acum 167 de ani, proiectul statului român modern ieșea din sfera utopiei pentru a deveni realitate. Mica Unire nu a fost doar o simplă formalitate administrativă, ci o victorie strategică obținută sub o […] Articolul 24 ianuarie 1859 – 166 de ani de la Unirea Principatelor: Între mitul fondator și capcana nostalgiei apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:20
VIDEO Lansarea AIR la București. Dragu: Investițiile românești în Moldova vor genera creștere economică pe termen lung # PSNews.ro
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) și-a lansat oficial reprezentanța la București, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment care marchează consolidarea legăturilor economice între cele două state și maturizarea comunității de investitori români activi peste Prut. Ps News a prezentat live evenimentul. La eveniment, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a evidențiat oportunitățile […] Articolul VIDEO Lansarea AIR la București. Dragu: Investițiile românești în Moldova vor genera creștere economică pe termen lung apare prima dată în PS News.
21:20
PE SCURT: O fractură a șinei de tren pare să fi provocat accidentul feroviar de duminica trecută din Spania, care a dus la moartea a 45 de persoane în provincia Cordoba. În Marea Britanie, farmaciile se confruntă cu o penurie severă de aspirină, afectând pacienții cu afecțiuni cardiace și accidente vasculare. La Atena, inundațiile provocate […] Articolul Știri din capitalele Europei, 23 ianuarie apare prima dată în PS News.
21:20
Americanii nu vor pleca de aici, dar oportunitățile trebuie negociate, nu ignorate – Aurel Cazacu # PSNews.ro
România a intrat tot mai des pe radarul companiilor americane, într-un context global în care securitatea, lanțurile de producție și poziționarea geografică au devenit criterii decisive. Analistul militar Aurel Cazacu susține că acest interes nu este întâmplător. „Consider că era bine ca domnul președinte să se gândească, să ia din cele patru partide de bază […] Articolul Americanii nu vor pleca de aici, dar oportunitățile trebuie negociate, nu ignorate – Aurel Cazacu apare prima dată în PS News.
20:00
Bogdan Ivan dezvăluie miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă vineri că miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relaţii, de a deschide punţi de dialog şi de a crea oportunităţi concrete pentru ţara ta. ”Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi […] Articolul Bogdan Ivan dezvăluie miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în PS News.
20:00
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România riscă să rămână fără relevanță strategică dacă nu își adaptează rapid politica externă la noile realități geopolitice. Într-o analiză amplă publicată pe rețelele sociale, liderul UDMR susține că „anexarea Crimeii de către Rusia, în 2014, a marcat începutul sfârșitului pentru ordinea internațională cunoscută după Războiul Rece” și a […] Articolul Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie apare prima dată în PS News.
20:00
Christine Lagarde: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze # PSNews.ro
Christine Lagarde a spus că observațiile negative la adresa Europei au avut un efect pozitiv, pentru că au determinat blocul european să fie mai productivi. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a transmis vineri un mesaj neașteptat criticilor Europei: mulțumiri. La Forumul Economic Mondial, Christine Lagarde a fost întrebată dacă relațiile transatlantice au suferit daune iremediabile după […] Articolul Christine Lagarde: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze apare prima dată în PS News.
20:00
Un lider PSD cere PNL și USR să plece din Guvern. „Eu cu AUR lucrez foarte bine. La Bucureşti, decid ei ce fac” # PSNews.ro
Liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră că social-democraţii ar trebui să rămână la guvernare, iar dacă este necesară o schimbare în actuala coaliţie, PNL şi USR ar trebui să părăsească Executivul, potrivit Agerpres. „Să plece ei, USR şi PNL. Pentru unii, ieşirea de la guvernare pare o salvare pentru PSD, dar veţi vedea ce se […] Articolul Un lider PSD cere PNL și USR să plece din Guvern. „Eu cu AUR lucrez foarte bine. La Bucureşti, decid ei ce fac” apare prima dată în PS News.
20:00
MAI anunță că videoclipul cu un preot și un jandarm în biserică este fals: „Vă rugăm să nu distribuiţi acest material” # PSNews.ro
MAI atrage atenţia asupra unui clip video, generat cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care un preot ar avea o divergenţă cu un jandarm, într-un lăcaş de cult. MAI subliniază că un astfel de incident nu s-a petrecut în realitate. Un videoclip generat cu AI, în care un jandarm ar avea divergenţe cu un preot, într-o […] Articolul MAI anunță că videoclipul cu un preot și un jandarm în biserică este fals: „Vă rugăm să nu distribuiţi acest material” apare prima dată în PS News.
20:00
Florin Manole anunţă amenzi de 540.000 de euro pentru munca „la negru”, în primele zile din 2026 # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat vineri că Inspecția Muncii a demarat încă din primele săptămâni ale anului o amplă acțiune de control la nivel național, în cadrul căreia au fost efectuate peste 2.200 de verificări. În urma acestora, au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 540.000 de euro în domeniul Relațiilor de Muncă, […] Articolul Florin Manole anunţă amenzi de 540.000 de euro pentru munca „la negru”, în primele zile din 2026 apare prima dată în PS News.
19:00
Dotarea armatei nu este o cheltuială. Este cheia securității și a dezvoltării economice – analist # PSNews.ro
Într-un climat regional dominat de instabilitate, dotarea armatei a devenit un subiect central al dezbaterii publice. Analistul militar Aurel Cazacu respinge ideea că investițiile în apărare ar fi o povară bugetară. „Nu propovăduiesc războiul. Propovăduiesc dotarea. Prin dotare descurajezi inamicul și creezi încredere în populație”, a declarat Cazacu. Programul SAFE aduce României echipamente militare […] Articolul Dotarea armatei nu este o cheltuială. Este cheia securității și a dezvoltării economice – analist apare prima dată în PS News.
19:00
TikTok a încheiat o înțelegere pentru a evita interzicerea în SUA. Ce „garanții definite” au fost oferite # PSNews.ro
TikTok a finalizat un acord pentru a crea o nouă entitate americană, evitând amenințarea iminentă a unei interdicții în Statele Unite, care este în discuție de ani de zile pe platforma utilizată acum de peste 200 de milioane de americani. Compania platformei de socializare video a semnat acorduri cu investitori majori, inclusiv Oracle, Silver Lake […] Articolul TikTok a încheiat o înțelegere pentru a evita interzicerea în SUA. Ce „garanții definite” au fost oferite apare prima dată în PS News.
19:00
VIDEO Director Ropharma: R. Moldova traversează cel mai favorabil moment pentru investiții din ultimele decenii # PSNews.ro
Evenimentul de lansare a reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR) în Republica Moldova a reunit, la Palatul Parlamentului, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai guvernelor de la București și Chișinău, precum și investitori interesați de oportunitățile economice din regiune. Printre participanți s-a numărat și Mihai Gabriel Miron, directorul companiei Ropharma, cu o prezență de […] Articolul VIDEO Director Ropharma: R. Moldova traversează cel mai favorabil moment pentru investiții din ultimele decenii apare prima dată în PS News.
19:00
Corupție la vârful Poliției de Frontieră din Ucraina: Mită pentru contrabandă spre statele UE # PSNews.ro
Procurorii anticorupție din Ucraina au anunțat dezmembrarea unei scheme de corupție care implică oficiali de rang înalt din Serviciul de Grăniceri de Stat. Aceștia ar fi primit mită pentru a permite transportul ilegal de țigări către statele Uniunii Europene, evitând controalele la frontieră, transmite Mediafax. Funcționari de top implicați în schema de corupție Ancheta a […] Articolul Corupție la vârful Poliției de Frontieră din Ucraina: Mită pentru contrabandă spre statele UE apare prima dată în PS News.
19:00
Curtea Constituţională a Bulgariei a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev. Ce urmează pentru vecinii noștri # PSNews.ro
Curtea Constituţională a Bulgariei a anunţat vineri că a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev, deschizând calea pentru ca acesta să părăsească funcţia, relatează Reuters. Radev a demisionat săptămâna aceasta, alimentând speculaţiile că va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare. El urma să ocupe funcţia prezidenţială, în mare parte ceremonială, până […] Articolul Curtea Constituţională a Bulgariei a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev. Ce urmează pentru vecinii noștri apare prima dată în PS News.
19:00
Mihai Teodorescu, director al Administrației Porturilor Maritime Constanța (CNAPM), se află în centrul unei controverse legate de un posibil conflict de interese, după numirea sa în conducerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE). Cazul ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea deținerii simultane a două funcții executive în cadrul unor întreprinderi publice, […] Articolul Mihai Teodorescu, acuzat de incompatibilitate la conducerea Portului Constanța și SAPE apare prima dată în PS News.
18:00
Moartea la un click distanță: Doi români, suspectaţi că au creat o platformă pentru asasinate plătite în criptomonede # PSNews.ro
Procurorii DIICOT au descins la locuinţele a doi români din Vâlcea, la cererea autorităţilor din Marea Britanie, fiind suspectaţi că au creat o platformă online, utilizată pentru contractarea de asasini, care erau plătiţi în criptomonede. DIICOT a anunţat vineri că, la data de 14 ianuarie, procurorii Direcţiei, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii […] Articolul Moartea la un click distanță: Doi români, suspectaţi că au creat o platformă pentru asasinate plătite în criptomonede apare prima dată în PS News.
18:00
Ciucu: Populismul lui Băluță era de așteptat; greșește dacă vrea să înceapă o colaborare cu declarații politicianiste # PSNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, apreciază că președintele PSD București, Daniel Băluță, este direct responsabil de situația în care se află bugetul Municipiului, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției. Ciucu susține că Băluță greșește dacă vrea să înceapă o colaborare prin ‘declarații politicianiste și populiste’. Reacția primarului general vine după ce Băluță, primar […] Articolul Ciucu: Populismul lui Băluță era de așteptat; greșește dacă vrea să înceapă o colaborare cu declarații politicianiste apare prima dată în PS News.
18:00
UE trimite generatoare de urgență în Ucraina, unde 1 milion de oameni stau la -20 de grade # PSNews.ro
Pe o vreme geroasă, peste un milion de ucraineni au rămas fără energie electrică, apă și încălzire, în urma atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Uniunea Europeană trimite vineri generatoare de urgență, transmite Mediafax. Comisia Europeană trimite vineri 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice rescEU […] Articolul UE trimite generatoare de urgență în Ucraina, unde 1 milion de oameni stau la -20 de grade apare prima dată în PS News.
18:00
Bolojan vrea ca bugetul să fie adoptat cât mai repede posibil, indiferent de ce se va întâmpla în perioada următoare # PSNews.ro
Indiferent ce se întâmplă în perioada următoare, bugetul ar trebui să fie adoptat, în condiţii normale, cât mai repede posibil, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan. El a fost întrebat la Radio România Actualităţi dacă Guvernul va trimite în luna februarie în Parlament Legea bugetului de stat pe 2026 în cazul în care decizia CCR […] Articolul Bolojan vrea ca bugetul să fie adoptat cât mai repede posibil, indiferent de ce se va întâmpla în perioada următoare apare prima dată în PS News.
